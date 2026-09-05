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Как Иван Шишков ще бори хаоса по Черноморието ОБОБЩЕНИЕ

Как Иван Шишков ще бори хаоса по Черноморието ОБОБЩЕНИЕ

5 Септември, 2026 05:17, обновена 5 Септември, 2026 05:22 625 5

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  • слънчев бряг

Регионалният министър обяви край на досегашния модел на управление в курортите и разкри плановете за изграждането на АМ „Черно море“ на концесия

Как Иван Шишков ще бори хаоса по Черноморието ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков предприема безпрецедентни стъпки за справяне с хаоса по Черноморието. По време на ключова среща с туристическия бранш в Несебър в петък, 4 септември 2026 г., той поиска пътната инфраструктура в „Слънчев бряг“ да бъде прехвърлена на община Несебър, а ВиК мрежата да премине изцяло под управлението на държавното ВиК дружество. По думите му досегашният модел, при който държавното акционерно дружество стопанисва активите без ясна ефективност, е официално приключен.

Министър Шишков бе категоричен, че безконтролното строителство е основната причина за отлива на туристи в големите ни курорти. „Дойде време всички в тази държава да знаят кои са тези, които не искат законът да се прилага“, заяви той, като предупреди, че публично ще оповести акционерите в „Слънчев бряг“ АД, които се опитват да блокират реформата.

Паралелно с реформите в управлението, регионалният министър даде важни обещания за изграждането на автомагистрала „Черно море“. В момента тече процедура по ОВОС за участъка между Бургас и Варна, като се очаква до няколко месеца да започне възлагането на идейния проект, екологичните оценки и ПУП за цялото трасе до границите с Румъния и Турция. Правителствената програма предвижда проектната готовност да бъде факт до година и половина, след което магистралата ще се строи чрез отдаване на концесия на частен инвеститор.

В отговор на обвинения от бившия министър Николай Нанков относно раздадени бонуси в регионалното министерство, Шишков защити администрацията си. Той потвърди, че служителите са получили допълнителни възнаграждения, но те са в по-малък размер спрямо преди. „Заплатите в администрацията не са достатъчно високи. Ако искаме магистрали, някой трябва да ги работи“, аргументира се той.


Несебър / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    3 0 Отговор
    Дали всичките тези хотели са с изрядни документи за строителство и ползване!!!!!
    ВиК ,енерго,пожарна,ХЕИ,и т.н....
    Едва ли но те са наши момчета!

    05:26 05.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    кво общо има крадливата софийска паплач с черноморието?? трябва да се разкараме от тая кочина и почнем борба за независимост!! Варна ,Бургас--Маями и Казабланка на изтока , безмитна зона , офшорки ,казина..

    05:54 05.09.2026

  • 3 Нексус

    2 1 Отговор
    Мунчовците пребориха олигархията, свалиха цените, сега ще оправят и бетона по Черноморието.
    Ура, другари!

    06:02 05.09.2026

  • 4 Въй

    0 0 Отговор
    Ще го бори на канадска борба!

    06:25 05.09.2026

  • 5 14/88

    1 0 Отговор
    с алкохол ли ще ги бори

    06:28 05.09.2026

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