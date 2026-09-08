Загина участникът в световното по парапланеризъм, паднал в Стара планина

Парапланерист, участник в световното първенство, което се провежда у нас, загина в Стара планина, предаде Нова телевизия.
Той е паднал в района на връх Голям Кадемлия.
Информацията беше потвърдена от Планинската спасителна служба.
Тялото на спортиста е открито, като вероятно утре ще бъде направен опит да бъде свалено от планината. Други парапланеристи са забелязали, че запасният парашут на спортиста е бил отворен.
По-рано днес стана ясно, че военнослужещи от авиобаза "Крумово" са се включили в издирването с хеликоптер Bell 206.
Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112. Планински спасител е достигнал на място около 15:12 ч. По първоначална информация става дума за състезател, който е китайски гражданин и е паднал в района на хижа "Соколна". Хеликоптерът е излетял в 18:51 ч. от авиобазата към труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав. Към мястото на инцидента беше изпратена и въздушна линейка. Тя е кацнала в района. С нея са превозени спасители и лекари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Инспектор Дюдю
Коментиран от #4
22:45 08.09.2026
2 Васил Василев
22:46 08.09.2026
3 Адреналин
22:49 08.09.2026
4 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Инспектор Дюдю":Не знаят как да напишат името на китаеца .
22:50 08.09.2026
5 Най-добрите
22:51 08.09.2026
6 Директора
22:52 08.09.2026
7 Лудите-в лудницата
22:53 08.09.2026
8 Човек е загинал, а тук остроумничите
Коментиран от #11
22:55 08.09.2026
9 грУЙО
22:56 08.09.2026
10 ПАРА-планеризъм
22:59 08.09.2026
11 Загинал
До коментар #8 от "Човек е загинал, а тук остроумничите":И оставил жена и деца, щото е много умен........
Коментиран от #13
23:00 08.09.2026
12 Край
23:02 08.09.2026
13 Пустиня(к)
До коментар #11 от "Загинал":Те, баш сега сега си гледам на телефона повикванията, да видим дали случайно не ми е звънел да ма пита дали да оди да рипа.
23:03 08.09.2026