ДБ очаква Андрей Гюров да обяви кандидатурата си в следващите дни

Андрей Гюров най-вероятно ще обяви кандидатурата си в следващите дни и се очаква да се превърне в обединяваща фигура за проевропейската демократична общност. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Демократична България“ Атанас Атанасов, според когото вече се работи по създаването на инициативен комитет и организацията на предстоящата кампания.

„Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни“, заяви Атанасов в ефира на Нова телевизия.

По думите му забавянето около кандидатурата на Гюров не означава, че инициативата е претърпяла неуспех. Причината е промяна в начина, по който ще бъде организирано издигането му.

„Промени се механизмът, по който това ще се случи“, обясни Атанасов.

Той припомни, че още преди година по негова инициатива е бил създаден формат с широко представителство, чиято цел е била да бъде намерен механизъм за излъчване на единен кандидат на демократичните сили.

„Сега процесът се развива по различен начин“, каза Атанасов.

По думите му вече има организация за създаването на инициативен комитет, както и план за провеждането на кампанията. Основната цел е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност.

„Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България“, категоричен беше той.

Атанасов коментира и опасенията, че забавянето на кандидатурата може да доведе до разпиляване на гласовете между различни претенденти, подкрепяни от демократичната общност. Според него очакванията са Гюров да поеме отговорността и да се превърне в обединяваща кандидатура.

„Информацията, която имам, е, че очакването на демократичната общност е Гюров да поеме отговорност. И това най-вероятно ще се случи и той ще бъде обединяваща фигура“, изтъкна депутатът от ДБ.

На въпрос дали при евентуална кандидатура на Гюров демократичните сили ще потърсят подкрепата на ГЕРБ, Атанасов заяви, че подобно решение трябва да бъде взето от самия кандидат, а не от партиите, които застават зад него.

„Това е работа на номинирания, който ще се кандидатира като независим“, подчерта той.

По думите му политическите формации, които вече са заявили подкрепа за кандидатурата, са готови да съдействат за кампанията, но ще останат „на втора линия“.