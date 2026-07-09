ЕП готов да започне преговори със Съвета на ЕС за цифровото евро

Европейският парламент гласува да започне преговори със Съвета на ЕС за цифровото евро, което предлагало на гражданите сигурен начин за намаляване на зависимостта от доставчици извън Съюза.
С 416 гласа "за", 169 гласа "против" и 22 "въздържал се" за създаването на цифрово евро и чрез вдигане на ръка за доставчиците на платежни услуги извън еврозоната, Европейският парламент се съгласи да премине към следващия етап от законодателния процес.
Основните точки от преговорната позиция на Парламента:
Цифровото евро ще бъде нова електронна форма на пари, емитирани от Европейската централна банка (ЕЦБ), и ще работи онлайн и офлайн.
В цифровото евро ще бъдат включени гаранции за неприкосновеността на личния живот. Транзакциите ще бъдат проверявани, без да се разкриват лични данни, които ще бъдат обработвани само до степента, строго необходима за функционирането на системата.
От повечето предприятия ще се изисква да приемат цифровото евро. Изключения ще се прилагат за самостоятелно заетите лица и малките предприятия и микропредприятията, които не приемат други цифрови плащания.
Основните услуги, като откриване на сметка, държане и управление на средства и достъп до поне един платежен инструмент, ще бъдат безплатни.
За да се защити финансовата система, ще има таван за това колко цифрови евро може да притежава всяко лице.
Банките и доставчиците на платежни услуги (ДПУ) от държави от ЕС извън еврозоната ще могат да разпространяват цифровото евро.
Държавите от еврозоната ще бъдат задължени да поддържат достъпа до пари в брой, предприятията няма да имат право да забраняват парите в брой, а държавите членки ще трябва редовно да наблюдават наличността на пари в брой, като обръщат специално внимание на уязвимите групи, като възрастните хора, лицата с ниски доходи и хората без достъп до традиционната банкова система.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нена евтото
Коментиран от #15, #18, #20
15:21 09.07.2026
2 осраински
15:22 09.07.2026
3 ...
само това трябва да ви говори всичко което трябва да знаете за тази прекрасна нова форма на контрол
Коментиран от #5, #7
15:22 09.07.2026
4 Разбрахте ли сега защо
За пълен и тотален контрол.
Бай Тошо ще ви се види най-големият демократ в сравнение с тия iзроди в Брюксел.
15:24 09.07.2026
5 АНАЛОГОВ
До коментар #3 от "...":ВСИЧКО РАЗБРАХМЕ.ЦИФРОВОТО € Е КАТО ВИРТУАЛНИЯ СЕКС.
15:26 09.07.2026
6 Мдаа!🤔
15:26 09.07.2026
7 Гого
До коментар #3 от "...":Кое те притеснява - остатъка ще си го имаш по сметка но няма да е цифрово Евро а нормално...Навремето е имало протести и срещу първите банкноти, хората са били свикнали само с монети! Света обаче приятелю, върви напред...
Коментиран от #23, #38, #58
15:27 09.07.2026
8 000
15:27 09.07.2026
9 Феникс
Коментиран от #11
15:30 09.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гого
До коментар #9 от "Феникс":Това го слушах и за Еврото...🤣🤣🤣
15:31 09.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гого
Коментиран от #28
15:34 09.07.2026
14 Я пък тоя
Тия в ЕС са от филма "От тъп по тъп"
15:34 09.07.2026
15 хаха
До коментар #1 от "нена евтото":Ама да си свалял правителството на Розобузко Тиквов Мантинелков бе в ГЗраждан тиквист.
15:34 09.07.2026
16 тиквата съм: вече сменяме чекмеджетата
15:34 09.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мнение
До коментар #1 от "нена евтото":Точно, ама само с искане не става!
НАРОДЕ ВРЕМЕ Е ДА СТАВАШ ОТ ЗИМЕН СЪН, ЩОТО ДИГИТАЛНОТО ЕВРО Е ПОСЛЕДНАТА СТЪПКА ОТ ПРЕЗАТЯГАНЕТО НА ПРИМКАТА ОКОЛО ВРАТОВЕТЕ НИ!!!
ИЛИ ЩЕ ПРИЕМЕМ ПАРИТЕ В БРОЙ КАТО ЧАСТ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, ИЛИ ЛОШО НИ СЕ ПИШЕ!
ОБЕДИНЯВАЙ СЕ НАРОДЕ!!!
ЩЕ СЕ НАЛОЖИ БЪРЗО ДА СИ ВЪРНЕШ ДЪРЖАВАТА!!!
15:35 09.07.2026
19 хаха
15:35 09.07.2026
20 искаме си левчето
До коментар #1 от "нена евтото":ти се моли да остане книжното евро
че бабите по селата как ще се оправят
Коментиран от #27
15:36 09.07.2026
21 Кривокрак Калоян
15:37 09.07.2026
22 да ви е честита
15:37 09.07.2026
23 ....
До коментар #7 от "Гого":ах колко си напредничав мойто момче, седни си, двойка. За разлика от теб криптовалутите ги познаваме някъде откъм 2009та.
Коментиран от #32
15:39 09.07.2026
24 Летец Пешеходец
15:40 09.07.2026
25 Кую
15:41 09.07.2026
26 Тома
Коментиран от #30
15:42 09.07.2026
27 Соломон
До коментар #20 от "искаме си левчето":Цъфровото евро не може да съществува без реален кеш.Всеки който желае ще може да ОБМЕНИ до 3000 реални евро за цифрово.За по големи суми се иска удобрение от банката
Коментиран от #35, #47
15:43 09.07.2026
28 смаян съм
До коментар #13 от "Гого":от лоботомията, която си вижда из под прозрачното рОзавожлЪтопаветно едноклетъчно образУвание на Местото но мозъка, дето си мислиш, че имаш.
15:43 09.07.2026
29 Калоян
Като ти удържи енергото тройна сметка к,во пра,им?
Коментиран от #33
15:43 09.07.2026
30 Соломон
До коментар #26 от "Тома":Тома неверни .И идея си няма как фукционира цифровото евро
15:44 09.07.2026
31 Хохо Бохо
Коментиран от #49
15:44 09.07.2026
32 Гого
До коментар #23 от "....":Що казваш...нищо, че съм финансист, член на кабинета Костов...
Коментиран от #39
15:45 09.07.2026
33 Соломон
До коментар #29 от "Калоян":Ако в момента ти спре тока как ще изтеглиш пари от банкомата
Коментиран от #37, #57
15:45 09.07.2026
34 Алекс
Едно време се е плащало със сребърни и златни монети ... ако си учил история ...
Много преди да дойдат масоните на върха на банките по света.
След тяхната поява навлизат шарените хартийки наречени банкноти придружени от железни и медни монети и така на сам до днес!!!
Бъдещето е ,, Стокообменно общество ".
За да се избяга от масонската помия !!!
Коментиран от #42
15:48 09.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Калоян
До коментар #33 от "Соломон":Одобрение се пише с ,,О"
Коментиран от #43
15:50 09.07.2026
38 Точно само като са били монети от злато
До коментар #7 от "Гого":парите са били истински пари. После всичко друго е вид облигации.
15:52 09.07.2026
39 ...
До коментар #32 от "Гого":не е от нещата с които бих се хвалил, ама явно толкова си можеш
15:54 09.07.2026
40 Форма
15:54 09.07.2026
41 Цвете
15:54 09.07.2026
42 Гого
До коментар #34 от "Алекс":Двойка - сядай!!! Първите банкноти са пуснати в циркулация от Китай...а в Китай не знам да е имало Масони! Първоте чекове пък са издавани от Тамплиерите и по-късно от Венецианската Банка!
15:54 09.07.2026
43 Соломон
До коментар #37 от "Калоян":И У то или О то как променят това че цифровото евро не е задължително.Това че не можеш да го имаш ако нямаш равностойния кеш в евро
15:56 09.07.2026
44 Сатана Z
Аналогично на “Arbeit macht frei” на Адолф
15:57 09.07.2026
45 Бачо
15:57 09.07.2026
46 Цвете
Коментиран от #48
15:59 09.07.2026
47 А за какво му е да го прави?
До коментар #27 от "Соломон":Кое е това което няма да може да плати с реално евро , а ще му е необходимо цифрово ?
Коментиран от #51
16:00 09.07.2026
48 Соломон
До коментар #46 от "Цвете":Цифровото евро не е и няма нищо общо с криптовалутите
16:01 09.07.2026
49 За ком 31
До коментар #31 от "Хохо Бохо":Ще разберат,както разбраха за еврозоната.По български - следварително.От този стоманен капан,тип" вълчи" ще се измъкнат няколко държави,с умни и прозорливи държавници,но и нормално мислещ народ.Онези, който елегантно отлагат влизане в еврозоната.Защото не може да задължиш онези,който ползват злота,форинт,чешка крона,да ти изпълняват заповедите на ЕЦБ и фалшивия Съвет на Европа.Защото имаш изход: Напускане на ЕС.Другите- в капана на ЕЦБ нямат шанс,дори нулев.Сега дали нашенските гламари,който много искаха еврото,за да може гламчо да пътува,без да обменя левове ( егати лъохманите? ) се усетиха,каква е крайната цел ,да ни набутат с ритници в еврозоната? Ами ето е: дигитал юрошит.Мислите,че ЕК и ЕЦБ не са знаели,че сме с висока инфлация и дълг? Ала бала, живи или мъртви ,но вътре.По гламав и уникално тп народ от този няма.Почва да вие - и пак поединично,чак когато му го нахендрят до сливиците.
Коментиран от #52
16:01 09.07.2026
50 дигитално евро
16:04 09.07.2026
51 Соломон
До коментар #47 от "А за какво му е да го прави?":Ами всичко което е на някакво разтояние от теб.По същи начин по който се разплащаш и в момента използвайки американската система за банкови разплащания.Само че това е европейската система за разплащане и е безплатна.И никой от америка не може да ти блокира сметките ако реши
Коментиран от #54
16:05 09.07.2026
52 Народът какво е виновен
До коментар #49 от "За ком 31":Даде ли му се възможност да решава ?
16:08 09.07.2026
53 Изкуствовед
16:09 09.07.2026
54 Че то разплащателни системи - бол
До коментар #51 от "Соломон":Револют , ПейПал , и мн. други най различни.
Коментиран от #55
16:13 09.07.2026
55 Соломон
До коментар #54 от "Че то разплащателни системи - бол":Да ама нито една от тях не е европейска.Дигиталното евро е европейската система за раплащане.И никой не те кара насила да я ползваш
Коментиран от #60
16:15 09.07.2026
56 Баба Гошка
16:20 09.07.2026
57 Хо-ха-ха
До коментар #33 от "Соломон":Ами имаш си кеш и ще се разплащаш кеш.
Коментиран от #59
16:21 09.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Соломон
До коментар #57 от "Хо-ха-ха":И като имаш кеш как ще си купиш нещо в Германия или Мозамбик.Когато искаш да си купиш нещо което не е до теб,или искаш да приведеш на някой пари за извършена услуга от разтояние без да плащаш такси и това да стане мигновенно няма как да използваш кеш
16:28 09.07.2026
60 Револют е европейска - Литва
До коментар #55 от "Соломон":Не че пак не смърди на мошенгия. Но какво е предимството да не могат да те блокират американците , а европейските банкерки? Това ли е то ? Щото са едни много честни и читави хора-))
16:32 09.07.2026