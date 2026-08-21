Новини
България »
Времето днес, прогноза за петък, 21 август: Жълт код за опасни жеги, температурите удрят 39 градуса

Времето днес, прогноза за петък, 21 август: Жълт код за опасни жеги, температурите удрят 39 градуса

21 Август, 2026 03:00 674 7

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Очакват ни екстремни горещини и висок риск от пожари

Времето днес, прогноза за петък, 21 август: Жълт код за опасни жеги, температурите удрят 39 градуса - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Горещата вълна, обхванала страната ни, ще достигне своя пик. Официалната прогноза за времето за 21 август показва опасно високи температури на големи територии от страната. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасни горещини за почти цяла България.

Къде ще бъде най-горещо?

През нощта срещу петък времето ще остане ясно и предимно тихо. През деня ни очаква слънчево и сухо време. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират в границите между 34° и 39° градуса. В столицата София термометрите ще достигнат около 35° градуса. Атмосферното налягане ще се понижи и ще се задържи малко по-ниско от средното за месеца.

Единствените райони, които остават извън предупредителния жълт код за петък, са по Черноморието. Областите Добрич, Варна и Бургас ще се радват на по-поносими летни температури.

Времето по Черноморието и в планините

За туристите по морето петък ще предложи перфектни условия за плаж, без екстремни горещини.

  • Максимални температури на въздуха край морето: между 27° и 30° градуса.
  • Температура на морската вода: около 24°–25° градуса.
  • Вълнение на морето: до 2-3 бала.
  • Вятър: слаб до умерен от изток-югоизток.

В планините времето ще бъде изключително подходящо за туризъм, слънчево и с до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29° градуса, а на 2000 метра – около 22° градуса.

Внимание: Екстремен риск от пожари!

Продължителното засушаване и високите температури повишават индекса за пожароопасност до червена степен в много региони. Властите призовават за изключително внимание при работа на открито и боравене с огън, тъй като и най-малката искра може да предизвика големи стихии. Поради жегите се очаква да влязат в сила и регулярни ограничения за движението на тежкотоварни камиони по магистралите в следобедните часове.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    3 0 Отговор
    Жълтопаветната сган f uck o ff !!!

    03:06 21.08.2026

  • 2 Ние

    2 0 Отговор
    Води ни Путине! Вожде наш, спасител свят!

    03:17 21.08.2026

  • 3 оня с коня

    1 0 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    03:33 21.08.2026

  • 4 оня с коня

    3 0 Отговор
    Най-тъпите мисирки които територията е отглежнала работят във факти ! Башка, всички тролове които им се връзват!

    03:35 21.08.2026

  • 5 Име

    3 0 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    03:35 21.08.2026

  • 6 Име

    6 0 Отговор
    Ломска бъгната каруца,
    впрегнах Глухия отпред,
    два Реактора му турих,
    полетя кат въртолет.
    После му чипирах,
    тъпата глава,
    стана чудото веднага,
    инсулта отлетя.
    Дръпнах му юздите,
    тръгна и се спря,
    два шута в ребрата,
    и Глухара полетя.
    Ех кат литна таз каруца,
    хукна като кон,
    обиколихме планината,
    спряхме на един заслон.
    Там хора го разпрегнах,
    и го пуснах да пасе,
    отнякъде дойде Стамат
    и го просна с едно кроше.
    Облада си го Стамат жестоко,
    и Вальо почна да крещи.
    "Е това очаквах бате,
    мечтах магарту да ма изплющи".

    04:04 21.08.2026

  • 7 Асдф

    1 0 Отговор
    Приятен и успешен ден на уважаемата г-ца Атанасова.

    05:26 21.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове