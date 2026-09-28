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КФН пуска фейсбук страница с предупреждения за инвестиции

КФН пуска фейсбук страница с предупреждения за инвестиции

28 Септември, 2026 11:34 438 4

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  • инвестиране-
  • фейсбук

КФН цели да достигне до повече хора там, където те ежедневно търсят и получават информация

КФН пуска фейсбук страница с предупреждения за инвестиции - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инвеститорите, които се притесняват да не бъдат излъгани, вече могат да се информират и от страница на КФН в социалната мрежа фейсбук. От тази седмица Комисията разширява информационните си канали с ново пространство за финансова грамотност и защита на потребителите. Така КФН увеличава възможностите за достъп до полезна и разбираема информация, която помага на гражданите да разпознават финансовите рискове и да вземат по-информирани решения.

На страницата ще бъдат публикувани актуална информация, практически съвети и достъпно представено съдържание по теми, свързани с финансовата грамотност и небанковия финансов сектор. Потребителите ще могат да научават повече за капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар, както и за рисковете, които е важно да познават, преди да вземат финансово решение.

С присъствието на #ИнвестирайБезопасно във фейсбук КФН цели да достигне до повече хора там, където те ежедневно търсят и получават информация, и да представя финансовите теми по ясен, практичен и разбираем начин.

Развитието на инициативата е част от последователните усилия на Комисията за повишаване на финансовата грамотност и превенция на рисковете за потребителите на небанкови финансови услуги. Освен във Facebook, Комисията присъства и в останалите социални мрежи:

Linkedin

Instastgam -

Facebook страницата ИнвестирайБезопасно е още една възможност КФН да бъде по-близо до гражданите и да разговаря с тях за финансовите теми достъпно, навременно и на разбираем език.

Последвайте страницата във Facebook

Официалният сайт на #ИнвестирайБезопасно може да видите тук.


България
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  • 1 Хъм

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