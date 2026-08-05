Сметната палата започна проверка на Пеевски за конфликт на интереси

Сметната палата образува производство за установяване на евентуален конфликт на интереси по отношение на народния представител Делян Пеевски, съобщават от Нова телевизия. Проверката е започнала след постъпил на 31 юли сигнал, в който се поставят въпроси за съответствието между декларираните от депутата имущество и доходи и реалния му начин на живот.

Решението е взето по реда на действащия Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, като производството обхваща периода, през който Пеевски е бил народен представител в 49-ото, 50-ото, 51-вото и 52-рото НС.

Съгласно закона проверката ще обхване последните три години. Сметната палата разполага с тримесечен срок, за да приключи производството, като при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След приключването му институцията ще се произнесе с мотивирано решение дали е налице конфликт на интереси.

От Сметната палата уточняват, че производството е образувано в рамките на преходните разпоредби на новия антикорупционен закон. До сформирането на новата Комисия за противодействие на корупцията именно Сметната палата продължава да извършва проверки на имуществените декларации и да разглежда сигнали за конфликт на интереси по досегашния ред.

По закон конфликт на интереси може да бъде установен, ако едновременно са налице три условия - лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно свое правомощие и това да е станало при наличие на частен интерес, довел до облага за него или за свързано с него лице.

Производството беше образувано, след като на 31 юли министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата с искане за проверка на имущественото състояние и декларациите на Делян Пеевски.

В сигнала си министърът изразява съмнения за разминаване между официално декларираното имущество и начина на живот на депутата, като обръща внимание и на данни за полети с частни самолети през последните години. Според Демерджиев следва да бъде проверено дали разходи, поети от трети лица, представляват недекларирани облаги, които е трябвало да бъдат отразени в имуществените декларации.

Повод за сигнала стана информацията, представена от вътрешния министър пред Народното събрание за пътувания на Пеевски с частни самолети, включително до Дубай. По думите на Демерджиев има основания да се провери дали част от тези полети са били финансирани от други лица с цел заобикаляне на ограниченията, произтичащи от санкциите по глобалния закон „Магнитски“.

От своя страна Делян Пеевски вече заяви, че не е използвал публични средства за тези пътувания. По думите му шест от полетите са били заплатени от адвокатско дружество „Ангелов, Андреев и партньори“.