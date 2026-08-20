Важните новини във ФАКТИ на 20.08.2026 г.

Радев разговаря с Марк Рюте за статията на "Файненшъл Таймс"

Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте във връзка с публикуваната статия на "Файненшъл Таймс" в сряда. В нея изданието беше написало, че Иран обмисля удари в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. Като потенциална цел се споменава и България. Властите у нас обаче отрекоха да има опасност за националната сигурност на страната.

Извадиха от експлоатация новата мотриса, надраскана с графити на жп гарата в Благоевград

Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан със спрей на гарата в Благоевград, информират от Нова телевизия.

Още при пускането на мотрисите министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. От ведомството вече са подали сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите.

Мотрисата, станала обект на вандалския кат, вече е извадена от експлоатация и ще бъде предадена на „Шкода” за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това.

„Случаят е от нощта на 18 срещу 19 август. Към настоящия момент сме провели работни срещи и разговори с представители на МВР. В района на гарите, където влаковете остават в тъмната част на денонощието, ще бъдат позиционирани патрули, обходи ще правят и служители на БДЖ”, посочи директорът ПЖПС и "Оперативна дейност" Анатолий Атанасов.

Бойко Борисов представи новия областен координатор на ГЕРБ-Русе- Димо Тонев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов представи новия областен координатор на ГЕРБ-Русе – кметът на Мартен Димо Тонев. Пред журналисти в Русе Борисов обяви промените в областното ръководство на партията. Тонев заема мястото на досегашния областен координатор на ГЕРБ в Русе Георги Кръстев, предават от БТА.

Здравният министър Катя Ивкова разпредели ресорите на своите заместници

Със своя заповед министърът на здравеопазването Катя Ивкова възложи функциите на своите заместници, съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство, предават от БТА.

Шефът на ЕСО за намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“: Няма риск за енергийната сигурност на страната

Намаляването със 120 мегавата на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ няма да се отрази на енергийната система и не създава риск за енергийната сигурност на страната. Това заяви в ефира на bTV Кирил Георгиев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор.

Денков алармира: Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на РУО

Управляващите тихомълком са започнали масови смени на началниците на Регионалните управления на образованието (РУО).

Въпросът не е в конкретните хора и тяхната компетентност, а в начина, по който се случва чистката. На повечето места смяната е от днес за утре със „свои“ - уж временно, но с обещание за постоянно назначение след конкурса. Без прозрачност. Със съобщението, че Партията прогресивно решава кой да се назначи.

Терзиев отговори на Иво Христов: София не бива да е в изолация заради политическите апетити

Кметът на София отговори на твърдението на вицепремиера Иво Христов за „криза в управлението“ и поиска от правителството партньорство, а не политическа изолация на столицата

Борисов от Русе: През австрийските служби разбрах за сигнали до българските след заплахите от Иран

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов запита защо Илияна Йотова защо не свиква Консултативния съвет за национална сигурност заради заплахите от страна на Иран. Той направи този коментар по време на посещение в местната структура на партията в Русе, цитиран от Нова телевизия.

КЗК установи картел при обществена поръчка за изграждане на надлез във Велико Търново

Комисията за защита на конкуренцията обвини три фирми в картел при участие в обществена поръчка, проведена от Община Велико Търново по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. Търгът е за проектиране, строителство и авторски надзор при изграждането на пешеходен надлез, съобщават от пресцентъра на КЗК.

Манипулирането на обществени поръчки е една от тежките форми на картел, тъй като води до изкуствено повишаване на цените и неефективно разходване на сериозни публични средства. Затова разкриването на подобни нарушения е сред приоритетите в работата на антимонополния орган. През последната година КЗК разследва шест случая на предполагаеми картели при обществени поръчки - за доставка на болнична храна, IT оборудване, машини и оборудване за добива и строителството, храни за детски градини, училища и социални институции, обществени поръчки с европейско финансиране за обучения, както и за проектиране и инфраструктурно строителство.

Твърдения за извършено нарушение са предявени на „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД, „Планекс“ ЕООД и „Ел Строй Инженеринг - 2015“ ООД, като последните две дружества са участвали в процедурата като членове на ДЗЗД „Надлез - Магистрална“.

Производството е образувано по сигнал на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган по оперативната програма.

В хода на производството КЗК установи редица обстоятелства, които сочат за координирани действия между участниците в търга. Сред тях са еднакво авторство и последна модификация на документи, идентичност в техническите предложения, включително еднакви грешки, пълно сходство във визуализациите на проекта, еднакъв проектантски състав, както и еднакви стойности на елементи на ценообразуването.

Проверката на метаданните показа, че по документи и на двамата участници последни промени са извършвани от един и същ потребител. Според Комисията това обстоятелство и останалите съвпадения в офертите е доказателство за обмен на чувствителна търговска информация.

КЗК установи, че ценовите предложения на участниците са изключително близки до прогнозната стойност на обществената поръчка и помежду си. Според анализа на Комисията „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД е подало оферта за прикритие, която създава привидно впечатление за конкуренция, докато офертата на ДЗЗД „Надлез - Магистрална“ е с минимална разлика от нея и максимално близка до прогнозната стойност.

Въз основа на всички събрани факти и обстоятелства Комисията не установи обективни икономически или пазарни фактори, които да обяснят установените съвпадения и поведението на участниците.

В срок от 30 дни дружествата имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения, както и да поискат да бъдат изслушани. След това Комисията ще се произнесе по производството.

При установяване на нарушение Законът за защита на конкуренцията предвижда имуществена санкция в максимален размер до 10% от общия оборот на съответното предприятие за предходната финансова година.

Заради критично ниското ниво на Дунав: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

В петък, 21 август предстои превантивно намаляване на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 мегавата, съобщиха от Министерството на енергетиката, цитирани от Dariknews.bg.

Радев: Действията на кабинета срещу прането на пари и корупцията са гарант за излизането ни от „сивия списък“

Политическата воля и предприетите действия от българското правителство за борба с прането на пари, със сивата икономика и с корупцията са още един гарант, който дава на България силни позиции за излизане от позорния „сив списък“. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на днешното заседание на Съвета за координация и сътрудничество, което се състоя в Министерския съвет. В рамките на заседанието беше направен преглед на напредъка по изпълнението на мерките и предприетите действия за излизане на страната ни от „сивия списък“, предвид предстоящото докладване пред Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и очакваната им визита в България.

Премиерът Румен Радев изтъкна, че настоящото правителство е първото, което има специален раздел в управленската си програма, при това изведен на водеща позиция, с ясно разписани мерки за борба с корупцията, със сивата икономика и с прането на пари. Тези мерки се следват неотклонно, изтъкна министър-председателят и посочи, че по всички сигнали за злоупотреби и корупция се предприемат моментално действия от страна на компетентните органи като МВР, службите и икономическа полиция. „По всички случаи работим и ще настоявам за още по-голяма скорост и за бързи резултати“, заяви Радев.

Министър-председателят специално открои значението на инициативата на кабинета – „Сигма“, която е публичен инструмент за прозрачност на финансовите потоци в държавата. Системата вече е обработила близо 200 000 обществени поръчки и резултатите показват, че при над 30% от тях има само един кандидат. „Ще вървим упорито към намаляване на тази цифра“, отбеляза Радев. Вече се работи по следващия етап, при който системата ще бъде свързана с Търговския регистър и ще бъдат разкрити всички обвързаности, водещи към корупционни практики. Занапред системата ще отчита и ценовите аномалии, при които изплуват ненормално високи цени. При своя пълен капацитет „Сигма“ ще бъде много силен инструмент за постоянен автоматичен контрол срещу злоупотреби. „Важно е не само да се борим с корупцията постфактум, а да създадем механизми, които да не допускат и да минимизират такива явления“, заяви премиерът Радев.

Наред с това предстои да станат факт и референтни цени за ВиК и пътните ремонти и строителство. Работи се също усилено по дигитализацията, така че да има единна координация в транспорта – на тол системата, митниците и НАП.

Премиерът Румен Радев посочи, че целта на правителството е да бъде създадена не просто система за борба с корупцията със задна дата – като разследване, установяване, пресичане, а да бъдат изградени механизми, чрез които да не се допускат пране на пари, злоупотреби, сива икономика и корупция. „Призовавам за експедитивни действия в оставащото време до посещението на Групата, за да бъдат всички останали дейности по този план извършени в срок, качествено и разбира се, надлежно отчетени“, заяви в заключение министър-председателят.

Здравното министерство обединява наземната и въздушна спешна помощ, няма да се закриват РЗИ-та

Регионалните здравни инспекции (РЗИ) няма да бъдат закривани. Те ще съществуват като териториални дирекции към Министерството на здравеопазването, единствено общата администрация ще бъде оптимизирана в споделени услуги. РЗИ са основен фокус от държавния здравен контрол, съответно няма да бъдат закривани. Просто няма да бъдат самостоятелни юридически лица. Това заяви на брифинг здравният министър Катя Ивкова по отношение на структурните промени, които ресорното министерство предлага, цитирана от Нова телевизия

Голям пожар избухна в Сливенско, активирана е и системата BG-ALERT (ОБНОВЕНА)

Голям пожар е избухнал между сливенските села Градец и Медвен. Сигналът за огнената стихия е подаден около 13:30 часа на телефон 112, съобщиха за bTV от полицията в Сливен.

Гюров призова Илияна Йотова да свика КСНС заради "Безмер"

Държавният глава Илияна Йотова трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Това написа на страницата си във фейсбук бившият служебен премиер Андрей Гюров след информацията на "Файненшъл таймс“, според която Иран е оценявал американски военни обекти в Европа, включително авиобазата "Безмер“, като възможни цели при бъдеща ескалация.

Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Двама полицаи са помогнали за спасяването на бебе в критично състояние в Пловдив.

Пуснаха под домашен арест бащата на 4-месечно бебе, задържан с 5 вида наркотици. Нахапали го дървеници

Софийският апелативен съд промени мярката за неотклонение на 39-годишния Юлиан Николов, обвинен в държане с цел разпространение на пет вида високорискови наркотични вещества. Магистратите го пуснаха под домашен арест, като решението им е окончателно.

В България вече има демографски пустини

България се превръща в държава с непрекъснато намаляващо население, а от цели територии на държавата населението буквално изчезва. Това заяви пред БНР доц. д-р Спас Ташев - демограф от Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките.

Крадци задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала

Металната табела, обозначаваща откриването на Високопланинската метеорологична станция "Мусала", е била открадната вчера.

Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи

Вътрешният министър Иван Демерджиев призова Софийската градска прокуратура да действа бързо и безпристрастно по проверката, свързана с данните за плащания на частни полети на партиен лидер и народен представител. Повод за позицията му е фактът, че прокуратурата е изискала и получила материалите по преписката на ГДБОП, образувана след подаден сигнал.

Теч на амоняк е установен в производствената база на торовия завод "Неохим" в Димитровград

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково установи видим теч от тръбопровод за пренос на амоняк на производствената площадка на торовия завод „Неохим“ АД в Димитровград при проверка на промишлени предприятия на територията на общината в сряда, съобщиха от екоинспекцията. На оператора е дадено предписание да предприеме технически мерки за отстраняване на течове и пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август.

Столичният общински съвет даде ход на процедурите за лифтовете на Витоша

Столичният общински съвет прие повторно решенията за изработване на подробни устройствени планове за два от ключовите лифтови обекта на Витоша – „Княжево - Копитото“ и „Алеко 1“. Решенията, внесени по доклад на заместник-кмета на Столична община по градско планиране и развитие Любомир Георгиев, бяха гласувани днес на извънредното заседание на СОС, свикано след като областният управител ги върна за ново обсъждане.

Прокуратурата разследва нарушения при „Хемус“ и Северната скоростна тангента

Софийската градска прокуратура започна две отделни разследвания за възможни нарушения при изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Хемус“ и Северната скоростна тангента.

ЦИК предаде 37 лица на прокурор, защото са гласували повече от един път

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще изпрати писма до 15 районни прокуратури в страната във връзка с 37 лица, за които има данни, че са гласували повече от един път на последните парламентарни избори - на 19 април 2026 г. Това реши Комисията на днешното си заседание. Вносител на доклада е заместник-председателят на Комисията Исмаил Осман. Писма ще бъдат изпратени и на 37-те граждани, предаде БТА.

Шишков: Работещ икономически механизъм е сменен със схема за източване на държавното дружество „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД

Над 1,7 млн. евро са загубите на държавното дружество „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД. Заедно с пропуснатите ползи от близо 910 хил. евро по консервативни оценки, общата загуба възлиза на над 2,6 млн. евро. Причината – сключени в края на 2025-та година от компанията три дългосрочни неизгодни договора за покупка на ток от ВЕИ на фиксирани цени, вместо на борсови. Договорите са с „Волтура“ ЕООД, „Амперсанд Енерджи“ ООД и „Солар СВ“ ООД на фиксирани цени над 70 евро за мегават час, независимо от движението на пазара. Те са сключвани така, че да продават ток, когато те пожелаят и то когато цената на борсата е ниска, за да я продадат на по-висока и така да генерират по-висока печалба, стана ясно от думите на министъра. 2 от договорите са сключени на 29.12.2025 г., един – на 21.10.2025 г.

Омудсманът: Общините ограничават правото на децата за безплатен транспорт

Омбудсманът Велислава Делчева сезира министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев за системен проблем при упражняване на правото на децата до 14-годишна възраст да пътуват безплатно по вътрешноградския транспорт в цялата страна, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.