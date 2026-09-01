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От 1 септември режат с 10% разходите за персонал в бюджетните организации

От 1 септември режат с 10% разходите за персонал в бюджетните организации

1 Септември, 2026 07:23 897 11

  • министерски съвет-
  • ведомства-
  • агенции-
  • бюрокрация-
  • бюрпкрати-
  • чиновници-
  • съкращения

Мерките обхващат министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации

От 1 септември режат с 10% разходите за персонал в бюджетните организации - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 1 септември влизат в сила рестриктивни мерки за ограничаване на разходите за персонал с 10% във всички бюджетни организации.

Правителството мотивира решението с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи с цел овладяване на бюджетния дефицит и запазване на фискалната стабилност.

Мерките обхващат министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации. Те ще трябва да преструктурират разходите си за персонал и да се вместят в новите финансови ограничения.

Очаква се всяка бюджетна организация сама да определи по какъв начин ще постигне необходимото 10-процентно намаление на разходите за персонал в рамките на определения бюджет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Василеску

    16 1 Отговор
    Крайно време беше. А за някои ведомства, комисии, агенции и общински и държавни дружества и 50% и нагоре трябва.

    07:38 01.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Малей….

    10 2 Отговор
    …и ся двете шишета ко ши правят?! Отидоха им 500 хиляди гласа администрация -> нечовешка мъка браааат!!! И съда ше го сменят и дела ше тръгнат и се ше разсмърди като в София след дъжд, абе не си е работа… най-добре ис ходят в Ливан , там поне ще са си спокойни ;)

    07:40 01.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Троян

    6 2 Отговор
    70 % орязване. Лентяйте да дойдат във частния сектор. Но тук няма кой да ги наеме. Те не могат нищо.

    Коментиран от #8

    07:53 01.09.2026

  • 7 ТОВА Е ДОБРЕ.

    5 2 Отговор
    Но трябва тази раздута и на колене администрация полиция СЛУЖБАРИ да се съкратят поне със 15%.

    07:54 01.09.2026

  • 8 ТТТ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Троян":

    То пък ти сигурно много можеш с тези правописни грешки.

    07:55 01.09.2026

  • 9 влък

    6 0 Отговор
    А разходите за депутати в НС и за изПравителството ще бъдат ли намалени? Щото газът се увеличава ценово.

    07:56 01.09.2026

  • 10 МЪРТВИ ДУШИ

    3 0 Отговор
    Четете класиците. Нищо няма да орежат.

    07:58 01.09.2026

  • 11 Троян

    1 0 Отговор
    Мога да правя Аргонови заварки въпреки правописните ми грешки. ПАрите са добри.:)

    08:02 01.09.2026

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