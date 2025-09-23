Гуцанов пред българите в Ню Йорк: За 24 часа 420 души поискаха да се върнат по „Избирам България“

Само за 24 часа от началото на проект „Избирам България“ са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас. Това разказа министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк. Ръководената от министър-председателя Росен Желязков българска делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН поздрави нашите сънародници за Деня на независимостта – 22 септември.
Приемът на заявленията стартира на 18 септември 2025 г. „Толкова много изявления сме чували от политици, че ще върнат българите от чужбина. Този кабинет за първи път прави реална стъпка в тази посока с инициативата „Избирам България“, заяви министър Гуцанов. Той разказа, че тя е насочена към работещите ни навън сънародници. Те ще бъдат подпомагани, само ако работят поне шест месеца у нас.
„Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза”, каза още Гуцанов. Министърът запозна сънародниците ни в Ню Йорк с начина за подаване на заявленията, което става онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.
Одобрените за участие ще могат да получат съдействие в няколко насоки: помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лева, информиране относно пазара на труда и съдействие от Агенцията по заетостта за започване на работа, финансова подкрепа за квартира. Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които не го владеят. Половин година след завръщането ще може да се кандидатства за 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който човекът работи, а след 12-ия месец – 50% от шест средни работни заплати.
6 Селянин
Хората не ги спира да се върнат, че нямат пари да си приберат багажа, а ги спира разбитата държава, тоталната корупция и пълната безнаказаност на тези довели до тук.
До коментар #6 от "Селянин":Много добра логика, селянино.
Всеки знае на каква цена е отишъл там, как ще се върне и кога?
12 Емигрант
15 честен ционист
До коментар #12 от "Емигрант":Да знаят къде да те търсят, за да ти дадат билет за влака за Кардам и повестка за Източния фронт.
17 Радо
19 държавна поръчка
До коментар #17 от "Радо":2 седмици е достатъчно, за да се заредиш с негативни емоции за цяла година, особено ако се връщаш в район с режим на водата.
20 провинциалист
21 честен ционист
До коментар #20 от "провинциалист":Първата работа на Ганчо като измъкне за Щатско е да почне да заваля българския и да си слага английски думи по изреченията, докато съвсем не забрави майчиния.
22 Емигрант
До коментар #15 от "честен ционист":Абе какъв източен фронт бе, и ти си изтрещял като този Гуцанов, в червените тикви на копейките само фронтове ви е останало, друга агитация нямате ? От както е започнал тази братоубийствена война Путараков все за нея изпращате опонентите си, ами "развийте" си мозъците малко бе червени шматароци, измислете нещо друго по което пак да доказвате колко сте малко умни !
28 Ъхъъъъъ....
29 Ъхъъ
Малоумни програми за източване на държавни средства. Който иска да се върне ще го направи без помощ от държавата …
