Новини
България »
Гуцанов пред българите в Ню Йорк: За 24 часа 420 души поискаха да се върнат по „Избирам България“

Гуцанов пред българите в Ню Йорк: За 24 часа 420 души поискаха да се върнат по „Избирам България“

23 Септември, 2025 09:20 1 005 35

  • борислав гуцанов-
  • избирам българия-
  • емигранти

Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза, каза още Гуцанов

Гуцанов пред българите в Ню Йорк: За 24 часа 420 души поискаха да се върнат по „Избирам България“ - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Само за 24 часа от началото на проект „Избирам България“ са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас. Това разказа министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк. Ръководената от министър-председателя Росен Желязков българска делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН поздрави нашите сънародници за Деня на независимостта – 22 септември.

Приемът на заявленията стартира на 18 септември 2025 г. „Толкова много изявления сме чували от политици, че ще върнат българите от чужбина. Този кабинет за първи път прави реална стъпка в тази посока с инициативата „Избирам България“, заяви министър Гуцанов. Той разказа, че тя е насочена към работещите ни навън сънародници. Те ще бъдат подпомагани, само ако работят поне шест месеца у нас.

„Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза”, каза още Гуцанов. Министърът запозна сънародниците ни в Ню Йорк с начина за подаване на заявленията, което става онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.

Одобрените за участие ще могат да получат съдействие в няколко насоки: помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лева, информиране относно пазара на труда и съдействие от Агенцията по заетостта за започване на работа, финансова подкрепа за квартира. Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които не го владеят. Половин година след завръщането ще може да се кандидатства за 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който човекът работи, а след 12-ия месец – 50% от шест средни работни заплати.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 13 Отговор
    Гуцанов е заминал да ги събира от пред Акигатора Алкатраз тия желаещи гватемалци и венецуелци.

    09:25 23.09.2025

  • 2 Сталин

    35 1 Отговор
    Да нашите хора в САЩ горят от желание да се върнат и да живеят с тикви и прасета в България

    09:25 23.09.2025

  • 3 ревизор

    19 1 Отговор
    Ще се върнат на куково лято.Щатската Америка е на светлинни години по доходи и уреден живот пред Бълхерията. За къф дедов да се връщат?

    09:27 23.09.2025

  • 4 Сталин

    26 1 Отговор
    Абе Гуци ,В България само кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина

    09:27 23.09.2025

  • 5 обективен

    19 0 Отговор
    Само някой много луд може да се върне в очината !!

    09:28 23.09.2025

  • 6 Селянин

    25 0 Отговор
    Едва ли някой от тези ще се върне реално. С фиктивно върнали се, ще източат и тези пари. Като с ремонтите на язовири, със сънирането, с ремонтите на пътища, топлофикация и всички останали гробарски схеми.
    Хората не ги спира да се върнат, че нямат пари да си приберат багажа, а ги спира разбитата държава, тоталната корупция и пълната безнаказаност на тези довели до тук.

    Коментиран от #9

    09:30 23.09.2025

  • 7 Анонимен

    15 0 Отговор
    На бюджетна издръжка ли?

    09:31 23.09.2025

  • 8 реформа гуцанов

    21 0 Отговор
    Бедни пенсионери плащат с ниски пенсии за да дадат на завърнали се богаташи.

    09:34 23.09.2025

  • 9 държавна поръчка

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Селянин":

    Много добра логика, селянино.

    09:34 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха, ха…

    13 0 Отговор
    Да оставиш коня и да се качиш на магаре, кога ще стане тая?
    Всеки знае на каква цена е отишъл там, как ще се върне и кога?

    09:35 23.09.2025

  • 12 Емигрант

    17 2 Отговор
    Сега това поредното баламосване ли е или някаква фантазия на този червен мазник ? Аз ако искам да се върна /което е невероятно / защо трябва да подавам заявление, да не съм престъпник, че да се моля да ме приемат обратно в Родината, този болшевик къде живее, да не мисли, че България е Русия където всеки избягал се води дизертьор и подлежи на съд ? Абе какви такива червени бълхи си избирате да ви командорят ? Заявление да подавам ха ха ха, че аз съм свободен човек бе бок.....лук ?

    Коментиран от #15

    09:35 23.09.2025

  • 13 Цвете

    14 1 Отговор
    КОЛКО СИ ЖАЛЪК. ТА ТЕ, АКО ИСКАХА, ЩЯХА ДА ГО НАПРАВЯТ ОТДАВНА. ВИЕ НАЛИ СЕ РАЗХОДИХТЕ, КУПИ СИ ЧОРАПИ И РАЗКАЗВАЙ ТЕЗИ ПРИКАЗКИ НА ТЕЗИ, КОИТО СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ТЕБ. 😅🤑🤑🤑🤑🤑😂

    09:35 23.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Емигрант":

    Да знаят къде да те търсят, за да ти дадат билет за влака за Кардам и повестка за Източния фронт.

    Коментиран от #22

    09:36 23.09.2025

  • 16 Цвете

    11 1 Отговор
    КОЛКО СИ ЖАЛЪК. ТА ТЕ, АКО ИСКАХА, ЩЯХА ДА ГО НАПРАВЯТ ОТДАВНА. ВИЕ НАЛИ СЕ РАЗХОДИХТЕ, КУПИ СИ ЧОРАПИ И РАЗКАЗВАЙ ТЕЗИ ПРИКАЗКИ НА ТЕЗИ, КОИТО СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ТЕБ. 😅🤑🤑🤑🤑🤑😂

    09:37 23.09.2025

  • 17 Радо

    12 0 Отговор
    И след три месеца ще избягат с двеста.

    Коментиран от #19

    09:37 23.09.2025

  • 18 гост

    11 0 Отговор
    Посмали Гуцанов, не изпадай в радостен транс!

    09:38 23.09.2025

  • 19 държавна поръчка

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Радо":

    2 седмици е достатъчно, за да се заредиш с негативни емоции за цяла година, особено ако се връщаш в район с режим на водата.

    09:39 23.09.2025

  • 20 провинциалист

    12 1 Отговор
    "са постъпили 420 заявления от българи" + "Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които не го владеят." - моля?

    Коментиран от #21

    09:39 23.09.2025

  • 21 честен ционист

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "провинциалист":

    Първата работа на Ганчо като измъкне за Щатско е да почне да заваля българския и да си слага английски думи по изреченията, докато съвсем не забрави майчиния.

    09:42 23.09.2025

  • 22 Емигрант

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Абе какъв източен фронт бе, и ти си изтрещял като този Гуцанов, в червените тикви на копейките само фронтове ви е останало, друга агитация нямате ? От както е започнал тази братоубийствена война Путараков все за нея изпращате опонентите си, ами "развийте" си мозъците малко бе червени шматароци, измислете нещо друго по което пак да доказвате колко сте малко умни !

    09:44 23.09.2025

  • 23 САЩ е пропаднала държава

    9 1 Отговор
    Само луд човек би искал да живее там. Това е казал вероятно Гуцанов ... Махайте се хора от нацисткият коптор, елате в малкото нацистко и ционистко копторче ...

    09:48 23.09.2025

  • 24 Да бе, да!!!

    5 0 Отговор
    Що лъжете???

    09:50 23.09.2025

  • 25 Толкова са зле

    7 0 Отговор
    Че даже не осъзнават когато им се подиграват

    09:52 23.09.2025

  • 26 Леле мале,

    5 1 Отговор
    отишъл си някъде навън да изкараш пари за да подредиш животът си защото в България това е невъзможно и за да се върнеш трябвало да подаваш ЗАЯВЛЕНИЕ, верно ли е това, КОМУНИЗМЪТ ЛИ СЕ Е ЗАВЪРНАЛ В България, че пак се е превърнала в КОНЦЛАГЕР от където трудно се ИЗЛИЗА ? Навремето само червените велможи можеха да посещават западни държави явно и днес пак така е станало ?

    09:58 23.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ъхъъъъъ....

    4 0 Отговор
    Ще бъдат "подпомагани" тея от САЩ а? И те на опашка за подпомагане? ....А хапчетата взема ли си гуцаноту

    10:01 23.09.2025

  • 29 Ъхъъ

    7 0 Отговор
    А тези които са България да ги изгоним, защото не може вече да крадем а ?
    Малоумни програми за източване на държавни средства. Който иска да се върне ще го направи без помощ от държавата …

    10:02 23.09.2025

  • 30 Коня Солтуклиева

    4 0 Отговор
    Едва ли ще се застоят в Царството на Тикви и Свичоци...

    10:15 23.09.2025

  • 31 Иванов

    3 0 Отговор
    Няма ли МЗ да извърши проверка в санаториума в Котел защо шефа Малев не дава заплати

    10:22 23.09.2025

  • 32 Сделка

    2 0 Отговор
    Тромпети ще депортира нелегални българи от САЩ, брей вероятно са тираджии ....

    10:24 23.09.2025

  • 33 инж. Ганчо Илков

    4 1 Отговор
    Да, не малко Българи и то Квалифицирани, Доказали се в Чужбина изразяват Желание да се върнат в Родината. Идват, виждат че няма Промяна и се връщат обратно с голямо Разочарование. Ще се върне ли синът на Корнелия Нинова? Гуцанов, не вменявайте заблуди. В Този Политически Хаос. При липсата на Икономически и Социални Реформи. При тази Олигархична Икономика. Никой нормален Българин, Устроил се в Чужбина, няма да се върне. Идва, вижда Борисов, Пеевски, прочита Анонимните Русофилски Коментари в Медиите и се връща обратно. Политическите Проекти източващи Оскъдният Държавен Бюджет, не са в Състояние да предложат Елементарни Условия за Решаване на Демографския Проблем. България не е нито Демократична, нито Съдебно, Здравно и Образователно Подредена Страна. Трудно е един Пролетаризиран Народ, да намери и съгради Нормална Демократична Правова Държава.

    10:36 23.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Лъжа измама пропаганда

    2 0 Отговор
    Отида ли в саш бегето и на снимка нема са вида повече

    11:01 23.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове