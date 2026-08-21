Времето днес, прогноза за петък, 21 август: Жълт код за опасни жеги, температурите удрят 39 градуса

Горещата вълна, обхванала страната ни, ще достигне своя пик. Официалната прогноза за времето за 21 август показва опасно високи температури на големи територии от страната. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасни горещини за почти цяла България.
Къде ще бъде най-горещо?
През нощта срещу петък времето ще остане ясно и предимно тихо. През деня ни очаква слънчево и сухо време. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират в границите между 34° и 39° градуса. В столицата София термометрите ще достигнат около 35° градуса. Атмосферното налягане ще се понижи и ще се задържи малко по-ниско от средното за месеца.
Единствените райони, които остават извън предупредителния жълт код за петък, са по Черноморието. Областите Добрич, Варна и Бургас ще се радват на по-поносими летни температури.
Времето по Черноморието и в планините
За туристите по морето петък ще предложи перфектни условия за плаж, без екстремни горещини.
- Максимални температури на въздуха край морето: между 27° и 30° градуса.
- Температура на морската вода: около 24°–25° градуса.
- Вълнение на морето: до 2-3 бала.
- Вятър: слаб до умерен от изток-югоизток.
В планините времето ще бъде изключително подходящо за туризъм, слънчево и с до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29° градуса, а на 2000 метра – около 22° градуса.
Внимание: Екстремен риск от пожари!
Продължителното засушаване и високите температури повишават индекса за пожароопасност до червена степен в много региони. Властите призовават за изключително внимание при работа на открито и боравене с огън, тъй като и най-малката искра може да предизвика големи стихии. Поради жегите се очаква да влязат в сила и регулярни ограничения за движението на тежкотоварни камиони по магистралите в следобедните часове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
03:06 21.08.2026
2 Ние
03:17 21.08.2026
3 оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
03:33 21.08.2026
4 оня с коня
03:35 21.08.2026
5 Име
03:35 21.08.2026
6 Име
впрегнах Глухия отпред,
два Реактора му турих,
полетя кат въртолет.
После му чипирах,
тъпата глава,
стана чудото веднага,
инсулта отлетя.
Дръпнах му юздите,
тръгна и се спря,
два шута в ребрата,
и Глухара полетя.
Ех кат литна таз каруца,
хукна като кон,
обиколихме планината,
спряхме на един заслон.
Там хора го разпрегнах,
и го пуснах да пасе,
отнякъде дойде Стамат
и го просна с едно кроше.
Облада си го Стамат жестоко,
и Вальо почна да крещи.
"Е това очаквах бате,
мечтах магарту да ма изплющи".
04:04 21.08.2026
7 Асдф
05:26 21.08.2026