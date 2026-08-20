Времето днес, прогноза за четвъртък, 20 август: Жълт код и жега до 38°

През нощта срещу четвъртък небето над страната ще бъде предимно ясно, а вятърът ще утихне в по-голямата част от районите. Единствено в Североизточна България ще се усеща слаб южен вятър.

През деня ни очаква типично лятно, слънчево и много горещо време. Според официалните данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ, weather.bg) атмосферното налягане ще се понижи леко през деня и ще бъде около средното за месеца.

Сутринта по крайното източно крайбрежие е възможно да има временна ниска облачност или намалена видимост. Следобед ще се развие съвсем лека, незначителна купеста облачност, предимно над Родопите, но вероятността за валежи е минимална. Вятърът ще бъде слаб, а в източните райони – умерен от югоизток.

Термометрите скачат до 38 градуса

Максималните температури в страната ще се изкачат сериозно и ще варират между 33° и 38°. В столицата София живакът ще достигне около 34°. Поради очакваните екстремни температури за деня е обявен жълт код за опасни горещини в почти цяла България. Гражданите се съветват да избягват излизането на открито в най-горещите часове около обяд и следобед, както и да поемат достатъчно количество течности.

Времето по Черноморието и в планините

По Черноморието: Очаква се предимно слънчево време с умерен югоизточен вятър. Максималните температури по морето ще бъдат малко по-ниски и по-приятни в сравнение с вътрешността на страната – между 28° и 31°. Във Варна максималните стойности ще достигнат до 29°.

Очаква се предимно слънчево време с умерен югоизточен вятър. Максималните температури по морето ще бъдат малко по-ниски и по-приятни в сравнение с вътрешността на страната – между 28° и 31°. Във Варна максималните стойности ще достигнат до 29°. В планините: Условията за туризъм ще бъдат отлични, но слънцето ще бъде изключително силно. Ще преобладава слънчево време, като следобед ще се развие малко купеста облачност над родопския масив. Вятърът по високите и открити части ще бъде умерен, ориентиран от северозапад.