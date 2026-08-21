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News.bg: Гюров не искал подкрепата на Борисов за президентската надпревара

News.bg: Гюров не искал подкрепата на Борисов за президентската надпревара

21 Август, 2026 10:18 836 18

  • андрей гюров-
  • бойко борисов-
  • подкрепа-
  • президентски избори

Вчера ген. Атанас Атанасов говори за евентуална подкрепа от страна на Борисов за кандидатурата на Гюров. От ГЕРБ заявиха, че на есен ще обявят кандидат, но все повече в публичното пространство се говори, че партията на Борисов може и да не участва на тези избори със своя кандидатура. 

News.bg: Гюров не искал подкрепата на Борисов за президентската надпревара - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Очаква се бившият служебен премиер Андрей Гюров да обяви участието си в президентската надпревара. ДБ и ПП са зад него. За да не се разпръсне десния вот от ДБ търсят подкрепата и на ГЕРБ за Гюров.

Източници на News.bg обаче твърдят, че Гюров се опъвал и не искал подкрепата на Бойко Борисов.

От месеци ДБ пращали емисари, които да убеждават Андрей Гюров да склони. От ГЕРБ били склонни да застанат зад общ десен кандидат, но при категорично съгласие от кандидата да припознае подкрепата им.

Припомняме, вчера ген. Атанас Атанасов говори за евентуална подкрепа от страна на Борисов за кандидатурата на Гюров. От ГЕРБ заявиха, че на есен ще обявят кандидат, но все повече в публичното пространство се говори, че партията на Борисов може и да не участва на тези избори със своя кандидатура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    9 4 Отговор
    Баце най ги харесва такива недостъпни.

    10:32 21.08.2026

  • 2 Оппа

    11 6 Отговор
    Така,така, Тиквата от СИК и жълто паветените джендъри отново прегърнати.

    10:36 21.08.2026

  • 3 Янко

    6 5 Отговор
    Всички знаем че бати Бойко тиквата такива като Гюров ги вози с 200

    10:41 21.08.2026

  • 4 Анонимен

    4 6 Отговор
    Гюров няма и да участва, той е просто да обере негативите, за да не ги свързваме с истинския кандидат на фашистите.

    10:45 21.08.2026

  • 5 суета

    4 3 Отговор
    отиде си бадева
    само се хаби

    10:46 21.08.2026

  • 6 Бъзиктар

    11 6 Отговор
    За Гюров ще гласуват двама души-той за себе си,а за другия жена му ще реве,че си им любовник.

    10:52 21.08.2026

  • 7 Старата любов ръжда не хваща

    5 4 Отговор
    "ДБ пращали емисари, които да убеждават Андрей Гюров да склони. От ГЕРБ били склонни да застанат зад общ десен кандидат". Ще целунат ръцете на Бойко и на Шиши. Те са хора благосклонни, ще помогнат. Защо скачахме?

    11:01 21.08.2026

  • 8 Харесвам гюров

    5 2 Отговор
    Ще гласувам за Стринка

    11:04 21.08.2026

  • 9 Помнещ

    9 2 Отговор
    Никой не иска данайските дарове на Бойко Борисов. Помним как уж щеше да подкрепи Терзиев за кмет на София, а всъщност подкрепи Ваня Григорова. Фурнаджийска лопата.

    11:07 21.08.2026

  • 10 Мдаа

    6 3 Отговор
    Никой не иска да се цапа с лаjна

    11:08 21.08.2026

  • 11 Българин

    4 2 Отговор
    Бойко се разбра с Радев. Боцата ще провали всякаква обща кандидатура срещу Йотова, а за благодарност ще си харчи милиардите на спокойствие. Тъпите жълтопаветници пак са излъгани, но то винаги е така!
    Важното е, че България ще има достоен президент!

    Коментиран от #12

    11:23 21.08.2026

  • 12 мдааа

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Йотова ли ще е "достойният" президент?

    11:32 21.08.2026

  • 13 Както много пъти вече казах-

    3 0 Отговор
    окончателното срутване на ГЕРБ тепърва предстои!

    Дотук наблюдаваме само началото.

    11:34 21.08.2026

  • 14 Правилно

    1 0 Отговор
    Той и да ви обещае, ще направи нещо друго, както вече се е случвало.

    11:35 21.08.2026

  • 15 Повторение:

    2 3 Отговор
    Радев има опозиция
    1
    0
    Отговор
    и това са Костадинов и Нинова.

    За президентските избори всеки десен човек трябва да гласува за Николай Ненчев и Цвета Кирилова!

    Друга дясна опозиция няма!

    Коментиран от #18

    11:36 21.08.2026

  • 16 Абе,

    1 1 Отговор
    Гяуров за два месеца подари на укристан 20 милиона, стана гарант за 90-те милиарда и подписа договор за слугинаж към укрите, пък за цял мандат какво ще стори от задноближие към фонлайнар...

    11:37 21.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ще гласувам за когото АЗ реша!

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Повторение:":

    И кои бяха тези, че не си спомням?

    11:45 21.08.2026

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