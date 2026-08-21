News.bg: Гюров не искал подкрепата на Борисов за президентската надпревара

Очаква се бившият служебен премиер Андрей Гюров да обяви участието си в президентската надпревара. ДБ и ПП са зад него. За да не се разпръсне десния вот от ДБ търсят подкрепата и на ГЕРБ за Гюров.
Източници на News.bg обаче твърдят, че Гюров се опъвал и не искал подкрепата на Бойко Борисов.
От месеци ДБ пращали емисари, които да убеждават Андрей Гюров да склони. От ГЕРБ били склонни да застанат зад общ десен кандидат, но при категорично съгласие от кандидата да припознае подкрепата им.
Припомняме, вчера ген. Атанас Атанасов говори за евентуална подкрепа от страна на Борисов за кандидатурата на Гюров. От ГЕРБ заявиха, че на есен ще обявят кандидат, но все повече в публичното пространство се говори, че партията на Борисов може и да не участва на тези избори със своя кандидатура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
10:32 21.08.2026
2 Оппа
10:36 21.08.2026
3 Янко
10:41 21.08.2026
4 Анонимен
10:45 21.08.2026
5 суета
само се хаби
10:46 21.08.2026
6 Бъзиктар
10:52 21.08.2026
7 Старата любов ръжда не хваща
11:01 21.08.2026
8 Харесвам гюров
11:04 21.08.2026
9 Помнещ
11:07 21.08.2026
10 Мдаа
11:08 21.08.2026
11 Българин
Важното е, че България ще има достоен президент!
Коментиран от #12
11:23 21.08.2026
12 мдааа
До коментар #11 от "Българин":Йотова ли ще е "достойният" президент?
11:32 21.08.2026
13 Както много пъти вече казах-
Дотук наблюдаваме само началото.
11:34 21.08.2026
14 Правилно
11:35 21.08.2026
15 Повторение:
1
0
Отговор
и това са Костадинов и Нинова.
За президентските избори всеки десен човек трябва да гласува за Николай Ненчев и Цвета Кирилова!
Друга дясна опозиция няма!
Коментиран от #18
11:36 21.08.2026
16 Абе,
11:37 21.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ще гласувам за когото АЗ реша!
До коментар #15 от "Повторение:":И кои бяха тези, че не си спомням?
11:45 21.08.2026