Ива Михайлова: Северна Македония ме държи като заложник

Северна Македония ме държи като заложник вече почти една година. Това заяви Ива Михайлова - подсъдима за участие в катастрофа близо до Кочани, преди делото по случая днес. Тя е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония.

По думите ѝ здравословното ѝ състояние се влошава и има нужда от спешно лечение в чужбина, защото интервенцията, която ѝ е необходима, не се осъществява в страната.

„Държавата ме държи като заложник вече почти една година, нарушавайки човешките ми права без абсолютно никаква причина, защото нямам вина за катастрофата, а имам нужда от лечение, което не ми позволяват. Лекарите в Скопие, казаха, че ситуацията ми е усложнена и физически всеки ден аз се чувствам по-зле и по-зле. Чувствам доста силни болки и тук няма как да ми помогнат. Даже болкоуспокояващите вече не помагат. Просто имам нужда от лечение”, каза 23-годишната Михайлова пред българските медии преди днешното, четвърто по ред заседание по делото.

По думите ѝ тя не се чувства в безопасност, след като полиция е влязла в дома ѝ „за обиск без документ, цивилни полицаи стоят по цял ден пред къщата, а дронове летят около нея”.

„Държат се с мен сякаш съм най-големият престъпник в (Северна) Македония. Даже е абсурдно това, което казвам в момента, но за съжаление това е истината”, каза Михайлова, цитирана от БТА.

Ива Михайлова е обвинена за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието се случва в началото на октомври 2025 г., като при него няколко души, включително тя самата, са пострадали.

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

По думите на Ива Михайлова, вече 8 молби – четири до съда в Кочани и четири до Апелативния съд в Щип, с искане да ѝ бъде позволено лечение, което не се прилага в Северна Македония, но се осъществява в България, Израел и Турция, са отхвърлени, въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ.