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АМ „Хемус“ стига до Велико Търново до 2030 г.

АМ „Хемус“ стига до Велико Търново до 2030 г.

25 Юли, 2026 21:57, обновена 25 Юли, 2026 22:01 938 38

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  • мррб-
  • магистрала хемус

Регионалният министър Иван Шишков обяви мащабни промени в пътното строителство и прекратяване на поръчки за над 1 милиард евро

АМ „Хемус“ стига до Велико Търново до 2030 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Автомагистрала „Хемус“ ще бъде напълно завършена до Велико Търново в рамките на мандата на настоящото правителство.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за подкаста „Наяве с Mediapool“, излъчено в събота, 25 юли. В същия период се очаква да бъдат готови и първите 70 километра от магистралата Русе – Бяла.

Прекратяване на договори за над 1 милиард евро

Регионалният министър обяви твърд курс към прекратяване на мащабни обществени поръчки, заложени по старата методика.

  • Мащабен отказ: Държавата спира договорите за основен ремонт на пътища на обща стойност над 1 милиард евро.
  • Нови правила: Бъдещите отсечки от републиканската пътна мрежа ще се проектират и изграждат чрез публично-частно партньорство.
  • Ликвидиране на рискове: Според Шишков този подход ще привлече свеж частен капитал и ще елиминира изкуствено създадените фирми и „комисионери“ в бранша.

Напредък по Лот 6 на магистрала „Хемус“

Изявлението идва на фона на реален напредък по документите и трасето за свързване на София и Северна България.

  • Строително разрешение: По-рано през годината беше подписано разрешението за строеж за участък 6 на АМ „Хемус“.
  • Обхват на отсечката: Този лот е с дължина близо 32 километра и свързва Павликени (пътен възел на път III-303) с бъдещото пресичане на пътя Русе – Велико Търново.
  • Краен срок: При осигурено ритмично финансиране отсечката трябва да свърже трасето трайно най-късно през 2030 година, съвпадайки с края на управленския мандат.

Промени в поддръжката и мантинелите

Министерството подготвя изцяло нова тръжна документация за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Сегашните договори все още имат финансова обезпеченост, но лимитите в част от регионите предстои да изтекат. В новите процедури ще бъде заложено и възстановяването на мантинелите, тъй като по данни на ведомството над 80% от тях в страната се нуждаят от спешна подмяна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А до Варна

    26 1 Отговор
    някъде към 2254 година, нали?

    Коментиран от #7, #9, #16

    22:02 25.07.2026

  • 2 Стига вече

    18 1 Отговор
    Наслушахме се на лъжи.

    Вече на никого не вярваме.

    22:04 25.07.2026

  • 3 Робот

    13 2 Отговор
    Разберете докато не започнат да се изпращат политици преждевременно при Бога оправия няма да има...! Просто нямат страх , това е..!

    Коментиран от #11

    22:04 25.07.2026

  • 4 Яшар

    15 1 Отговор
    Срам за България и корумпираните и политичари !...Сърбия минах преди 30г магистрали ,преди 10 г. Магистрали по цяла Сърбия на кръст , Северна Македония магистрали навсякъде към Белград ,Атина,Прищина ,тирана ...само към деве байр няма заради корупциона

    22:05 25.07.2026

  • 5 И Киев е Руски

    12 6 Отговор
    Да не забравите мантинелите .Трябва да са мадеин Банкя

    22:05 25.07.2026

  • 6 Сатана Z

    7 7 Отговор
    Точно през 2030 година Европейският райх се готви да нападне Русия.Затова бързат

    22:06 25.07.2026

  • 7 А50

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "А до Варна":

    Питай Бойчето дето окраде парите за две магистрали и пепеиците дето незнаят на кой свят са и загубиха няколко години.

    22:07 25.07.2026

  • 8 .....

    7 1 Отговор
    Като бавно развиващи се бе,крадльовци😂😂

    22:07 25.07.2026

  • 9 ЩЯХ ДА ПИША 2130

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "А до Варна":

    АМА ТВОЙТА ЦИФРА И ПО ХУБАА...

    22:07 25.07.2026

  • 10 бою мантинелата

    5 2 Отговор
    яката жътва, може би съм крадец номер едно поне в геюропа

    Коментиран от #29

    22:07 25.07.2026

  • 11 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    За тях има място само в казана

    22:08 25.07.2026

  • 12 Чуми

    7 1 Отговор
    Нищо не стааа от територията,остана ли нещо за крадене

    22:08 25.07.2026

  • 13 Доналд Дък, патарок

    13 0 Отговор
    Шишков сериозно ли мисли, че ще си изкара мандата?

    22:08 25.07.2026

  • 14 Реалист

    12 0 Отговор
    До като построят тая магистрала , ще навлязат масово летящите автомобили , няма смисъл да харчат пари.

    22:09 25.07.2026

  • 15 Водач от 1973-та

    13 0 Отговор
    Надали ще съм жив за да установя поредните ви лъжи...Шишков
    А до Варна кога?

    22:09 25.07.2026

  • 16 МИН. ПИШКОВ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "А до Варна":

    Е ЛАЛАДЖИЯ И ТЕМЕРУТКРАДЛИВ БЕЗ НИИИИИТО ЕДИН БЯЛ КОСЪМ.....ШОТО Е ВИИИНАГИ НА ГЪРБА НА НАРОДЕЦА.

    22:10 25.07.2026

  • 17 Мирски

    13 0 Отговор
    Добре ли чуват ушите ми.
    Отсечка № 6 - 32 км. ще се
    строят до 2030 год.Значи -
    по 8 км. на година.Хвала на българските
    пътни строители и на министър Шишков.
    Направо са за Гинекс.

    22:14 25.07.2026

  • 18 Срамота

    8 0 Отговор
    е, едни 80км до Търново след Ябланица да ги майсторвт 4г още, предвид какво равно поле е. Нататък към Варна рдинствения труден участък е преди Търговище. Що не ги дадът на едни китайци.. за 4г ще опънат и Русе -Търново, Видин-Ботевград, дори тунел под Шипка ще направят, и от скука ще опънат и Варна -Бургас, та чак до Малко Търново

    Коментиран от #23

    22:17 25.07.2026

  • 19 я по-сериозно

    9 1 Отговор
    Викайте китайците и до месец Хемус ще стигне до Варна, т.е. ще е напълно завършена. За един милард не само Хемус, ами и матистрала Черно море ще построят. Що се лигавите, ами не признаете, че комунистите строят, а "демократите" крадат.

    Коментиран от #32, #36

    22:18 25.07.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Този си мисли, че ще си изкарат мандата?!!!

    Публично частни партньорства?!!! То когато държавата беше поръчител, а фирмите само изпълнител нещата бяха тотално провалени - какво остава държавата да вкара пари в частна фирма и да чака тя да свърши работа?!

    Прекратихме голямото крадене - за да крадем ние?!!!
    А колко ще платим като неустойки?!

    22:19 25.07.2026

  • 21 Тоя

    2 0 Отговор
    здраво се ошиши...

    22:20 25.07.2026

  • 22 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Китайците за същото време построиха 12 лентова магистрала Пекин-Шанхай

    22:23 25.07.2026

  • 23 Видял

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Срамота":

    Щото после ще им плащаш 100 години на чайниците. С огромни лихви. Питай Сърбите колко още ще свиват уши и чинно ще си внасят кинтите. Но истината, е че строят качествено и много бързо.

    22:24 25.07.2026

  • 24 Това

    5 0 Отговор
    Това ако го доложат на другаря Си, съм сигурен че още същата вечер ще има самопрострелвания на чиновници.
    А тук говорим ниво министър, смятайте каква деградация

    22:27 25.07.2026

  • 25 Питанчев

    6 1 Отговор
    Магистрала ли ще се строи или скоростен път?. Само за инфо: след Боаза пътя е скоростен с максимална скорост 120 км. С тесни аварийни ленти и с доста по остри завои.който е минавал е видял. Същото като от Калотино до София. И там е същото дърво. Без аварийни или с много тесно такива. Скорост 80/110. Остри завои. Нищо общо със сърбите, които опънаха от Ниш до Калотино огледало. Без европари.

    22:28 25.07.2026

  • 26 Годината е 3800

    6 0 Отговор
    В бегето още нема завършени магистрали 🤣🤣🤣още текат проучвания проекти търси се изпълнител за 1000 евро километъра а междувременно са усвоени 500 милиарда евро

    22:32 25.07.2026

  • 27 Много далече,

    4 0 Отговор
    Г-н вече няма да си министър 😂👋

    22:32 25.07.2026

  • 28 Жорко

    4 0 Отговор
    Да бе,помияри,стига по план,на хартия!

    22:39 25.07.2026

  • 29 Танков

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "бою мантинелата":

    Само Украински политик и мутра комунистическа може да ви бие със Дебелянов.

    22:40 25.07.2026

  • 30 Гост

    5 0 Отговор
    2030г., ама друг път. Що не идеш да видиш, че от Дерманци до Угърчин не се прави нищо! От месеци няма хора и техника. Два валяка стоят на средата на бъдещето трасе, ръждясват и не мърдат. До тях това което беше изкопано през годините вече се е свлякло! Пътят за с. Драгана е прекъснат вече трета година и никой не пипва нищо. Така, че слушаме поредния плямпаджия...

    Коментиран от #37

    22:41 25.07.2026

  • 31 Боко Банкяски

    1 0 Отговор
    Ако е ми бяха скъсали менискуса през 2024 г. щеше да е готова, ама то за 1,5 млрд. как да я направя. То 1 км вече струва към 100 млн.

    22:45 25.07.2026

  • 32 👍👍👍 Браво

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "я по-сериозно":

    Точно това щях да пиша .Китай четата ,ще я направят на часпром в извън работно време. Много точно! Жив и здрав 👏👏👏👏👍👍👍👍👍

    22:50 25.07.2026

  • 33 Шишкофф е като киноактьор

    4 0 Отговор
    На тая много хубава случайна снимка от някакво банкетче ми се види.

    22:50 25.07.2026

  • 34 Хавзис

    0 0 Отговор
    Браво . По 8-10 километра на година . Да не си жив да дочакаш министре . А след нова година само горчив спомен да остане от това ,че си бил министър. А сигурно и винетките ще искаш да вдигнеш поне още 100 % . На втория месец служба за народа и видяхме 30 % и 20 на акцизи . За това Ви го желаем . само това знаете- Ще ,някога ,може би , ще напишем ,ще предложим ,ще нарисуваме и така над 50 години 400 км не може направите комуняги най крадливи. А точно тоя вече колко години на яслата . Ние дето плащаме цял живот и ни разбиха пътя и ни оставиха на чакъл и циментов прах в участък 10 км. те проклинаме. преди поне имахме малко асфалт от Тошово време . Обелиха го и след това насипаха отровата и прахта и машините изчезнаха. Тези трябва да ги вкараш в затвора и след това да си довършат работата ,не да обясняваш как ще раздаваш на частни фирми следващия наш рекет още много години.

    22:53 25.07.2026

  • 35 Гост

    0 0 Отговор
    Е"б"ати прогреса

    22:54 25.07.2026

  • 36 Едно време

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "я по-сериозно":

    В училище по пеене учихме една песен: ,,Комунистите воюват с войната,комсомолците след тях строят....." ,а актуалното продължени трябва да бъде: ,, и накрая демократите след тях крадат......"

    22:55 25.07.2026

  • 37 Камчия

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    И ние така . Разбиха, положиха чакъл и изчезнаха за да искат още пари най-вероятно. За един месец пътя опраскаха и половин мост с железа и бетон . Така си стои вече над три месеца. Никаква тяхна машина не се вижда. Всичко изчезна. А тротоари и канавки разбиха и минаха отгоре им с греблата на булдозер и трактор. Сега то нямало да се оправя -тяхната работа била само от бордюр до бордюр. Тротоари и канавки и входове към дворовете било на общината . Тоест НИКОГА . Е сега обаче и бордюр няма защото нивото на асфалта вече е над него и всичката вода е в дворовете на хората. Участък от Синдел ,Юнак и до разклона за Долни Чифлик или Гроздьово.

    23:01 25.07.2026

  • 38 Боко тиквата

    0 0 Отговор
    Вече щяхте да имате готова магистрала Хемус.

    А сега имате не ПОСТНА ПИЦА


    а попара без мляко

    Хак да ви е

    Хайде пак на протести

    23:11 25.07.2026

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