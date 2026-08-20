Извадиха от експлоатация новата мотриса, надраскана с графити на жп гарата в Благоевград

Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан със спрей на гарата в Благоевград, информират от Нова телевизия.

Още при пускането на мотрисите министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. От ведомството вече са подали сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите.

Мотрисата, станала обект на вандалския кат, вече е извадена от експлоатация и ще бъде предадена на „Шкода” за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това.

„Случаят е от нощта на 18 срещу 19 август. Към настоящия момент сме провели работни срещи и разговори с представители на МВР. В района на гарите, където влаковете остават в тъмната част на денонощието, ще бъдат позиционирани патрули, обходи ще правят и служители на БДЖ”, посочи директорът ПЖПС и "Оперативна дейност" Анатолий Атанасов.

В самите влакове има видеонаблюдение и при вандалска проява органите на реда веднага биват информирани.

За NOVA от МВР-Благоевград заявиха, че няма подаден сигнал, по който да започнат разследване, за да се установи извършителя. А на гарата в Благоевград няма инсталирано видеонаблюдение. Въпреки това от БДЖ взимат мерки за охраната на новите мотриси.