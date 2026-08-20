Здравният министър Катя Ивкова разпредели ресорите на своите заместници

Със своя заповед министърът на здравеопазването Катя Ивкова възложи функциите на своите заместници, съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство, предават от БТА.

Д-р Ивиан Бенишев ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в дирекциите „Публични предприятия и управление на собствеността“, „Спешна медицинска помощ“ и „Европейска координация и международно сътрудничество“. Той ще отговаря и за Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, както и за центровете за спешна медицинска помощ.

Галя Александрова ще осъществява координация и контрол върху дирекциите „Бюджет и финанси“, „Изпълнение на проекти, програми и стратегии“ и „Здравно-информационни системи“. В нейния ресор влизат и координацията и управлението на проектите и инвестициите, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, Програма „Околна среда“ 2021–2027, Швейцарско-българската програма за сътрудничество и Националния план за възстановяване и устойчивост, включително инвестициите за модернизация на болничните заведения, психиатричната помощ, системата за спешна медицинска помощ по въздуха, Националната цифрова платформа за медицинска диагностика, центровете за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания и развитието на амбулаторните грижи.

Контролът върху дирекциите „Лечебни дейности“, „Обществено здраве“ и „Лекарствена политика“ се поема от д-р Николай Вълов. В неговия ресор ще са ръководството и координацията на дейността на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), Националния център по трансфузионна хематология и районните центрове по трансфузионна хематология (НЦТХ), както и на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), Центъра за асистирана репродукция (ЦАР), Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), държавните психиатрични болници и домовете за медико-социални грижи за деца. Д-р Николай Вълов поема и функциите на орган по признаване на професионални квалификации по регулирани медицински професии и специалност в системата на здравеопазването.

БТА припомня, че преди дни д-р Николай Вълов беше назначен като заместник-министър със заповед на премиера Румен Радев.