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Ива Михайлова: Северна Македония ме държи като заложник

Ива Михайлова: Северна Македония ме държи като заложник

28 Септември, 2026 09:40 308 5

  • ива михайлова-
  • кочани-
  • северна македония

По думите ѝ цивилни полицаи стоят по цял ден пред къщата ѝ, а дронове летят около нея

Ива Михайлова: Северна Македония ме държи като заложник - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Северна Македония ме държи като заложник вече почти една година. Това заяви Ива Михайлова - подсъдима за участие в катастрофа близо до Кочани, преди делото по случая днес. Тя е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония.

По думите ѝ здравословното ѝ състояние се влошава и има нужда от спешно лечение в чужбина, защото интервенцията, която ѝ е необходима, не се осъществява в страната.

„Държавата ме държи като заложник вече почти една година, нарушавайки човешките ми права без абсолютно никаква причина, защото нямам вина за катастрофата, а имам нужда от лечение, което не ми позволяват. Лекарите в Скопие, казаха, че ситуацията ми е усложнена и физически всеки ден аз се чувствам по-зле и по-зле. Чувствам доста силни болки и тук няма как да ми помогнат. Даже болкоуспокояващите вече не помагат. Просто имам нужда от лечение”, каза 23-годишната Михайлова пред българските медии преди днешното, четвърто по ред заседание по делото.

По думите ѝ тя не се чувства в безопасност, след като полиция е влязла в дома ѝ „за обиск без документ, цивилни полицаи стоят по цял ден пред къщата, а дронове летят около нея”.

„Държат се с мен сякаш съм най-големият престъпник в (Северна) Македония. Даже е абсурдно това, което казвам в момента, но за съжаление това е истината”, каза Михайлова, цитирана от БТА.

Ива Михайлова е обвинена за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието се случва в началото на октомври 2025 г., като при него няколко души, включително тя самата, са пострадали.

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

По думите на Ива Михайлова, вече 8 молби – четири до съда в Кочани и четири до Апелативния съд в Щип, с искане да ѝ бъде позволено лечение, което не се прилага в Северна Македония, но се осъществява в България, Израел и Турция, са отхвърлени, въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления

    4 2 Отговор
    Ива е държана като заложник в С. Македония защото в България има един премиер, който е менте генерал. Вместо да нареди на Държавна агенция разузнаване да изведе Ива незаконно от С. Македония в България, Йотова и Чамова молят ЕС да направи нещо.

    Пълен срам е българската власт, щом не може да се справи с този случай.

    Коментиран от #5

    09:55 28.09.2026

  • 2 ЖИВОТНИ

    0 1 Отговор
    СЕДИМ И СЕ ЧУДИМ КОЯ ТОЧНО Е ТАЯ МАЙМУНА ВАНГА ?! ГОЛЕМА МАЙМУНА !

    09:55 28.09.2026

  • 3 честен ционист

    0 2 Отговор
    Поне да се казваше Елена и да беше по-убава, та да почне война заради нея.

    09:56 28.09.2026

  • 4 България !

    1 0 Отговор
    Не Е Страна !

    На която !

    Можеш !

    Да Разчиташ !

    Не иска да ти осигури !

    Нито Нормален Живот !

    Нито Медицинската Помощ !

    От Която Се Нуждаш !

    Освен Непоносими Задължения !

    Друго Няма !

    10:00 28.09.2026

  • 5 Реалност

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зеления":

    Пълен срам е, че ни занимават с една убийца! Пълен срам е, че не сме екстрадирали баща и за участие в ОПГ!

    10:02 28.09.2026

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