Времето днес, прогноза за петък, 21 август: Жълт код за опасни жеги, температурите удрят 39 градуса

Горещата вълна, обхванала страната ни, ще достигне своя пик. Официалната прогноза за времето за 21 август показва опасно високи температури на големи територии от страната. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасни горещини за почти цяла България.

Къде ще бъде най-горещо?

През нощта срещу петък времето ще остане ясно и предимно тихо. През деня ни очаква слънчево и сухо време. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират в границите между 34° и 39° градуса. В столицата София термометрите ще достигнат около 35° градуса. Атмосферното налягане ще се понижи и ще се задържи малко по-ниско от средното за месеца.

Единствените райони, които остават извън предупредителния жълт код за петък, са по Черноморието. Областите Добрич, Варна и Бургас ще се радват на по-поносими летни температури.

Времето по Черноморието и в планините

За туристите по морето петък ще предложи перфектни условия за плаж, без екстремни горещини.

Максимални температури на въздуха край морето: между 27° и 30° градуса.

между 27° и 30° градуса. Температура на морската вода: около 24°–25° градуса.

около 24°–25° градуса. Вълнение на морето: до 2-3 бала.

до 2-3 бала. Вятър: слаб до умерен от изток-югоизток.

В планините времето ще бъде изключително подходящо за туризъм, слънчево и с до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29° градуса, а на 2000 метра – около 22° градуса.

Внимание: Екстремен риск от пожари!

Продължителното засушаване и високите температури повишават индекса за пожароопасност до червена степен в много региони. Властите призовават за изключително внимание при работа на открито и боравене с огън, тъй като и най-малката искра може да предизвика големи стихии. Поради жегите се очаква да влязат в сила и регулярни ограничения за движението на тежкотоварни камиони по магистралите в следобедните часове.