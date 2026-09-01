От 1 септември режат с 10% разходите за персонал в бюджетните организации

От 1 септември влизат в сила рестриктивни мерки за ограничаване на разходите за персонал с 10% във всички бюджетни организации.

Правителството мотивира решението с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи с цел овладяване на бюджетния дефицит и запазване на фискалната стабилност.

Мерките обхващат министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации. Те ще трябва да преструктурират разходите си за персонал и да се вместят в новите финансови ограничения.

Очаква се всяка бюджетна организация сама да определи по какъв начин ще постигне необходимото 10-процентно намаление на разходите за персонал в рамките на определения бюджет.