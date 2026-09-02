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Божанов: Реформа в службите няма, има стъпки в съвсем грешна посока

Божанов: Реформа в службите няма, има стъпки в съвсем грешна посока

2 Септември, 2026 20:06 558 17

  • данс-
  • закон-
  • психотерапевти-
  • мерки

В законопроекта се дава право на  агентите на ДАНС да работят като психолози и психотерапевти, като това няма да се счита за несъвместимо с работата в Агенцията

Божанов: Реформа в службите няма, има стъпки в съвсем грешна посока - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов критикува предложените за обществено обсъждане промени в закона, уреждащ дейността на ДАНС. Според него предвидените изменения са отказ от реформи, обобщи БНР.

"Не просто реформа в службите няма, има стъпки в съвсем грешна посока – публикуван е законопроект от ДАНС, който предвижда пълно кадрово овладяване на службите, без проверки за почтеност, без оглед на професионализма. Председателят на ДАНС може да решава всичко – кой къде да прати, кой кога да освободи. Виждаме и връщане към тоталитарни подходи, свързани с класифицираната информация, вечни тайни и унищожаване на документи тогава, когато на службите те не са им изгодни. Това е много притеснително, ние ще направим всичко възможно темата със службите, тяхната уредба, уредбата на класифицираната информация да не ни върне към едни по-тъмни времена", посочи депутатът.

В законопроекта се дава право на агентите на ДАНС да работят като психолози и психотерапевти, като това няма да се счита за несъвместимо с работата в Агенцията.

Божанов определи като "правилна стъпка" решението на Народното събрание да приеме на първо четене предложенията на ДБ за промени в Закона за управление на отпадъците, чиято цел е да се намали размера на продуктовите такси:

"Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите - за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии, и днес парламентът прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така, че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема", коментира Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде е пъпеша

    8 0 Отговор
    Само божанка да се появява в публичното пространство. Да не би съвсем да изгубил мозък двупръстия челен ,, герои ,, регулиращ паркирането в София.

    Коментиран от #7

    20:08 02.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    Службите се занимават само да следят и тормозят протестиращи като мен и Росен Миленов.

    20:09 02.09.2026

  • 3 Пенчо

    9 1 Отговор
    Този някога пил ли е потен вода!?

    Коментиран от #16

    20:10 02.09.2026

  • 4 Пената

    9 1 Отговор
    И този е специалист по всичко, и служби взе да разбира. Мирчев същия, един същи глупак ги е правил

    20:10 02.09.2026

  • 5 Разкрития

    2 2 Отговор
    Първото по рода си публично класиране на европейските тайни служби, изготвено чрез вота на 60 професионалисти от 25 държави, България, Унгария и Словакия не получават нито една точка в оценката, като за страната ни се посочва, че политическите елити остават пропускливи за руско влияние и пораждат опасения сред партньорите. Оценката е, че службите са пробити от руски агенти. Партньорските служби са споделили, че на България, Унгария и Словакия не споделят от години никаква чувствителна информация, която засяга РФ ...

    20:15 02.09.2026

  • 6 безпартиен

    3 0 Отговор
    Значи формата си е останала същата?От толкова реформи забравихме какво искахме преди повече от 37 години!В една Германия след 9 май 1945 първият приет закон от временно управляващия ген.Айзенхауер е закон за отстраняване от власт на предишните управляващи, служители на репресивните органи,за различни срокове в зависимост от заеманите длъжности! Това се отнася за законодателна, изпълнителна и съдебна власти!У нас се изпълни това което "Великият кормчия" е казал,че ВЛАСТ СЕ ВЗИМА С ОРЪЖИЕ И СЕ ЗАДЪРЖА С ПИСАЛКА!Е,сега писалката е в ръцете на децата и внуците на тези взели властта с оръжие!Честита Ви демокрация!

    Коментиран от #8

    20:16 02.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Видьо Видев

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "безпартиен":

    В Сливен още стърчи паметникът с петолъчка
    на националният предател генерал Владимир Заимов!

    ДГИ-Движение за граждански инициативи
    Да направим всички петолъчки на чакъл!
    Да приведем в изпълнение
    ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
    Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г.
    с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
    (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
    довело страната до национална катастрофа.

    България е страна на безГробници
    Труповете на над 40 000 убити от комунистите
    са захвърляни на зверовете в дерета и пропасти.

    БезГробници са и роднини на Вазов, Ботев, Левски, Баба Тонка,Хаджи Димитър, Добри Желязков...
    Екзикуциите са ги ръководели Тодор Живков, Трайчо Костов и Лев Главинчев от София.
    Щабът им е бил в Славянска беседа-
    днешният сатиричен театър Сълза и смях.

    На о.Персин до Белене, труповете на безГробниците, са ги изяждали прасетата!
    Комунистите са фашистки изроди!

    Видьо Видев и приятели

    20:18 02.09.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    0 4 Отговор
    Германия гони Русия след руската хибридна атака с дрон срещу летището в Лайпциг, Европа въвежда нови санкции срещу Москва. Влиза в ход забрана на руски туристи в ЕС.

    В България се палят горски масиви,спускат се микроязовири,взривяват се военни заводи и складове с боеприпаси.Кога ще се изгонят руските шпиони,които стоят зад тези терористични действия?Не случайно от днес сме обявени за страна пробита от руските служби и като защита сме определени с НУЛА.Никакво доверие на Радевото руско правителство!!!
    А руснаците да си стоят в Русия! Не им трябва да идват в гнилия Запад. Сега е моментът да ходят на ваканция при партньорите си в Иран и Северна Корея!

    Коментиран от #17

    20:23 02.09.2026

  • 10 Ми той много от всичко

    6 0 Отговор
    ли разбира
    Или само да дразни без да разбира

    20:23 02.09.2026

  • 11 пфф

    7 0 Отговор
    Божанов - обикновена брюкселска марионетка. Не се откриват следи от собствено мислене.

    20:26 02.09.2026

  • 12 Зеления

    3 0 Отговор
    В предна статия Божанов коментира че ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ трябва да гласуват за Гюров.

    Моля всички, които са решили да гласуват за някой от другите 7 кандидат президентски двойки да си посипят главата с пепел, защото НЕ СА ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБИРАТЕЛИ

    А специално колегите "Пич" и "Тити на Кака" и да се засрамят, че пишат уж демократично тук, ама не били съвсем демократи, понеже е ясно че няма да гласуват за Гюров....съжалявам много не ги определям аз тези квалификации кой е демократичен и кой не е, а БЪЛГАРСКИЯ ДЕПУТАТ БОЖИДАР БОЖАНОВ

    20:27 02.09.2026

  • 13 Той

    5 0 Отговор
    Божанко може да служи, но не и да разбира от работата на Службите.

    20:27 02.09.2026

  • 14 Мда

    5 0 Отговор
    Няма ли да се спрете да пускате по цял ден тея от дб? Аман!

    20:29 02.09.2026

  • 15 Българин

    0 0 Отговор
    Службите, Армията, Полицията и Прокуратурата са към Русия! Само от Кремъл могат да се разпореждат, какво става в тях! Това е договорено на геостратегическо ниво и винаги така ще бъде! Тоя много добре го знае това, но лае, колкото да си намира на приказка!
    Ако иска нещо да променя, да грабва пушката и марш на фронта, да громи Русия!

    20:31 02.09.2026

  • 16 Дочка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пенчо":

    Ако го е изпотил някой камерунец в подлеза,може и да е пил.

    20:45 02.09.2026

  • 17 АманДа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Гръм-ни се сам в бота преди да са те гръм-нали неидентифицираните подпалвачи и взривачи, най- вече на тъ-паци....

    20:50 02.09.2026

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