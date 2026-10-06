Пеев и Шишков ще обсъдят втори пункт на ГКПП „Калотина“

Министрите Георги Пеев и Иван Шишков ще посетят днес ГКПП „Калотина“, за да обсъдят възможностите за изграждане и откриване на втори пункт за преминаване в района.
Целта е да се подобри пропускателната способност и да се улесни трансграничното движение между България и Сърбия, включително за хората, които ежедневно пътуват през границата по трудови и професионални причини.
Обособяването на допълнителен пункт би допринесло за по-бързото и по-ефективно преминаване през границата, като същевременно се създадат по-добри условия за всички пътуващи и за развитието на трансграничните връзки между двете държави.
Двамата министри, заедно с директора на Агенция “Митници” Николай Шушков, ще дадат брифинг за медиите на 6 октомври от 16:30 ч. пред административната сграда на ГКПП „Калотина“.
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4 Перо
11:56 06.10.2026