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Всеки трети българин спестява, но шестима от всеки 10 нямат пари за „черни дни”

Всеки трети българин спестява, но шестима от всеки 10 нямат пари за „черни дни”

6 Октомври, 2026 10:51 594 9

  • българи-
  • спестявания

Експерти очертаха връзката между образованието и финансовата грамотност

Всеки трети българин спестява, но шестима от всеки 10 нямат пари за „черни дни” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все повече българи успяват да заделят средства, но усещането за обедняване се засилва. В същото време шестима от всеки десетима у нас нямат спестявания за непредвидени ситуации. Това коментираха икономистът Георги Захариев и главният инвестиционен стратег Иван Димитров в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите на Захариев за последните три години делът на българите, които спестяват, се е увеличил от 22 на 30%. Това означава, че приблизително всеки трети човек заделя пари. Въпреки това, усещането за понижаване на стандарта на живот се засилва. Делът на хората, които определят финансовото си състояние като по-ниско, е нараснал от 38% през 2024 г. до 49% през 2026 г.

Иван Димитров определи като изненадващ факта, че навлизането на дигиталните устройства и по-лесният достъп до финансовите пазари не са довели до значително увеличение на инвестирането сред българите. Той подчерта, че трябва да се прави ясна разлика между спестяване и инвестиране. „При спестяването човек заделя средства, които да използва при необходимост, докато при инвестирането целта е парите да носят доходност", обясни експертът.

Според Георги Захариев образованието е един от факторите, които могат да помогнат на хората да вземат по-добри финансови решения. „Хората с по-висока степен на образование спестяват около три пъти повече в сравнение с тези с основно образование", посочи той.

„По-младите хора са по-финансово грамотни от по-възрастните", отбеляза Иван Димитров. Според него именно благодарение на дигиталните технологии младите имат по-лесен достъп до различни финансови инструменти, включително до по-спекулативни активи.

„Всяко едно финансово решение, което човек взима, ще има отражение след 2, 5 или 10 години“, посочи Захариев и призова решенията да бъдат добре обмислени и обосновани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не хващам вяра

    5 3 Отговор
    Имат имоти за черни дни, да продават! Нямат пари ли, да им проверят имотните и поземлените регистри. Да продават!

    10:53 06.10.2026

  • 2 па реват че минималната заплата малка

    3 3 Отговор
    как така ще спестяват? къде ги крият тия пари във буркани ли?

    сложете данък, вдигнете ддс-то

    увеличте цената на горивата

    как така ще спестяват?

    10:53 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 14/88

    10 0 Отговор
    спестяват дупедатите
    народа живее от изикредит на изикредит

    10:54 06.10.2026

  • 5 Когато Държавата !

    8 0 Отговор
    Те Краде Отвсякъде !

    Вклчително и Гражданските Ти Права !

    Никакво Образование !

    Не Може !

    Да Ти помогне !

    11:01 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Олигархията !

    6 0 Отговор
    Заграби Парите !

    И Сега !

    Не Знае !

    Какво Да прави С Тях !

    11:11 06.10.2026

  • 9 само питам

    2 1 Отговор
    моля намалете малко заплатите

    народа само яде и пие откъде имат пари?

    11:20 06.10.2026

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