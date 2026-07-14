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Автобус потегли с 14-годишна, родителите останаха на автогарата в Бургас

Автобус потегли с 14-годишна, родителите останаха на автогарата в Бургас

14 Юли, 2026 21:39 670 13

  • автогара бургас-
  • несебър-
  • 14-годишно момиче

Според шофьора майката е говорела на полски и той нищо не е разбрал

Автобус потегли с 14-годишна, родителите останаха на автогарата в Бургас - 1
Кадър БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автобус по линията Бургас - Несебър тръгна с 14-годишно момиче без родителите ѝ. Превозното средство потеглило, а родителите му останали на автогарата в областния град. За случая сигнализира бащата на детето, който твърди, че екипажът е отказал да се върне, въпреки че момичето пътувало без родителите си, съобщава БНТ.

След близо 20-минутно закъснение на автобуса за Несебър, на по-малкото дете на семейството му прилошало. Докато бащата се грижел за него, майката и момичето се качили да запазят места. След това жената слязла.

Ненко Генов, баща на детето: “Вратите на автобуса са се затворили под носа на съпругата ми, тя слиза да ме извика, затварят вратите и автобусът потегля, докато 14-годишната ми дъщеря остава вътре. Чиста случайност, че с нея е имало още хора от моята компания, които са могли да ѝ платят билета.”

Бащата се свързал с кондукторката и я помолил автобусът да се върне.

Ненко Генов, баща на детето: “ Бях втрещен и ѝ казах, че искам автобусът или да се върне на Автогара - юг, за да се качим при дъщеря ми, или на първата спирка да мога да си получа детето. При което още преди да си свърша изречението, кондукторката прекъсна връзката.”

Юлия Койчева, кондуктор: “ Казах, че не мога да продължа повече разговора: 3-4 минути може да се провери колко време сме говорили по телефона, защото имаше хора, които аз трябваше да таксувам.”

Според шофьора майката е говорела на полски.

Димитър Пологов, шофьор: “Аз дори не разбирах какво ми говори. Само казах, че не мога да изчакам. Тя слезе и аз продължих. След известно време, когато кондукторката говори с бащата на детето по телефона, аз тогава чак разбрах какво е станало.”

Юлия Койчева, кондуктор: “Попитах искате ли да слезете. Първо на български, на руски попитах, на английски - те стояха и ме гледаха. Не видях някаква уплаха в погледа и след като асимилирах нещата казах "извинявам се за недоумението, но ако искате да слезете от автобуса, не е проблем.”

От транспортната фирма уточняват, че на записите се вижда как момичето общува с двама възрастни зад него.

Живка Иванова, ръководител транспорт във фирмата: “Няма възможност автобусът да се върне, защото това е обществен транспорт, изпълнява се разписание.”

За случая родителите са сезирали ИА „Автомобилна администрация“ и Комисията за защита на потребителите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    4 1 Отговор
    Това са нормални неща в България , нормално ежедневие..!

    21:43 14.07.2026

  • 2 след медийния интерес

    2 1 Отговор
    Шофьора и кондукторката, закъсняли в разписанието и нищо не разбрали за тази случка в някакъв автобус, но при техния няма такова събитие - детето било спокойно.

    21:43 14.07.2026

  • 3 Робин Хорсфол

    5 0 Отговор
    Аз през 99-та на 11г сменяйки 3 автобуса от Свиленград до Панагюрище да си ида на село. Гледам умно в екрана и си мисля, то тогава беше май по безопасно от сега. Но си спомням как ни обираха парите, биеха ни за шяло и нещяло и си викам... Нааааахх...

    21:47 14.07.2026

  • 4 Гошо

    7 3 Отговор
    Е тая като се прай че не разбира руски, то така става А и тоя чвор ,да се бил върнел автобуса ,ами ако беше във влак Момичето е на 14 не е на 4

    Коментиран от #5, #6, #11

    21:48 14.07.2026

  • 5 Емигрант

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Сравнението ти с влак е върхът на простащината, такива като теб са грешката на България, ако било във влак, ами НЕ Е и сега какво оставаш в пещерата с кондукторката и простоватия шофьор, за "утре" няма да ти обяснявам, ще бъдеш на същото неразумно мозъчно ниво след като не можеш да осъзнаеш какво означава уважение, съпричастност, култура и възпитание ! Ако било във влак ха ха ха прим...атът предположил ?

    21:55 14.07.2026

  • 6 Тошо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Прав си само самолетите с български пилоти се връщат, не и българските градски или междуградски автобуси. Грешката си е на пътниците, които спокойно са могли да оставят дъщеря им повръща по седалките, а не да слизат и да очакват разбиране.

    21:55 14.07.2026

  • 7 Парадокс

    2 0 Отговор
    • Автобусът по градска/междуселищна линия обикновено не може просто да спира и да се връща назад по желание, защото има разписание, безопасност и правила за движение.
    • Ако майката е слязла доброволно, без да съобщи на екипажа, че детето остава вътре, персоналът може реално да не е разбрал ситуацията.
    • Според техните твърдения детето не е изглеждало уплашено и е общувало с други възрастни.

    21:57 14.07.2026

  • 8 Реалист

    2 0 Отговор
    Най-големият въпрос не е дали автобусът е можел да се върне, а как е реагирал персоналът след като е разбрал.
    Когато бащата се е обадил и е обяснил, че непълнолетно дете пътува без родителите си, разумната реакция би била:
    • да се установи къде точно е детето;
    • да се говори спокойно с него;
    • да се координира среща на подходяща спирка;
    • да се поддържа ясна комуникация с родителя.
    Прекъсване на разговор или отговор от типа „не можем да направим нищо“ може да изглежда като липса на човешка реакция, дори ако връщането на автобуса не е било възможно.

    21:58 14.07.2026

  • 9 ремарке

    1 1 Отговор
    Родителите хем виновни,хем реват. Глупостта ходи по хората, а не по гората!

    21:59 14.07.2026

  • 10 Извод:

    2 0 Отговор
    • Родителите са прави, че ситуацията е била тревожна и са очаквали повече съдействие.
    • Превозвачът може да е прав, че автобусът не може да нарушава маршрута и разписанието заради подобен случай.
    • Ако се потвърди, че персоналът е разбрал, че има 14-годишно дете, отделено от родителите си, но не е предприел достатъчно действия за съдействие, тогава основната вина би била в начина на реакция, а не непременно в самото потегляне.
    Случаят е типичен пример, при който формалното правило (разписание) и човешката преценка в извънредна ситуация се сблъскват.

    21:59 14.07.2026

  • 11 Ряпков

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Има логика в аргумента, че 14-годишно дете не е малко дете. На тази възраст много деца вече пътуват сами, могат да комуникират и да се ориентират. Ако момичето е било спокойно, имало е телефон или познати възрастни около него, ситуацията не е същата като да бъде оставено малко дете без надзор.

    22:01 14.07.2026

  • 12 Знам два случая

    1 0 Отговор
    Веднъж пред очите ми трамвай тръгна в момента, в който майка беше качила дете в предучилищна възраст и се готвеше и тя да се качи след него. Точно тогава трамваят потегли, майката се развика, вътре в трамвая други хора започнаха да крещят и ватманът спря след около 30 метра и отвори вратите. Жената тичешком го настигна и се качи и тя.
    Преди години слушах интервю с актрисата Бойка Велкова. Тя разказа за случай, при който е изживяла потрес - и тя си качила детето в трамвай, но той внезапно потеглил, а тя останала на спирката и в съзнанието й се появили думите "Не, това не може да ми се случи!" Но не доразказа как е бил решен случая.

    22:01 14.07.2026

  • 13 Кривак

    1 0 Отговор
    Реакцията на персонала също подлежи на критика. След като е станало ясно, че родителят търси детето си и твърди, че то е останало в автобуса без тях, е било разумно да има повече съдействие и спокойна комуникация. Не е нужно автобусът непременно да се връща назад, но екипажът може да помогне за намиране на решение.

    22:03 14.07.2026

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