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Здравният министър Катя Ивкова разпредели ресорите на своите заместници

Здравният министър Катя Ивкова разпредели ресорите на своите заместници

20 Август, 2026 20:47 369 3

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  • здравно министерство-
  • заместници-
  • ресори

Преди дни д-р Николай Вълов беше назначен като заместник-министър със заповед на премиера Румен Радев.

Здравният министър Катя Ивкова разпредели ресорите на своите заместници - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със своя заповед министърът на здравеопазването Катя Ивкова възложи функциите на своите заместници, съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство, предават от БТА.

Д-р Ивиан Бенишев ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в дирекциите „Публични предприятия и управление на собствеността“, „Спешна медицинска помощ“ и „Европейска координация и международно сътрудничество“. Той ще отговаря и за Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, както и за центровете за спешна медицинска помощ.

Галя Александрова ще осъществява координация и контрол върху дирекциите „Бюджет и финанси“, „Изпълнение на проекти, програми и стратегии“ и „Здравно-информационни системи“. В нейния ресор влизат и координацията и управлението на проектите и инвестициите, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, Програма „Околна среда“ 2021–2027, Швейцарско-българската програма за сътрудничество и Националния план за възстановяване и устойчивост, включително инвестициите за модернизация на болничните заведения, психиатричната помощ, системата за спешна медицинска помощ по въздуха, Националната цифрова платформа за медицинска диагностика, центровете за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания и развитието на амбулаторните грижи.

Контролът върху дирекциите „Лечебни дейности“, „Обществено здраве“ и „Лекарствена политика“ се поема от д-р Николай Вълов. В неговия ресор ще са ръководството и координацията на дейността на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), Националния център по трансфузионна хематология и районните центрове по трансфузионна хематология (НЦТХ), както и на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), Центъра за асистирана репродукция (ЦАР), Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), държавните психиатрични болници и домовете за медико-социални грижи за деца. Д-р Николай Вълов поема и функциите на орган по признаване на професионални квалификации по регулирани медицински професии и специалност в системата на здравеопазването.

БТА припомня, че преди дни д-р Николай Вълов беше назначен като заместник-министър със заповед на премиера Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    0 0 Отговор
    Софиянеца пуследен, какво ще получи мекерето? Сигурно в подлеза на академика парчето.

    Коментиран от #2

    20:49 20.08.2026

  • 2 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Софиянеца пуследен, какво ще получи мекерето? Сигурно в подлеза на академика парчето.

    20:49 20.08.2026

  • 3 Паднала от Марс

    1 0 Отговор
    Тази с какви глупости ни занимава 100 дни след като е министър! Нямали да каже какво е направила! Плющи с какво не е съгласна и какво не и харесва, като че ли е паднала от Марс, а не е работила 25 години досега в същото министерство , последните като директор дирекция :) Нека да обяви конкретните мерки за които говори като партиен секретар от соц миналото! Да не ни прави на маимуни , а да поеме отговорността за провала на екипа Си до момента защото тя го управлява!

    21:07 20.08.2026

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