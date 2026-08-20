ДБ се притесни от Иран и пак иска КСНС от Илияна Йотова

Българските институции трябва да реагират по-активно на нарастващите рискове за националната сигурност, а президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от "Демократична България" Атанас Атанасов пред "Нова телевизия".

Той коментира информацията за руския самолет, прелетял над България с разрешение на българските власти и кацнал в Ниш с официално обяснение, че ще участва в гасенето на пожари.

"Би трябвало българските институции и на първо място - министърът на транспорта Георги Пеев, който, между другото, е бивш шеф на РВД и е наясно с всички тези процедури, да дадат информация, защото има санкции по отношение на Русия и това е недопустимо", призова Атанасов.

По думите му ключовият въпрос е защо е било дадено разрешение на самолета да премине през българското въздушно пространство и какви са мотивите за това.

Атанасов допусна, че официалната причина за полета може да е свързана с пожарите, но настоя българските специални служби също да дадат информация по случая. "Може да е използвана тази причина за някаква разузнавателна цел", изтъкна той.

Той определи като недостатъчна реакцията на българските институции по повод публично разпространената информация за възможни ирански удари по цели в Европа, включително американски обекти. "От над 24 часа е тази заплаха - от Иран към България, и все още няма никаква реакция от президентството", добави Атанас Атанасов.

Според него рискът за България не бива да бъде нито преувеличаван, нито пренебрегван. Той посочи, че членството на страната в НАТО и възможностите на противовъздушната отбрана намаляват вероятността от пряк ракетен удар, но не изключват други форми на заплаха.

"Рисковете не са толкова високи, но те съществуват и българските институции трябва да реагират", предупреди Атанасов.

Според него в настоящата ситуация президентът трябва да свика КСНС, за да бъде изработена обща политическа позиция и да се набележат конкретни действия.

По думите му липсата на ясна реакция от институциите създава условия за спекулации и допълнително напрежение.

"Трябва да се заяви позиция за защита на българската национална сигурност, защото иначе се получават спекулации през медиите и това нагнетява напрежение и страх у българските граждани", каза още Атанасов.