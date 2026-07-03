Турция иска да се включи в Единната зона за плащания в евро

Турция подаде молба за присъединяване към Единната зона за плащания в евро (SEPA), съобщава БГНЕС.
Турският финансов министър Мехмет Шимшек заяви, че членството на Анкара в европейската платежна система ще направи трансграничните плащания по-бързи, по-сигурни и с по-ниски разходи.
SEPA обхваща 41 държави. Системата позволява на граждани и компании да извършват трансгранични плащания в евро по единни правила. Преводите между участващите страни се извършват по същия начин като вътрешните банкови преводи.
По-рано тази година ЕС предложи на Турция да се включи в SEPA като част от усилията за задълбочаване на икономическите отношения между блока и Анкара.
ЕС е най-големият търговски партньор на Турция. Годишният стокообмен надхвърля 200 млрд. евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивен Боташ
Коментиран от #2, #5, #6, #7
14:20 03.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Реалист
14:23 03.07.2026
4 Зоната ще се нарича
14:24 03.07.2026
5 провинциалист
До коментар #1 от "Прогресивен Боташ":Верно ли? Това къде го прочете?
14:25 03.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мнение
До коментар #1 от "Прогресивен Боташ":Простакът вика, дръжте простаците?!
Първо за да влезе Турция в еврозоната, трябва да е в ЕС!
И второ когато те натикат насила (с фалшиви данни и без референдум) в заробвозоната, МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЧЕ СЕ ОДОБРЯВА ОТ ЕЦБ (Т.Е. ДЪРЖАВАТА ГУБИ ФИНАНСОВ СУВЕРЕНИТЕТ)!!!
АМА КАК ПЪРВОСИГНАЛНИТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ ЗАД НЕЩАТА КОИТО ОХОТНО ГИ СПУСКАТ ОВЛАДЕНИТЕ ЖУРНАЛЯ (КАТО ЦЪНЦЕТО), СТОЯТ ФУНДАМЕНТАЛНИ ПОДРОБНОСТИ, ЗА КОИТО ВСЕКИ СЕБЕУВАЖАВАЩ СЕ ЧОВЕК БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА ЯСНА ПОЗИЦИЯ, А НЕ ДА ГИ ПРИЕМА НАСЛЯПО (КАТО ОПОРКАТА "КЛУБ НА БОГАТИТЕ")???!!!
Коментиран от #10
14:54 03.07.2026
8 оня с коня
14:59 03.07.2026
9 турски €зони и глупости
15:06 03.07.2026
10 оня с коня
До коментар #7 от "Мнение":Така и не осъзнаваш че след като Мнението ти е погрешно,всякакви изводи на тази база СЪЩО ще са погрешни.Та заключаваш че за да Ползва Турция Екстрите на Еврозоната следва задължително да е в ЕС,ама ти убягва Факта че Турция БЕЗ да е в ЕС ползва Екстрата ДА ТЪРГУВА БЕЗМИТНО с държавите от Европа!И препоръчвам на такива като тебе да четат "Винуту"- там ясно е написано че НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА!
15:07 03.07.2026