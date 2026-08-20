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Извадиха от експлоатация новата мотриса, надраскана с графити на жп гарата в Благоевград

Извадиха от експлоатация новата мотриса, надраскана с графити на жп гарата в Благоевград

20 Август, 2026 21:30 1 356 41

  • вадене от експлоатация-
  • мотриса-
  • влакове-
  • вандализъм-
  • благоевград

Мотрисата, станала обект на вандалския кат, ще бъде предадена на „Шкода” за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това.

Извадиха от експлоатация новата мотриса, надраскана с графити на жп гарата в Благоевград - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан със спрей на гарата в Благоевград, информират от Нова телевизия.
Още при пускането на мотрисите министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. От ведомството вече са подали сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите.
Мотрисата, станала обект на вандалския кат, вече е извадена от експлоатация и ще бъде предадена на „Шкода” за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това.
„Случаят е от нощта на 18 срещу 19 август. Към настоящия момент сме провели работни срещи и разговори с представители на МВР. В района на гарите, където влаковете остават в тъмната част на денонощието, ще бъдат позиционирани патрули, обходи ще правят и служители на БДЖ”, посочи директорът ПЖПС и "Оперативна дейност" Анатолий Атанасов.

В самите влакове има видеонаблюдение и при вандалска проява органите на реда веднага биват информирани.

За NOVA от МВР-Благоевград заявиха, че няма подаден сигнал, по който да започнат разследване, за да се установи извършителя. А на гарата в Благоевград няма инсталирано видеонаблюдение. Въпреки това от БДЖ взимат мерки за охраната на новите мотриси.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    19 3 Отговор
    Умните, находчивите, несъгласните се изнесоха от територията. Останаха тези с 500 годишния ген, а техните деца са художници и творци на бъдещето.

    Коментиран от #18, #25

    21:37 20.08.2026

  • 2 Хмм

    9 3 Отговор
    ето какво става като се насърчава драскането насам натам7893

    21:37 20.08.2026

  • 3 РОБЕСПИЕР И МИМОЗА КАРАТАШКОВИ буковлък

    7 2 Отговор
    ПРОГРЕСИВНО ТВОРЧЕСТВО
    СЪЩО КАТО УПРАВЛЕНИЕТО С ШПРЕЙ

    21:38 20.08.2026

  • 4 И ще върнат

    28 4 Отговор
    мотрисата на Шкода, за почистване? Че ние си нямаме препарати или за да се усвоят пак едни пари?

    21:41 20.08.2026

  • 5 Коментар

    21 2 Отговор
    Затова , само конски вагони за българите

    Коментиран от #10

    21:46 20.08.2026

  • 6 Някой си

    12 2 Отговор
    Хванете педала дето драска и само нарязани краставици!

    21:49 20.08.2026

  • 7 Справедливост

    29 1 Отговор
    Като хванат някой младеж. Родителите плащат целия масраф с пропуснатите ползи. А лапето поправителен труд да чисти вагоните 3 години

    Коментиран от #16

    21:50 20.08.2026

  • 8 амче направо още една общ поръчка

    11 0 Отговор
    така и така сте на загуба зарди некадърници кат вас и добри съдии
    ние ги фащаме вие ги пускаме

    Все още не е ясно колко ще струва това

    21:50 20.08.2026

  • 9 Факт

    9 5 Отговор
    Последователите на заливащите с боя по посолството…..

    Коментиран от #36

    21:52 20.08.2026

  • 10 само конски вагони за българите

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Коментар":

    избрали тикви и шопари отново и отново
    повтарящи същи грешки

    21:52 20.08.2026

  • 11 Kaлпазанин

    10 6 Отговор
    Либерастията до това води без правосъдие ,нали трябва всички джендърчетс да се пазят ,така иска шорош ,важни са бананите,вместо тези нашарените като се хванат да си платят лиготииите ,и тогава да се пускат на свобода ,начини за плащане много

    21:52 20.08.2026

  • 12 фхсфхс

    1 6 Отговор
    ба ти и ма ло ум ни ци те ! за ед но сп ре й - ця л ва го об ра тн о на Шк од а ! Да ли ня ко й ня ма да цу нк а ед ни па ре ! А бе , сл ож ете му ЦИ Ф и тр ъка йте яко , ЕЙ !

    Коментиран от #15

    21:55 20.08.2026

  • 13 Софийски селянин,Пенсионер

    9 4 Отговор
    В Беларус с техният президент Александър Лукашенко такъв подобен акт на вандализъм е абсолютно невъзможен.!
    Защото подобен тип либерастия е несъвместим с техните християнски и морални ценности.
    И най важното строгите закони ред и правила..
    Но да допуснем хипотезата че се случи този индивид дръскач или драскачи ще бъдат открити и сурово наказани.
    Първо ще изчистят влака с белезници и след това съд присъда и затвор!

    21:57 20.08.2026

  • 14 Пълно е с роми цигани

    5 2 Отговор
    И азиатци геройски внесени от нашите управляващи. Ако не ни харесва трябва ние да се махнем. За да не ни заклеймят най малкото.
    Камери няма ли. Или ако малцинствата драскат никой нищо.

    Коментиран от #19

    22:03 20.08.2026

  • 15 Алекс

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "фхсфхс":

    Много е съмнително това което пишеш разчленено,хайде извикай тогава едни такива екземпляри да ти надраскат къщата или апартамента...

    22:03 20.08.2026

  • 16 Пълни глупости

    0 6 Отговор

    До коментар #7 от "Справедливост":

    На 22 февруари 2025 г. привържници на партия Възраждане атакуваха Дома на Европа в София, който е общ дом на Представителството на Европейската комисия и Бюрото на Европейския парламент в България.

    Протестиращите оцапаха сградата с червена боя, хвърляха яйца и подпалиха входа ѝ по време на демонстрация срещу приемането на еврото.

    Щети: Възстановяването на щетите струва поне 180 000 евро,

    Коментиран от #39

    22:06 20.08.2026

  • 17 Марков

    4 4 Отговор
    Браво на вандалите ! Сега е ред да нарисуват с графити и музейните експонати f-16.

    22:08 20.08.2026

  • 18 Ми те ако са против което става в беге

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Ги арестуват и съдят Защото са против ти да видиш против са "Гражданите" на страни от другия край на света с много странна визия. За това ли влязохме в ЕС в НАТО Еврозоната и в Шенген за да тормозят българите с азиатци. Защо защото българи не да съгласни да ги заменят с чужденци. Навремето в 16 век турците така да внесли цигани .

    22:08 20.08.2026

  • 19 От Каспичан,

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пълно е с роми цигани":

    Ами сто пъти по добре такива работници които съвестно си вършат работата на минималната заплата.
    От колкото необразовани но с претенции мързеливи цигани и българи които нямат професия и нищо друго не могат да правят..
    Освен да метат улиците и боклукчии..

    Коментиран от #27, #28

    22:09 20.08.2026

  • 20 Сто процента има камери

    3 2 Отговор
    Но не искат да кажат кой дращи щото не им отърва. Ако са българчетата до сега да са в ареста но явно не са.

    22:12 20.08.2026

  • 21 Митьо

    3 1 Отговор
    Мотрисите имат камери, колкото медицинските хеликоптери имат лебедки и колкото американските самолети f-16 могат да летят. Те могат само в хангарите да стоят.

    22:12 20.08.2026

  • 22 Младите хора протестират срещу

    4 0 Отговор
    Внасянето в нашата страна на чужденци и са абсолютно прави.

    Коментиран от #31

    22:14 20.08.2026

  • 23 Светец

    2 1 Отговор
    Всички работещи в БДЖ трябва приживе държавата да ги канонизира за светци, заради усилията ,които полагат ан фона на мизерните заплати. Този човек в овехтял костюм има благородно излъчване на светец

    22:15 20.08.2026

  • 24 Весо

    5 0 Отговор
    Има денонощна охрана от полицаи на гарата, но те явно са спели.

    22:15 20.08.2026

  • 25 Софийски селянин,

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Не умните и находчивите а дребните тарикати които тук не могат да се справят с трудностите..
    И бягат да работят като гурбетчии да мизеруват за да спестят някое друго евро,и като се врщат тук вижте ни колко сме важни..

    22:18 20.08.2026

  • 26 блъхарска

    1 0 Отговор
    работа

    22:18 20.08.2026

  • 27 Ми това не е вярно

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "От Каспичан,":

    Ти виждал ли си работници от Азия. То в Каспичан си имате местни азиатци. А внесените от Азия не знам какво могат да работят но ако можеха щяха да си работят в техните страни. Те са едни доста слабички 40 кила с мокри дрехи. Съвестни били но от къде разбра ве ?!?

    Коментиран от #34

    22:19 20.08.2026

  • 28 Турчилянец ли си ?

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "От Каспичан,":

    По манталитета си личи.

    22:23 20.08.2026

  • 29 Рускиня

    3 1 Отговор
    Гжа. Ефтемова пишете за надрасканата нова мотриса, а защо до сега не написахте за обезобразените сгради, врати на цяла София? Напишете и за 1,000-дите разлепени съобщения за “Кърти, чисти и извозва” и милионите разлепени по стълбове, трамвайни спирки и където ви попадне погледа.

    22:24 20.08.2026

  • 30 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    0 0 Отговор
    🥸Защо БДЖ не са поръчали мотрисите да бъдат боядисани с антиграфити боя?🤡

    22:26 20.08.2026

  • 31 Софийски селянин,Пенсионер

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Младите хора протестират срещу":

    В ОАЕ 85 % са чужденци от цял свят но на практика всички работят!
    И спазват местните закони,още там няма пенсии и социални помощи.
    Безработицата е непозната дума.
    Защото ако не работиш не можеш да оцелееш,а да крадеш и вършиш престъпления абсурд.
    Къде ще избягаш от едната страна море а от другата пустиня..
    Няма къде да се скриеш,ще бъдеш хванат,чака те затвор след това на самолета с черен печат и екстрадиране.

    Коментиран от #41

    22:29 20.08.2026

  • 32 Хитър Петър

    2 1 Отговор
    Да се открият селяндирите , които са пръскали по влака и да си пшатят, след това 30 дни обществено полезен труд, за да им дойде акъл в главата да им еее ппп МММ.

    22:33 20.08.2026

  • 33 България

    2 0 Отговор
    Има нужда от демократизация а то точно в обратната посока се върви.

    22:33 20.08.2026

  • 34 Алекс

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ми това не е вярно":

    Е работят си и за разлика от тукашните местни мързели не вършат престъпления.

    Коментиран от #37

    22:34 20.08.2026

  • 35 А50

    0 0 Отговор
    Ами спрете влаковете където се вандалстват и сами да си организират патрули

    22:35 20.08.2026

  • 36 Защо не им

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    написа фамилиите бабикян и хаджигенова?

    22:35 20.08.2026

  • 37 Ми това не е вярно

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Алекс":

    Това е подмяна на етническия състав на България защото ние сме малка страна а азиатците никога абсолютно никога не се интегрират. Твоето мнение е наивно защото тези хора и да са добри хора те нямат трудови навици нямат образование нито култура не знаят езика. Но ако си ги видял те са физически немощни и не могат нищо да работят. Целта да ги внасят е друга.

    22:40 20.08.2026

  • 38 Лондон

    1 0 Отговор
    В Сипгапур за спрей вандализъм върху метровлакчета хванаха двама дрогирани англичани и на 3 ият ден бяха осъдени на 3 г затвор , ефективно !!!
    Британският посланик се намеси , но го отсвириха !!!
    Гавчо заслужава само каруци , максимум триколка и жестоки глоби !!!

    22:45 20.08.2026

  • 39 ганев

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пълни глупости":

    ЛЪЖЕШ...ИСТИНСКИТЕ ЩЕТИ БЯХА ..2.140ЛВ...А ЩЕТИТЕ..ОТ ЕВРОТО...СА МИЛЯРДИ

    22:46 20.08.2026

  • 40 Стига бе, не могат да купят

    1 0 Отговор
    литър ацетон инАМБ, верно ли? Предаватжя за пребоядисване... е, мема такива корупционери, закривайте го това скапано БДЖ май-накрая

    22:46 20.08.2026

  • 41 Какво

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Искаш да кажеш. Тук не внасят чужденците за работа а за завоеватели . Богатите арабски страни имат пари и си решават проблемите. Примера ти е нерелевантен и абсурден. Но не ми отговаряй моля ти се. Досаден си.

    22:47 20.08.2026

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