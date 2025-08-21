Новини
България »
Наказват Георги Семерджиев с преместване в затвора в Бобов дол

Наказват Георги Семерджиев с преместване в затвора в Бобов дол

21 Август, 2025 14:11 1 634 22

  • георги семерджиев-
  • затвор-
  • преместване

Случаят със Семерджиев е поредният пример за системни пробиви в сигурността на пенитенциарната система

Наказват Георги Семерджиев с преместване в затвора в Бобов дол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Георги Семерджиев, който изтърпява присъда за причиняване на тежка катастрофа със смъртта на две млади жени на булевард „Черни връх“ в град София, е бил преместен от Софийския затвор в затвора в град Бобов дол. Това потвърдиха от Министерството на правосъдието, цитирани от Българската телеграфна агенция.

Решението за преместването е взето след многократни случаи, в които у Семерджиев са били откривани забранени вещи. Според информацията, предоставена от ведомството, той е успял да се сдобие с мобилни телефони, въпреки строгия режим и контрола в затвора.

Темата бе повдигната публично от министъра на правосъдието Георги Георгиев, който вчера сподели на страницата си във Фейсбук любопитни подробности относно различни методи, използвани за контрабандно пренасяне на забранени предмети в затворническата система. „Три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка, и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници“, написа министърът.

Случаят със Семерджиев е поредният пример за системни пробиви в сигурността на пенитенциарната система, които се случват въпреки периодичните проверки и санкции. Според служители от системата, случаите с мобилни телефони не са изолирани и подчертават необходимостта от по-строг контрол и техническо обезпечаване на затворите в страната.

Георги Семерджиев бе осъден след като на 5 юли 2022 година, управлявайки автомобил под въздействието на наркотици, предизвика катастрофа в София, при която загинаха две млади жени. Делото предизвика сериозен обществен отзвук и беше сред най-обсъжданите съдебни казуси през 2023 година.

Преместването му в затвора в Бобов дол се разглежда като дисциплинарна мярка, целяща ограничаване на достъпа му до забранени предмети и по-стриктно прилагане на правилата за сигурност.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    15 0 Отговор
    местят го вкъщи

    14:13 21.08.2025

  • 3 мърсула

    17 1 Отговор
    ко значи "пенитенциарна система"

    Коментиран от #17, #19

    14:14 21.08.2025

  • 4 Хаха 3 телефона в пъпеш

    22 0 Отговор
    Всичките пазители в затвора са едни големи пъпеши .как му давате да внася пъпеши това да не е плод зеленчук
    Добре че любеница не са му донесли сигурно 10 телефона щяха да скрият жалки смешници

    Коментиран от #11

    14:17 21.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тома

    8 0 Отговор
    От там най лесно ще избяга

    14:25 21.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бъдещ Семерджиев

    2 6 Отговор
    Жорка дръж се..Знаем,че си невинен.Като порасна ще стана като теб.

    Коментиран от #21

    14:32 21.08.2025

  • 9 Специалиста

    6 0 Отговор
    Сигурно в неделя ще играе за отбора на Миньор -Бобов дол в регионалната лига. Там няма да му се налага да крие телефони, ще си го взема от лафкаджията.

    14:35 21.08.2025

  • 10 Айде

    7 0 Отговор
    Не ни занимавайте с уроди!

    14:36 21.08.2025

  • 11 Гошо

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха 3 телефона в пъпеш":

    И аз това се учудих. Че и печка внасяли? каква печка - отоплителна, готварска, на ток, на газ? тия в затвора живот си живеят.

    14:37 21.08.2025

  • 12 мммм

    11 0 Отговор
    Да си прецакаш живота по тоя комплексарски начин трябва да си голям елементарник! Да убиеш 2 момичета заради това да се правиш на важен по улиците на София

    14:37 21.08.2025

  • 13 таксиджия 🚖

    7 0 Отговор
    Ахааа това ли е плана - подготвям му бягство от по-слабо охраняван затвор!?

    14:37 21.08.2025

  • 14 Мдаа

    9 0 Отговор
    За наказание от строг затвор в общежитие с лек режим! 36 години фалшива демокрация, корупция, беззаконие и Геноцид- много смърт в бедна, ограбена и окупирана България!

    14:43 21.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не са му харесали

    3 0 Отговор
    Членовете в Софийския централен и затова така...

    14:47 21.08.2025

  • 17 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "мърсула":

    Правят се на Американци. Означава затворническа - прилагателно. Добре, че Английския ми е като Български, иначе не бих могъл да чета статиите на тези гении които ги пишат.

    14:51 21.08.2025

  • 18 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Опасссса":

    От 1944г до сега комунистите неизменно са на власт - кога скрито и явно, кога задкулисно - с Костов, с "царя", с Боко....
    Ако не бяха на власт щеше да се проведе ЛУСТРАЦИЯ и щяхме да тръгнем в правилния демократичен път, а сега не се знае до кога ще се люшкаме в комунистическите коловози

    14:51 21.08.2025

  • 19 От английски е

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "мърсула":

    Вместо да кажат "наказателна система". На английски е "penitentiary" (пенитеншъри). Някой журналя пак се прави на интересен и директно побългарява чуждица, вместо да използва български език. Аман от такива простотии

    14:52 21.08.2025

  • 20 ИВАН

    1 0 Отговор
    Полицаите вкарват всичко в затвора срещу заплащане, какви дини и пъпеши - тия съвсем за улави ни взимат, там корупцията е чудовищна.

    14:53 21.08.2025

  • 21 да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "бъдещ Семерджиев":

    и ще свършиш като него!

    14:56 21.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове