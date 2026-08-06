Голям пожар затвори "Тракия", в гасенето се включи и хеликоптер

Огромен пожар край 69-ия километър блокира напълно движението по автомагистрала "Тракия" и в двете посоки. Около 15:00 часа пламъците прехвърлиха магистралата, което наложи спешното ѝ затваряне. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: пътен възел „Мирово“ (път I-8) – Костенец – Белово – Пазарджик – пътен възел „Гелеменово“ и обратно.
Огънят е пламнал малко преди обяд между пазарджишките села Церово и Славовица. Заради вятъра и високите температури той се е разраснал бързо, като към момента обхваща площ от над 1000 декара.
Близо до отбивката за Велинград горят сухи треви, обхванати са и лозови масиви. Огънят вече навлезе и към боровата гора в близост, като е засегнал дъбови масиви. От пожарната уточняват, че към момента няма опасност за населените места и постройките в района. От Община Лесичово и полицията предупредиха, че заради стихията най-вероятно скоро ще бъде затворен и пътят към село Лесичово.
Около 15:00 часа пламъците са прехвърлили магистралата, което е наложило нейното пълно затваряне. Движението в района е блокирано и в двете посоки. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: път I-8 пътен възел „Мирово“ – Костенец – Белово – Пазарджик – пътен възел „Гелеменово“ и обратно.
Заради усложнената обстановка, в борбата с огнената стихия в землището на пазарджишкото село Славовица се включи и военен хеликоптер. Машината AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база е излетяла в 15:28 часа по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Екипажът подпомага гасенето на огъня от въздуха.
На терен работят десетки огнеборци, доброволци и екипи на Държавното горско стопанство. Към тях са предислоцирани и пожарни екипи от Пловдив и София. На място са пристигнали още 8 пожарни автомобила, които са се включили в гасенето.
Органите на реда апелират водачите да шофират със съобразена скорост и да спазват дистанция, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
17:27 06.08.2026
2 Престъпници са
Луда работа е това.
Явно тука са най-големите умници, които горят горите си, а после ще реват, че няма вода.
Там, където няма гори, няма и вода.
Коментиран от #16
17:39 06.08.2026
3 цецо хераковски
Коментиран от #5, #14
17:40 06.08.2026
4 Ако имате памет
Сега какъв е проблема
Хората горят а тези още са на свобода
Коментиран от #9
17:43 06.08.2026
5 А познай защо
До коментар #3 от "цецо хераковски":Кой каза че го е страх за животеца
когато му спряха охраната
17:47 06.08.2026
6 пръц
Коментиран от #17
17:52 06.08.2026
7 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Румбата ли ти каза ? Бутай 17- те ресторанта ..
18:06 06.08.2026
8 Чума
Коментиран от #12
18:07 06.08.2026
9 Хахахаха
До коментар #4 от "Ако имате памет":Незнам, но е много яко да си палите пожарите сами и да обвинявате кой друг бил виновен!
18:16 06.08.2026
10 Италианските еврейски "младежи"
18:18 06.08.2026
11 Cougar от 24-та авиационна база
Коментиран от #13
18:23 06.08.2026
12 Така де
До коментар #8 от "Чума":Ти какво толкова си се закахарил за запада. Не плачи толкоз! Нека се разпада. Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже.
18:33 06.08.2026
13 Тъй ли
До коментар #11 от "Cougar от 24-та авиационна база":При социализЪма само плашехме гаргите. Едва изкарвахме техниката от казармите.
Коментиран от #15
18:36 06.08.2026
14 СТРАХ ГИ Е ОТ НАРОДА ДА НЕ ОТКРАДНАТ
До коментар #3 от "цецо хераковски":НАРОДНИТЕ ПАРИ ОТ БАТ БОЙКО 😂😂😂😂😂😂🧻🧻🧻🧻🧻🤝👌 ОБРАТНО В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 😂😂😂😂😂😂🧻🧻🧻🧻🧻🧻🧻💸💵💰💰💰💰💰💰💰💰💰
18:36 06.08.2026
15 Глупости
До коментар #13 от "Тъй ли":Щит 83, Щит 85, Щит 87... на кой ги говориш тези глупости. Само с подводниците бяхме зле ама и за кво ни са
18:40 06.08.2026
16 проблема е че няма държава
До коментар #2 от "Престъпници са":проблема е кой им позволява на изгоряла гора да се монтират фотоволтаици
и що няма хора по затворите?
18:54 06.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.