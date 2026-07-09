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ЕП готов да започне преговори със Съвета на ЕС за цифровото евро

ЕП готов да започне преговори със Съвета на ЕС за цифровото евро

9 Юли, 2026 15:19 1 054 60

  • евро-
  • еврозона-
  • дигитално евро-
  • европейски съюз

Цифровото евро ще бъде нова електронна форма на пари, емитирани от Европейската централна банка, и ще работи онлайн и офлайн

ЕП готов да започне преговори със Съвета на ЕС за цифровото евро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Money.bg Money.bg

Европейският парламент гласува да започне преговори със Съвета на ЕС за цифровото евро, което предлагало на гражданите сигурен начин за намаляване на зависимостта от доставчици извън Съюза.

С 416 гласа "за", 169 гласа "против" и 22 "въздържал се" за създаването на цифрово евро и чрез вдигане на ръка за доставчиците на платежни услуги извън еврозоната, Европейският парламент се съгласи да премине към следващия етап от законодателния процес.

Основните точки от преговорната позиция на Парламента:

Цифровото евро ще бъде нова електронна форма на пари, емитирани от Европейската централна банка (ЕЦБ), и ще работи онлайн и офлайн.

В цифровото евро ще бъдат включени гаранции за неприкосновеността на личния живот. Транзакциите ще бъдат проверявани, без да се разкриват лични данни, които ще бъдат обработвани само до степента, строго необходима за функционирането на системата.

От повечето предприятия ще се изисква да приемат цифровото евро. Изключения ще се прилагат за самостоятелно заетите лица и малките предприятия и микропредприятията, които не приемат други цифрови плащания.

Основните услуги, като откриване на сметка, държане и управление на средства и достъп до поне един платежен инструмент, ще бъдат безплатни.

За да се защити финансовата система, ще има таван за това колко цифрови евро може да притежава всяко лице.

Банките и доставчиците на платежни услуги (ДПУ) от държави от ЕС извън еврозоната ще могат да разпространяват цифровото евро.

Държавите от еврозоната ще бъдат задължени да поддържат достъпа до пари в брой, предприятията няма да имат право да забраняват парите в брой, а държавите членки ще трябва редовно да наблюдават наличността на пари в брой, като обръщат специално внимание на уязвимите групи, като възрастните хора, лицата с ниски доходи и хората без достъп до традиционната банкова система.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нена евтото

    43 4 Отговор
    искаме си левчето и реферерендума

    Коментиран от #15, #18, #20

    15:21 09.07.2026

  • 2 осраински

    51 3 Отговор
    примката се затяга

    15:22 09.07.2026

  • 3 ...

    50 2 Отговор
    За да се защити финансовата система, ще има таван за това колко цифрови евро може да притежава всяко лице.

    само това трябва да ви говори всичко което трябва да знаете за тази прекрасна нова форма на контрол

    Коментиран от #5, #7

    15:22 09.07.2026

  • 4 Разбрахте ли сега защо

    52 3 Отговор
    е създаден тоя Европейски съюз?
    За пълен и тотален контрол.
    Бай Тошо ще ви се види най-големият демократ в сравнение с тия iзроди в Брюксел.

    15:24 09.07.2026

  • 5 АНАЛОГОВ

    29 2 Отговор

    До коментар #3 от "...":

    ВСИЧКО РАЗБРАХМЕ.ЦИФРОВОТО € Е КАТО ВИРТУАЛНИЯ СЕКС.

    15:26 09.07.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    48 2 Отговор
    На път да да отменят парите, а храна и др. неща да се отпускат с одобрението на кварталната ЛГБТ организация!

    15:26 09.07.2026

  • 7 Гого

    2 44 Отговор

    До коментар #3 от "...":

    Кое те притеснява - остатъка ще си го имаш по сметка но няма да е цифрово Евро а нормално...Навремето е имало протести и срещу първите банкноти, хората са били свикнали само с монети! Света обаче приятелю, върви напред...

    Коментиран от #23, #38, #58

    15:27 09.07.2026

  • 8 000

    33 2 Отговор
    Идва и официалната робия за евро-биомасата. С ес и еврозоната е свършено. Ще ви закрием.

    15:27 09.07.2026

  • 9 Феникс

    21 1 Отговор
    Ще се лее кръв но цифрова пара и идентичност в България няма да има!

    Коментиран от #11

    15:30 09.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гого

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "Феникс":

    Това го слушах и за Еврото...🤣🤣🤣

    15:31 09.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гого

    2 20 Отговор
    Ново време идва хора - време на прогрес и благоденствие! Ама вие не го схващате!

    Коментиран от #28

    15:34 09.07.2026

  • 14 Я пък тоя

    25 1 Отговор
    Във Франция и Испания спря тока и видяхме какво стана с тези дето нямаха чеш.
    Тия в ЕС са от филма "От тъп по тъп"

    15:34 09.07.2026

  • 15 хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "нена евтото":

    Ама да си свалял правителството на Розобузко Тиквов Мантинелков бе в ГЗраждан тиквист.

    15:34 09.07.2026

  • 16 тиквата съм: вече сменяме чекмеджетата

    8 2 Отговор
    В цифровото евро ще бъдат включени гаранции за неприкосновеността на откраднатото

    15:34 09.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мнение

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "нена евтото":

    Точно, ама само с искане не става!

    НАРОДЕ ВРЕМЕ Е ДА СТАВАШ ОТ ЗИМЕН СЪН, ЩОТО ДИГИТАЛНОТО ЕВРО Е ПОСЛЕДНАТА СТЪПКА ОТ ПРЕЗАТЯГАНЕТО НА ПРИМКАТА ОКОЛО ВРАТОВЕТЕ НИ!!!

    ИЛИ ЩЕ ПРИЕМЕМ ПАРИТЕ В БРОЙ КАТО ЧАСТ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, ИЛИ ЛОШО НИ СЕ ПИШЕ!

    ОБЕДИНЯВАЙ СЕ НАРОДЕ!!!
    ЩЕ СЕ НАЛОЖИ БЪРЗО ДА СИ ВЪРНЕШ ДЪРЖАВАТА!!!

    15:35 09.07.2026

  • 19 хаха

    3 9 Отговор
    Чудесно. Колкото по-бързо се отрежат VISA и Mastercard, толкова по-добре.

    15:35 09.07.2026

  • 20 искаме си левчето

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "нена евтото":

    ти се моли да остане книжното евро
    че бабите по селата как ще се оправят

    Коментиран от #27

    15:36 09.07.2026

  • 21 Кривокрак Калоян

    2 7 Отговор
    Всичко ми е хеджитирано в Биткойн, това е същото.

    15:37 09.07.2026

  • 22 да ви е честита

    17 1 Отговор
    по Оруел 1984

    15:37 09.07.2026

  • 23 ....

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гого":

    ах колко си напредничав мойто момче, седни си, двойка. За разлика от теб криптовалутите ги познаваме някъде откъм 2009та.

    Коментиран от #32

    15:39 09.07.2026

  • 24 Летец Пешеходец

    1 18 Отговор
    Да му мислят съдраните, безполезни, пропаднали, никому ненужни русофилски клошари. Мунчо ще им "върне лева"-"обаче друг път". Може би на "кукуво лято". Какво ще правят продънените копейки, като от тях не става и чеп за зеле?

    15:40 09.07.2026

  • 25 Кую

    4 0 Отговор
    Изписано със арабски цифри.За по добро наместване.

    15:41 09.07.2026

  • 26 Тома

    12 0 Отговор
    Цифровото евро ще е номер две след вързването на капачките от ЕС.Например днес ако имаш в сметката цифрово евро утре няма да имаш и една цифра

    Коментиран от #30

    15:42 09.07.2026

  • 27 Соломон

    1 10 Отговор

    До коментар #20 от "искаме си левчето":

    Цъфровото евро не може да съществува без реален кеш.Всеки който желае ще може да ОБМЕНИ до 3000 реални евро за цифрово.За по големи суми се иска удобрение от банката

    Коментиран от #35, #47

    15:43 09.07.2026

  • 28 смаян съм

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гого":

    от лоботомията, която си вижда из под прозрачното рОзавожлЪтопаветно едноклетъчно образУвание на Местото но мозъка, дето си мислиш, че имаш.

    15:43 09.07.2026

  • 29 Калоян

    8 0 Отговор
    Като спре тока и интернета за три дни к,во пра,им?
    Като ти удържи енергото тройна сметка к,во пра,им?

    Коментиран от #33

    15:43 09.07.2026

  • 30 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Тома":

    Тома неверни .И идея си няма как фукционира цифровото евро

    15:44 09.07.2026

  • 31 Хохо Бохо

    10 0 Отговор
    Рзбрахте ли защо криминалните и умновресливите бързаха да вкарат раята в еврозоната? А дано разберете

    Коментиран от #49

    15:44 09.07.2026

  • 32 Гого

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "....":

    Що казваш...нищо, че съм финансист, член на кабинета Костов...

    Коментиран от #39

    15:45 09.07.2026

  • 33 Соломон

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Калоян":

    Ако в момента ти спре тока как ще изтеглиш пари от банкомата

    Коментиран от #37, #57

    15:45 09.07.2026

  • 34 Алекс

    4 0 Отговор
    До коментар 7
    Едно време се е плащало със сребърни и златни монети ... ако си учил история ...
    Много преди да дойдат масоните на върха на банките по света.
    След тяхната поява навлизат шарените хартийки наречени банкноти придружени от железни и медни монети и така на сам до днес!!!
    Бъдещето е ,, Стокообменно общество ".
    За да се избяга от масонската помия !!!

    Коментиран от #42

    15:48 09.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Калоян

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    Одобрение се пише с ,,О"

    Коментиран от #43

    15:50 09.07.2026

  • 38 Точно само като са били монети от злато

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гого":

    парите са били истински пари. После всичко друго е вид облигации.

    15:52 09.07.2026

  • 39 ...

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гого":

    не е от нещата с които бих се хвалил, ама явно толкова си можеш

    15:54 09.07.2026

  • 40 Форма

    7 0 Отговор
    На тотален контрол

    15:54 09.07.2026

  • 41 Цвете

    2 0 Отговор
    ТОВА МИ СЕ СТРУВА ДОСТА РИСКОВАНО ,КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ХАКЕРИТЕ В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ? АКО ЕВЕНТУАЛНО СЕ СЛУЧИ, ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА СА НА " ТИ " С КРИПТО ВАЛУТАТА ??????

    15:54 09.07.2026

  • 42 Гого

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Алекс":

    Двойка - сядай!!! Първите банкноти са пуснати в циркулация от Китай...а в Китай не знам да е имало Масони! Първоте чекове пък са издавани от Тамплиерите и по-късно от Венецианската Банка!

    15:54 09.07.2026

  • 43 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Калоян":

    И У то или О то как променят това че цифровото евро не е задължително.Това че не можеш да го имаш ако нямаш равностойния кеш в евро

    15:56 09.07.2026

  • 44 Сатана Z

    6 0 Отговор
    “Цифровото евро ще ви направи свободни” на Урсула
    Аналогично на “Arbeit macht frei” на Адолф

    15:57 09.07.2026

  • 45 Бачо

    6 1 Отговор
    Колко време възраждане говориха за него,ама всички се подиграваха, копейки били, и за еврото предупреждаваха какво ще стане,а сега 90% тежест от него, ама както е казал народа, късно е чадо, мандалото лопна.

    15:57 09.07.2026

  • 46 Цвете

    2 0 Отговор
    ТОВА МИ СЕ СТРУВА ДОСТА РИСКОВАНО ,КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ХАКЕРИТЕ В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ? АКО ЕВЕНТУАЛНО СЕ СЛУЧИ, ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА СА НА " ТИ " С КРИПТО ВАЛУТАТА ??????

    Коментиран от #48

    15:59 09.07.2026

  • 47 А за какво му е да го прави?

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Кое е това което няма да може да плати с реално евро , а ще му е необходимо цифрово ?

    Коментиран от #51

    16:00 09.07.2026

  • 48 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Цвете":

    Цифровото евро не е и няма нищо общо с криптовалутите

    16:01 09.07.2026

  • 49 За ком 31

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хохо Бохо":

    Ще разберат,както разбраха за еврозоната.По български - следварително.От този стоманен капан,тип" вълчи" ще се измъкнат няколко държави,с умни и прозорливи държавници,но и нормално мислещ народ.Онези, който елегантно отлагат влизане в еврозоната.Защото не може да задължиш онези,който ползват злота,форинт,чешка крона,да ти изпълняват заповедите на ЕЦБ и фалшивия Съвет на Европа.Защото имаш изход: Напускане на ЕС.Другите- в капана на ЕЦБ нямат шанс,дори нулев.Сега дали нашенските гламари,който много искаха еврото,за да може гламчо да пътува,без да обменя левове ( егати лъохманите? ) се усетиха,каква е крайната цел ,да ни набутат с ритници в еврозоната? Ами ето е: дигитал юрошит.Мислите,че ЕК и ЕЦБ не са знаели,че сме с висока инфлация и дълг? Ала бала, живи или мъртви ,но вътре.По гламав и уникално тп народ от този няма.Почва да вие - и пак поединично,чак когато му го нахендрят до сливиците.

    Коментиран от #52

    16:01 09.07.2026

  • 50 дигитално евро

    4 0 Отговор
    Пълна забрана за референдум.Ще бъде наложено по демократичен път както всичко досега.,,От Брюксел така казаха" и сме длъжни да го приемем.Ех роби,робчета продажни....

    16:04 09.07.2026

  • 51 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #47 от "А за какво му е да го прави?":

    Ами всичко което е на някакво разтояние от теб.По същи начин по който се разплащаш и в момента използвайки американската система за банкови разплащания.Само че това е европейската система за разплащане и е безплатна.И никой от америка не може да ти блокира сметките ако реши

    Коментиран от #54

    16:05 09.07.2026

  • 52 Народът какво е виновен

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "За ком 31":

    Даде ли му се възможност да решава ?

    16:08 09.07.2026

  • 53 Изкуствовед

    1 0 Отговор
    Изкуствен интелект, изкуствени пари и салам от скакалци.

    16:09 09.07.2026

  • 54 Че то разплащателни системи - бол

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Соломон":

    Револют , ПейПал , и мн. други най различни.

    Коментиран от #55

    16:13 09.07.2026

  • 55 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Че то разплащателни системи - бол":

    Да ама нито една от тях не е европейска.Дигиталното евро е европейската система за раплащане.И никой не те кара насила да я ползваш

    Коментиран от #60

    16:15 09.07.2026

  • 56 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Дигитален хомотт ке ви туррнат а вий няма да гъкнете дори. Надеждата ни е в миграннтите, които ще въс танат да си защитят реалните социални парри

    16:20 09.07.2026

  • 57 Хо-ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    Ами имаш си кеш и ще се разплащаш кеш.

    Коментиран от #59

    16:21 09.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хо-ха-ха":

    И като имаш кеш как ще си купиш нещо в Германия или Мозамбик.Когато искаш да си купиш нещо което не е до теб,или искаш да приведеш на някой пари за извършена услуга от разтояние без да плащаш такси и това да стане мигновенно няма как да използваш кеш

    16:28 09.07.2026

  • 60 Револют е европейска - Литва

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Соломон":

    Не че пак не смърди на мошенгия. Но какво е предимството да не могат да те блокират американците , а европейските банкерки? Това ли е то ? Щото са едни много честни и читави хора-))

    16:32 09.07.2026