Как Иван Шишков ще бори хаоса по Черноморието ОБОБЩЕНИЕ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков предприема безпрецедентни стъпки за справяне с хаоса по Черноморието. По време на ключова среща с туристическия бранш в Несебър в петък, 4 септември 2026 г., той поиска пътната инфраструктура в „Слънчев бряг“ да бъде прехвърлена на община Несебър, а ВиК мрежата да премине изцяло под управлението на държавното ВиК дружество. По думите му досегашният модел, при който държавното акционерно дружество стопанисва активите без ясна ефективност, е официално приключен.

Министър Шишков бе категоричен, че безконтролното строителство е основната причина за отлива на туристи в големите ни курорти. „Дойде време всички в тази държава да знаят кои са тези, които не искат законът да се прилага“, заяви той, като предупреди, че публично ще оповести акционерите в „Слънчев бряг“ АД, които се опитват да блокират реформата.

Паралелно с реформите в управлението, регионалният министър даде важни обещания за изграждането на автомагистрала „Черно море“. В момента тече процедура по ОВОС за участъка между Бургас и Варна, като се очаква до няколко месеца да започне възлагането на идейния проект, екологичните оценки и ПУП за цялото трасе до границите с Румъния и Турция. Правителствената програма предвижда проектната готовност да бъде факт до година и половина, след което магистралата ще се строи чрез отдаване на концесия на частен инвеститор.

В отговор на обвинения от бившия министър Николай Нанков относно раздадени бонуси в регионалното министерство, Шишков защити администрацията си. Той потвърди, че служителите са получили допълнителни възнаграждения, но те са в по-малък размер спрямо преди. „Заплатите в администрацията не са достатъчно високи. Ако искаме магистрали, някой трябва да ги работи“, аргументира се той.