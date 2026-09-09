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МФ отхвърли обвиненията на ГЕРБ за бюджетния дефицит

МФ отхвърли обвиненията на ГЕРБ за бюджетния дефицит

9 Септември, 2026 03:52, обновена 9 Септември, 2026 03:56 674 6

  • министерство на финансите-
  • обвинения-
  • герб-
  • бюджет-
  • дефицит

Ведомството отрече твърденията за изкуствено прехвърляне на разходи между 2025 и 2026 година и за оказван натиск върху Сметната палата.

МФ отхвърли обвиненията на ГЕРБ за бюджетния дефицит - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на финансите (МФ) излезе с официална позиция, в която категорично отхвърли твърденията на ГЕРБ-СДС за манипулиране на държавния дефицит. От ведомството, ръководено от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, определиха обвиненията като „публични спекулации“.

Повод за реакцията стана изявление на депутата от ГЕРБ Теменужка Петкова, която обвини правителството, че оказва натиск върху Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за изкуствено прехвърляне на разходи от 2026 г. към 2025 г. Целта на подобно счетоводно пренасочване, според опозицията, е дефицитът за настоящата година да изглежда по-нисък, за да се отчетат фалшиви реформи и да се дискредитира предходното редовно управление.

От финансовото министерство припомниха, че Сметната палата е изцяло независим орган и изпълнителната власт няма никакви механизми, с които да влияе на работата ѝ или да упражнява контрол върху одитите. Финансовото ведомство нарече несъстоятелни и твърденията, че има отказ за издаване на сертификати със стара дата. Оттам допълват, че в момента усилията им са изцяло концентрирани върху изготвянето на държавния бюджет за следващата година с фокус върху дългосрочната финансова стабилност на страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 0 Отговор
    Само му вижте физиономията на това пиянде-автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    04:01 09.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ГЕРБ В МОМЕНТА ДАЖЕ СЕ ОТКАЗАХА ДА ИЗДИГАТ КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ :)
    .....
    ПАНДИЗЧИИ :)

    04:43 09.09.2026

  • 3 Петкова ни прати на борса газ

    3 1 Отговор
    В момента газ от 250 долара тръбен с дългосрочен договор гони 800 долара борсова цена. Петкова върна с Наредба СИ парно, отменена от ВАС, и се наложи да се води второ дело. При Петкова и Василев беше фалшифициран дефицит, а 80% от държавните заеми са натрупани по времето на ГЕРБ, СДС и ПП, ДБ, ДПС. Не може януари 2026 ЕЦБ да казва готови сте за ойрото, а април ЕЦБ в процедура на свръхдефицит сте. При ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП, ДБ и БКП беше скрит Доклад БНБ от 227 стр. ГЕРБ, СДС са главните виновници за въвеждане на ОЙРОТО и фалшифициран дефицит и инфлация. ГЕРБ, СДС спряха ЮП, Белене, БА. Нанесоха непоправими щети на българската енергетика. И обрекоха българите на мизерия с ОЙРОТО. ГЕРБ и ПП, ДПС увеличиха ЧУДОВИЩНО бюджетни ЗАПЛАТИ, помпайки инфлация. Теглеха ЧУДОВИЩНИ ЗАЕМИ, и вкарах Територията в чудовищна дългова спирала. Приеха ОЙРОТО и ИЗБЯГАХА ГЕРБ, както винаги, когато българите получиха 200 ойро сметки ток януари, или 400 лв. 2020 преди ойрозона домати градински 3.50 лева, сега същите 9.50 лв. ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ и ПП, БКП забраниха РЕФЕРЕНДУМ за запазване лЪв.
    Ханке, Стиглиц, Варуфакис, Робъртс, Панчев, Сарийски, Станев, Гечев, Дойран - предупредиха с ОЙРОТО идва инфлация, дефицит, чудовищно повишение на цени и дефицит.
    Най-голямото ПРЕДАТЕЛСТВО, с извънареден доклад от ГЕРБ, СДС и ДПС, унищожиха националната парична единица на България.

    05:25 09.09.2026

  • 4 ГЕРБ, СДС, ДПС и БКП, ПП, ДБ

    2 1 Отговор
    чудовищно повишиха само за 2025 цени ток 12%, цени вода 15% и избягаха.
    В Гърция има осъдени за фалшифициран дефицит и кризата, има политици в затвора, след кризата 2015 г. Това ни чака, според Стефчо Станев и нас до 5 г. При ГЕРБ започнаха имотните балони, освен скрит дефицит чрез ББР и инфлация чрез НСИ. Като ГЕРБ и ПП са принуждавали вериги да намалят цените на храни, с цел криене на инфлация. Спомняме си немско масло преди еврочакалня 4.50 лв., след еврочакалня 2020 г. 9.50 лв. Преди Доклад за прием ойро 5.20 намаление, изкуствено. Спомняме си намаляване инфлация чрез болнични легла, билети и рояли. Тотално безобразие на НСИ. 2025 октомври шеф на НСИ казва пред БНР, при някои храни инфлацията стига 41%, ИНФЛАЦИЯ, не повишение. Видеоархивът е наличен в БНР. След влизане в ойрозона 2020 йли започна повишение на цени, при храни с 30%. От 2020 започна безумието с ОЙРОТО и драстично повишение цени. 400 лв. сметка ток януари 2025 на половин България, пак Радев ли ви е виновен? Повтарям 2025 януари сметки ток 400 лв. Виновни ГЕРБ, СДС, ДПС, БКП, ПП, ДБ куп нарушени Законодателства, Постановления, отказ даване данни по Закон, криене дефицити и инфлации с масажирани данни. Април 2026 България свръх дефицит ЕЦБ, пак Радев ли ви е виновен, НАГЛЕЦИ!

    05:39 09.09.2026

  • 5 ПБ МУНЧО ГЪЛЪБА КОПРИНКАТА

    1 0 Отговор
    ОТКРАДНАХА 14 МИЛИАРДА ЗА 4 МЕСЕЦА ВЗЕХА НОВИ ЗАЕМИ ЗА 6.3 МИЛИАРДА И ВДИГНАХА ВСИЧКИ ЦЕНИ ПО 2 НАЙ ВЕЧЕ ГОРИВА ДИЗЕЛ 2 ЕВРО ХРАНИ ТОК ГАЗ ВИНЕТКИ ЗАСТРАХОВКИ МУНЧО ДА ВЪРНЕ ОТКРАДНАТОТО

    Коментиран от #6

    05:55 09.09.2026

  • 6 Точен сте

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПБ МУНЧО ГЪЛЪБА КОПРИНКАТА":

    Абе Радев , какво стана с евтините руски горива, за които говореше по време на предизборната си кампания? Цялата власт е в тебе.
    Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
    Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
    Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?

    05:56 09.09.2026

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