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МВР и ДАНС разбиха схема за източване на НЗОК с фиктивни продажби на скъпи лекарства

МВР и ДАНС разбиха схема за източване на НЗОК с фиктивни продажби на скъпи лекарства

10 Септември, 2026 14:55 1 164 23

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  • източване-
  • нзок-
  • фиктивни продажби-
  • лекарства

Медикаментите били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от бюджета на НЗОК, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източени пари, но са създадени и предпоставки за недостиг на важни лекарства на българския пазар.

МВР и ДАНС разбиха схема за източване на НЗОК с фиктивни продажби на скъпи лекарства - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

МВР и ДАНС разбиха схема за източване на средства от НЗОК, научи NOVA. Двете институции провеждат обща акция срещу източването на средства чрез фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. По първоначални данни нанесените щети са сериозни.
Полицаи и служители на Агенцията влязоха на десетки адреси в цялата страна.
Медикаментите били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от бюджета на НЗОК, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източени пари, но са създадени и предпоставки за недостиг на важни лекарства на българския пазар.

Акцията протича на територията на гр. София и София област, както и областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен. Проверяват се десетки адреси.

Проверките са насочени към аптеки и складове за лекарствени продукти и имат за цел да установят и документират нарушения и незаконни практики, свързани с отклоняване на скъпо струващи лекарства и последващата им продажба извън страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДАНС да провери Йотова

    10 19 Отговор
    на колко руски шпиона даде българско гражданство?

    Коментиран от #17

    14:58 10.09.2026

  • 2 Най скъпите лекарства в Европа

    28 0 Отговор
    са в България!

    14:59 10.09.2026

  • 3 Малиииии

    26 1 Отговор
    Преди няколко години заведох баща си на ушен лекар/не чува/
    Прегледи ,тичане,теркове.
    Платихме слухов апарат после ни възстановиха сумата от 469 лв.
    После потърсих същия апарат по марка и модел в мрежата и се оказа,че можеш да си го закупиш за 60-70 лв.

    14:59 10.09.2026

  • 4 ББ от Банкя

    13 1 Отговор
    Велики сме българите, от пиле млеко праиме, по схеми и далавери равни немаме, обаждам се на Урсула да напраиме институт за легално източване на Евро субсидии, че се изтрепат да се записват, че и стартъпи ше има, Кирчо и кокорчо газ че пикат

    15:04 10.09.2026

  • 5 100%

    16 4 Отговор
    че няма да има виновни и затворени

    15:04 10.09.2026

  • 6 доктор Цветелина Сали

    8 0 Отговор
    Схемата работи перфектно. Аз и кака прекарахме 4000 пациенти за 3 месеца, никой не разбра.

    15:07 10.09.2026

  • 7 поКУРко

    20 1 Отговор
    Тази схема е една от хранилките на ГЕРБ от години! Но бат Бойо разбира се нищо не знае и отрича!

    Коментиран от #12

    15:08 10.09.2026

  • 8 Чсстни

    14 0 Отговор
    болници - милиардни далавери ! Те под чадъра .

    15:08 10.09.2026

  • 9 МВР и ДАНС "разбиха схема"

    12 5 Отговор
    Арестувани НЯМА ....

    Коментиран от #18

    15:10 10.09.2026

  • 10 Разбили са само, ако има някой

    18 4 Отговор
    вкаран в затвора, до тогава нищо не са разбили

    15:12 10.09.2026

  • 11 И кой е способен тази схема да я извърти

    15 2 Отговор
    Да са отчитани като продадени през направления, средствата да се заплатят от бюджета на НЗОК, а лекарствата да са препродавани зад граница ? А? ... Че тук поне 3 инстанции трябва да са замесени ! Поне 3. И да питам сега ще има ли арестувани как мислите?

    15:14 10.09.2026

  • 12 Костадинка Ботоксова

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "поКУРко":

    Аз тези не ги познавам!!!

    15:16 10.09.2026

  • 13 Фейк е

    6 3 Отговор
    МВР и ДАНС нищо не са разбили. Някакви проверки правят и до там. Министърчето пак ще се прави на интересно по медиите

    15:17 10.09.2026

  • 14 Цвете

    4 4 Отговор
    БРАВО БЕ, В 11 ГРАДА?????? И ОТ КОГА Е ТАКА? КОЙ НЕ СИ Е СВЪРШИЛ КАЧЕСТВЕНО РАБОТАТА ? ЗАТОВА ПОВТАРЯХ, ЧЕ ИЗХОДА ОТ МАНИПУЛАЦИИ И ЛЪЖИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНАТА КАРТА. ПО ПЪТЯ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ И ФАРМАЦИЯТА ВЛИЗА В СИСТЕМАТА.ТОГАВА ГИ ХВАЩАТ ВЕДНАГА, ЗАЩОТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧИТАНЕ НА ВСЕКИ МЕДИКАМЕНТ ВЛЯЗЪЛ В БЪЛГАРИЯ. КОЙ ДА ЧУЕ ЛИ, АМИ НОВАТА МИНИСТЪРКА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. 🛌🚑🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:19 10.09.2026

  • 15 Борисов праните гащи

    5 1 Отговор
    Лошо ми е....

    15:21 10.09.2026

  • 16 Цвете

    4 1 Отговор
    БРАВО БЕ, В 11 ГРАДА?????? И ОТ КОГА Е ТАКА? КОЙ НЕ СИ Е СВЪРШИЛ КАЧЕСТВЕНО РАБОТАТА ? ЗАТОВА ПОВТАРЯХ, ЧЕ ИЗХОДА ОТ МАНИПУЛАЦИИ И ЛЪЖИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНАТА КАРТА. ПО ПЪТЯ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ И ФАРМАЦИЯТА ВЛИЗА В СИСТЕМАТА.ТОГАВА ГИ ХВАЩАТ ВЕДНАГА, ЗАЩОТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧИТАНЕ НА ВСЕКИ МЕДИКАМЕНТ ВЛЯЗЪЛ В БЪЛГАРИЯ. КОЙ ДА ЧУЕ ЛИ, АМИ НОВАТА МИНИСТЪРКА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. 🛌🚑🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:21 10.09.2026

  • 17 Ха..ха..ха

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДАНС да провери Йотова":

    Гербавите медицински крадци на Борисов станаха милионери. Има една мазна и охранена гербава китка Костадинка Ангелов, която е в далаверата с лекарства и изделия.

    15:27 10.09.2026

  • 18 Кафе

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "МВР и ДАНС "разбиха схема"":

    Да не говорим за затвора,там само кокошкари

    15:31 10.09.2026

  • 19 Дзак

    5 0 Отговор
    Очакваме с интерес резултати!

    15:37 10.09.2026

  • 20 Име

    2 1 Отговор
    Имам чувството,че ДАНС денонощно пускат с
    Фишеци във факти.бг!

    15:39 10.09.2026

  • 21 средствата са заплащани от НЗОК

    1 0 Отговор
    и няма как да не са знаели в НЗОК че лекарствата са препродавани зад граница. Аз бих казал колеги, че въобще не са влизали в България впрочем... ! А да питам после тези същите лекарства как са препродавани зад граница ? На кого ? Кой може да фалшифицира партиден номер? А? хахахаха..... ЕК, производител ?

    16:02 10.09.2026

  • 22 Перо

    1 0 Отговор
    И как тези лекарства намират пазар в чужбина, когато в БГ са два пъти по-скъпи?

    16:05 10.09.2026

  • 23 Питанчев

    0 0 Отговор
    А докога ще ни извиват ръцете за помощните средства за инвалиди.Една свястна протеза е от порядъка на 5000/10000 евро. А помоща от държавата е 1000е .От които половината гушат разни посреднически фирми.

    16:14 10.09.2026

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