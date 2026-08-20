Шефът на ЕСО за намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“: Няма риск за енергийната сигурност на страната

Намаляването със 120 мегавата на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ няма да се отрази на енергийната система и не създава риск за енергийната сигурност на страната. Това заяви в ефира на bTV Кирил Георгиев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор.

„В момента си работи по график, който се изпълнява с пълната мощност“, каза Георгиев по повод работата на 5-и блок.

От утре мощността на реактора ще бъде намалена със 120 мегавата. Според изпълнителния директор на Електроенергийния системен оператор това няма да има съществено отражение върху енергийната система.

„Тя няма как да се отрази на енергийната система, по проста причина, че 120 мегавата е прекалено малко, за да може да бъде някакво отражение на каквото и да било“, заяви той.

Георгиев посочи, че в момента България изнася около 1500 мегавата електроенергия на час.

„Имайте предвид, че износът на България е по около 1500 мегавата на час. Това са 36 000 мегаватчаса на 2 нощи. Тъй че едни 120 мегавата по никакъв начин няма как да се отразят“, каза той.

По думите му износът на електроенергия се реализира при наличие на излишък след покриване на нуждите на страната.

„А този износ винаги, когато има излишък, е със задоволяване абсолютно нуждите на българския пазар, на битовите потребители, на индустрията. Не е нещо, което може да обърне нещата“, посочи Георгиев.

Той беше попитан и дали има опасност за работата на централата заради превантивното намаляване на мощността.

„Не, съмнявам се, колегите си имат протокол и си го спазват“, отговори изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор.

По думите му не за първи път през годините се налага мощността на блока да бъде намалявана по различни причини.

„Не е за първи път през годините да се намалява блокът. По една или друга причина“, каза Георгиев и допълни: „Но няма, не виждам нищо страшно за това.“

На въпрос дали са предвидени превантивни мерки за увеличаване на намалената мощност и дали други реактори ще бъдат засегнати от ниското ниво на река Дунав, Георгиев заяви, че към момента не може да се говори за прекалено ниско ниво.

„Не, на този етап не можем да говорим за прекалено ниско ниво. Окей, нивото е критично, но в момента всичко работи нормално“, посочи той.

Георгиев обърна внимание и на метеорологичната обстановка по поречието на Дунав.

„Имайте предвид, че почти по цялото поречие на Дунава, в Западна Европа, и в Будапеща, и във Виена, и Линц, там навсякъде вали“, каза той.

По думите му днес е отчетено и повишение на нивото на река Дунав в Германия.

„Днес имаме повишение на нивото на река Дунав в Германия с 22 см“, заяви изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор.

В края на разговора Георгиев беше категоричен, че намаляването на мощността на 5-и блок с 120 мегавата не представлява заплаха за енергийната сигурност на България.

„По никакъв начин не. Не се притеснявайте изобщо за това, няма как да се случи. Прекалено малко е количеството на електроенергия. 120 мегавата, няма как да обърнат нещата“, заяви Кирил Георгиев.