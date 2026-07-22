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Вятърът откъсна покрив в Приморско и се вряза в хотелски комплекс

Вятърът откъсна покрив в Приморско и се вряза в хотелски комплекс

22 Юли, 2026 20:27 1 055 5

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Силна буря удари Източна България и предизвика щети в много градове

Вятърът откъсна покрив в Приморско и се вряза в хотелски комплекс - 1
Снимка: фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силна буря удари Източна България и предизвика щети в много градове. В Ямбол две жени пострадаха заради ураганния вятър. Ураганът събори жена на улицата в Ямбол. Тя е приета в болница със съмнения за счупен крак. Друга жена пострада при счупване на стъклото на прозорец.

В Приморско покрив, част от дървена конструкция, се откъсна от бурния вятър и се вряза в хотелски комплекс. Според туристи районът е отцепен и на мястото има полиция. Има данни за леко пострадало дете, съобщи бТВ.

Превантивно кметът на Царево Марин Киров задейства системата BG-ALERT, за да предупреди жителите и туристите да бъдат внимателни заради очакваните интензивни валежи.

Силният вятър преобърна празно ремарке на Подбалканския път между Мъглиж и Гурково. Заради инцидента в този участък Подбалканският път остана затворен.

Силна градушка с размерите на орехи нанесе сериозни щети по градините и овощните насаждения в община Ардино. Най-големи са пораженията в село Млечино.

Ледените късове, достигащи размерите на орех, са нанесли значителни поражения върху реколтата.

Силен дъжд и гръмотевици имаше и във Варна. Само за час са подадени над 100 сигнала за наводнени улици и подлези.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МПС

    5 1 Отговор
    Вятъра с превишена скорост ли е бил?

    20:29 22.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Варна е под вода.По главната улица има гондоли.Оставка на Коцев!

    20:30 22.07.2026

  • 3 Жураналист

    7 3 Отговор
    Моля всички туристи от целия свят да заповядат на атракцията.
    Организира се и екскурзия до село Безмер съпроводена с нощтна заря.

    Коментиран от #4

    20:31 22.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Тя е приета в болница със съмнения за счупен крак.

    В болница трябва да работят лекари а не философи,които да подлагат всичко на съмнение!

    20:38 22.07.2026

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