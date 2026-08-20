Новини
България »
Времето днес, прогноза за четвъртък, 20 август: Жълт код и жега до 38°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 20 август: Жълт код и жега до 38°

20 Август, 2026 03:00 599 3

  • времето-
  • прогноза-
  • българия

Времето на 20 август 2026 г. ще бъде слънчево, горещо и с предупреждения за опасни температури в почти цялата страна. Прогноза за времето у нас в четвъртък (20.08.2026)

Времето днес, прогноза за четвъртък, 20 август: Жълт код и жега до 38° - 1
Снимка: БНТ/НИМХ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта срещу четвъртък небето над страната ще бъде предимно ясно, а вятърът ще утихне в по-голямата част от районите. Единствено в Североизточна България ще се усеща слаб южен вятър.

През деня ни очаква типично лятно, слънчево и много горещо време. Според официалните данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ, weather.bg) атмосферното налягане ще се понижи леко през деня и ще бъде около средното за месеца.

Сутринта по крайното източно крайбрежие е възможно да има временна ниска облачност или намалена видимост. Следобед ще се развие съвсем лека, незначителна купеста облачност, предимно над Родопите, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът ще бъде слаб, а в източните райони – умерен от югоизток.

Термометрите скачат до 38 градуса

Максималните температури в страната ще се изкачат сериозно и ще варират между 33° и 38°. В столицата София живакът ще достигне около 34°. Поради очакваните екстремни температури за деня е обявен жълт код за опасни горещини в почти цяла България. Гражданите се съветват да избягват излизането на открито в най-горещите часове около обяд и следобед, както и да поемат достатъчно количество течности.

Времето по Черноморието и в планините

  • По Черноморието: Очаква се предимно слънчево време с умерен югоизточен вятър. Максималните температури по морето ще бъдат малко по-ниски и по-приятни в сравнение с вътрешността на страната – между 28° и 31°. Във Варна максималните стойности ще достигнат до 29°.
  • В планините: Условията за туризъм ще бъдат отлични, но слънцето ще бъде изключително силно. Ще преобладава слънчево време, като следобед ще се развие малко купеста облачност над родопския масив. Вятърът по високите и открити части ще бъде умерен, ориентиран от северозапад.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    1 3 Отговор
    Жълтопаветници, центаджии, укрофили, американофили, израелтяни и брюкселци - един голям и тлъст среден пръст! Разбрахте ли?

    Коментиран от #2, #3

    03:05 20.08.2026

  • 2 пожелание

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    ЯСЕПМ.

    04:48 20.08.2026

  • 3 д-р Куков

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    В гората.Или в Русия.Там ти е мястото

    04:54 20.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове