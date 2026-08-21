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Животът на пострадалия при падането на делтапланера край Несебър вече е извън опасност

Животът на пострадалия при падането на делтапланера край Несебър вече е извън опасност

21 Август, 2026 14:22 508 2

  • мотоделтапланер-
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Лечението му обаче ще продължи заради множеството травми, получени при падането

Животът на пострадалия при падането на делтапланера край Несебър вече е извън опасност - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Животът на собственика на мотоделтапланера, който се разби в морето между Несебър и Равда, вече е извън опасност. 71-годишният мъж е изведен от реанимацията на УМБАЛ - Бургас, съобщи Нова ТВ.

Лечението му обаче ще продължи заради множеството травми, получени при падането, сред които сериозна гръдна травма, счупени ребра, както и фрактури на ръката и таза.

При инцидента на 12 август загина 55-годишен мъж от Несебър, който бил познат на собственика на летателния апарат. Двамата се качили на любителски сглобената машина, но малко след излитането тя паднала в морето край скалите в района на Равда. По първоначални данни падането е било от около 200 метра височина.

Разследването на причините за трагедията продължава. Под ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас е образувано досъдебно производство за транспортно произшествие с въздухоплавателно средство. Обстоятелствата около катастрофата се проверяват и от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

След инцидента стана ясно, че мотоделтапланерът не е бил регистриран и според Министерството на транспорта полетите с него са извършвани без необходимите разрешения. Машината е била сглобена любителски и не е разполагала с типов сертификат.

Проверката на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ установила и редица видими технически проблеми – ръжда по двигателя, самоделни ремонти по витлото и други дефекти по конструкцията.

Още преди фаталния полет авиационни инспектори открили машината сред скалите между Равда и Несебър и подали сигнал на телефон 112. На следващия ден служителите установили, че мотоделтапланерът е излетял, и отново уведомили спешния телефон.

По информация на NOVA машината е била използвана от години за превоз на хора. Разследващите проверяват както техническото ѝ състояние, така и правоспособността на човека, който я е управлявал.


България
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    14:26 21.08.2026

  • 2 Вижте ловджията

    2 1 Отговор
    Еей, големо пиле, голем хищник това, делтапланеро!
    Шест пъти гърмех, докато пущи човеко!

    14:32 21.08.2026

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