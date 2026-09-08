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Загина участникът в световното по парапланеризъм, паднал в Стара планина

Загина участникът в световното по парапланеризъм, паднал в Стара планина

8 Септември, 2026 22:34 673 13

  • загинал-
  • парапланерист-
  • стара планина

Той е паднал в района на връх Голям Кадемлия

Загина участникът в световното по парапланеризъм, паднал в Стара планина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парапланерист, участник в световното първенство, което се провежда у нас, загина в Стара планина, предаде Нова телевизия.

Той е паднал в района на връх Голям Кадемлия.

Информацията беше потвърдена от Планинската спасителна служба.

Тялото на спортиста е открито, като вероятно утре ще бъде направен опит да бъде свалено от планината. Други парапланеристи са забелязали, че запасният парашут на спортиста е бил отворен.

По-рано днес стана ясно, че военнослужещи от авиобаза "Крумово" са се включили в издирването с хеликоптер Bell 206.

Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112. Планински спасител е достигнал на място около 15:12 ч. По първоначална информация става дума за състезател, който е китайски гражданин и е паднал в района на хижа "Соколна". Хеликоптерът е излетял в 18:51 ч. от авиобазата към труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав. Към мястото на инцидента беше изпратена и въздушна линейка. Тя е кацнала в района. С нея са превозени спасители и лекари.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инспектор Дюдю

    5 1 Отговор
    Този е някакъв агент 007. Щом и името му крият.

    Коментиран от #4

    22:45 08.09.2026

  • 2 Васил Василев

    6 1 Отговор
    Затова спешно ни трябват съдии и прокурори от Китай, които да осъдят няколко политици и олигарси и да им прочетат присъдите на стадиона за назидание на всички останали.

    22:46 08.09.2026

  • 3 Адреналин

    2 0 Отговор
    ААААА.... ИМА.. Имаа...

    22:49 08.09.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Инспектор Дюдю":

    Не знаят как да напишат името на китаеца .

    22:50 08.09.2026

  • 5 Най-добрите

    4 1 Отговор
    Умират... АМА са световни..... Г.. Лу.. ПА.. Ци..

    22:51 08.09.2026

  • 6 Директора

    2 0 Отговор
    Днес ги гледах. Стотици в небето и толкова близо един до друг. Имаше и вятър...

    22:52 08.09.2026

  • 7 Лудите-в лудницата

    3 0 Отговор
    Болните-в болницата.... А глупаците са Навсякъде, даже летят....

    22:53 08.09.2026

  • 8 Човек е загинал, а тук остроумничите

    0 3 Отговор
    Ами браво.

    Коментиран от #11

    22:55 08.09.2026

  • 9 грУЙО

    3 0 Отговор
    И какво ни грее това. Тези не носят никаква печалба ,само се кефят.

    22:56 08.09.2026

  • 10 ПАРА-планеризъм

    2 0 Отговор
    Ми като няма Пара-тогава къде саръгнале.....

    22:59 08.09.2026

  • 11 Загинал

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Човек е загинал, а тук остроумничите":

    И оставил жена и деца, щото е много умен........

    Коментиран от #13

    23:00 08.09.2026

  • 12 Край

    0 0 Отговор
    Сега върха от Голям Кадемлия ще го прекръстят на Голям Карък.

    23:02 08.09.2026

  • 13 Пустиня(к)

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Загинал":

    Те, баш сега сега си гледам на телефона повикванията, да видим дали случайно не ми е звънел да ма пита дали да оди да рипа.

    23:03 08.09.2026

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