Времето днес, прогноза за четвъртък, 20 август: Жълт код и жега до 38°

През нощта срещу четвъртък небето над страната ще бъде предимно ясно, а вятърът ще утихне в по-голямата част от районите. Единствено в Североизточна България ще се усеща слаб южен вятър.
През деня ни очаква типично лятно, слънчево и много горещо време. Според официалните данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ, weather.bg) атмосферното налягане ще се понижи леко през деня и ще бъде около средното за месеца.
Сутринта по крайното източно крайбрежие е възможно да има временна ниска облачност или намалена видимост. Следобед ще се развие съвсем лека, незначителна купеста облачност, предимно над Родопите, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът ще бъде слаб, а в източните райони – умерен от югоизток.
Термометрите скачат до 38 градуса
Максималните температури в страната ще се изкачат сериозно и ще варират между 33° и 38°. В столицата София живакът ще достигне около 34°. Поради очакваните екстремни температури за деня е обявен жълт код за опасни горещини в почти цяла България. Гражданите се съветват да избягват излизането на открито в най-горещите часове около обяд и следобед, както и да поемат достатъчно количество течности.
Времето по Черноморието и в планините
- По Черноморието: Очаква се предимно слънчево време с умерен югоизточен вятър. Максималните температури по морето ще бъдат малко по-ниски и по-приятни в сравнение с вътрешността на страната – между 28° и 31°. Във Варна максималните стойности ще достигнат до 29°.
- В планините: Условията за туризъм ще бъдат отлични, но слънцето ще бъде изключително силно. Ще преобладава слънчево време, като следобед ще се развие малко купеста облачност над родопския масив. Вятърът по високите и открити части ще бъде умерен, ориентиран от северозапад.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
Коментиран от #2, #3
03:05 20.08.2026
2 пожелание
До коментар #1 от "Горски":ЯСЕПМ.
04:48 20.08.2026
3 д-р Куков
До коментар #1 от "Горски":В гората.Или в Русия.Там ти е мястото
04:54 20.08.2026