София търси отговори от БНТ след избора за домакин на Евровизия

Столична община изпрати официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на „Евровизия 2027“.
Общината настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки. София иска също съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност.
“София ще помогне с каквото може, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Но имаме и въпроси. Прозрачността не пречи на успеха. Напротив - тя създава доверие.” Това каза кметът на София Васил Терзиев.
Искането идва в контекста на процедура, при която кандидатите са обвързани с изисквания за конфиденциалност и публично не са достъпни нито пълните кандидатури, нито оценките по отделните критерии. Това ограничава възможността да бъде направен независим и съдържателен анализ на резултата и оставя пространство за предположения относно причините, довели до избора на Бургас.
За Столична община обратната връзка от БНТ е необходима, за да може София да оцени реално представянето си, да идентифицира областите, в които има нужда от развитие, и да използва натрупания опит при бъдещи кандидатури за домакинство на международни събития.
„Към момента нямаме достъп до оценките и мотивите зад тях именно заради ангажиментите за конфиденциалност, които поехме в рамките на процедурата. Затова поискахме от БНТ конкретна обратна връзка – за да направим обективен анализ на представянето си и да надградим постигнатото. Не смятаме, че „Евровизия“ трябва да се превръща в междуградска борба, а в съвместна възможност за България“, заяви заместник-кметът по култура и туризъм Ирина Дакова.
Публичното представяне на допустимите елементи от кандидатурите би дало възможност общественият разговор да се основава на реалните предложения и решения на градовете, участвали в процедурата, а не на непотвърдени твърдения. Столична община счита, че това е важно и за доверието в процеса по избор на домакин на събитие от национално и международно значение.
София беше сред двата финални кандидата за домакин на конкурса. След избора на Бургас Столична община поздрави града и БНТ и потвърди готовността си да подкрепи организацията и провеждането на „Евровизия 2027“, както и да участва в съпътстващата програма с културни инициативи.
Подготовката на софийската кандидатура мобилизира значителен експертен ресурс и включваше решения, свързани с инфраструктурата, транспортната свързаност, устойчивостта и културната програма. Натрупаната експертиза и разработените решения ще бъдат използвани от Столична община и при бъдещи международни проекти и възможности за домакинство на големи събития.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
затуй
Коментиран от #13
11:15 20.08.2026
2 име
11:20 20.08.2026
3 АГАТ а Кристи - СОФИЯНЕЦ !
БЛАГОДАРЕТЕ СЕ, че спечели Бургас!!!
Иначе така щяха да ви лъснат червените зад ници с мърсотията, неугледни улици и квартали, липсата на "ансамбъл" между 2 новопостроени сгради, да не говорим за в каре между 4 улици...
Огромната корупция и нищо правене.
КОГА ще възстановите мантинелата на мост-естакадата на четвърти ???
Вече почти месец от пикирането на автобуса.
ДВЕ ЛАМАРИНИ НЕМОЖЕТЕ ДА СЛОЖИТЕ, а претенции за Евровизията.
Посипете си главите с пепел и се скриите в миши дупки, нещ.....ци !!!
11:22 20.08.2026
4 Този кмет на София
11:23 20.08.2026
5 Трябва да питат правителството на
11:25 20.08.2026
6 Битият - бит, оня другия - друго.
11:28 20.08.2026
7 Несигурност
11:29 20.08.2026
8 София
11:29 20.08.2026
9 Няма пространство за предположение
11:31 20.08.2026
10 Дрът софиянец
Кофите в всички квартали преливат от боклук, Топлофикация е осветкала в червено целия град, правят ремонти на едни и същи места по 7-8 пъти на половин година..........
От колелата на автомибилите се вдига толкова много прах, въпреки че трафика е значително спаднал в момента........
Докога ще ги търпим тия НЕможачи?!!!!
Коментиран от #35
11:32 20.08.2026
11 без име
Всяка простотия ли трябва да е в София?
Коментиран от #23
11:32 20.08.2026
12 Мдаа!🤔
11:33 20.08.2026
13 идиоти вън
До коментар #1 от "1488":Върл противник на педроханци!!!! Не знам дали Васко не става, но знам, че капиите на Бойко-мерзавеца са на всякъде в общината и обслужващите я фирми, които на никой няма да дадат кокала, който са захапали докато не бъдат изритани от хранилките!!!
Коментиран от #38
11:35 20.08.2026
14 Фейк - либераст
11:36 20.08.2026
15 Какви отговори БЕ
11:37 20.08.2026
16 нннн
11:37 20.08.2026
17 Е...... щом е така
11:38 20.08.2026
18 Георги
11:39 20.08.2026
19 Бургаски вечери
11:40 20.08.2026
20 Някой
11:41 20.08.2026
21 Хаха
11:47 20.08.2026
22 София да
11:51 20.08.2026
23 Ъхъ
До коментар #11 от "без име":Мнозинството граждани на София са горди, че този конкурс на покварата, няма да се проведе в техният град!👍👍👍
11:52 20.08.2026
24 Отговор
Коментиран от #30
11:55 20.08.2026
25 Хо хо
11:55 20.08.2026
26 Перо
11:57 20.08.2026
27 Хаха
11:58 20.08.2026
28 Класиране
12:01 20.08.2026
29 София иска
12:01 20.08.2026
30 !!!!!!!!
До коментар #24 от "Отговор":Няма отговори, защото тоя кмет е НИКОЙ! То само с посткомунистически протекции не става. Трябва и поне малко инициатива и работа!
12:01 20.08.2026
31 Ква София бре мушмули?
12:03 20.08.2026
32 Столичанин кореняк
12:04 20.08.2026
33 Колко жалко че в Южният парк
12:06 20.08.2026
34 Гъбарко
12:10 20.08.2026
35 Млад джендър
До коментар #10 от "Дрът софиянец":Ами ние си го избрахме Васко, защото сме му фенове както на него, така и на всички петрохански пудели, начело с Кирчо и Кокорчо....🤣🤣🤣
12:13 20.08.2026
36 Гост
12:18 20.08.2026
37 ЕЖАС
12:20 20.08.2026
38 Ку-ку
До коментар #13 от "идиоти вън":Тая мантра свърши...колко години вече е кмет този палячо и София заприлича на клоака....при Фандъкова поне се чистеше, строеше и развиваше столицата по някакъв начин (въпреки кражбите) а сега отбор неможачи два квартала не могат да изчистят, а за друго да не говорим....дори и метростанциите (новите) бяха започнали да ги строят по времето на Фандъкова, така че трайте си пудели и си търпете мизерията, все пак сте свикнали да сте в кочина.... 🤣🤣🤣
12:21 20.08.2026
39 севдин трол
12:22 20.08.2026
40 Хмм
12:24 20.08.2026
41 Зеления
Но тъй като ППДБ са известни със своята наглост и безочие, първото което казаха след като беше избран Бургас беше: "това е удар срещу демокрацията"
След като сте наглеци, каквито и доводи вече да извадите няма кой да ви влезе в положението, да проявява разбиране към вас и съдействие. Просто вие сте вредни за държавата, за столицата или където и да се намесите - вредни и ненужни!
12:26 20.08.2026
42 ВИС-2 🦁🦁🦁
Стриптиз!
Коментиран от #46
12:27 20.08.2026
43 Стига циркове че ни писна
Коментиран от #48, #53
12:27 20.08.2026
44 Минаващ
12:28 20.08.2026
45 айсик тир
12:28 20.08.2026
46 ВИС-2 🦁🦁🦁
До коментар #42 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Песнопение и стриптиз!
12:28 20.08.2026
47 тони
12:30 20.08.2026
48 Сметоизвозващите фирми
До коментар #43 от "Стига циркове че ни писна":Направо ще се разпорят от чистене и извозване
12:31 20.08.2026
49 Най важното е друго
Коментиран от #52
12:40 20.08.2026
50 Ооооо бедни ми Андрешко
12:44 20.08.2026
51 756745756
12:47 20.08.2026
52 Ха-ха
До коментар #49 от "Най важното е друго":Сложи такса на входа на твоето село! Милиардер ще станеш!
12:50 20.08.2026
53 Асан от Максуда
До коментар #43 от "Стига циркове че ни писна":Много си бил отворен бе бате. Да дойда да те позатворя изодзад, а?
12:52 20.08.2026