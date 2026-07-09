Продължава разследването за смъртта на бебето в Карлово

Продължава разследването по случая с починалото двумесечно бебе в Карлово. Детето издъхна, след като близките му два пъти са търсили консултация в Центъра за спешна медицинска помощ в града, припомня БНТ.

Според роднините първоначално са били насочени да търсят личния си лекар. От здравното заведение обаче са докладвали на РЗИ, че са осигурили преглед със специалист педиатър, но семейството е отказало хоспитализация.

За да се изяснят точните обстоятелства, Здравната инспекция в Пловдив се самосезира и е изискала всички документи и писмени становища на дежурните екипи в Карловската болница, от Спешния център там, както и от началника на Спешната помощ в Пловдив.

По случая са назначени няколко експертизи от Окръжната прокуратура в Пловдив. Очакват се и резултатите от аутопсията.