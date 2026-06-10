Подкрепата намалява! Мнозинството от шведите е против влизането в еврозоната

Подкрепата в Швеция за приемането на еврото намалява през последната година. Мнозинството шведи се противопоставят на приемането на единната европейска валутата. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на проучване на националната статистическа служба на скандинавската страна.

Данните сочат, че около 28,7% от анкетираните са за премахване на кроната в полза на еврото. Година по-рано подкрепящите смяната на валутата бяха 32 процента.

52,1% от анкетираните са против присъединяването към еврозоната. Това е ръст спрямо 2025 г., когато тази теза бе застъпена от 49,5% от шведските граждани.

През 2003 г. Швеция проведе референдум, с който отхвърли влизането в еврозоната.

През януари тази година дясното крило на партията на премиера Улф Кристерсон обяви, че ще назначи комисия, която да прецени плюсовете и минусите на присъединяването към еврото, ако остане на власт след общите избори през септември.