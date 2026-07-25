АМ „Хемус“ стига до Велико Търново до 2030 г.

Автомагистрала „Хемус“ ще бъде напълно завършена до Велико Търново в рамките на мандата на настоящото правителство.
Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за подкаста „Наяве с Mediapool“, излъчено в събота, 25 юли. В същия период се очаква да бъдат готови и първите 70 километра от магистралата Русе – Бяла.
Прекратяване на договори за над 1 милиард евро
Регионалният министър обяви твърд курс към прекратяване на мащабни обществени поръчки, заложени по старата методика.
- Мащабен отказ: Държавата спира договорите за основен ремонт на пътища на обща стойност над 1 милиард евро.
- Нови правила: Бъдещите отсечки от републиканската пътна мрежа ще се проектират и изграждат чрез публично-частно партньорство.
- Ликвидиране на рискове: Според Шишков този подход ще привлече свеж частен капитал и ще елиминира изкуствено създадените фирми и „комисионери“ в бранша.
Напредък по Лот 6 на магистрала „Хемус“
Изявлението идва на фона на реален напредък по документите и трасето за свързване на София и Северна България.
- Строително разрешение: По-рано през годината беше подписано разрешението за строеж за участък 6 на АМ „Хемус“.
- Обхват на отсечката: Този лот е с дължина близо 32 километра и свързва Павликени (пътен възел на път III-303) с бъдещото пресичане на пътя Русе – Велико Търново.
- Краен срок: При осигурено ритмично финансиране отсечката трябва да свърже трасето трайно най-късно през 2030 година, съвпадайки с края на управленския мандат.
Промени в поддръжката и мантинелите
Министерството подготвя изцяло нова тръжна документация за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Сегашните договори все още имат финансова обезпеченост, но лимитите в част от регионите предстои да изтекат. В новите процедури ще бъде заложено и възстановяването на мантинелите, тъй като по данни на ведомството над 80% от тях в страната се нуждаят от спешна подмяна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А до Варна
Коментиран от #7, #9, #16
22:02 25.07.2026
2 Стига вече
Вече на никого не вярваме.
22:04 25.07.2026
3 Робот
Коментиран от #11
22:04 25.07.2026
4 Яшар
22:05 25.07.2026
5 И Киев е Руски
22:05 25.07.2026
6 Сатана Z
22:06 25.07.2026
7 А50
До коментар #1 от "А до Варна":Питай Бойчето дето окраде парите за две магистрали и пепеиците дето незнаят на кой свят са и загубиха няколко години.
22:07 25.07.2026
8 .....
22:07 25.07.2026
9 ЩЯХ ДА ПИША 2130
До коментар #1 от "А до Варна":АМА ТВОЙТА ЦИФРА И ПО ХУБАА...
22:07 25.07.2026
10 бою мантинелата
Коментиран от #29
22:07 25.07.2026
11 И Киев е Руски
До коментар #3 от "Робот":За тях има място само в казана
22:08 25.07.2026
12 Чуми
22:08 25.07.2026
13 Доналд Дък, патарок
22:08 25.07.2026
14 Реалист
22:09 25.07.2026
15 Водач от 1973-та
А до Варна кога?
22:09 25.07.2026
16 МИН. ПИШКОВ
До коментар #1 от "А до Варна":Е ЛАЛАДЖИЯ И ТЕМЕРУТКРАДЛИВ БЕЗ НИИИИИТО ЕДИН БЯЛ КОСЪМ.....ШОТО Е ВИИИНАГИ НА ГЪРБА НА НАРОДЕЦА.
22:10 25.07.2026
17 Мирски
Отсечка № 6 - 32 км. ще се
строят до 2030 год.Значи -
по 8 км. на година.Хвала на българските
пътни строители и на министър Шишков.
Направо са за Гинекс.
22:14 25.07.2026
18 Срамота
Коментиран от #23
22:17 25.07.2026
19 я по-сериозно
Коментиран от #32, #36
22:18 25.07.2026
20 ДрайвингПлежър
Публично частни партньорства?!!! То когато държавата беше поръчител, а фирмите само изпълнител нещата бяха тотално провалени - какво остава държавата да вкара пари в частна фирма и да чака тя да свърши работа?!
Прекратихме голямото крадене - за да крадем ние?!!!
А колко ще платим като неустойки?!
22:19 25.07.2026
21 Тоя
22:20 25.07.2026
22 Исторически парк
22:23 25.07.2026
23 Видял
До коментар #18 от "Срамота":Щото после ще им плащаш 100 години на чайниците. С огромни лихви. Питай Сърбите колко още ще свиват уши и чинно ще си внасят кинтите. Но истината, е че строят качествено и много бързо.
22:24 25.07.2026
24 Това
А тук говорим ниво министър, смятайте каква деградация
22:27 25.07.2026
25 Питанчев
22:28 25.07.2026
26 Годината е 3800
22:32 25.07.2026
27 Много далече,
22:32 25.07.2026
28 Жорко
22:39 25.07.2026
29 Танков
До коментар #10 от "бою мантинелата":Само Украински политик и мутра комунистическа може да ви бие със Дебелянов.
22:40 25.07.2026
30 Гост
Коментиран от #37
22:41 25.07.2026
31 Боко Банкяски
22:45 25.07.2026
32 👍👍👍 Браво
До коментар #19 от "я по-сериозно":Точно това щях да пиша .Китай четата ,ще я направят на часпром в извън работно време. Много точно! Жив и здрав 👏👏👏👏👍👍👍👍👍
22:50 25.07.2026
33 Шишкофф е като киноактьор
22:50 25.07.2026
34 Хавзис
22:53 25.07.2026
35 Гост
22:54 25.07.2026
36 Едно време
До коментар #19 от "я по-сериозно":В училище по пеене учихме една песен: ,,Комунистите воюват с войната,комсомолците след тях строят....." ,а актуалното продължени трябва да бъде: ,, и накрая демократите след тях крадат......"
22:55 25.07.2026
37 Камчия
До коментар #30 от "Гост":И ние така . Разбиха, положиха чакъл и изчезнаха за да искат още пари най-вероятно. За един месец пътя опраскаха и половин мост с железа и бетон . Така си стои вече над три месеца. Никаква тяхна машина не се вижда. Всичко изчезна. А тротоари и канавки разбиха и минаха отгоре им с греблата на булдозер и трактор. Сега то нямало да се оправя -тяхната работа била само от бордюр до бордюр. Тротоари и канавки и входове към дворовете било на общината . Тоест НИКОГА . Е сега обаче и бордюр няма защото нивото на асфалта вече е над него и всичката вода е в дворовете на хората. Участък от Синдел ,Юнак и до разклона за Долни Чифлик или Гроздьово.
23:01 25.07.2026
38 Боко тиквата
А сега имате не ПОСТНА ПИЦА
а попара без мляко
Хак да ви е
Хайде пак на протести
23:11 25.07.2026