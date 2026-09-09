МФ отхвърли обвиненията на ГЕРБ за бюджетния дефицит

Министерството на финансите (МФ) излезе с официална позиция, в която категорично отхвърли твърденията на ГЕРБ-СДС за манипулиране на държавния дефицит. От ведомството, ръководено от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, определиха обвиненията като „публични спекулации“.

Повод за реакцията стана изявление на депутата от ГЕРБ Теменужка Петкова, която обвини правителството, че оказва натиск върху Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за изкуствено прехвърляне на разходи от 2026 г. към 2025 г. Целта на подобно счетоводно пренасочване, според опозицията, е дефицитът за настоящата година да изглежда по-нисък, за да се отчетат фалшиви реформи и да се дискредитира предходното редовно управление.

От финансовото министерство припомниха, че Сметната палата е изцяло независим орган и изпълнителната власт няма никакви механизми, с които да влияе на работата ѝ или да упражнява контрол върху одитите. Финансовото ведомство нарече несъстоятелни и твърденията, че има отказ за издаване на сертификати със стара дата. Оттам допълват, че в момента усилията им са изцяло концентрирани върху изготвянето на държавния бюджет за следващата година с фокус върху дългосрочната финансова стабилност на страната.