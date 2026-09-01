От 1 септември режат с 10% разходите за персонал в бюджетните организации

От 1 септември влизат в сила рестриктивни мерки за ограничаване на разходите за персонал с 10% във всички бюджетни организации.
Правителството мотивира решението с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи с цел овладяване на бюджетния дефицит и запазване на фискалната стабилност.
Мерките обхващат министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации. Те ще трябва да преструктурират разходите си за персонал и да се вместят в новите финансови ограничения.
Очаква се всяка бюджетна организация сама да определи по какъв начин ще постигне необходимото 10-процентно намаление на разходите за персонал в рамките на определения бюджет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Василеску
07:38 01.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Малей….
07:40 01.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Троян
Коментиран от #8
07:53 01.09.2026
7 ТОВА Е ДОБРЕ.
07:54 01.09.2026
8 ТТТ
До коментар #6 от "Троян":То пък ти сигурно много можеш с тези правописни грешки.
07:55 01.09.2026
9 влък
07:56 01.09.2026
10 МЪРТВИ ДУШИ
07:58 01.09.2026
11 Троян
08:02 01.09.2026