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Жители на „Дружба“ чакат топла вода от месец, срокът е 1 октомври
  Тема: Топлофикация

Жители на „Дружба“ чакат топла вода от месец, срокът е 1 октомври

27 Септември, 2026 10:20, обновена 27 Септември, 2026 10:23 319 1

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  • ремонт-
  • авария

Хората са без топлоподаване от 28 август и настояват за ясна информация за края на ремонта.

Жители на „Дружба“ чакат топла вода от месец, срокът е 1 октомври - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жители на столичния квартал „Дружба“ са без топла вода от 28 август заради ремонт на топлопреносната мрежа и последвали аварии. Планираният срок за възстановяване на топлоподаването е 1 октомври, но хората настояват за по-надеждна информация, след като датата е променяна многократно.

В засегнатия участък старите тръби се подменят с нови. По думите на живеещи в района ремонтът е трябвало да приключи по-рано, но след първоначалното спиране са възникнали и допълнителни аварии. На 13 септември топлата вода е била пусната за един ден, след което отново е спряна.

„От 28 август сме без вода. Имахме за един ден вода на 13 септември и след това я спряха и все още нямаме. Проблемът е, че датата се сменя през два дни“, разказва жител на квартала.

Семейства загряват вода в тенджери

Продължителното прекъсване създава сериозни затруднения за домакинствата. Семейство с малко дете загрява вода в тенджери, а друг жител, който има две деца, използва бързовар и къмпинг душ.

„Най-вече нас ни притеснява, че нямаме никакви ясни срокове за това кога ще се пусне топлата вода, за да може да преценим – да си тръгнем нанякъде, да си търсим друго място за живеене или да работим по въпроса“, казва жена от „Дружба“.

Жителите твърдят, че срокът е бил променян шест пъти. Част от входовете имат поставени съобщения, но според хората информацията не достига навреме до всички. При по-дълъг и ясен график домакинствата биха могли да планират закупуването на бойлер или временно преместване.

Ремонтът затруднява и достъпа до блоковете

Строителните дейности създават проблеми и с паркирането. Жителка на квартала разказва, че автомобилът ѝ е бил ударен от камион при маневра в тесен участък. По думите ѝ колата е била преместена два пъти на наказателен паркинг заради ограниченията около ремонта.

Хората заявяват, че не са против подмяната на амортизираната мрежа, но настояват за по-добро планиране и комуникация. Жители на блокове 158 и 159 са изпратили колективен сигнал до районната администрация, Комисията за енергийно и водно регулиране и омбудсмана.

От районната администрация посочват, че са запознати с проблема и извършват проверки, но не са възложители на ремонтните обекти. „Едното е планов ремонт, а другото, което се случи след прекъсването на водата, е множество аварии в района. От множеството аварии се получи този голям проблем“, заявяват оттам.

От „Топлофикация София“ обясняват, че за ремонта е използван периодът на годишната профилактика на ТЕЦ „София-Изток“. Заради обема и техническата специфика на подмяната дейностите продължават и след края на профилактиката. Дружеството посочва 1 октомври като планиран срок за възстановяване на топлоподаването и заявява, че за периода на прекъсването няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Източници: bTV Новините


София / България
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    Имаме или нямаме услуга - плащаме си. И мълчим. Защото сме стадо.

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