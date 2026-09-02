Божанов: Реформа в службите няма, има стъпки в съвсем грешна посока

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов критикува предложените за обществено обсъждане промени в закона, уреждащ дейността на ДАНС. Според него предвидените изменения са отказ от реформи, обобщи БНР.
"Не просто реформа в службите няма, има стъпки в съвсем грешна посока – публикуван е законопроект от ДАНС, който предвижда пълно кадрово овладяване на службите, без проверки за почтеност, без оглед на професионализма. Председателят на ДАНС може да решава всичко – кой къде да прати, кой кога да освободи. Виждаме и връщане към тоталитарни подходи, свързани с класифицираната информация, вечни тайни и унищожаване на документи тогава, когато на службите те не са им изгодни. Това е много притеснително, ние ще направим всичко възможно темата със службите, тяхната уредба, уредбата на класифицираната информация да не ни върне към едни по-тъмни времена", посочи депутатът.
В законопроекта се дава право на агентите на ДАНС да работят като психолози и психотерапевти, като това няма да се счита за несъвместимо с работата в Агенцията.
Божанов определи като "правилна стъпка" решението на Народното събрание да приеме на първо четене предложенията на ДБ за промени в Закона за управление на отпадъците, чиято цел е да се намали размера на продуктовите такси:
"Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите - за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии, и днес парламентът прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така, че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема", коментира Божанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къде е пъпеша
Коментиран от #7
20:08 02.09.2026
2 Последния Софиянец
20:09 02.09.2026
3 Пенчо
Коментиран от #16
20:10 02.09.2026
4 Пената
20:10 02.09.2026
5 Разкрития
20:15 02.09.2026
6 безпартиен
Коментиран от #8
20:16 02.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Видьо Видев
До коментар #6 от "безпартиен":В Сливен още стърчи паметникът с петолъчка
на националният предател генерал Владимир Заимов!
ДГИ-Движение за граждански инициативи
Да направим всички петолъчки на чакъл!
Да приведем в изпълнение
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г.
с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г.,
довело страната до национална катастрофа.
България е страна на безГробници
Труповете на над 40 000 убити от комунистите
са захвърляни на зверовете в дерета и пропасти.
БезГробници са и роднини на Вазов, Ботев, Левски, Баба Тонка,Хаджи Димитър, Добри Желязков...
Екзикуциите са ги ръководели Тодор Живков, Трайчо Костов и Лев Главинчев от София.
Щабът им е бил в Славянска беседа-
днешният сатиричен театър Сълза и смях.
На о.Персин до Белене, труповете на безГробниците, са ги изяждали прасетата!
Комунистите са фашистки изроди!
Видьо Видев и приятели
20:18 02.09.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
В България се палят горски масиви,спускат се микроязовири,взривяват се военни заводи и складове с боеприпаси.Кога ще се изгонят руските шпиони,които стоят зад тези терористични действия?Не случайно от днес сме обявени за страна пробита от руските служби и като защита сме определени с НУЛА.Никакво доверие на Радевото руско правителство!!!
А руснаците да си стоят в Русия! Не им трябва да идват в гнилия Запад. Сега е моментът да ходят на ваканция при партньорите си в Иран и Северна Корея!
Коментиран от #17
20:23 02.09.2026
10 Ми той много от всичко
Или само да дразни без да разбира
20:23 02.09.2026
11 пфф
20:26 02.09.2026
12 Зеления
Моля всички, които са решили да гласуват за някой от другите 7 кандидат президентски двойки да си посипят главата с пепел, защото НЕ СА ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБИРАТЕЛИ
А специално колегите "Пич" и "Тити на Кака" и да се засрамят, че пишат уж демократично тук, ама не били съвсем демократи, понеже е ясно че няма да гласуват за Гюров....съжалявам много не ги определям аз тези квалификации кой е демократичен и кой не е, а БЪЛГАРСКИЯ ДЕПУТАТ БОЖИДАР БОЖАНОВ
20:27 02.09.2026
13 Той
20:27 02.09.2026
14 Мда
20:29 02.09.2026
15 Българин
Ако иска нещо да променя, да грабва пушката и марш на фронта, да громи Русия!
20:31 02.09.2026
16 Дочка
До коментар #3 от "Пенчо":Ако го е изпотил някой камерунец в подлеза,може и да е пил.
20:45 02.09.2026
17 АманДа
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":Гръм-ни се сам в бота преди да са те гръм-нали неидентифицираните подпалвачи и взривачи, най- вече на тъ-паци....
20:50 02.09.2026