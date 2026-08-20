Извадиха от експлоатация новата мотриса, надраскана с графити на жп гарата в Благоевград

Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан със спрей на гарата в Благоевград, информират от Нова телевизия.
Още при пускането на мотрисите министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. От ведомството вече са подали сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите.
Мотрисата, станала обект на вандалския кат, вече е извадена от експлоатация и ще бъде предадена на „Шкода” за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това.
„Случаят е от нощта на 18 срещу 19 август. Към настоящия момент сме провели работни срещи и разговори с представители на МВР. В района на гарите, където влаковете остават в тъмната част на денонощието, ще бъдат позиционирани патрули, обходи ще правят и служители на БДЖ”, посочи директорът ПЖПС и "Оперативна дейност" Анатолий Атанасов.
В самите влакове има видеонаблюдение и при вандалска проява органите на реда веднага биват информирани.
За NOVA от МВР-Благоевград заявиха, че няма подаден сигнал, по който да започнат разследване, за да се установи извършителя. А на гарата в Благоевград няма инсталирано видеонаблюдение. Въпреки това от БДЖ взимат мерки за охраната на новите мотриси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
Коментиран от #18, #25
21:37 20.08.2026
2 Хмм
21:37 20.08.2026
3 РОБЕСПИЕР И МИМОЗА КАРАТАШКОВИ буковлък
СЪЩО КАТО УПРАВЛЕНИЕТО С ШПРЕЙ
21:38 20.08.2026
4 И ще върнат
21:41 20.08.2026
5 Коментар
Коментиран от #10
21:46 20.08.2026
6 Някой си
21:49 20.08.2026
7 Справедливост
Коментиран от #16
21:50 20.08.2026
8 амче направо още една общ поръчка
ние ги фащаме вие ги пускаме
Все още не е ясно колко ще струва това
21:50 20.08.2026
9 Факт
Коментиран от #36
21:52 20.08.2026
10 само конски вагони за българите
До коментар #5 от "Коментар":избрали тикви и шопари отново и отново
повтарящи същи грешки
21:52 20.08.2026
11 Kaлпазанин
21:52 20.08.2026
12 фхсфхс
Коментиран от #15
21:55 20.08.2026
13 Софийски селянин,Пенсионер
Защото подобен тип либерастия е несъвместим с техните християнски и морални ценности.
И най важното строгите закони ред и правила..
Но да допуснем хипотезата че се случи този индивид дръскач или драскачи ще бъдат открити и сурово наказани.
Първо ще изчистят влака с белезници и след това съд присъда и затвор!
21:57 20.08.2026
14 Пълно е с роми цигани
Камери няма ли. Или ако малцинствата драскат никой нищо.
Коментиран от #19
22:03 20.08.2026
15 Алекс
До коментар #12 от "фхсфхс":Много е съмнително това което пишеш разчленено,хайде извикай тогава едни такива екземпляри да ти надраскат къщата или апартамента...
22:03 20.08.2026
16 Пълни глупости
До коментар #7 от "Справедливост":На 22 февруари 2025 г. привържници на партия Възраждане атакуваха Дома на Европа в София, който е общ дом на Представителството на Европейската комисия и Бюрото на Европейския парламент в България.
Протестиращите оцапаха сградата с червена боя, хвърляха яйца и подпалиха входа ѝ по време на демонстрация срещу приемането на еврото.
Щети: Възстановяването на щетите струва поне 180 000 евро,
Коментиран от #39
22:06 20.08.2026
17 Марков
22:08 20.08.2026
18 Ми те ако са против което става в беге
До коментар #1 от "Емигрант":Ги арестуват и съдят Защото са против ти да видиш против са "Гражданите" на страни от другия край на света с много странна визия. За това ли влязохме в ЕС в НАТО Еврозоната и в Шенген за да тормозят българите с азиатци. Защо защото българи не да съгласни да ги заменят с чужденци. Навремето в 16 век турците така да внесли цигани .
22:08 20.08.2026
19 От Каспичан,
До коментар #14 от "Пълно е с роми цигани":Ами сто пъти по добре такива работници които съвестно си вършат работата на минималната заплата.
От колкото необразовани но с претенции мързеливи цигани и българи които нямат професия и нищо друго не могат да правят..
Освен да метат улиците и боклукчии..
Коментиран от #27, #28
22:09 20.08.2026
20 Сто процента има камери
22:12 20.08.2026
21 Митьо
22:12 20.08.2026
22 Младите хора протестират срещу
Коментиран от #31
22:14 20.08.2026
23 Светец
22:15 20.08.2026
24 Весо
22:15 20.08.2026
25 Софийски селянин,
До коментар #1 от "Емигрант":Не умните и находчивите а дребните тарикати които тук не могат да се справят с трудностите..
И бягат да работят като гурбетчии да мизеруват за да спестят някое друго евро,и като се врщат тук вижте ни колко сме важни..
22:18 20.08.2026
26 блъхарска
22:18 20.08.2026
27 Ми това не е вярно
До коментар #19 от "От Каспичан,":Ти виждал ли си работници от Азия. То в Каспичан си имате местни азиатци. А внесените от Азия не знам какво могат да работят но ако можеха щяха да си работят в техните страни. Те са едни доста слабички 40 кила с мокри дрехи. Съвестни били но от къде разбра ве ?!?
Коментиран от #34
22:19 20.08.2026
28 Турчилянец ли си ?
До коментар #19 от "От Каспичан,":По манталитета си личи.
22:23 20.08.2026
29 Рускиня
22:24 20.08.2026
30 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
22:26 20.08.2026
31 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #22 от "Младите хора протестират срещу":В ОАЕ 85 % са чужденци от цял свят но на практика всички работят!
И спазват местните закони,още там няма пенсии и социални помощи.
Безработицата е непозната дума.
Защото ако не работиш не можеш да оцелееш,а да крадеш и вършиш престъпления абсурд.
Къде ще избягаш от едната страна море а от другата пустиня..
Няма къде да се скриеш,ще бъдеш хванат,чака те затвор след това на самолета с черен печат и екстрадиране.
Коментиран от #41
22:29 20.08.2026
32 Хитър Петър
22:33 20.08.2026
33 България
22:33 20.08.2026
34 Алекс
До коментар #27 от "Ми това не е вярно":Е работят си и за разлика от тукашните местни мързели не вършат престъпления.
Коментиран от #37
22:34 20.08.2026
35 А50
22:35 20.08.2026
36 Защо не им
До коментар #9 от "Факт":написа фамилиите бабикян и хаджигенова?
22:35 20.08.2026
37 Ми това не е вярно
До коментар #34 от "Алекс":Това е подмяна на етническия състав на България защото ние сме малка страна а азиатците никога абсолютно никога не се интегрират. Твоето мнение е наивно защото тези хора и да са добри хора те нямат трудови навици нямат образование нито култура не знаят езика. Но ако си ги видял те са физически немощни и не могат нищо да работят. Целта да ги внасят е друга.
22:40 20.08.2026
38 Лондон
Британският посланик се намеси , но го отсвириха !!!
Гавчо заслужава само каруци , максимум триколка и жестоки глоби !!!
22:45 20.08.2026
39 ганев
До коментар #16 от "Пълни глупости":ЛЪЖЕШ...ИСТИНСКИТЕ ЩЕТИ БЯХА ..2.140ЛВ...А ЩЕТИТЕ..ОТ ЕВРОТО...СА МИЛЯРДИ
22:46 20.08.2026
40 Стига бе, не могат да купят
22:46 20.08.2026
41 Какво
До коментар #31 от "Софийски селянин,Пенсионер":Искаш да кажеш. Тук не внасят чужденците за работа а за завоеватели . Богатите арабски страни имат пари и си решават проблемите. Примера ти е нерелевантен и абсурден. Но не ми отговаряй моля ти се. Досаден си.
22:47 20.08.2026