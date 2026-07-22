Вятърът откъсна покрив в Приморско и се вряза в хотелски комплекс

Силна буря удари Източна България и предизвика щети в много градове. В Ямбол две жени пострадаха заради ураганния вятър. Ураганът събори жена на улицата в Ямбол. Тя е приета в болница със съмнения за счупен крак. Друга жена пострада при счупване на стъклото на прозорец.

В Приморско покрив, част от дървена конструкция, се откъсна от бурния вятър и се вряза в хотелски комплекс. Според туристи районът е отцепен и на мястото има полиция. Има данни за леко пострадало дете, съобщи бТВ.

Превантивно кметът на Царево Марин Киров задейства системата BG-ALERT, за да предупреди жителите и туристите да бъдат внимателни заради очакваните интензивни валежи.

Силният вятър преобърна празно ремарке на Подбалканския път между Мъглиж и Гурково. Заради инцидента в този участък Подбалканският път остана затворен.

Силна градушка с размерите на орехи нанесе сериозни щети по градините и овощните насаждения в община Ардино. Най-големи са пораженията в село Млечино.

Ледените късове, достигащи размерите на орех, са нанесли значителни поражения върху реколтата.

Силен дъжд и гръмотевици имаше и във Варна. Само за час са подадени над 100 сигнала за наводнени улици и подлези.