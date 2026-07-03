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Турция иска да се включи в Единната зона за плащания в евро

Турция иска да се включи в Единната зона за плащания в евро

3 Юли, 2026 14:09 832 10

  • турция-
  • евро-
  • еврозона-
  • реджеп ердоган-
  • мехмет шимшек

По-рано тази година ЕС предложи на Турция да се включи в SEPA като част от усилията за задълбочаване на икономическите отношения между блока и Анкара

Турция иска да се включи в Единната зона за плащания в евро - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турция подаде молба за присъединяване към Единната зона за плащания в евро (SEPA), съобщава БГНЕС.

Турският финансов министър Мехмет Шимшек заяви, че членството на Анкара в европейската платежна система ще направи трансграничните плащания по-бързи, по-сигурни и с по-ниски разходи.

SEPA обхваща 41 държави. Системата позволява на граждани и компании да извършват трансгранични плащания в евро по единни правила. Преводите между участващите страни се извършват по същия начин като вътрешните банкови преводи.

По-рано тази година ЕС предложи на Турция да се включи в SEPA като част от усилията за задълбочаване на икономическите отношения между блока и Анкара.

ЕС е най-големият търговски партньор на Турция. Годишният стокообмен надхвърля 200 млрд. евро.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивен Боташ

    9 16 Отговор
    Турция иска еврото, българите не го искат. Много прозд народ, бря, бря.

    Коментиран от #2, #5, #6, #7

    14:20 03.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Реалист

    13 1 Отговор
    Ако българите не бяха пpocт народ Цариград щеше да е български, а не турски.

    14:23 03.07.2026

  • 4 Зоната ще се нарича

    12 5 Отговор
    Източна Румелия (бивш Вulgaristаn).

    14:24 03.07.2026

  • 5 провинциалист

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивен Боташ":

    Верно ли? Това къде го прочете?

    14:25 03.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Прогресивен Боташ":

    Простакът вика, дръжте простаците?!

    Първо за да влезе Турция в еврозоната, трябва да е в ЕС!
    И второ когато те натикат насила (с фалшиви данни и без референдум) в заробвозоната, МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЧЕ СЕ ОДОБРЯВА ОТ ЕЦБ (Т.Е. ДЪРЖАВАТА ГУБИ ФИНАНСОВ СУВЕРЕНИТЕТ)!!!

    АМА КАК ПЪРВОСИГНАЛНИТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ ЗАД НЕЩАТА КОИТО ОХОТНО ГИ СПУСКАТ ОВЛАДЕНИТЕ ЖУРНАЛЯ (КАТО ЦЪНЦЕТО), СТОЯТ ФУНДАМЕНТАЛНИ ПОДРОБНОСТИ, ЗА КОИТО ВСЕКИ СЕБЕУВАЖАВАЩ СЕ ЧОВЕК БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА ЯСНА ПОЗИЦИЯ, А НЕ ДА ГИ ПРИЕМА НАСЛЯПО (КАТО ОПОРКАТА "КЛУБ НА БОГАТИТЕ")???!!!

    Коментиран от #10

    14:54 03.07.2026

  • 8 оня с коня

    3 2 Отговор
    Идеята е супер - отиват Българите в Турция на почивка или на Пазар и пазаруват с Евро без излишни главоболия да обменят валута.Дотук - добре,само че Русофилите искат да се махнем от Еврозоната и да си върнем Лева..Това обаче също не е Практично решение и още по-добре е да приемем Рублата на мястото на Еврото,та когато прескачаме до Братска русия да се прегърнем с Братушкитеи да си припомним колко хубаво бе при Соца ,да нямаме проблем с разни ненужни Обмени на валута като решим да заредим Гориво отБензостанциите им.

    14:59 03.07.2026

  • 9 турски €зони и глупости

    2 0 Отговор
    по-лесно ще им е да наложат лирата в Източна Румелия

    15:06 03.07.2026

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    Така и не осъзнаваш че след като Мнението ти е погрешно,всякакви изводи на тази база СЪЩО ще са погрешни.Та заключаваш че за да Ползва Турция Екстрите на Еврозоната следва задължително да е в ЕС,ама ти убягва Факта че Турция БЕЗ да е в ЕС ползва Екстрата ДА ТЪРГУВА БЕЗМИТНО с държавите от Европа!И препоръчвам на такива като тебе да четат "Винуту"- там ясно е написано че НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА!

    15:07 03.07.2026

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