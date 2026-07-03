Турция иска да се включи в Единната зона за плащания в евро

Турция подаде молба за присъединяване към Единната зона за плащания в евро (SEPA), съобщава БГНЕС.

Турският финансов министър Мехмет Шимшек заяви, че членството на Анкара в европейската платежна система ще направи трансграничните плащания по-бързи, по-сигурни и с по-ниски разходи.

SEPA обхваща 41 държави. Системата позволява на граждани и компании да извършват трансгранични плащания в евро по единни правила. Преводите между участващите страни се извършват по същия начин като вътрешните банкови преводи.

По-рано тази година ЕС предложи на Турция да се включи в SEPA като част от усилията за задълбочаване на икономическите отношения между блока и Анкара.

ЕС е най-големият търговски партньор на Турция. Годишният стокообмен надхвърля 200 млрд. евро.