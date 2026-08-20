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ДБ се притесни от Иран и пак иска КСНС от Илияна Йотова

ДБ се притесни от Иран и пак иска КСНС от Илияна Йотова

20 Август, 2026 10:09 529 25

  • атанас атанасов-
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  • заплаха-
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  • кснс-
  • илияна йотова

Ключовият въпрос е защо е било дадено разрешение на руския самолет да премине през българското въздушно пространство и какви са мотивите за това

ДБ се притесни от Иран и пак иска КСНС от Илияна Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българските институции трябва да реагират по-активно на нарастващите рискове за националната сигурност, а президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от "Демократична България" Атанас Атанасов пред "Нова телевизия".

Той коментира информацията за руския самолет, прелетял над България с разрешение на българските власти и кацнал в Ниш с официално обяснение, че ще участва в гасенето на пожари.

"Би трябвало българските институции и на първо място - министърът на транспорта Георги Пеев, който, между другото, е бивш шеф на РВД и е наясно с всички тези процедури, да дадат информация, защото има санкции по отношение на Русия и това е недопустимо", призова Атанасов.

По думите му ключовият въпрос е защо е било дадено разрешение на самолета да премине през българското въздушно пространство и какви са мотивите за това.

Атанасов допусна, че официалната причина за полета може да е свързана с пожарите, но настоя българските специални служби също да дадат информация по случая. "Може да е използвана тази причина за някаква разузнавателна цел", изтъкна той.

Той определи като недостатъчна реакцията на българските институции по повод публично разпространената информация за възможни ирански удари по цели в Европа, включително американски обекти. "От над 24 часа е тази заплаха - от Иран към България, и все още няма никаква реакция от президентството", добави Атанас Атанасов.

Според него рискът за България не бива да бъде нито преувеличаван, нито пренебрегван. Той посочи, че членството на страната в НАТО и възможностите на противовъздушната отбрана намаляват вероятността от пряк ракетен удар, но не изключват други форми на заплаха.

"Рисковете не са толкова високи, но те съществуват и българските институции трябва да реагират", предупреди Атанасов.

Според него в настоящата ситуация президентът трябва да свика КСНС, за да бъде изработена обща политическа позиция и да се набележат конкретни действия.

По думите му липсата на ясна реакция от институциите създава условия за спекулации и допълнително напрежение.

"Трябва да се заяви позиция за защита на българската национална сигурност, защото иначе се получават спекулации през медиите и това нагнетява напрежение и страх у българските граждани", каза още Атанасов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йода Атанасов

    10 1 Отговор
    Нека силата бъде с вас!Клонираните атакуват.Империята отвръща на удара.

    10:11 20.08.2026

  • 2 Йода Атанасов

    11 1 Отговор
    Кой пусна Совалката на Дарт Вейдър над България?

    10:13 20.08.2026

  • 3 АТАНАСОВ ДА НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВА

    10 1 Отговор
    САМОЛЕТА НЕ ЗАБЕЛЯЗВАЛ ГНОМЧЕТА

    10:13 20.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тик-Ток

    4 1 Отговор
    Иран трябва да са луди-на умряло куче нож да вадят

    10:15 20.08.2026

  • 6 Варна

    8 1 Отговор
    Споко Ма Атанасова,най много да се отървем един път за винаги от долна тв.р като теб !

    10:16 20.08.2026

  • 7 Даа

    6 1 Отговор
    Най- добрият вариант е да се върнат обратно военните самолети от Безмер в гражданското летище София!!! И бройката да се увеличи пак на 12 самолети вместо 8. И да ни кажат пак, че ще има ремонт на шахтите! Тогава сглобкаджиите ще спрат да всява страх и ужас!

    Коментиран от #13

    10:16 20.08.2026

  • 8 ЦСКА Москва

    8 0 Отговор
    Не знам защо,ама ПП-ДБ педоф.... и пед... ги е най страх ?

    Коментиран от #15

    10:17 20.08.2026

  • 9 защо

    8 2 Отговор
    Заместник-председател на Народното събрание и депутат от "Демократична България":
    "въпрос е защо е било дадено разрешение на руския самолет да премине през българското въздушно пространство и какви са мотивите за това"
    И после се чудите, защо 90% от българите ненанивиждат тези ...

    10:17 20.08.2026

  • 10 пешо

    6 1 Отговор
    този защо не е в някоя лудница

    Коментиран от #21

    10:18 20.08.2026

  • 11 Тиквата

    11 1 Отговор
    Ако някой не е виждал долен,гнусен и мръсен човек да види снимката .

    10:18 20.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Даа":

    Иран отправя заплахи 7 защо лъжеш на очевидното 7 Аман от лъжципо сайтовете Лъжете срещу държавата в която живеете Защо

    10:20 20.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И Боко

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЦСКА Москва":

    вчера герб реваха и те.Сигурно и зайчарника е зададен за цел хахах

    10:25 20.08.2026

  • 16 Горан

    5 0 Отговор
    Пуделите от ДБ пак се разквичаха. Ама никой не ги чува защото, са прегракнали!

    10:27 20.08.2026

  • 17 Тактиката е следната

    10 0 Отговор
    В ДБ са десет човека. Девет отиват на море, един остава в София да вдига шум за 20. Докато шумът утихва и той отива на море. На финала изглежда, че десетте са свършили работа за двайсе, а всъщност всички са почивали.

    Човек, който е нарушил Конституцията и законите на страната, не може да бъде мой кандидат за каквато и да е държавна изборна длъжност.

    10:28 20.08.2026

  • 18 Мишо

    5 0 Отговор
    Меки са им китките. Това е причината да се притесняват. Иначе са много войнствени.

    10:29 20.08.2026

  • 19 миме

    3 0 Отговор
    дали натофския фатмак ше разреши да се направи референдум как да се постъпи с гнома- дали да бъде набутан у Белене или да бъде пратен на бай Ставри

    10:34 20.08.2026

  • 20 бягай бе

    2 0 Отговор
    Жебеков келешев.....

    10:34 20.08.2026

  • 21 Ъхъ

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "пешо":

    КСНС трябва да се свика във връзка с психическото състояние на нехората от ДСБ и ДБ- основната заплаха за България!

    10:35 20.08.2026

  • 22 ?????

    6 0 Отговор
    Уф.
    Дженерала го е страх руския пожарен бомбер да не издави умнокрасивитета като прелита над България.
    А що се отнася до Иран аз нещо не помня Дженерала да е рипал по времето на Гюров когато американските цистерни бяха на аерогара София.
    Или тва е друго? А умните и красивите?

    10:38 20.08.2026

  • 23 Хаген Дас

    5 1 Отговор
    Може да благодарите че ги махнаха от София има подписано споразумение до 2030 година за разположение на американски сили на територията на България! Точно вие десните подскачахте за сключването му!

    10:43 20.08.2026

  • 24 Георги

    6 0 Отговор
    дea алкохолизирания нештасник дea. Не си отваряйте прозорците и не излизайте, ама руски самолет няма да минава от тук за да гаси пожари!

    10:44 20.08.2026

  • 25 Водоносчик от Босфора

    1 0 Отговор
    Безспорно, рисковете съществуват,но от такива дето столът в НС-то е вече изгнил под задниците им.Тоя ще напусне НС-то само когато го изнесат с"краката напред"
    Боже,Боже ,какви времена доживяхме.

    10:57 20.08.2026

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