ДБ се притесни от Иран и пак иска КСНС от Илияна Йотова

Българските институции трябва да реагират по-активно на нарастващите рискове за националната сигурност, а президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).
Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от "Демократична България" Атанас Атанасов пред "Нова телевизия".
Той коментира информацията за руския самолет, прелетял над България с разрешение на българските власти и кацнал в Ниш с официално обяснение, че ще участва в гасенето на пожари.
"Би трябвало българските институции и на първо място - министърът на транспорта Георги Пеев, който, между другото, е бивш шеф на РВД и е наясно с всички тези процедури, да дадат информация, защото има санкции по отношение на Русия и това е недопустимо", призова Атанасов.
По думите му ключовият въпрос е защо е било дадено разрешение на самолета да премине през българското въздушно пространство и какви са мотивите за това.
Атанасов допусна, че официалната причина за полета може да е свързана с пожарите, но настоя българските специални служби също да дадат информация по случая. "Може да е използвана тази причина за някаква разузнавателна цел", изтъкна той.
Той определи като недостатъчна реакцията на българските институции по повод публично разпространената информация за възможни ирански удари по цели в Европа, включително американски обекти. "От над 24 часа е тази заплаха - от Иран към България, и все още няма никаква реакция от президентството", добави Атанас Атанасов.
Според него рискът за България не бива да бъде нито преувеличаван, нито пренебрегван. Той посочи, че членството на страната в НАТО и възможностите на противовъздушната отбрана намаляват вероятността от пряк ракетен удар, но не изключват други форми на заплаха.
"Рисковете не са толкова високи, но те съществуват и българските институции трябва да реагират", предупреди Атанасов.
Според него в настоящата ситуация президентът трябва да свика КСНС, за да бъде изработена обща политическа позиция и да се набележат конкретни действия.
По думите му липсата на ясна реакция от институциите създава условия за спекулации и допълнително напрежение.
"Трябва да се заяви позиция за защита на българската национална сигурност, защото иначе се получават спекулации през медиите и това нагнетява напрежение и страх у българските граждани", каза още Атанасов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йода Атанасов
10:11 20.08.2026
2 Йода Атанасов
10:13 20.08.2026
3 АТАНАСОВ ДА НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВА
10:13 20.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тик-Ток
10:15 20.08.2026
6 Варна
10:16 20.08.2026
7 Даа
Коментиран от #13
10:16 20.08.2026
8 ЦСКА Москва
Коментиран от #15
10:17 20.08.2026
9 защо
"въпрос е защо е било дадено разрешение на руския самолет да премине през българското въздушно пространство и какви са мотивите за това"
И после се чудите, защо 90% от българите ненанивиждат тези ...
10:17 20.08.2026
10 пешо
Коментиран от #21
10:18 20.08.2026
11 Тиквата
10:18 20.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Анонимен
До коментар #7 от "Даа":Иран отправя заплахи 7 защо лъжеш на очевидното 7 Аман от лъжципо сайтовете Лъжете срещу държавата в която живеете Защо
10:20 20.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И Боко
До коментар #8 от "ЦСКА Москва":вчера герб реваха и те.Сигурно и зайчарника е зададен за цел хахах
10:25 20.08.2026
16 Горан
10:27 20.08.2026
17 Тактиката е следната
Човек, който е нарушил Конституцията и законите на страната, не може да бъде мой кандидат за каквато и да е държавна изборна длъжност.
10:28 20.08.2026
18 Мишо
10:29 20.08.2026
19 миме
10:34 20.08.2026
20 бягай бе
10:34 20.08.2026
21 Ъхъ
До коментар #10 от "пешо":КСНС трябва да се свика във връзка с психическото състояние на нехората от ДСБ и ДБ- основната заплаха за България!
10:35 20.08.2026
22 ?????
Дженерала го е страх руския пожарен бомбер да не издави умнокрасивитета като прелита над България.
А що се отнася до Иран аз нещо не помня Дженерала да е рипал по времето на Гюров когато американските цистерни бяха на аерогара София.
Или тва е друго? А умните и красивите?
10:38 20.08.2026
23 Хаген Дас
10:43 20.08.2026
24 Георги
10:44 20.08.2026
25 Водоносчик от Босфора
Боже,Боже ,какви времена доживяхме.
10:57 20.08.2026