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Лъчезар Милушев: София вече реагира при кризи като една система с новия модел за управление на сигурността

Лъчезар Милушев: София вече реагира при кризи като една система с новия модел за управление на сигурността

7 Юли, 2026 13:08 418 6

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Първите часове са решаващи при всяка криза

Лъчезар Милушев: София вече реагира при кризи като една система с новия модел за управление на сигурността - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Изградили сме много добра координация между институциите, защото при работата по сигурността доверието е най-важно.“ Това заяви заместник-кметът по обществен ред и сигурност доц. д-р Лъчезар Милушев в предаването „Пресечна точка“ по NOVA.

Именно това, по думите му, е една от най-видимите промени след създаването на ресор „Сигурност“ в Столична община, който функционира от 1 февруари. Новата структура обединява работата на общинските звена, СДВР, пожарната и останалите компетентни институции, така че реакцията при инциденти да бъде по-бърза, по-добре координирана и насочена към предотвратяване на по-тежки последици.

Първите часове са решаващи при всяка криза

Милушев коментира пожара в завода за отпадъци - сред най-сложните инциденти през последните месеци заради риска огънят да обхване съседни сервизи, складове и други обекти.

„Това беше голям и сложен пожар. Най-важни са първите три-четири часа – тогава трябва да бъде локализиран, за да не се допусне разрастването му.“

Той подчерта, че в рамките на кратко време на място са били насочени 10 екипа на пожарната, а специализираните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община са подпомогнали операцията с техника и водоноски. Ситуацията е била допълнително усложнена от бурята, която се разрази над София почти едновременно с пожара.

Две кризи едновременно – единна организация на реакцията

Докато продължаваше гасенето на пожара, бурята доведе до над 110 сигнала за паднали дървета и други произшествия в различни части на София.

„Трябваше едновременно да управляваме две тежки кризисни ситуации и да разпределим ресурсите така, че да реагираме навсякъде, където имаше опасност за хората.“

По думите на Милушев именно координацията между институциите е позволила едновременното овладяване на двете извънредни ситуации без допускане на по-тежки последици.

Контролът върху качеството на въздуха започна още в първите часове

Заместник-кметът отхвърли твърденията, че институциите са закъснели с действията по наблюдение на качеството на въздуха след пожара.

„Още в първите часове разположихме мобилна станция за измерване на въздуха. При подобни ситуации това изисква време – трябва да бъдат придвижени мобилната лаборатория, специализираната техника и екипите, но действията започнаха веднага.“

Той подчерта, че при подобни инциденти първостепенна задача е овладяването на риска за живота и здравето, паралелно с измерването на качеството на въздуха и предоставянето на информация на гражданите.

Бърза реакция след сигналите за подлеза при „Плиска“

Милушев посочи като пример за новия модел на работа и действията след сигналите за проблеми със сигурността в района на подлеза при „Плиска“.

„Реагирахме веднага. Изпратихме екипи на Общинска полиция, проведохме среща със СДВР и районната администрация, а още в края на миналата седмица беше организирана мащабна съвместна проверка.“

В акцията са участвали представители на СДВР, Столичния инспекторат, НАП и други контролни институции. Проверките са насочени както към установяване на нарушения, така и към ограничаване на факторите, които превръщат подобни места в среда за противоправно поведение.

Технологиите вече дават резултат за безопасността в града

По думите на заместник-кмета София разполага с една от най-развитите системи за видеонаблюдение в страната.

„В София работят около 4000 камери, които се наблюдават денонощно, а системите на общината и СДВР вече са интегрирани.“

Той припомни, че през миналата година са изградени и шест нови камери за контрол на скоростта, а Столична община е готова да инвестира в още технически средства веднага след приемането на необходимите законови промени.

Като пример за резултатите от системния подход Милушев посочи, че на пешеходните пътеки, реконструирани през 2025 и 2026 г., няма тежко пострадали пешеходци.

София е готова да гарантира сигурността на големи международни събития

Коментирайки кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027, заместник-кметът заяви, че столицата разполага както с необходимия капацитет, така и с опита да осигури сигурността на събитие от подобен мащаб.

„Изградили сме много добра координация между институциите. Именно доверието и съвместната работа са най-важният елемент при управлението на сигурността. Убеден съм, че София ще се справи.“

София се утвърждава като град, който не само реагира бързо и адекватно при извънредни ситуации, но и инвестира в модерни технологии и ефективно сътрудничество между институциите. Столицата е готова да гарантира сигурността на своите граждани и гостите на големи международни форуми, доказвайки, че доверието и професионализмът са в основата на успешното управление на градската среда.


София / България
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  • 1 В Кенефа На !

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    Сигурноста !

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    "Управление на сигурността"....
    Модела от Бутонец ли е взаимстван ???

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  • 3 ЦК на БКП

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    Тия приказки пред дементната ти баба !!!
    Може и да хванат декиш, ама по-скоро не !!!

    13:26 07.07.2026

  • 4 Феро

    2 0 Отговор
    Господи, Господи, народа мре, като мухи, тези имали работещи институции?
    Гащите ли вече ще продаваме, само и само
    , данъци и увеличения да плащаме!
    Ей, смотаняци идва тъжна есен за вас! Вън!!

    13:31 07.07.2026

  • 5 тоя па

    0 0 Отговор
    Абе не знам какво са направили, но аз като няколко поредни вечери звънях на 112 за нарушаване на обществения ред, но това се оказа ужасно маловажно и нито един път не дойде полиция. Какво толкова, музика и викане до 3 часа на улицата, ама нищо не е, нали така?

    13:36 07.07.2026

  • 6 Стига

    0 0 Отговор
    глупотевини и безпочвени хвалби , де ! Ни очи , ни срама !

    13:51 07.07.2026

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