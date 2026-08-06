Голям пожар затвори "Тракия", в гасенето се включи и хеликоптер

Огромен пожар край 69-ия километър блокира напълно движението по автомагистрала "Тракия" и в двете посоки. Около 15:00 часа пламъците прехвърлиха магистралата, което наложи спешното ѝ затваряне. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: пътен възел „Мирово“ (път I-8) – Костенец – Белово – Пазарджик – пътен възел „Гелеменово“ и обратно.

Огънят е пламнал малко преди обяд между пазарджишките села Церово и Славовица. Заради вятъра и високите температури той се е разраснал бързо, като към момента обхваща площ от над 1000 декара.

Близо до отбивката за Велинград горят сухи треви, обхванати са и лозови масиви. Огънят вече навлезе и към боровата гора в близост, като е засегнал дъбови масиви. От пожарната уточняват, че към момента няма опасност за населените места и постройките в района. От Община Лесичово и полицията предупредиха, че заради стихията най-вероятно скоро ще бъде затворен и пътят към село Лесичово.

Около 15:00 часа пламъците са прехвърлили магистралата, което е наложило нейното пълно затваряне. Движението в района е блокирано и в двете посоки. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: път I-8 пътен възел „Мирово“ – Костенец – Белово – Пазарджик – пътен възел „Гелеменово“ и обратно.

Заради усложнената обстановка, в борбата с огнената стихия в землището на пазарджишкото село Славовица се включи и военен хеликоптер. Машината AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база е излетяла в 15:28 часа по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Екипажът подпомага гасенето на огъня от въздуха.

На терен работят десетки огнеборци, доброволци и екипи на Държавното горско стопанство. Към тях са предислоцирани и пожарни екипи от Пловдив и София. На място са пристигнали още 8 пожарни автомобила, които са се включили в гасенето.

Органите на реда апелират водачите да шофират със съобразена скорост и да спазват дистанция, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.