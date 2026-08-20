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Шефът на ЕСО за намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“: Няма риск за енергийната сигурност на страната

Шефът на ЕСО за намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“: Няма риск за енергийната сигурност на страната

20 Август, 2026 20:25 512 12

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От утре мощността на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде намалена със 120 мегавата заради критично ниското ниво на Дунав.

Шефът на ЕСО за намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“: Няма риск за енергийната сигурност на страната - 1
Снимка: bTV
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Намаляването със 120 мегавата на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ няма да се отрази на енергийната система и не създава риск за енергийната сигурност на страната. Това заяви в ефира на bTV Кирил Георгиев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор.

„В момента си работи по график, който се изпълнява с пълната мощност“, каза Георгиев по повод работата на 5-и блок.

От утре мощността на реактора ще бъде намалена със 120 мегавата. Според изпълнителния директор на Електроенергийния системен оператор това няма да има съществено отражение върху енергийната система.

„Тя няма как да се отрази на енергийната система, по проста причина, че 120 мегавата е прекалено малко, за да може да бъде някакво отражение на каквото и да било“, заяви той.

Георгиев посочи, че в момента България изнася около 1500 мегавата електроенергия на час.

„Имайте предвид, че износът на България е по около 1500 мегавата на час. Това са 36 000 мегаватчаса на 2 нощи. Тъй че едни 120 мегавата по никакъв начин няма как да се отразят“, каза той.

По думите му износът на електроенергия се реализира при наличие на излишък след покриване на нуждите на страната.

„А този износ винаги, когато има излишък, е със задоволяване абсолютно нуждите на българския пазар, на битовите потребители, на индустрията. Не е нещо, което може да обърне нещата“, посочи Георгиев.

Той беше попитан и дали има опасност за работата на централата заради превантивното намаляване на мощността.

„Не, съмнявам се, колегите си имат протокол и си го спазват“, отговори изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор.

По думите му не за първи път през годините се налага мощността на блока да бъде намалявана по различни причини.

„Не е за първи път през годините да се намалява блокът. По една или друга причина“, каза Георгиев и допълни: „Но няма, не виждам нищо страшно за това.“

На въпрос дали са предвидени превантивни мерки за увеличаване на намалената мощност и дали други реактори ще бъдат засегнати от ниското ниво на река Дунав, Георгиев заяви, че към момента не може да се говори за прекалено ниско ниво.

„Не, на този етап не можем да говорим за прекалено ниско ниво. Окей, нивото е критично, но в момента всичко работи нормално“, посочи той.

Георгиев обърна внимание и на метеорологичната обстановка по поречието на Дунав.

„Имайте предвид, че почти по цялото поречие на Дунава, в Западна Европа, и в Будапеща, и във Виена, и Линц, там навсякъде вали“, каза той.

По думите му днес е отчетено и повишение на нивото на река Дунав в Германия.

„Днес имаме повишение на нивото на река Дунав в Германия с 22 см“, заяви изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор.

В края на разговора Георгиев беше категоричен, че намаляването на мощността на 5-и блок с 120 мегавата не представлява заплаха за енергийната сигурност на България.
„По никакъв начин не. Не се притеснявайте изобщо за това, няма как да се случи. Прекалено малко е количеството на електроенергия. 120 мегавата, няма как да обърнат нещата“, заяви Кирил Георгиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Плешив Чорап, с фуражка

    3 1 Отговор
    Бул. гаристан е тотално безрискова зона.

    Коментиран от #10

    20:26 20.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    За пръв път се случва в историята на централата.

    20:26 20.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Унгарците и румънците строят диги а ние спим.

    20:27 20.08.2026

  • 4 Последния софиянец

    2 0 Отговор
    Само моля не спирайте тока, защото в мазето в тъмнината, съдружника ми ми клати жената. Даже незнам в къщи децата , мои ли са или само на жената.

    20:29 20.08.2026

  • 5 Апокалипсис

    4 1 Отговор
    ТВОРЕЦА ЗАПОЧВА ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ПОРОБВАНЕТО НА НЕГОВОТО ТВОРЕНИЕ И НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА ЧРЕЗ СУШАТА-КОЯТО ВОДИ ДО ПРЕКЪСВАНЕ РАБОТАТА НА АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ ЧИЯТО ЕНЕРГИЯ ОТИВА ЗА ПОДДРЪЖКА НА ДИГИТАЛНИТЕ СИСТЕМИ И ИСКУСТВЕННИЯ ИНТЕЛЕКТ !!! СПОРЕД БИБЛИЯТА В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ ПРЕСЪХВА ВЕЛИКАТА РЕКА ЕФРАТ-ЕФРАТ Е СИМВОЛ НА ВСИЧКИ РЕКИ НА ЗЕМЯТА,АКО ЕФРАТ ПРЕСЪХВА И ТЕ ЩЕ ПРЕСЪХВАТ ! ИСУС СЕ ЗАВРЪЩА И ТОВА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СПРЯНО ОТ НИКOЙ И ОТ НИЩО-ЗАПОЧНАЛИ СА РОДИЛНИТЕ БОЛКИ НА СВЕТА КАКТО Е ОПИСАНО В БИБЛИЯТА !!! БДЕТЕ БЪДЕТЕ БУДНИ ЗА ДА НЕ ВИ ИЗЛЪЖАТ И ОТНЕМАТ СПАСЕНИЕТО ПРИ ВЕЛИКОТО НЕГОВО ПРИШЕСТВИЕ !!! НЯМА ХАОС НЯМА СЛУЧАЙНОСТИ ВСЕЛЕНАТА И ЗЕМЯТА СА ПОД НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ НА ТВОРЕЦА,КОИТО ЗАПОЧВА ВОЙНА ЧРЕЗ СИНА СИ ДО ПЪЛНОТО ОЧИСТВАНЕ НА ЗЕМЯТА ОТ ЗЛОТО И ГРЕХА! ИСУС СЕ ЗАВРЪЩА !!!

    20:29 20.08.2026

  • 6 Горски

    7 0 Отговор
    Сърбите са затворили Железни врата. Тази река може да се манипулира на много места по дължината й. Ганчо е най-прецакан, щото е накрая. Затова навремето братушките са ни направили и АЕЦ, която да бачка при подобни диверсии на Западните ни другари. 4 десетилетия ни прекараха през култура криза, демографска, икономическа, политическа, морална и военна криза ... Директно още не си излезнал от едната крива и влизаш в другата и на това му казвали успешен път за чакални ? Ами срам ме е за пропуснатото поколение, което стсана свидетел на "тези успехи чужди". Там не работят ли специалисти, които да си преценят нужно ли е спирането или не. То най- вероятно си е написано черно на бяло при какви параметри и обстоятелства да се случи това. Защо министърката на земеделието , пардон, на енергетиката е тръгнала да им свети на специалистите, които са доста по- грамотни вероятно във всяко отношение от нея.

    20:31 20.08.2026

  • 7 Рептилите

    2 0 Отговор
    Спират водата, и изгарят гората. Нашият климат е отровен за Чатаурите. Особено отровни за тях са горите и джунглите.

    20:35 20.08.2026

  • 8 Кандидат депутат

    5 0 Отговор
    Ток не ни трябва , нали има банани.

    Коментиран от #12

    20:36 20.08.2026

  • 9 Борислав

    5 0 Отговор
    Този е гумен печат и не разбира нищо от енергетика. Както и повечето впрочем.
    Кадърните ги уволняват защото са неудобни.

    20:36 20.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Поредният

    1 0 Отговор
    некомпетентен некадърник.

    20:58 20.08.2026

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кандидат депутат":

    Е как не ти трябва ток - нали ако е тъмно няма да видиш бананите за да си ги набереш?

    21:10 20.08.2026

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