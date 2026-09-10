МВР и ДАНС разбиха схема за източване на НЗОК с фиктивни продажби на скъпи лекарства

МВР и ДАНС разбиха схема за източване на средства от НЗОК, научи NOVA. Двете институции провеждат обща акция срещу източването на средства чрез фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. По първоначални данни нанесените щети са сериозни.
Полицаи и служители на Агенцията влязоха на десетки адреси в цялата страна.
Медикаментите били отчитани като продадени през направления, средствата са заплащани от бюджета на НЗОК, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източени пари, но са създадени и предпоставки за недостиг на важни лекарства на българския пазар.
Акцията протича на територията на гр. София и София област, както и областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен. Проверяват се десетки адреси.
Проверките са насочени към аптеки и складове за лекарствени продукти и имат за цел да установят и документират нарушения и незаконни практики, свързани с отклоняване на скъпо струващи лекарства и последващата им продажба извън страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДАНС да провери Йотова
Коментиран от #17
14:58 10.09.2026
2 Най скъпите лекарства в Европа
14:59 10.09.2026
3 Малиииии
Прегледи ,тичане,теркове.
Платихме слухов апарат после ни възстановиха сумата от 469 лв.
После потърсих същия апарат по марка и модел в мрежата и се оказа,че можеш да си го закупиш за 60-70 лв.
14:59 10.09.2026
4 ББ от Банкя
15:04 10.09.2026
5 100%
15:04 10.09.2026
6 доктор Цветелина Сали
15:07 10.09.2026
7 поКУРко
Коментиран от #12
15:08 10.09.2026
8 Чсстни
15:08 10.09.2026
9 МВР и ДАНС "разбиха схема"
Коментиран от #18
15:10 10.09.2026
10 Разбили са само, ако има някой
15:12 10.09.2026
11 И кой е способен тази схема да я извърти
15:14 10.09.2026
12 Костадинка Ботоксова
До коментар #7 от "поКУРко":Аз тези не ги познавам!!!
15:16 10.09.2026
13 Фейк е
15:17 10.09.2026
14 Цвете
15:19 10.09.2026
15 Борисов праните гащи
15:21 10.09.2026
16 Цвете
15:21 10.09.2026
17 Ха..ха..ха
До коментар #1 от "ДАНС да провери Йотова":Гербавите медицински крадци на Борисов станаха милионери. Има една мазна и охранена гербава китка Костадинка Ангелов, която е в далаверата с лекарства и изделия.
15:27 10.09.2026
18 Кафе
До коментар #9 от "МВР и ДАНС "разбиха схема"":Да не говорим за затвора,там само кокошкари
15:31 10.09.2026
19 Дзак
15:37 10.09.2026
20 Име
Фишеци във факти.бг!
15:39 10.09.2026
21 средствата са заплащани от НЗОК
16:02 10.09.2026
22 Перо
16:05 10.09.2026
23 Питанчев
16:14 10.09.2026