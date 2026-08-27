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Четвърти ден продължава издирването на мъжа, изчезнал след наводнението в Пещера

Четвърти ден продължава издирването на мъжа, изчезнал след наводнението в Пещера

27 Август, 2026 08:23 403 1

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Издирването е затруднено заради огромните дървета и камъни в реката, които е довлякла стихията. Екипите днес ще претърсват определени места с наноси и гъста растителност, които са труднодостъпни.

Четвърти ден продължава издирването на мъжа, изчезнал след наводнението в Пещера - 1
Снимка: btvnovinite.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Четвърти ден продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението в пещерския квартал „Луковица“, съобщават от bTV.

Вчера полицаи, пожарникари, доброволци и планински спасители претърсиха с два дрона и следови кучета Стара река, като стигнаха до село Исперихово.

Издирването е затруднено заради огромните дървета и камъни в реката, които е довлякла стихията. Екипите днес ще претърсват определени места с наноси и гъста растителност, които са труднодостъпни.

Продължава и описването на щети в Батак. Над 40 вече са къщите в общината, които са пострадали при обилните валежи.

Служители на социалните служби обхождат домовете. Пострадалите могат да подадат молба за еднократно обезщетение в размер на 1171 евро.

Пътят между Пещера и Батак остава затворен, защото все още е опасен.


България
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