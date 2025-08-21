Наказват Георги Семерджиев с преместване в затвора в Бобов дол

Георги Семерджиев, който изтърпява присъда за причиняване на тежка катастрофа със смъртта на две млади жени на булевард „Черни връх“ в град София, е бил преместен от Софийския затвор в затвора в град Бобов дол. Това потвърдиха от Министерството на правосъдието, цитирани от Българската телеграфна агенция.
Решението за преместването е взето след многократни случаи, в които у Семерджиев са били откривани забранени вещи. Според информацията, предоставена от ведомството, той е успял да се сдобие с мобилни телефони, въпреки строгия режим и контрола в затвора.
Темата бе повдигната публично от министъра на правосъдието Георги Георгиев, който вчера сподели на страницата си във Фейсбук любопитни подробности относно различни методи, използвани за контрабандно пренасяне на забранени предмети в затворническата система. „Три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка, и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници“, написа министърът.
Случаят със Семерджиев е поредният пример за системни пробиви в сигурността на пенитенциарната система, които се случват въпреки периодичните проверки и санкции. Според служители от системата, случаите с мобилни телефони не са изолирани и подчертават необходимостта от по-строг контрол и техническо обезпечаване на затворите в страната.
Георги Семерджиев бе осъден след като на 5 юли 2022 година, управлявайки автомобил под въздействието на наркотици, предизвика катастрофа в София, при която загинаха две млади жени. Делото предизвика сериозен обществен отзвук и беше сред най-обсъжданите съдебни казуси през 2023 година.
Преместването му в затвора в Бобов дол се разглежда като дисциплинарна мярка, целяща ограничаване на достъпа му до забранени предмети и по-стриктно прилагане на правилата за сигурност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1488
14:13 21.08.2025
3 мърсула
Коментиран от #17, #19
14:14 21.08.2025
4 Хаха 3 телефона в пъпеш
Добре че любеница не са му донесли сигурно 10 телефона щяха да скрият жалки смешници
Коментиран от #11
14:17 21.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тома
14:25 21.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 бъдещ Семерджиев
Коментиран от #21
14:32 21.08.2025
9 Специалиста
14:35 21.08.2025
10 Айде
14:36 21.08.2025
11 Гошо
До коментар #4 от "Хаха 3 телефона в пъпеш":И аз това се учудих. Че и печка внасяли? каква печка - отоплителна, готварска, на ток, на газ? тия в затвора живот си живеят.
14:37 21.08.2025
12 мммм
14:37 21.08.2025
13 таксиджия 🚖
14:37 21.08.2025
14 Мдаа
14:43 21.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Не са му харесали
14:47 21.08.2025
17 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
До коментар #3 от "мърсула":Правят се на Американци. Означава затворническа - прилагателно. Добре, че Английския ми е като Български, иначе не бих могъл да чета статиите на тези гении които ги пишат.
14:51 21.08.2025
18 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "Опасссса":От 1944г до сега комунистите неизменно са на власт - кога скрито и явно, кога задкулисно - с Костов, с "царя", с Боко....
Ако не бяха на власт щеше да се проведе ЛУСТРАЦИЯ и щяхме да тръгнем в правилния демократичен път, а сега не се знае до кога ще се люшкаме в комунистическите коловози
14:51 21.08.2025
19 От английски е
До коментар #3 от "мърсула":Вместо да кажат "наказателна система". На английски е "penitentiary" (пенитеншъри). Някой журналя пак се прави на интересен и директно побългарява чуждица, вместо да използва български език. Аман от такива простотии
14:52 21.08.2025
20 ИВАН
14:53 21.08.2025
21 да ти кажа
До коментар #8 от "бъдещ Семерджиев":и ще свършиш като него!
14:56 21.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.