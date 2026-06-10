Подкрепата намалява! Мнозинството от шведите е против влизането в еврозоната

Подкрепата в Швеция за приемането на еврото намалява през последната година. Мнозинството шведи се противопоставят на приемането на единната европейска валутата. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на проучване на националната статистическа служба на скандинавската страна.
Данните сочат, че около 28,7% от анкетираните са за премахване на кроната в полза на еврото. Година по-рано подкрепящите смяната на валутата бяха 32 процента.
52,1% от анкетираните са против присъединяването към еврозоната. Това е ръст спрямо 2025 г., когато тази теза бе застъпена от 49,5% от шведските граждани.
През 2003 г. Швеция проведе референдум, с който отхвърли влизането в еврозоната.
През януари тази година дясното крило на партията на премиера Улф Кристерсон обяви, че ще назначи комисия, която да прецени плюсовете и минусите на присъединяването към еврото, ако остане на власт след общите избори през септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ама тях
Коментиран от #12, #21
10:25 10.06.2026
2 Гласове от зайчарника в Банкя
10:25 10.06.2026
3 пешеходец
10:26 10.06.2026
4 И ние не ги искаме
Вкараха ни НАСИЛА.
10:26 10.06.2026
5 Варна 3
Коментиран от #18, #25
10:28 10.06.2026
6 Просто не е истина
Доматите от 5 лв, станаха 5 евро.
Коментиран от #8, #19
10:28 10.06.2026
7 референдум
10:29 10.06.2026
8 Варна 3
До коментар #6 от "Просто не е истина":Такъв беше курса, 1 евро прави 1,9999973 лв. През 90-те фиксирахме лева към германската марка, после към франк, но управниците ни го фиксираха към рублата. Сега сме спасени с еврото.
10:30 10.06.2026
9 Швед
10:30 10.06.2026
10 ДрайвингПлежър
10:34 10.06.2026
11 Последния Софиянец
10:35 10.06.2026
12 Епа що?
До коментар #1 от "Ама тях":То си е верно! Прекалено прости сме, защото никой не отиде да протестира за нещо толкова важно, а сега всеки реве!
10:36 10.06.2026
13 Последните ахмаци
10:36 10.06.2026
14 Еврорайха има други планове
Така че, Шведите насила като нас ще трябва да плащат общия дълг на богатите фалирали западни страни.
10:36 10.06.2026
15 Чичо Митко
10:38 10.06.2026
16 Някой
Управляваха ни престъпници, мошеници и лъжци! Абсолютно доказан факт!
10:39 10.06.2026
17 Така се прави
10:40 10.06.2026
18 Що за тъпотия
До коментар #5 от "Варна 3":Дайте тогава да спасим и Швеция, Чехия, Полша, Румъния, Унгария...
10:45 10.06.2026
19 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "Просто не е истина":Да бяха само доматите...
1000 лева не станаха 500 евро - станаха 500 лева!
Кражбата на века! И тепърва ще става още по-зле!
10:48 10.06.2026
20 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
10:48 10.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Госあ
10:49 10.06.2026
23 хъхъ
10:56 10.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 теб трябва да те спасят
До коментар #5 от "Варна 3":от безмозъчното ти влияние но за жалост мозък не се продава че да си купиш със жалките евроцентове които ти дават да пишеш продажни за страната си постове
10:57 10.06.2026
26 Зеления
2. Всички шведи да четат статиите на ДВ писани от Гого Лозанов, Даниел Смилов, Евгений Кънев и Дайнов, Николай Слатонски, Емилия Милчева за да видят как прокарват руската пропаганда в ЕС
3. Всеки швед вечер да проверява под леглото му да не се е скрил Путин, опит да черпят от ген. Атанасов
4.Проведения в Швеция референдум в който гласуват да не влизат в еврозоната е НЕЛИГИТИМЕН, защото според договорите в ЕС нито шведите, нито българите или други нации имат право на мнение по международни договори. Ако не им е ясно защо е нелигитимен референдума им да питат Крум Зарков, Бойко Борисов, Пеевски, Асен Василев, Божанов, Мирчев, Хампарцумян, проф. Малинов, Цънцарова, Светльо от БТВ, Ризова
5. Ако искат шведите да се научат как при спорове със съседните им държави да си предават държавните тайни на съседите да питат Весела Чернева
6. Ако още се дърпат тези шведи с това евро да се допитат до всички наши НПО-та - институт за пазарна икономика, правосъдие за всеки, институт на този, институт на онзи за да разберат че с еврото ще влязат в клуба на богатите.
10:59 10.06.2026
27 Е да де
10:59 10.06.2026
28 Софиянец
11:03 10.06.2026
29 Ъперкът
11:03 10.06.2026