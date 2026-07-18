С тържествена литургия в Карлово започнаха честванията за 189 г. от рождението на Левски

С тържествена света литургия в храм „Св. Николай“ започнаха честванията по повод 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски и празника на родния му град Карлово, предаде nova.bg.

Тържествената литургия бе отслужена от духовници от Пловдивската епархия като молитвено възпоменание за Васил Левски. По време на богослужението бяха отправени молитви за упокой на душата му, както и за благоденствието на България и българския народ.

Богослужението е първото и най-тържествено събитие в днешната празнична програма. Карловският храм „Св. Николай“ има особено значение за семейството на Апостола на свободата, тъй като в двора му се намира гробът на неговата майка Гина Кунчева.

След литургията официалните гости и гражданите поднесоха венци и цветя на гроба на Гина Кунчева.

Почит отдадоха и военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада, които традиционно участват в официалните церемонии на 18 юли.

Малко по-късно вниманието се насочи към площад „20 юли“. Именно пред паметника на Левски там бяха посрещнати всички участници в туристически поход „По стъпките на Апостола“. Те изминаха разстоянието от Централния Балкан до родния град на Левски Карлово. Десетките доброволци, извървели маршрута, бяха посрещнати с аплодисменти от стотици жители и гости на града. Походът е една от най-емблематичните прояви в програмата, посветена на Апостола на свободата, и ежегодно събира участници от цялата страна.

Честванията в Карлово продължават през целия ден с възпоменателни и културни прояви, а кулминацията ще бъде тържествената вечерна заря-проверка, която традиционно събира хиляди жители и гости на родния град на Васил Левски.

Как отбелязват 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски в страната

189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана с участието на представителни военни подразделения във военни ритуали и общоградски чествания в цялата страна на 17 и 18 юли 2026 г. В събитията участие вземат военнослужещи от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка, Националната гвардейска част, курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново.

По традиция кулминацията на честванията е в град Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в родния град на Апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20.00 ч на площад „Васил Левски“ ще се проведе тържествен митинг (заря) с участието на личен състав от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от Сухопътните войски.

На 18 юли от 11.00 ч в София пред паметника на Апостола на свободата в Борисовата градина се проведе военен ритуал от представително формирование от НГЧ в рамките на тържественото честване на годишнината от рождението му.

В Пловдив пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика от 10.00 ч в церемонията участваха представителни военни формирования от ВВС и СКСО, военен духов оркестър, венценосци, представители на местната власт, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и други родолюбиви организации.

В Ловеч годишнината ще бъде отбелязана с възпоменателна церемония и военен ритуал с военнослужещи от КЛП. Церемонията ще започне в 19.00 часа пред паметника на Апостола, като преди това в храм „Успение Богородично“ ще бъде отслужена панихида.

Военнослужещи ще участват и в честването пред бюст-паметника на Васил Левски в Община Костенец на 18 юли, от 17.30 ч.

Във Варна събитието беше от 10.00 часа пред паметника на Васил Левски в Морската градина. Включва тържествено полагане на венци и цветя, военен ритуал и молебен в памет на националния герой. Организатори са Община Варна със съдействието на Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия.

Община Бургас организира тържествен ритуал по отдаване на военни почести и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в Приморски парк, с участието на ВМС.

Представителни военни формирования от Сухопътните войски ще се включат още в честванията в Сливен, Стара Загора, Хасково, Плевен, Асеновград, Благоевград, Горна Оряховица.

Вчера имаше тържествени прояви във Велико Търново и в Търговище, където на откриването на паметник на Васил Левски участваха представителна част от НВУ „Васил Левски“ - Велико Търново.