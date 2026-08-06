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Голям пожар затвори "Тракия", в гасенето се включи и хеликоптер

Голям пожар затвори "Тракия", в гасенето се включи и хеликоптер

6 Август, 2026 17:26 1 853 18

  • затваряне-
  • пожар-
  • тракия

Огънят обхвана над 1000 декара, а силният вятър го насочва към село Церово

Голям пожар затвори "Тракия", в гасенето се включи и хеликоптер - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромен пожар край 69-ия километър блокира напълно движението по автомагистрала "Тракия" и в двете посоки. Около 15:00 часа пламъците прехвърлиха магистралата, което наложи спешното ѝ затваряне. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: пътен възел „Мирово“ (път I-8) – Костенец – Белово – Пазарджик – пътен възел „Гелеменово“ и обратно.

Огънят е пламнал малко преди обяд между пазарджишките села Церово и Славовица. Заради вятъра и високите температури той се е разраснал бързо, като към момента обхваща площ от над 1000 декара.

Близо до отбивката за Велинград горят сухи треви, обхванати са и лозови масиви. Огънят вече навлезе и към боровата гора в близост, като е засегнал дъбови масиви. От пожарната уточняват, че към момента няма опасност за населените места и постройките в района. От Община Лесичово и полицията предупредиха, че заради стихията най-вероятно скоро ще бъде затворен и пътят към село Лесичово.

Около 15:00 часа пламъците са прехвърлили магистралата, което е наложило нейното пълно затваряне. Движението в района е блокирано и в двете посоки. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: път I-8 пътен възел „Мирово“ – Костенец – Белово – Пазарджик – пътен възел „Гелеменово“ и обратно.

Заради усложнената обстановка, в борбата с огнената стихия в землището на пазарджишкото село Славовица се включи и военен хеликоптер. Машината AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база е излетяла в 15:28 часа по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Екипажът подпомага гасенето на огъня от въздуха.

На терен работят десетки огнеборци, доброволци и екипи на Държавното горско стопанство. Към тях са предислоцирани и пожарни екипи от Пловдив и София. На място са пристигнали още 8 пожарни автомобила, които са се включили в гасенето.

Органите на реда апелират водачите да шофират със съобразена скорост и да спазват дистанция, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    Дойдоха два милиарда евро от ЕС за солари.

    Коментиран от #7

    17:27 06.08.2026

  • 2 Престъпници са

    27 3 Отговор
    Не мисля, че тези пожари са случайни. Според мен са напълно умишлени, а целта е разчистване на терени за монтиране на слънчеви / соларни / панели.
    Луда работа е това.
    Явно тука са най-големите умници, които горят горите си, а после ще реват, че няма вода.
    Там, където няма гори, няма и вода.

    Коментиран от #16

    17:39 06.08.2026

  • 3 цецо хераковски

    13 1 Отговор
    там пожар-лошо, но на разклона за Банкя ненормалници монтират камера в 17.00ч.и задръстиха движението чак до Божурище

    Коментиран от #5, #14

    17:40 06.08.2026

  • 4 Ако имате памет

    6 2 Отговор
    Тази магистрала е потърпевшата от строителите сланинка и тиква дето тя се мяташе вътре а той раздаваше пари
    Сега какъв е проблема
    Хората горят а тези още са на свобода

    Коментиран от #9

    17:43 06.08.2026

  • 5 А познай защо

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "цецо хераковски":

    Кой каза че го е страх за животеца
    когато му спряха охраната

    17:47 06.08.2026

  • 6 пръц

    5 2 Отговор
    Добре че бензиностанцията която е точно на 69-я километър не думнала, че тогава щеше да е голямата веселба.

    Коментиран от #17

    17:52 06.08.2026

  • 7 Дрътия Софеанец ,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Румбата ли ти каза ? Бутай 17- те ресторанта ..

    18:06 06.08.2026

  • 8 Чума

    2 1 Отговор
    Разпад! Станахте като Запада!

    Коментиран от #12

    18:07 06.08.2026

  • 9 Хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ако имате памет":

    Незнам, но е много яко да си палите пожарите сами и да обвинявате кой друг бил виновен!

    18:16 06.08.2026

  • 10 Италианските еврейски "младежи"

    10 0 Отговор
    може на лагер да са отишли в село Церово

    18:18 06.08.2026

  • 11 Cougar от 24-та авиационна база

    11 1 Отговор
    И коя е тая 24-та авиационна база? Ние много авиационни бази явно имаме бре? Направо е пародийно ей! Поне децата да се замислят каква сила сме били през социализма

    Коментиран от #13

    18:23 06.08.2026

  • 12 Така де

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Чума":

    Ти какво толкова си се закахарил за запада. Не плачи толкоз! Нека се разпада. Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже.

    18:33 06.08.2026

  • 13 Тъй ли

    0 10 Отговор

    До коментар #11 от "Cougar от 24-та авиационна база":

    При социализЪма само плашехме гаргите. Едва изкарвахме техниката от казармите.

    Коментиран от #15

    18:36 06.08.2026

  • 14 СТРАХ ГИ Е ОТ НАРОДА ДА НЕ ОТКРАДНАТ

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "цецо хераковски":

    НАРОДНИТЕ ПАРИ ОТ БАТ БОЙКО 😂😂😂😂😂😂🧻🧻🧻🧻🧻🤝👌 ОБРАТНО В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 😂😂😂😂😂😂🧻🧻🧻🧻🧻🧻🧻💸💵💰💰💰💰💰💰💰💰💰

    18:36 06.08.2026

  • 15 Глупости

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тъй ли":

    Щит 83, Щит 85, Щит 87... на кой ги говориш тези глупости. Само с подводниците бяхме зле ама и за кво ни са

    18:40 06.08.2026

  • 16 проблема е че няма държава

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Престъпници са":

    проблема е кой им позволява на изгоряла гора да се монтират фотоволтаици

    и що няма хора по затворите?

    18:54 06.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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