ЕП готов да започне преговори със Съвета на ЕС за цифровото евро

Европейският парламент гласува да започне преговори със Съвета на ЕС за цифровото евро, което предлагало на гражданите сигурен начин за намаляване на зависимостта от доставчици извън Съюза.

С 416 гласа "за", 169 гласа "против" и 22 "въздържал се" за създаването на цифрово евро и чрез вдигане на ръка за доставчиците на платежни услуги извън еврозоната, Европейският парламент се съгласи да премине към следващия етап от законодателния процес.

Основните точки от преговорната позиция на Парламента:

Цифровото евро ще бъде нова електронна форма на пари, емитирани от Европейската централна банка (ЕЦБ), и ще работи онлайн и офлайн.

В цифровото евро ще бъдат включени гаранции за неприкосновеността на личния живот. Транзакциите ще бъдат проверявани, без да се разкриват лични данни, които ще бъдат обработвани само до степента, строго необходима за функционирането на системата.

От повечето предприятия ще се изисква да приемат цифровото евро. Изключения ще се прилагат за самостоятелно заетите лица и малките предприятия и микропредприятията, които не приемат други цифрови плащания.

Основните услуги, като откриване на сметка, държане и управление на средства и достъп до поне един платежен инструмент, ще бъдат безплатни.

За да се защити финансовата система, ще има таван за това колко цифрови евро може да притежава всяко лице.

Банките и доставчиците на платежни услуги (ДПУ) от държави от ЕС извън еврозоната ще могат да разпространяват цифровото евро.

Държавите от еврозоната ще бъдат задължени да поддържат достъпа до пари в брой, предприятията няма да имат право да забраняват парите в брой, а държавите членки ще трябва редовно да наблюдават наличността на пари в брой, като обръщат специално внимание на уязвимите групи, като възрастните хора, лицата с ниски доходи и хората без достъп до традиционната банкова система.