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Сметната палата започна проверка на Пеевски за конфликт на интереси

Сметната палата започна проверка на Пеевски за конфликт на интереси

5 Август, 2026 16:15 701 15

  • сметна палата-
  • проверка-
  • конфликт на интереси-
  • делян пеевски

Производството беше образувано, след като на 31 юли министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата с искане за проверка на имущественото състояние и декларациите на Делян Пеевски.

Сметната палата започна проверка на Пеевски за конфликт на интереси - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сметната палата образува производство за установяване на евентуален конфликт на интереси по отношение на народния представител Делян Пеевски, съобщават от Нова телевизия. Проверката е започнала след постъпил на 31 юли сигнал, в който се поставят въпроси за съответствието между декларираните от депутата имущество и доходи и реалния му начин на живот.

Решението е взето по реда на действащия Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, като производството обхваща периода, през който Пеевски е бил народен представител в 49-ото, 50-ото, 51-вото и 52-рото НС.
Съгласно закона проверката ще обхване последните три години. Сметната палата разполага с тримесечен срок, за да приключи производството, като при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След приключването му институцията ще се произнесе с мотивирано решение дали е налице конфликт на интереси.

От Сметната палата уточняват, че производството е образувано в рамките на преходните разпоредби на новия антикорупционен закон. До сформирането на новата Комисия за противодействие на корупцията именно Сметната палата продължава да извършва проверки на имуществените декларации и да разглежда сигнали за конфликт на интереси по досегашния ред.

По закон конфликт на интереси може да бъде установен, ако едновременно са налице три условия - лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно свое правомощие и това да е станало при наличие на частен интерес, довел до облага за него или за свързано с него лице.
Производството беше образувано, след като на 31 юли министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата с искане за проверка на имущественото състояние и декларациите на Делян Пеевски.

В сигнала си министърът изразява съмнения за разминаване между официално декларираното имущество и начина на живот на депутата, като обръща внимание и на данни за полети с частни самолети през последните години. Според Демерджиев следва да бъде проверено дали разходи, поети от трети лица, представляват недекларирани облаги, които е трябвало да бъдат отразени в имуществените декларации.

Повод за сигнала стана информацията, представена от вътрешния министър пред Народното събрание за пътувания на Пеевски с частни самолети, включително до Дубай. По думите на Демерджиев има основания да се провери дали част от тези полети са били финансирани от други лица с цел заобикаляне на ограниченията, произтичащи от санкциите по глобалния закон „Магнитски“.
От своя страна Делян Пеевски вече заяви, че не е използвал публични средства за тези пътувания. По думите му шест от полетите са били заплатени от адвокатско дружество „Ангелов, Андреев и партньори“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тя СмеШната

    10 0 Отговор
    Палата себе си не може провери.

    16:19 05.08.2026

  • 2 Тоя

    11 1 Отговор
    отдавна трябваше да бъде в затвора ! Още когато играеше строителен предприемач. Заграби милиарди (обществени поръчки) под крилото на Боко и мъжа на Захариева , която изтипосаха в Брюксел за награда .

    Коментиран от #5

    16:20 05.08.2026

  • 3 Иван

    6 3 Отговор
    Ако въпроса не е поставен на международно ниво , всичко щеше да бъде покрито , без каквито и да е последствия .

    16:20 05.08.2026

  • 4 Зъл пес

    8 0 Отговор
    Радев,внедрявайте ИИ,имаме български BG GPT.Той ще разкрива всички измами и корупции.Той е безпристрастен и некорумпиран.Докога ще отказвате този пръв помощник?С ИИ в Сингапур е изкоренена корупциата.Взимайте пример от тази град държава която е била мръсно блато,а сега просперираща икономика.

    16:22 05.08.2026

  • 5 Сори ,

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя":

    обърках имената с Плевнелиевия ! Но все една стока !

    16:23 05.08.2026

  • 6 пожелание

    9 2 Отговор
    А бочко защо още го бавите !!! Двамата са за една килия за да се разберат , кой повече е гепил !!

    Коментиран от #9, #13

    16:26 05.08.2026

  • 7 Майора

    4 6 Отговор
    А кога ще бъде разследван “Бях точен с парите..!” къде , кога , колко и на кой е дал и кака една заплата е придобил 411 имота откоито 7 апартамента и Порше за 1970 лв на стойност 26 млн лв?

    16:28 05.08.2026

  • 8 Гост

    4 5 Отговор
    Зрелища за обществото, докато турски фирми сондират в български води за газ. С любезният подпис на чорап ефенди.

    16:37 05.08.2026

  • 9 Гост

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "пожелание":

    Чорап-ефенди ще надмине Баце по далавери. Вече е харизал България на султана.

    16:39 05.08.2026

  • 10 3.14К

    6 0 Отговор
    Сега ще започне едно пране като на травица, и на Главчев ще се ожулят кокалчетата на пръстите от препиране.

    16:39 05.08.2026

  • 11 Иван

    6 3 Отговор
    Сметната палата се държи от Герб, а по линия на ИТ от Информационно обслужване, които пак са на Герб. Та Борисов ще проверява Пеевски ли? Това е поредната порция прах в очите, която ни хвърлят…

    16:42 05.08.2026

  • 12 Специалист

    4 1 Отговор
    Ще чакаме резултатите.Дано да е в този век.

    16:43 05.08.2026

  • 13 Има ни пак

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "пожелание":

    Бочко ще го друсат американците. Бъди спокоен.

    Коментиран от #15

    16:44 05.08.2026

  • 14 КОЙТО КРАЛ

    4 1 Отговор
    КРАЛ.
    ШИШО ВЕЧЕ Е С ЕДИНИЯ КРАК У ПАНДЕЛАТА.

    16:48 05.08.2026

  • 15 Много го бавят

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Има ни пак":

    Нямаме търпение да се случи това радостно събитие.

    16:50 05.08.2026

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