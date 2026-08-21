До шест средни заплати за преместване в малък град

Нов прием по мярката „Избирам България“ ще започне през есента, като този път подкрепата е насочена към хора, готови да напуснат големите градове и да се установят в населени места с под 50 000 жители. Очаква се от възможността да се възползват най-малко 1050 души и техните семейства.

Кандидатстването ще бъде изцяло онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Условието е желаещите да са в трудоспособна възраст и към момента да живеят в населено място с над 50 000 жители. За да получат предвидената подкрепа, те трябва да започнат работа след преместването си.

Програмата предвижда няколко вида финансова помощ - за пренасяне на покъщнина, за настаняване, за пътуване до работното място, както и еднократен стимул за хората, които успеят да запазят заетостта си.

До 480 евро ще могат да бъдат възстановени за преместването на покъщнината. Сумата ще се изплаща на един член от семейството срещу документ за направените разходи и след натрупани общо осем месеца заетост в рамките на една година.

Допълнителна подкрепа е предвидена за хората, които се установят на място, където нямат собствено жилище. Те ще могат да получават по 207,58 евро месечно за срок до една година. Парите могат да покриват наем, битови сметки и интернет.

Ако работното място е в друго населено място, участниците ще имат право и на транспортна помощ от 4,09 евро за всеки отработен ден. Този стимул също може да се изплаща за период до 12 месеца.

Най-съществената финансова подкрепа е за трайно задържане на пазара на труда. След доказани общо осем месеца заетост в рамките на една година участниците ще могат да получат еднократно сума, равняваща се на шест средни работни заплати за страната за съответната година.

За семействата с деца под 18 години стимулът ще бъде по-висок. Размерът му ще се увеличава според броя на децата - с коефициент 1,1 при едно дете, 1,2 при две и 1,3 при три или повече деца.

Кандидатите трябва сами да намерят подходяща работа, но ще могат да използват и посредническите услуги на Агенцията по заетостта. Еднократният стимул няма да се предоставя на хора, започнали работа по други програми за субсидирана заетост.

За втория компонент на „Избирам България“ са осигурени 15 млн. евро. Средствата са по Програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана с подкрепата на Европейския социален фонд плюс.