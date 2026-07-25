АМ „Хемус“ стига до Велико Търново до 2030 г.

Автомагистрала „Хемус“ ще бъде напълно завършена до Велико Търново в рамките на мандата на настоящото правителство.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за подкаста „Наяве с Mediapool“, излъчено в събота, 25 юли. В същия период се очаква да бъдат готови и първите 70 километра от магистралата Русе – Бяла.

Прекратяване на договори за над 1 милиард евро

Регионалният министър обяви твърд курс към прекратяване на мащабни обществени поръчки, заложени по старата методика.

Мащабен отказ : Държавата спира договорите за основен ремонт на пътища на обща стойност над 1 милиард евро .

: Държавата спира договорите за основен ремонт на пътища на обща стойност . Нови правила : Бъдещите отсечки от републиканската пътна мрежа ще се проектират и изграждат чрез публично-частно партньорство .

: Бъдещите отсечки от републиканската пътна мрежа ще се проектират и изграждат чрез . Ликвидиране на рискове: Според Шишков този подход ще привлече свеж частен капитал и ще елиминира изкуствено създадените фирми и „комисионери“ в бранша.

Напредък по Лот 6 на магистрала „Хемус“

Изявлението идва на фона на реален напредък по документите и трасето за свързване на София и Северна България.

Строително разрешение : По-рано през годината беше подписано разрешението за строеж за участък 6 на АМ „Хемус“ .

: По-рано през годината беше подписано разрешението за строеж за . Обхват на отсечката : Този лот е с дължина близо 32 километра и свързва Павликени (пътен възел на път III-303) с бъдещото пресичане на пътя Русе – Велико Търново.

: Този лот е с дължина и свързва Павликени (пътен възел на път III-303) с бъдещото пресичане на пътя Русе – Велико Търново. Краен срок: При осигурено ритмично финансиране отсечката трябва да свърже трасето трайно най-късно през 2030 година, съвпадайки с края на управленския мандат.

Промени в поддръжката и мантинелите

Министерството подготвя изцяло нова тръжна документация за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Сегашните договори все още имат финансова обезпеченост, но лимитите в част от регионите предстои да изтекат. В новите процедури ще бъде заложено и възстановяването на мантинелите, тъй като по данни на ведомството над 80% от тях в страната се нуждаят от спешна подмяна.