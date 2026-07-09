Продължава разследването за смъртта на бебето в Карлово

Продължава разследването по случая с починалото двумесечно бебе в Карлово. Детето издъхна, след като близките му два пъти са търсили консултация в Центъра за спешна медицинска помощ в града, припомня БНТ.
Според роднините първоначално са били насочени да търсят личния си лекар. От здравното заведение обаче са докладвали на РЗИ, че са осигурили преглед със специалист педиатър, но семейството е отказало хоспитализация.
За да се изяснят точните обстоятелства, Здравната инспекция в Пловдив се самосезира и е изискала всички документи и писмени становища на дежурните екипи в Карловската болница, от Спешния център там, както и от началника на Спешната помощ в Пловдив.
По случая са назначени няколко експертизи от Окръжната прокуратура в Пловдив. Очакват се и резултатите от аутопсията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горкото !
Да Живее !
07:53 09.07.2026
2 ДрБр
08:01 09.07.2026
3 Нека да пиша
Коментиран от #4
08:10 09.07.2026
4 тц тц
До коментар #3 от "Нека да пиша":И как пък поне един път не се оказаха лекарите виновни, защо все още сме единствената държава в света, в която няма ни един доктор в затвора заради лекарска небрежност...сигурно защото имаме най доброто здравеопазване:)
08:24 09.07.2026
5 Реалност
08:28 09.07.2026