МФ отхвърли обвиненията на ГЕРБ за бюджетния дефицит

Министерството на финансите (МФ) излезе с официална позиция, в която категорично отхвърли твърденията на ГЕРБ-СДС за манипулиране на държавния дефицит. От ведомството, ръководено от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, определиха обвиненията като „публични спекулации“.
Повод за реакцията стана изявление на депутата от ГЕРБ Теменужка Петкова, която обвини правителството, че оказва натиск върху Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за изкуствено прехвърляне на разходи от 2026 г. към 2025 г. Целта на подобно счетоводно пренасочване, според опозицията, е дефицитът за настоящата година да изглежда по-нисък, за да се отчетат фалшиви реформи и да се дискредитира предходното редовно управление.
От финансовото министерство припомниха, че Сметната палата е изцяло независим орган и изпълнителната власт няма никакви механизми, с които да влияе на работата ѝ или да упражнява контрол върху одитите. Финансовото ведомство нарече несъстоятелни и твърденията, че има отказ за издаване на сертификати със стара дата. Оттам допълват, че в момента усилията им са изцяло концентрирани върху изготвянето на държавния бюджет за следващата година с фокус върху дългосрочната финансова стабилност на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
04:01 09.09.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
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ПАНДИЗЧИИ :)
04:43 09.09.2026
3 Петкова ни прати на борса газ
Ханке, Стиглиц, Варуфакис, Робъртс, Панчев, Сарийски, Станев, Гечев, Дойран - предупредиха с ОЙРОТО идва инфлация, дефицит, чудовищно повишение на цени и дефицит.
Най-голямото ПРЕДАТЕЛСТВО, с извънареден доклад от ГЕРБ, СДС и ДПС, унищожиха националната парична единица на България.
05:25 09.09.2026
4 ГЕРБ, СДС, ДПС и БКП, ПП, ДБ
В Гърция има осъдени за фалшифициран дефицит и кризата, има политици в затвора, след кризата 2015 г. Това ни чака, според Стефчо Станев и нас до 5 г. При ГЕРБ започнаха имотните балони, освен скрит дефицит чрез ББР и инфлация чрез НСИ. Като ГЕРБ и ПП са принуждавали вериги да намалят цените на храни, с цел криене на инфлация. Спомняме си немско масло преди еврочакалня 4.50 лв., след еврочакалня 2020 г. 9.50 лв. Преди Доклад за прием ойро 5.20 намаление, изкуствено. Спомняме си намаляване инфлация чрез болнични легла, билети и рояли. Тотално безобразие на НСИ. 2025 октомври шеф на НСИ казва пред БНР, при някои храни инфлацията стига 41%, ИНФЛАЦИЯ, не повишение. Видеоархивът е наличен в БНР. След влизане в ойрозона 2020 йли започна повишение на цени, при храни с 30%. От 2020 започна безумието с ОЙРОТО и драстично повишение цени. 400 лв. сметка ток януари 2025 на половин България, пак Радев ли ви е виновен? Повтарям 2025 януари сметки ток 400 лв. Виновни ГЕРБ, СДС, ДПС, БКП, ПП, ДБ куп нарушени Законодателства, Постановления, отказ даване данни по Закон, криене дефицити и инфлации с масажирани данни. Април 2026 България свръх дефицит ЕЦБ, пак Радев ли ви е виновен, НАГЛЕЦИ!
05:39 09.09.2026
5 ПБ МУНЧО ГЪЛЪБА КОПРИНКАТА
Коментиран от #6
05:55 09.09.2026
6 Точен сте
До коментар #5 от "ПБ МУНЧО ГЪЛЪБА КОПРИНКАТА":Абе Радев , какво стана с евтините руски горива, за които говореше по време на предизборната си кампания? Цялата власт е в тебе.
Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?
05:56 09.09.2026