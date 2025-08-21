Наказват Георги Семерджиев с преместване в затвора в Бобов дол

Георги Семерджиев, който изтърпява присъда за причиняване на тежка катастрофа със смъртта на две млади жени на булевард „Черни връх“ в град София, е бил преместен от Софийския затвор в затвора в град Бобов дол. Това потвърдиха от Министерството на правосъдието, цитирани от Българската телеграфна агенция.

Решението за преместването е взето след многократни случаи, в които у Семерджиев са били откривани забранени вещи. Според информацията, предоставена от ведомството, той е успял да се сдобие с мобилни телефони, въпреки строгия режим и контрола в затвора.

Темата бе повдигната публично от министъра на правосъдието Георги Георгиев, който вчера сподели на страницата си във Фейсбук любопитни подробности относно различни методи, използвани за контрабандно пренасяне на забранени предмети в затворническата система. „Три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка, и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници“, написа министърът.

Случаят със Семерджиев е поредният пример за системни пробиви в сигурността на пенитенциарната система, които се случват въпреки периодичните проверки и санкции. Според служители от системата, случаите с мобилни телефони не са изолирани и подчертават необходимостта от по-строг контрол и техническо обезпечаване на затворите в страната.

Георги Семерджиев бе осъден след като на 5 юли 2022 година, управлявайки автомобил под въздействието на наркотици, предизвика катастрофа в София, при която загинаха две млади жени. Делото предизвика сериозен обществен отзвук и беше сред най-обсъжданите съдебни казуси през 2023 година.

Преместването му в затвора в Бобов дол се разглежда като дисциплинарна мярка, целяща ограничаване на достъпа му до забранени предмети и по-стриктно прилагане на правилата за сигурност.