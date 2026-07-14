Автобус потегли с 14-годишна, родителите останаха на автогарата в Бургас

Автобус по линията Бургас - Несебър тръгна с 14-годишно момиче без родителите ѝ. Превозното средство потеглило, а родителите му останали на автогарата в областния град. За случая сигнализира бащата на детето, който твърди, че екипажът е отказал да се върне, въпреки че момичето пътувало без родителите си, съобщава БНТ.
След близо 20-минутно закъснение на автобуса за Несебър, на по-малкото дете на семейството му прилошало. Докато бащата се грижел за него, майката и момичето се качили да запазят места. След това жената слязла.
Ненко Генов, баща на детето: “Вратите на автобуса са се затворили под носа на съпругата ми, тя слиза да ме извика, затварят вратите и автобусът потегля, докато 14-годишната ми дъщеря остава вътре. Чиста случайност, че с нея е имало още хора от моята компания, които са могли да ѝ платят билета.”
Бащата се свързал с кондукторката и я помолил автобусът да се върне.
Ненко Генов, баща на детето: “ Бях втрещен и ѝ казах, че искам автобусът или да се върне на Автогара - юг, за да се качим при дъщеря ми, или на първата спирка да мога да си получа детето. При което още преди да си свърша изречението, кондукторката прекъсна връзката.”
Юлия Койчева, кондуктор: “ Казах, че не мога да продължа повече разговора: 3-4 минути може да се провери колко време сме говорили по телефона, защото имаше хора, които аз трябваше да таксувам.”
Според шофьора майката е говорела на полски.
Димитър Пологов, шофьор: “Аз дори не разбирах какво ми говори. Само казах, че не мога да изчакам. Тя слезе и аз продължих. След известно време, когато кондукторката говори с бащата на детето по телефона, аз тогава чак разбрах какво е станало.”
Юлия Койчева, кондуктор: “Попитах искате ли да слезете. Първо на български, на руски попитах, на английски - те стояха и ме гледаха. Не видях някаква уплаха в погледа и след като асимилирах нещата казах "извинявам се за недоумението, но ако искате да слезете от автобуса, не е проблем.”
От транспортната фирма уточняват, че на записите се вижда как момичето общува с двама възрастни зад него.
Живка Иванова, ръководител транспорт във фирмата: “Няма възможност автобусът да се върне, защото това е обществен транспорт, изпълнява се разписание.”
За случая родителите са сезирали ИА „Автомобилна администрация“ и Комисията за защита на потребителите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
21:43 14.07.2026
2 след медийния интерес
21:43 14.07.2026
3 Робин Хорсфол
21:47 14.07.2026
4 Гошо
Коментиран от #5, #6, #11
21:48 14.07.2026
5 Емигрант
До коментар #4 от "Гошо":Сравнението ти с влак е върхът на простащината, такива като теб са грешката на България, ако било във влак, ами НЕ Е и сега какво оставаш в пещерата с кондукторката и простоватия шофьор, за "утре" няма да ти обяснявам, ще бъдеш на същото неразумно мозъчно ниво след като не можеш да осъзнаеш какво означава уважение, съпричастност, култура и възпитание ! Ако било във влак ха ха ха прим...атът предположил ?
21:55 14.07.2026
6 Тошо
До коментар #4 от "Гошо":Прав си само самолетите с български пилоти се връщат, не и българските градски или междуградски автобуси. Грешката си е на пътниците, които спокойно са могли да оставят дъщеря им повръща по седалките, а не да слизат и да очакват разбиране.
21:55 14.07.2026
7 Парадокс
• Ако майката е слязла доброволно, без да съобщи на екипажа, че детето остава вътре, персоналът може реално да не е разбрал ситуацията.
• Според техните твърдения детето не е изглеждало уплашено и е общувало с други възрастни.
21:57 14.07.2026
8 Реалист
Когато бащата се е обадил и е обяснил, че непълнолетно дете пътува без родителите си, разумната реакция би била:
• да се установи къде точно е детето;
• да се говори спокойно с него;
• да се координира среща на подходяща спирка;
• да се поддържа ясна комуникация с родителя.
Прекъсване на разговор или отговор от типа „не можем да направим нищо“ може да изглежда като липса на човешка реакция, дори ако връщането на автобуса не е било възможно.
21:58 14.07.2026
9 ремарке
21:59 14.07.2026
10 Извод:
• Превозвачът може да е прав, че автобусът не може да нарушава маршрута и разписанието заради подобен случай.
• Ако се потвърди, че персоналът е разбрал, че има 14-годишно дете, отделено от родителите си, но не е предприел достатъчно действия за съдействие, тогава основната вина би била в начина на реакция, а не непременно в самото потегляне.
Случаят е типичен пример, при който формалното правило (разписание) и човешката преценка в извънредна ситуация се сблъскват.
21:59 14.07.2026
11 Ряпков
До коментар #4 от "Гошо":Има логика в аргумента, че 14-годишно дете не е малко дете. На тази възраст много деца вече пътуват сами, могат да комуникират и да се ориентират. Ако момичето е било спокойно, имало е телефон или познати възрастни около него, ситуацията не е същата като да бъде оставено малко дете без надзор.
22:01 14.07.2026
12 Знам два случая
Преди години слушах интервю с актрисата Бойка Велкова. Тя разказа за случай, при който е изживяла потрес - и тя си качила детето в трамвай, но той внезапно потеглил, а тя останала на спирката и в съзнанието й се появили думите "Не, това не може да ми се случи!" Но не доразказа как е бил решен случая.
22:01 14.07.2026
13 Кривак
22:03 14.07.2026