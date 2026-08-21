До шест средни заплати за преместване в малък град

Нов прием по мярката „Избирам България“ ще започне през есента, като този път подкрепата е насочена към хора, готови да напуснат големите градове и да се установят в населени места с под 50 000 жители. Очаква се от възможността да се възползват най-малко 1050 души и техните семейства.
Кандидатстването ще бъде изцяло онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Условието е желаещите да са в трудоспособна възраст и към момента да живеят в населено място с над 50 000 жители. За да получат предвидената подкрепа, те трябва да започнат работа след преместването си.
Програмата предвижда няколко вида финансова помощ - за пренасяне на покъщнина, за настаняване, за пътуване до работното място, както и еднократен стимул за хората, които успеят да запазят заетостта си.
До 480 евро ще могат да бъдат възстановени за преместването на покъщнината. Сумата ще се изплаща на един член от семейството срещу документ за направените разходи и след натрупани общо осем месеца заетост в рамките на една година.
Допълнителна подкрепа е предвидена за хората, които се установят на място, където нямат собствено жилище. Те ще могат да получават по 207,58 евро месечно за срок до една година. Парите могат да покриват наем, битови сметки и интернет.
Ако работното място е в друго населено място, участниците ще имат право и на транспортна помощ от 4,09 евро за всеки отработен ден. Този стимул също може да се изплаща за период до 12 месеца.
Най-съществената финансова подкрепа е за трайно задържане на пазара на труда. След доказани общо осем месеца заетост в рамките на една година участниците ще могат да получат еднократно сума, равняваща се на шест средни работни заплати за страната за съответната година.
За семействата с деца под 18 години стимулът ще бъде по-висок. Размерът му ще се увеличава според броя на децата - с коефициент 1,1 при едно дете, 1,2 при две и 1,3 при три или повече деца.
Кандидатите трябва сами да намерят подходяща работа, но ще могат да използват и посредническите услуги на Агенцията по заетостта. Еднократният стимул няма да се предоставя на хора, започнали работа по други програми за субсидирана заетост.
За втория компонент на „Избирам България“ са осигурени 15 млн. евро. Средствата са по Програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана с подкрепата на Европейския социален фонд плюс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С бурканите и влака
14:41 21.08.2026
2 И после ?
Коментиран от #13
14:43 21.08.2026
3 Браво
14:45 21.08.2026
4 Янко
14:47 21.08.2026
5 Сбирщината
14:47 21.08.2026
6 СТРАНДЖА САКАР
14:47 21.08.2026
7 Мунчо само регресивни закони измисля
Коментиран от #12
14:48 21.08.2026
8 Гранд
Коментиран от #14, #17
14:48 21.08.2026
9 Мерси !
РР !
Отиде !
В Безмер !
14:50 21.08.2026
10 АГАТ а Кристи
Елементарно - родата ще я "командировам" в селото от което съм и след година - ни лука, ни мириса му...
Бива, бива, но това е върха на цинизма.
На сегашните комунисти - един от удобните и не оставащи следи начини за "Стани богат".
По същият начин бе и бутафорията "Странджа-Сакар" по време на бащите им. И тогава беше крадене на корем...
14:50 21.08.2026
11 гръндж
14:52 21.08.2026
12 Работа !
До коментар #7 от "Мунчо само регресивни закони измисля":По Премитането !
Може и Да се намери !
14:52 21.08.2026
13 И Да Грабват !
До коментар #2 от "И после ?":Лопатите !
14:53 21.08.2026
14 Само
До коментар #8 от "Гранд":транспорта до по - голям град за работа , е колкото заплатата , която ще вземат ! Евентуално ! Лудост неземна от кухи кратуни !
14:54 21.08.2026
15 Гост
14:55 21.08.2026
16 Искам увеличение
15:00 21.08.2026
17 Бръм
До коментар #8 от "Гранд":Е не, как бре. Търсят се хора винаги. Постоянен договор, осигуровки, здравно, че и бонус около и над минималната заплата. Но пък животът е спокоен, въздухът чист, а местното управление феномени - макар и да не могат нищо ново да съградят, винаги намират средства за празници, софри и епични светски събития.
15:01 21.08.2026
18 Благодаря ви,
15:05 21.08.2026
19 БРАВО
15:07 21.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 37 години КРЕТЕНЩИНА
В отвъдното комунистите ще ги готвят в собствен сос! 🥘🫠😱😈
15:11 21.08.2026