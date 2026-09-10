МВР и ДАНС разбиха схема за източване на НЗОК с фиктивни продажби на скъпи лекарства

МВР и ДАНС разбиха схема за източване на средства от НЗОК, научи NOVA. Двете институции провеждат обща акция срещу източването на средства чрез фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. По първоначални данни нанесените щети са сериозни.

Полицаи и служители на Агенцията влязоха на десетки адреси в цялата страна.

Медикаментите били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от бюджета на НЗОК, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източени пари, но са създадени и предпоставки за недостиг на важни лекарства на българския пазар.

Акцията протича на територията на гр. София и София област, както и областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен. Проверяват се десетки адреси.

Проверките са насочени към аптеки и складове за лекарствени продукти и имат за цел да установят и документират нарушения и незаконни практики, свързани с отклоняване на скъпо струващи лекарства и последващата им продажба извън страната.