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До шест средни заплати за преместване в малък град

До шест средни заплати за преместване в малък град

21 Август, 2026 14:38 922 21

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  • малък град-
  • преместване-
  • избирам българия

Започва нов прием по мярката „Избирам България“

До шест средни заплати за преместване в малък град - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нов прием по мярката „Избирам България“ ще започне през есента, като този път подкрепата е насочена към хора, готови да напуснат големите градове и да се установят в населени места с под 50 000 жители. Очаква се от възможността да се възползват най-малко 1050 души и техните семейства.

Кандидатстването ще бъде изцяло онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Условието е желаещите да са в трудоспособна възраст и към момента да живеят в населено място с над 50 000 жители. За да получат предвидената подкрепа, те трябва да започнат работа след преместването си.

Програмата предвижда няколко вида финансова помощ - за пренасяне на покъщнина, за настаняване, за пътуване до работното място, както и еднократен стимул за хората, които успеят да запазят заетостта си.

До 480 евро ще могат да бъдат възстановени за преместването на покъщнината. Сумата ще се изплаща на един член от семейството срещу документ за направените разходи и след натрупани общо осем месеца заетост в рамките на една година.

Допълнителна подкрепа е предвидена за хората, които се установят на място, където нямат собствено жилище. Те ще могат да получават по 207,58 евро месечно за срок до една година. Парите могат да покриват наем, битови сметки и интернет.

Ако работното място е в друго населено място, участниците ще имат право и на транспортна помощ от 4,09 евро за всеки отработен ден. Този стимул също може да се изплаща за период до 12 месеца.

Най-съществената финансова подкрепа е за трайно задържане на пазара на труда. След доказани общо осем месеца заетост в рамките на една година участниците ще могат да получат еднократно сума, равняваща се на шест средни работни заплати за страната за съответната година.

За семействата с деца под 18 години стимулът ще бъде по-висок. Размерът му ще се увеличава според броя на децата - с коефициент 1,1 при едно дете, 1,2 при две и 1,3 при три или повече деца.

Кандидатите трябва сами да намерят подходяща работа, но ще могат да използват и посредническите услуги на Агенцията по заетостта. Еднократният стимул няма да се предоставя на хора, започнали работа по други програми за субсидирана заетост.

За втория компонент на „Избирам България“ са осигурени 15 млн. евро. Средствата са по Програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана с подкрепата на Европейския социален фонд плюс.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С бурканите и влака

    6 2 Отговор
    Ганю и Ганювичка обратно на село.

    14:41 21.08.2026

  • 2 И после ?

    16 0 Отговор
    Студ и глад ! Кой ще клъвне ? Но не е лошо тези , измислили тъпнята да се връщат по провинцията и селата си !

    Коментиран от #13

    14:43 21.08.2026

  • 3 Браво

    5 2 Отговор
    който откъдето е

    14:45 21.08.2026

  • 4 Янко

    14 0 Отговор
    Нова схема за кражба на държавни пари

    14:47 21.08.2026

  • 5 Сбирщината

    14 1 Отговор
    в Правителството да даде пример и да се маща кой от къде е ! Както и кметовете в големите градове !

    14:47 21.08.2026

  • 6 СТРАНДЖА САКАР

    8 0 Отговор
    ВЗЕМАЙ МАНГИЗИТЕ И БЯГАЙ

    14:47 21.08.2026

  • 7 Мунчо само регресивни закони измисля

    4 1 Отговор
    Ууу ще населяват и малкото спокойни места с катуни цигани 🖕

    Коментиран от #12

    14:48 21.08.2026

  • 8 Гранд

    12 0 Отговор
    И какво ще правят в тия населени места под 50 000 жители, като за да работят пак трябва да пътуват до големия град, само за едното спане ли ще се местят и кой ще се върже на това малоумие?

    Коментиран от #14, #17

    14:48 21.08.2026

  • 9 Мерси !

    4 1 Отговор
    Когато !

    РР !

    Отиде !

    В Безмер !

    14:50 21.08.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    9 1 Отговор
    Комунистически глупости и КРАДЕНЕ на ЕВРОСРЕДСТВА.
    Елементарно - родата ще я "командировам" в селото от което съм и след година - ни лука, ни мириса му...
    Бива, бива, но това е върха на цинизма.
    На сегашните комунисти - един от удобните и не оставащи следи начини за "Стани богат".
    По същият начин бе и бутафорията "Странджа-Сакар" по време на бащите им. И тогава беше крадене на корем...

    14:50 21.08.2026

  • 11 гръндж

    4 1 Отговор
    Хайде пак глупости и обиране на парите на работещите и пенсионерите!

    14:52 21.08.2026

  • 12 Работа !

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мунчо само регресивни закони измисля":

    По Премитането !

    Може и Да се намери !

    14:52 21.08.2026

  • 13 И Да Грабват !

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "И после ?":

    Лопатите !

    14:53 21.08.2026

  • 14 Само

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гранд":

    транспорта до по - голям град за работа , е колкото заплатата , която ще вземат ! Евентуално ! Лудост неземна от кухи кратуни !

    14:54 21.08.2026

  • 15 Гост

    2 1 Отговор
    София сшъ опразни! Я останат 10 иляди, я не!!! Шъ трея я оградат, и събота и неделя с виза и входно билетче на молче или театро!

    14:55 21.08.2026

  • 16 Искам увеличение

    4 0 Отговор
    на пенсията 1000 евро и веднага се връщам на село

    15:00 21.08.2026

  • 17 Бръм

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гранд":

    Е не, как бре. Търсят се хора винаги. Постоянен договор, осигуровки, здравно, че и бонус около и над минималната заплата. Но пък животът е спокоен, въздухът чист, а местното управление феномени - макар и да не могат нищо ново да съградят, винаги намират средства за празници, софри и епични светски събития.

    15:01 21.08.2026

  • 18 Благодаря ви,

    0 0 Отговор
    Мноо кебапчета и бира ша си ползвами между кичеците.

    15:05 21.08.2026

  • 19 БРАВО

    4 1 Отговор
    Дъщерята на Радев да даде пример и да се премести в Кула Видинско и Ще играе в Видинския народен театър !

    15:07 21.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 37 години КРЕТЕНЩИНА

    2 1 Отговор
    Някога "Агенция по заетостта" искаше местна регистрация, за да даде информация за свободните работни места, а сега ви дават пари, за да ви разселват в "провинцията".
    В отвъдното комунистите ще ги готвят в собствен сос! 🥘🫠😱😈

    15:11 21.08.2026

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