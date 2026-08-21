News.bg: Гюров не искал подкрепата на Борисов за президентската надпревара

Очаква се бившият служебен премиер Андрей Гюров да обяви участието си в президентската надпревара. ДБ и ПП са зад него. За да не се разпръсне десния вот от ДБ търсят подкрепата и на ГЕРБ за Гюров.

Източници на News.bg обаче твърдят, че Гюров се опъвал и не искал подкрепата на Бойко Борисов.

От месеци ДБ пращали емисари, които да убеждават Андрей Гюров да склони. От ГЕРБ били склонни да застанат зад общ десен кандидат, но при категорично съгласие от кандидата да припознае подкрепата им.

Припомняме, вчера ген. Атанас Атанасов говори за евентуална подкрепа от страна на Борисов за кандидатурата на Гюров. От ГЕРБ заявиха, че на есен ще обявят кандидат, но все повече в публичното пространство се говори, че партията на Борисов може и да не участва на тези избори със своя кандидатура.