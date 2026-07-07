Лъчезар Милушев: София вече реагира при кризи като една система с новия модел за управление на сигурността

„Изградили сме много добра координация между институциите, защото при работата по сигурността доверието е най-важно.“ Това заяви заместник-кметът по обществен ред и сигурност доц. д-р Лъчезар Милушев в предаването „Пресечна точка“ по NOVA.
Именно това, по думите му, е една от най-видимите промени след създаването на ресор „Сигурност“ в Столична община, който функционира от 1 февруари. Новата структура обединява работата на общинските звена, СДВР, пожарната и останалите компетентни институции, така че реакцията при инциденти да бъде по-бърза, по-добре координирана и насочена към предотвратяване на по-тежки последици.
Първите часове са решаващи при всяка криза
Милушев коментира пожара в завода за отпадъци - сред най-сложните инциденти през последните месеци заради риска огънят да обхване съседни сервизи, складове и други обекти.
„Това беше голям и сложен пожар. Най-важни са първите три-четири часа – тогава трябва да бъде локализиран, за да не се допусне разрастването му.“
Той подчерта, че в рамките на кратко време на място са били насочени 10 екипа на пожарната, а специализираните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община са подпомогнали операцията с техника и водоноски. Ситуацията е била допълнително усложнена от бурята, която се разрази над София почти едновременно с пожара.
Две кризи едновременно – единна организация на реакцията
Докато продължаваше гасенето на пожара, бурята доведе до над 110 сигнала за паднали дървета и други произшествия в различни части на София.
„Трябваше едновременно да управляваме две тежки кризисни ситуации и да разпределим ресурсите така, че да реагираме навсякъде, където имаше опасност за хората.“
По думите на Милушев именно координацията между институциите е позволила едновременното овладяване на двете извънредни ситуации без допускане на по-тежки последици.
Контролът върху качеството на въздуха започна още в първите часове
Заместник-кметът отхвърли твърденията, че институциите са закъснели с действията по наблюдение на качеството на въздуха след пожара.
„Още в първите часове разположихме мобилна станция за измерване на въздуха. При подобни ситуации това изисква време – трябва да бъдат придвижени мобилната лаборатория, специализираната техника и екипите, но действията започнаха веднага.“
Той подчерта, че при подобни инциденти първостепенна задача е овладяването на риска за живота и здравето, паралелно с измерването на качеството на въздуха и предоставянето на информация на гражданите.
Бърза реакция след сигналите за подлеза при „Плиска“
Милушев посочи като пример за новия модел на работа и действията след сигналите за проблеми със сигурността в района на подлеза при „Плиска“.
„Реагирахме веднага. Изпратихме екипи на Общинска полиция, проведохме среща със СДВР и районната администрация, а още в края на миналата седмица беше организирана мащабна съвместна проверка.“
В акцията са участвали представители на СДВР, Столичния инспекторат, НАП и други контролни институции. Проверките са насочени както към установяване на нарушения, така и към ограничаване на факторите, които превръщат подобни места в среда за противоправно поведение.
Технологиите вече дават резултат за безопасността в града
По думите на заместник-кмета София разполага с една от най-развитите системи за видеонаблюдение в страната.
„В София работят около 4000 камери, които се наблюдават денонощно, а системите на общината и СДВР вече са интегрирани.“
Той припомни, че през миналата година са изградени и шест нови камери за контрол на скоростта, а Столична община е готова да инвестира в още технически средства веднага след приемането на необходимите законови промени.
Като пример за резултатите от системния подход Милушев посочи, че на пешеходните пътеки, реконструирани през 2025 и 2026 г., няма тежко пострадали пешеходци.
София е готова да гарантира сигурността на големи международни събития
Коментирайки кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027, заместник-кметът заяви, че столицата разполага както с необходимия капацитет, така и с опита да осигури сигурността на събитие от подобен мащаб.
„Изградили сме много добра координация между институциите. Именно доверието и съвместната работа са най-важният елемент при управлението на сигурността. Убеден съм, че София ще се справи.“
София се утвърждава като град, който не само реагира бързо и адекватно при извънредни ситуации, но и инвестира в модерни технологии и ефективно сътрудничество между институциите. Столицата е готова да гарантира сигурността на своите граждани и гостите на големи международни форуми, доказвайки, че доверието и професионализмът са в основата на успешното управление на градската среда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Кенефа На !
13:11 07.07.2026
2 Питане
Модела от Бутонец ли е взаимстван ???
13:23 07.07.2026
3 ЦК на БКП
Може и да хванат декиш, ама по-скоро не !!!
13:26 07.07.2026
4 Феро
Гащите ли вече ще продаваме, само и само
, данъци и увеличения да плащаме!
Ей, смотаняци идва тъжна есен за вас! Вън!!
13:31 07.07.2026
5 тоя па
13:36 07.07.2026
6 Стига
13:51 07.07.2026