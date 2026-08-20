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ДБ очаква Андрей Гюров да обяви кандидатурата си в следващите дни

ДБ очаква Андрей Гюров да обяви кандидатурата си в следващите дни

20 Август, 2026 10:37 472 21

  • андрей гюров-
  • кандидатура-
  • президент

Политическите формации, които вече са заявили подкрепа за кандидатурата, са готови да съдействат за кампанията, но ще останат „на втора линия“

ДБ очаква Андрей Гюров да обяви кандидатурата си в следващите дни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров най-вероятно ще обяви кандидатурата си в следващите дни и се очаква да се превърне в обединяваща фигура за проевропейската демократична общност. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Демократична България“ Атанас Атанасов, според когото вече се работи по създаването на инициативен комитет и организацията на предстоящата кампания.

„Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни“, заяви Атанасов в ефира на Нова телевизия.

По думите му забавянето около кандидатурата на Гюров не означава, че инициативата е претърпяла неуспех. Причината е промяна в начина, по който ще бъде организирано издигането му.

„Промени се механизмът, по който това ще се случи“, обясни Атанасов.

Той припомни, че още преди година по негова инициатива е бил създаден формат с широко представителство, чиято цел е била да бъде намерен механизъм за излъчване на единен кандидат на демократичните сили.

„Сега процесът се развива по различен начин“, каза Атанасов.

По думите му вече има организация за създаването на инициативен комитет, както и план за провеждането на кампанията. Основната цел е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност.

„Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България“, категоричен беше той.

Атанасов коментира и опасенията, че забавянето на кандидатурата може да доведе до разпиляване на гласовете между различни претенденти, подкрепяни от демократичната общност. Според него очакванията са Гюров да поеме отговорността и да се превърне в обединяваща кандидатура.

„Информацията, която имам, е, че очакването на демократичната общност е Гюров да поеме отговорност. И това най-вероятно ще се случи и той ще бъде обединяваща фигура“, изтъкна депутатът от ДБ.

На въпрос дали при евентуална кандидатура на Гюров демократичните сили ще потърсят подкрепата на ГЕРБ, Атанасов заяви, че подобно решение трябва да бъде взето от самия кандидат, а не от партиите, които застават зад него.

„Това е работа на номинирания, който ще се кандидатира като независим“, подчерта той.

По думите му политическите формации, които вече са заявили подкрепа за кандидатурата, са готови да съдействат за кампанията, но ще останат „на втора линия“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    14 1 Отговор
    Само някой с половин мозък може да гласува за тоя негодник на негодниците

    Коментиран от #9, #16, #17

    10:42 20.08.2026

  • 2 Краварска медия

    10 1 Отговор
    Кокорчо има по голям шанс от тоя

    10:42 20.08.2026

  • 3 Трол

    7 0 Отговор
    Иван Христанов ще го отвее с поне пет процента отгоре.

    10:42 20.08.2026

  • 4 Анализатор

    4 1 Отговор
    Гюров ще се кандидатира за вицепрезидент на Йотова...

    Коментиран от #21

    10:43 20.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 "Демократичната общност"?

    6 1 Отговор
    Тия хора явно са узурпирали демокрацията в България. Други освен тях няма, а са и малцинство. Излиза, че живеем в нещо различно от демокрация, а те са някакъв вид дисиденти. Ако Гюров се кандидатира и Герб плюс ДПС го подкрепят ще станем свидетели на възраждане на демократичната сглобка.

    10:44 20.08.2026

  • 7 ХиХи

    6 0 Отговор
    Лама гюру портиер

    10:46 20.08.2026

  • 8 Да бе да

    6 0 Отговор
    Странно - те изборите почти дойдоха, а господинът още се чуди. Значи не е готов! Щом се чуди - да или не, значи има още нещо неизказано! Може би очаква Йотова да се откаже ли ?! Сещам се за една реплика на популярен герой - "майтап бе Уили ...".

    10:48 20.08.2026

  • 9 2020

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    На този индивид визията му е по-зле от Плевнята.

    10:48 20.08.2026

  • 10 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор
    Йотова е президент,
    а за Гюро екскремент!
    👰🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    10:49 20.08.2026

  • 11 Исторически парк

    4 2 Отговор
    Никой няма да гласува за росен педрлиев 2.0

    10:50 20.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Перо

    5 1 Отговор
    Още един боклук от “възможностите” за избор от не ставащите за нищо кандидати!

    10:51 20.08.2026

  • 14 kоkорчо 💋🍌

    4 0 Отговор
    при железко имаше шуменски пантери
    при гюров имаше радикални будисти
    при румен има руски нацисти

    при мен ще има бременни мьже
    обещавам

    10:51 20.08.2026

  • 15 Софиянец

    4 1 Отговор
    цецка цачева на ппдб-лите 😂😂😂

    10:52 20.08.2026

  • 16 ТоК--- ТиК

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Ще видим-,,,- ще видим. В тази държава сигурното не е сигурно.

    10:54 20.08.2026

  • 17 За олигофренска пропаганда

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    минус 10 рубли от надницата

    10:56 20.08.2026

  • 18 Невероятно

    3 0 Отговор
    И Йотова, Гюров, герои с отпаднала необходимост.
    Предложете българи!
    Свършиха ли в Територията българите?

    10:57 20.08.2026

  • 19 И двамата

    1 0 Отговор
    са ми еднакво неприятни и отблъскващи.
    Наведени, безгръбначни чуждообслужвачи.
    За тях България и лЪв, Конституция, граници, български език
    са мръсни думи.
    Напук ще гласувам СРЕЩУ двамата.

    11:00 20.08.2026

  • 20 наблюдател

    1 0 Отговор
    Гюров трябва да е луд да търси подкрепа от Бою и гербавите. Политическо самоубийство е да се коалираш с тях или да искаш да те подкрепят.

    11:00 20.08.2026

  • 21 Така е!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анализатор":

    Въпреки, че и двамата са ....ъъъ.... различни, Кокорчо е по симпатичен!

    11:05 20.08.2026

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