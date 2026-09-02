Божанов: Реформа в службите няма, има стъпки в съвсем грешна посока

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов критикува предложените за обществено обсъждане промени в закона, уреждащ дейността на ДАНС. Според него предвидените изменения са отказ от реформи, обобщи БНР.

"Не просто реформа в службите няма, има стъпки в съвсем грешна посока – публикуван е законопроект от ДАНС, който предвижда пълно кадрово овладяване на службите, без проверки за почтеност, без оглед на професионализма. Председателят на ДАНС може да решава всичко – кой къде да прати, кой кога да освободи. Виждаме и връщане към тоталитарни подходи, свързани с класифицираната информация, вечни тайни и унищожаване на документи тогава, когато на службите те не са им изгодни. Това е много притеснително, ние ще направим всичко възможно темата със службите, тяхната уредба, уредбата на класифицираната информация да не ни върне към едни по-тъмни времена", посочи депутатът.

В законопроекта се дава право на агентите на ДАНС да работят като психолози и психотерапевти, като това няма да се счита за несъвместимо с работата в Агенцията.

Божанов определи като "правилна стъпка" решението на Народното събрание да приеме на първо четене предложенията на ДБ за промени в Закона за управление на отпадъците, чиято цел е да се намали размера на продуктовите такси:

"Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите - за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии, и днес парламентът прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така, че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема", коментира Божанов.