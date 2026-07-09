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Продължава разследването за смъртта на бебето в Карлово

Продължава разследването за смъртта на бебето в Карлово

9 Юли, 2026 07:32 661 5

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  • разследване

По случая са назначени няколко експертизи от Окръжната прокуратура в Пловдив

Продължава разследването за смъртта на бебето в Карлово - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването по случая с починалото двумесечно бебе в Карлово. Детето издъхна, след като близките му два пъти са търсили консултация в Центъра за спешна медицинска помощ в града, припомня БНТ.

Според роднините първоначално са били насочени да търсят личния си лекар. От здравното заведение обаче са докладвали на РЗИ, че са осигурили преглед със специалист педиатър, но семейството е отказало хоспитализация.

За да се изяснят точните обстоятелства, Здравната инспекция в Пловдив се самосезира и е изискала всички документи и писмени становища на дежурните екипи в Карловската болница, от Спешния център там, както и от началника на Спешната помощ в Пловдив.

По случая са назначени няколко експертизи от Окръжната прокуратура в Пловдив. Очакват се и резултатите от аутопсията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горкото !

    2 3 Отговор
    Не Му Дадоха !

    Да Живее !

    07:53 09.07.2026

  • 2 ДрБр

    2 2 Отговор
    Ще си направят друго циганче.

    08:01 09.07.2026

  • 3 Нека да пиша

    3 2 Отговор
    Гледах клипа . Римляни ,не си гледа чаавето ,все лекарите виновни.

    Коментиран от #4

    08:10 09.07.2026

  • 4 тц тц

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нека да пиша":

    И как пък поне един път не се оказаха лекарите виновни, защо все още сме единствената държава в света, в която няма ни един доктор в затвора заради лекарска небрежност...сигурно защото имаме най доброто здравеопазване:)

    08:24 09.07.2026

  • 5 Реалност

    1 2 Отговор
    Здравеопазването в България си замина когато болниците станаха търговски дружества, лекарите станаха клатещи си краката бизнесмени, а мед. сестрите - спящи на дежурство инфлуенсърки.

    08:28 09.07.2026

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