Новини
Свят »
Швеция »
Подкрепата намалява! Мнозинството от шведите е против влизането в еврозоната

Подкрепата намалява! Мнозинството от шведите е против влизането в еврозоната

10 Юни, 2026 10:23 918 29

  • улф кристерсон-
  • швеция-
  • евро-
  • еврозона-
  • европейски съюз

През януари дясното крило на партията на премиера Улф Кристерсон обяви, че ще назначи комисия, която да прецени плюсовете и минусите на присъединяването към еврото, ако остане на власт след общите избори през септември

Подкрепата намалява! Мнозинството от шведите е против влизането в еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Подкрепата в Швеция за приемането на еврото намалява през последната година. Мнозинството шведи се противопоставят на приемането на единната европейска валутата. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на проучване на националната статистическа служба на скандинавската страна.

Данните сочат, че около 28,7% от анкетираните са за премахване на кроната в полза на еврото. Година по-рано подкрепящите смяната на валутата бяха 32 процента.

52,1% от анкетираните са против присъединяването към еврозоната. Това е ръст спрямо 2025 г., когато тази теза бе застъпена от 49,5% от шведските граждани.

През 2003 г. Швеция проведе референдум, с който отхвърли влизането в еврозоната.

През януари тази година дясното крило на партията на премиера Улф Кристерсон обяви, че ще назначи комисия, която да прецени плюсовете и минусите на присъединяването към еврото, ако остане на власт след общите избори през септември.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама тях

    47 2 Отговор
    ще ги питат ли, щото на нас ни казаха, че сме прекалено прости, за да даваме мнение по въпроса

    Коментиран от #12, #21

    10:25 10.06.2026

  • 2 Гласове от зайчарника в Банкя

    36 1 Отговор
    Горките, там си нямат еднокнижен Вожд, кат Бацо да ги набута надила в Клуба на богатите😉

    10:25 10.06.2026

  • 3 пешеходец

    41 2 Отговор
    Как да са за еврото ? Намяте ли усещане , че преди 100 лева бяха много повече отколкото са 100 евро в момента ? Ограбиха ни зверски .

    10:26 10.06.2026

  • 4 И ние не ги искаме

    43 4 Отговор
    Българите не искаха Еврозоната!

    Вкараха ни НАСИЛА.

    10:26 10.06.2026

  • 5 Варна 3

    3 30 Отговор
    Спасението от руското влияние за България е именно влизането на страната ни в еврото.

    Коментиран от #18, #25

    10:28 10.06.2026

  • 6 Просто не е истина

    32 4 Отговор
    как ни го начу каха с това евро?
    Доматите от 5 лв, станаха 5 евро.

    Коментиран от #8, #19

    10:28 10.06.2026

  • 7 референдум

    27 0 Отговор
    Само за нас референдума е строго забранен .Тука трябва някой да ности голяма отговорност за щетите които нанесе на народа . Трябва пак да сме на улицата и да си искаме референдума , нищо не е оканчателно .Трябва задължително да има референдум

    10:29 10.06.2026

  • 8 Варна 3

    2 24 Отговор

    До коментар #6 от "Просто не е истина":

    Такъв беше курса, 1 евро прави 1,9999973 лв. През 90-те фиксирахме лева към германската марка, после към франк, но управниците ни го фиксираха към рублата. Сега сме спасени с еврото.

    10:30 10.06.2026

  • 9 Швед

    22 4 Отговор
    Само балъци като българите влизат

    10:30 10.06.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    12 4 Отговор
    Според родния жълтопаветен планктон тия са някви Путинисти, селяни, и антиевропейци!

    10:34 10.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Шведите видяха как България фалира за пет месеца в Еврозоната.

    10:35 10.06.2026

  • 12 Епа що?

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ама тях":

    То си е верно! Прекалено прости сме, защото никой не отиде да протестира за нещо толкова важно, а сега всеки реве!

    10:36 10.06.2026

  • 13 Последните ахмаци

    5 2 Отговор
    от Балканите влязоха казана. Шведите само по тройки работят.

    10:36 10.06.2026

  • 14 Еврорайха има други планове

    16 1 Отговор
    Аааа, такива да ги нямаме! И тук анкетираните бяха против присъединяването към еврозоната, но ни забраниха референдума и набутаха насила.
    Така че, Шведите насила като нас ще трябва да плащат общия дълг на богатите фалирали западни страни.

    10:36 10.06.2026

  • 15 Чичо Митко

    9 0 Отговор
    Швеците са малко по-умни от нас, неслучайно редовно ни бият и с по 5, 6 на 0 на футбол.

    10:38 10.06.2026

  • 16 Някой

    8 0 Отговор
    Там поне се съобразяват с народа, а тук го потъпкват и демокрацията. Отделно конституцията (член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват)), закона за прякото участие и дори Договора за функциониране на ЕС член 140 (за еврото) - на него се основава и закона за еврото. Тези дето лъжеха за нарушаване на договор, те го нарушиха. Ние по никакъв начин не сме изпълнявали критериите и е видно по дефицита и инфлацията. Отделно там след одобрение по критерии се изисква одобрение от всички страни членки, но и от самата кандидат членка - България. Ние тепърва трябваше да казваме ДА и НЕ на еврото според важащият договор!
    Управляваха ни престъпници, мошеници и лъжци! Абсолютно доказан факт!

    10:39 10.06.2026

  • 17 Така се прави

    7 1 Отговор
    А не като нас-ще влизате и толкова!!!Сега обикновенния българин бере убавините от това насилствено натриване!!!

    10:40 10.06.2026

  • 18 Що за тъпотия

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Варна 3":

    Дайте тогава да спасим и Швеция, Чехия, Полша, Румъния, Унгария...

    10:45 10.06.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Просто не е истина":

    Да бяха само доматите...
    1000 лева не станаха 500 евро - станаха 500 лева!
    Кражбата на века! И тепърва ще става още по-зле!

    10:48 10.06.2026

  • 20 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    0 4 Отговор
    Воя на к00пейките срещу леврото е като Евровизия хит

    10:48 10.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Госあ

    4 0 Отговор
    Не е глупав шведа ! И датчанина и чеха…и поляка !

    10:49 10.06.2026

  • 23 хъхъ

    2 0 Отговор
    Какво значение има? И тук 70% бяхме против еврото, ама никой не ни пита...

    10:56 10.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 теб трябва да те спасят

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Варна 3":

    от безмозъчното ти влияние но за жалост мозък не се продава че да си купиш със жалките евроцентове които ти дават да пишеш продажни за страната си постове

    10:57 10.06.2026

  • 26 Зеления

    1 0 Отговор
    1.Шведите са копейки, след като не искат еврото.
    2. Всички шведи да четат статиите на ДВ писани от Гого Лозанов, Даниел Смилов, Евгений Кънев и Дайнов, Николай Слатонски, Емилия Милчева за да видят как прокарват руската пропаганда в ЕС
    3. Всеки швед вечер да проверява под леглото му да не се е скрил Путин, опит да черпят от ген. Атанасов
    4.Проведения в Швеция референдум в който гласуват да не влизат в еврозоната е НЕЛИГИТИМЕН, защото според договорите в ЕС нито шведите, нито българите или други нации имат право на мнение по международни договори. Ако не им е ясно защо е нелигитимен референдума им да питат Крум Зарков, Бойко Борисов, Пеевски, Асен Василев, Божанов, Мирчев, Хампарцумян, проф. Малинов, Цънцарова, Светльо от БТВ, Ризова
    5. Ако искат шведите да се научат как при спорове със съседните им държави да си предават държавните тайни на съседите да питат Весела Чернева
    6. Ако още се дърпат тези шведи с това евро да се допитат до всички наши НПО-та - институт за пазарна икономика, правосъдие за всеки, институт на този, институт на онзи за да разберат че с еврото ще влязат в клуба на богатите.

    10:59 10.06.2026

  • 27 Е да де

    2 0 Отговор
    И ние бяхме против ама кой ли ни пита?

    10:59 10.06.2026

  • 28 Софиянец

    1 0 Отговор
    Кой ги пита пък тия! В евро фашисткия съюз референдум няма! Хер урсула решава!

    11:03 10.06.2026

  • 29 Ъперкът

    0 0 Отговор
    Тиквата ни вкара в бедността заради лични интереси и тези на приближените му. Видяха възможност да изперат крадените милиони а нас да ни сринат от дългове.

    11:03 10.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания