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София търси отговори от БНТ след избора за домакин на Евровизия

София търси отговори от БНТ след избора за домакин на Евровизия

20 Август, 2026 11:08 1 378 53

  • столична община-
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  • бургас-
  • евровизия

Общината настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки

София търси отговори от БНТ след избора за домакин на Евровизия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столична община изпрати официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на „Евровизия 2027“.

Общината настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София иска също съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност.

“София ще помогне с каквото може, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Но имаме и въпроси. Прозрачността не пречи на успеха. Напротив - тя създава доверие.” Това каза кметът на София Васил Терзиев.

Искането идва в контекста на процедура, при която кандидатите са обвързани с изисквания за конфиденциалност и публично не са достъпни нито пълните кандидатури, нито оценките по отделните критерии. Това ограничава възможността да бъде направен независим и съдържателен анализ на резултата и оставя пространство за предположения относно причините, довели до избора на Бургас.

За Столична община обратната връзка от БНТ е необходима, за да може София да оцени реално представянето си, да идентифицира областите, в които има нужда от развитие, и да използва натрупания опит при бъдещи кандидатури за домакинство на международни събития.

„Към момента нямаме достъп до оценките и мотивите зад тях именно заради ангажиментите за конфиденциалност, които поехме в рамките на процедурата. Затова поискахме от БНТ конкретна обратна връзка – за да направим обективен анализ на представянето си и да надградим постигнатото. Не смятаме, че „Евровизия“ трябва да се превръща в междуградска борба, а в съвместна възможност за България“, заяви заместник-кметът по култура и туризъм Ирина Дакова.

Публичното представяне на допустимите елементи от кандидатурите би дало възможност общественият разговор да се основава на реалните предложения и решения на градовете, участвали в процедурата, а не на непотвърдени твърдения. Столична община счита, че това е важно и за доверието в процеса по избор на домакин на събитие от национално и международно значение.

София беше сред двата финални кандидата за домакин на конкурса. След избора на Бургас Столична община поздрави града и БНТ и потвърди готовността си да подкрепи организацията и провеждането на „Евровизия 2027“, както и да участва в съпътстващата програма с културни инициативи.

Подготовката на софийската кандидатура мобилизира значителен експертен ресурс и включваше решения, свързани с инфраструктурата, транспортната свързаност, устойчивостта и културната програма. Натрупаната експертиза и разработените решения ще бъдат използвани от Столична община и при бъдещи международни проекти и възможности за домакинство на големи събития.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    28 2 Отговор
    ми васе, не ставаш
    затуй

    Коментиран от #13

    11:15 20.08.2026

  • 2 име

    29 4 Отговор
    Екипа на васко, петроханския ДС неможач, даже не прочели изискването за името на сградата. Да бяхте кандидатствали с НДК, некадърници, вместо да обвинявате БНТ.

    11:20 20.08.2026

  • 3 АГАТ а Кристи - СОФИЯНЕЦ !

    34 1 Отговор
    Комунистически и ДС чада, в "управата" на София,
    БЛАГОДАРЕТЕ СЕ, че спечели Бургас!!!
    Иначе така щяха да ви лъснат червените зад ници с мърсотията, неугледни улици и квартали, липсата на "ансамбъл" между 2 новопостроени сгради, да не говорим за в каре между 4 улици...
    Огромната корупция и нищо правене.
    КОГА ще възстановите мантинелата на мост-естакадата на четвърти ???
    Вече почти месец от пикирането на автобуса.
    ДВЕ ЛАМАРИНИ НЕМОЖЕТЕ ДА СЛОЖИТЕ, а претенции за Евровизията.
    Посипете си главите с пепел и се скриите в миши дупки, нещ.....ци !!!

    11:22 20.08.2026

  • 4 Този кмет на София

    31 2 Отговор
    Не може да организира сметосъбирането и сметоизвозването

    11:23 20.08.2026

  • 5 Трябва да питат правителството на

    17 5 Отговор
    николай КопринкОв за този избор на БНТ

    11:25 20.08.2026

  • 6 Битият - бит, оня другия - друго.

    22 2 Отговор
    Никой не му дължи отговори на Васо У. Дори Общинския съвет не го подкрепя.

    11:28 20.08.2026

  • 7 Несигурност

    20 1 Отговор
    Много разпасани локали, мърсотия.Ако откажат да чистят фирмите?

    11:29 20.08.2026

  • 8 София

    11 2 Отговор
    Не може да организира Евровизия защото не може да се самоуправлява. Не съм против София но ръководството много разочарова както и на телевизията също много разочарова между впрочем.

    11:29 20.08.2026

  • 9 Няма пространство за предположение

    23 2 Отговор
    Фактът е налице - Васил Терзиев не става.

    11:31 20.08.2026

  • 10 Дрът софиянец

    20 1 Отговор
    Столична община и кмета на София нямат ли си по-важни дела от това да "разследват" кой, защо, как така избраха Бургас за Евровизия.
    Кофите в всички квартали преливат от боклук, Топлофикация е осветкала в червено целия град, правят ремонти на едни и същи места по 7-8 пъти на половин година..........
    От колелата на автомибилите се вдига толкова много прах, въпреки че трафика е значително спаднал в момента........
    Докога ще ги търпим тия НЕможачи?!!!!

    Коментиран от #35

    11:32 20.08.2026

  • 11 без име

    25 1 Отговор
    Какъв е проблема, че е избран Бургас
    Всяка простотия ли трябва да е в София?

    Коментиран от #23

    11:32 20.08.2026

  • 12 Мдаа!🤔

    18 1 Отговор
    Само с един протест няма да стане! Трябва бдение със свещи, палатков лагер и жива верига! Другарят Полу ДваПръстаЧело да мобилизира нехората си, не да ми ходят на море, иначе си остават с един гол прайд!

    11:33 20.08.2026

  • 13 идиоти вън

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Върл противник на педроханци!!!! Не знам дали Васко не става, но знам, че капиите на Бойко-мерзавеца са на всякъде в общината и обслужващите я фирми, които на никой няма да дадат кокала, който са захапали докато не бъдат изритани от хранилките!!!

    Коментиран от #38

    11:35 20.08.2026

  • 14 Фейк - либераст

    14 0 Отговор
    Кмете, като ти умре магарето слама не му трябва!

    11:36 20.08.2026

  • 15 Какви отговори БЕ

    14 2 Отговор
    С по не кадърен кмет не е имало ... Този ще става само ако му инсталират IA 25 поколение... Да си ходи на Петрохан с приятелите..

    11:37 20.08.2026

  • 16 нннн

    12 0 Отговор
    Абе, що само София реве? В Пловдив и Варна не текат cълзи и coполи.

    11:37 20.08.2026

  • 17 Е...... щом е така

    15 2 Отговор
    да ви кажа - софия е миризлива кочина, затова международното жури се е изнесло на бегом.

    11:38 20.08.2026

  • 18 Георги

    12 1 Отговор
    евро-атланто-жълто-павет-ните розово-алтернативни тротинеткаджиЙ не могат да губят. Все някой нещо трябва да им обяснява. А толкова искаха да загреят с евровизия за месеца на дъгата.

    11:39 20.08.2026

  • 19 Бургаски вечери

    9 2 Отговор
    Няма такива Хаховци да предпочетат София пред Бургас В София няма нищо Шоуто е на морето

    11:40 20.08.2026

  • 20 Някой

    16 2 Отговор
    Ай стга вече с тов! Писна ни. Нека и други градове да се развиват. Не че София много се е развила, де... При това Бургас е морски град и през последните години много се направи там. Докато София си е един изключително мръсен град с население, събрано от кол и въже. Можем само да се посрамим, ако София приеме Евровизия (не че го гледам този боклук).

    11:41 20.08.2026

  • 21 Хаха

    7 2 Отговор
    Този некадърник Васко Ухото продължава да рови и да плюе затова, че не избраха разсипаната под негово управление столица. Политическата секта ПП, която стои зад него, също не миряса и продължава да вижда световна конспирация зад очевидни факт, че не всичко в България трябва да става в София, още повече в сегашния и вид

    11:47 20.08.2026

  • 22 София да

    5 0 Отговор
    Ду таратора. Не може и не трябва всичко да е в София.

    11:51 20.08.2026

  • 23 Ъхъ

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "без име":

    Мнозинството граждани на София са горди, че този конкурс на покварата, няма да се проведе в техният град!👍👍👍

    11:52 20.08.2026

  • 24 Отговор

    5 5 Отговор
    Няма да има отговори, защото миленчето няма и идея.

    Коментиран от #30

    11:55 20.08.2026

  • 25 Хо хо

    7 0 Отговор
    6-те% отидоха при бургазлии вместо при Клуб 6% на неизвестния депутат и един ушат кмет.

    11:55 20.08.2026

  • 26 Перо

    2 2 Отговор
    Ами правилата на Евровизия нарочно са направени така, че да няма прозрачност, както и за главните лица, определящи мястото на провеждане! Така че за нас остава само примирението от неизвестността! Мисли се и се задават въпроси, преди подписване на конфиденциалните документи!

    11:57 20.08.2026

  • 27 Хаха

    5 0 Отговор
    Е, не може всичко само у софлето да бъде 😁

    11:58 20.08.2026

  • 28 Класиране

    3 0 Отговор
    Критериите и методиката за класиране са идентични с общинските при които се взема решение кой квартал да се ремонтира.

    12:01 20.08.2026

  • 29 София иска

    5 0 Отговор
    Да е гей-столица 2027 олееее.....

    12:01 20.08.2026

  • 30 !!!!!!!!

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Отговор":

    Няма отговори, защото тоя кмет е НИКОЙ! То само с посткомунистически протекции не става. Трябва и поне малко инициатива и работа!

    12:01 20.08.2026

  • 31 Ква София бре мушмули?

    6 0 Отговор
    Къде там ще се паркират 2-3 круизни кораба? Организаторите да не са луди като вас пари да губят

    12:03 20.08.2026

  • 32 Столичанин кореняк

    3 0 Отговор
    Задавайте въпроси към кмета на София ! Васко ушото!

    12:04 20.08.2026

  • 33 Колко жалко че в Южният парк

    4 0 Отговор
    и Борисовата градина един хубав бежански палатков лагер няма да има нали? Кретен...

    12:06 20.08.2026

  • 34 Гъбарко

    3 1 Отговор
    Васо Ушото сламата на две магарета от Люлин и Младост не може да раздели, но тръгнал с мечката мед да яде. Неможач импотентен.

    12:10 20.08.2026

  • 35 Млад джендър

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дрът софиянец":

    Ами ние си го избрахме Васко, защото сме му фенове както на него, така и на всички петрохански пудели, начело с Кирчо и Кокорчо....🤣🤣🤣

    12:13 20.08.2026

  • 36 Гост

    4 0 Отговор
    Голям рев за Евровизия. Гладните шопи искат всичко.

    12:18 20.08.2026

  • 37 ЕЖАС

    1 1 Отговор
    ЦЯЛА ГОДИНА ЩЕ СЛУШАМЕ ПРОСТОТИИТЕ НА ОЛИГАРСИТЕ И НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО КОИТО СА ВЕЧЕ В ЕДНО ЛЕГЛО , КАК СМИСЪЛА НА ЖИВОТА НИ Е ЕВРОВИЗИЯТА. РУМБА СЪБИРАЙ СИ БАЖА

    12:20 20.08.2026

  • 38 Ку-ку

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "идиоти вън":

    Тая мантра свърши...колко години вече е кмет този палячо и София заприлича на клоака....при Фандъкова поне се чистеше, строеше и развиваше столицата по някакъв начин (въпреки кражбите) а сега отбор неможачи два квартала не могат да изчистят, а за друго да не говорим....дори и метростанциите (новите) бяха започнали да ги строят по времето на Фандъкова, така че трайте си пудели и си търпете мизерията, все пак сте свикнали да сте в кочина.... 🤣🤣🤣

    12:21 20.08.2026

  • 39 севдин трол

    1 0 Отговор
    Като стана въпрос за уши, ухото агент "Буда", също някогашен кмет на София, още ли не се е изказал по въпроса?

    12:22 20.08.2026

  • 40 Хмм

    2 0 Отговор
    БНТ е Българска национална телевизия, а не софийска че да и дават отчет, дори София не е с тях, изборите в София бяха спечелени от Радев, да оставим настрана, че болшинството от ръководството на ДБ и ПП изобщо не са от София

    12:24 20.08.2026

  • 41 Зеления

    0 0 Отговор
    Ако в самото начало общинарите от ППДБ бяха поставили въпроса ; дайте да си видим оценките, за да си подобрим работата в бъдеще при други кандидатури, нямаше да има български гражданин, който да не възприеме това искане, като разумно.
    Но тъй като ППДБ са известни със своята наглост и безочие, първото което казаха след като беше избран Бургас беше: "това е удар срещу демокрацията"

    След като сте наглеци, каквито и доводи вече да извадите няма кой да ви влезе в положението, да проявява разбиране към вас и съдействие. Просто вие сте вредни за държавата, за столицата или където и да се намесите - вредни и ненужни!

    12:26 20.08.2026

  • 42 ВИС-2 🦁🦁🦁

    0 0 Отговор
    Г-жица Атанасова на Евровизия.

    Стриптиз!

    Коментиран от #46

    12:27 20.08.2026

  • 43 Стига циркове че ни писна

    2 1 Отговор
    2-3 круизни кораба на Морска гара Бургас и 1500-1800 турски фургона ще има по договор и това е. Организиран превоз от Морска гара до залата а официалните гости ще са в Приморец и още три хотела собственост на бургаската мафия. Ни обороти, ни туризъм, ни приходи, ни ДДС. Аре да спрете да врякате верно че ставате много смешни. Ако това не стигне на централният плаж в Бургас ще се направи едно гето заградено с тарги и това е..

    Коментиран от #48, #53

    12:27 20.08.2026

  • 44 Минаващ

    1 0 Отговор
    Амбриажа Кокорчо и дружката му Кики, се чудят с какви глупости да се занимават. Аз лично се радвам, че гейоргията няма да е в София.

    12:28 20.08.2026

  • 45 айсик тир

    1 0 Отговор
    Вижте си града на какво прилича. Човек го е страх сам да се предвижва през центъра. Пълно е с мургави тумби, мръсно, прашасоло.

    12:28 20.08.2026

  • 46 ВИС-2 🦁🦁🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Песнопение и стриптиз!

    12:28 20.08.2026

  • 47 тони

    1 0 Отговор
    във вторник бях на мач на любимия отбор ЛЕВСКИ.ами то софето е като варна, бе хора....ква евровизия, кви пет лева.......боклук, мръстотия, в подлеза на ст.Васил Левски едно кошче не видях, след мача до джъмбо една бензиностанция не работеше, пълна трагедия и мъртвило.

    12:30 20.08.2026

  • 48 Сметоизвозващите фирми

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Стига циркове че ни писна":

    Направо ще се разпорят от чистене и извозване

    12:31 20.08.2026

  • 49 Най важното е друго

    1 1 Отговор
    Една яка такса като във Венеция примерно да им хакнем. Вход Бургас ! Иначе сеееляндури от наеми и стотинка няма да вземете, ни от наеми ни от оборот. Там оня Митито Николов кви ги дрънка направо го зарежете тоя измамник

    Коментиран от #52

    12:40 20.08.2026

  • 50 Ооооо бедни ми Андрешко

    1 0 Отговор
    Пак ще го играеш в ролята на момата.... Ама въобще не ти е ясен корпоративният бизнес

    12:44 20.08.2026

  • 51 756745756

    1 0 Отговор
    след като си се оа кал - единственият отговор лежи в гащите ти , колкото и да не ти харесва !

    12:47 20.08.2026

  • 52 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Най важното е друго":

    Сложи такса на входа на твоето село! Милиардер ще станеш!

    12:50 20.08.2026

  • 53 Асан от Максуда

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Стига циркове че ни писна":

    Много си бил отворен бе бате. Да дойда да те позатворя изодзад, а?

    12:52 20.08.2026

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