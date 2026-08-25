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Екипи тръгват на обход на пострадалите от наводненията къщи в Батак и Пещера

Екипи тръгват на обход на пострадалите от наводненията къщи в Батак и Пещера

25 Август, 2026 11:17 578 1

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Заради пороя река Стара река е излязла от коритото си и е заляла приземни етажи на къщи в населени места в община Батак, град Пещера и село Исперихово, община Брацигово

Екипи тръгват на обход на пострадалите от наводненията къщи в Батак и Пещера - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От днес екипи на дирекции „Социално подпомагане“ тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените от наводнението щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат.

Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до трикратния размер на линията на бедност – 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро.

Още снощи екипи на ДСП Батак и Пещера са посетили наводнените имоти заедно с общинските кризисни щабове и са предложили подслон на пострадалите. Засегнатите семейства са предпочели да се настанят при близки и роднини.

Заради пороя река Стара река е излязла от коритото си и е заляла приземни етажи на къщи в населени места в община Батак, град Пещера и село Исперихово, община Брацигово. Бедствено положение беше обявено и в общините Струмяни и Сатовча. До момента няма информация за бедстващи хора.

Екипите на дирекциите „Социално подпомагане“ са в постоянна комуникация с областните и общинските структури в страната и в случай на необходимост са в готовност да реагират в подкрепа на пострадали хора.


България
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  • 1 Лъжи и манипулация на народа

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    Сега почват да лъжат по телевизиите колко много помощи ще им дават, а трябва да отговарят на хиляди критерии.

    11:53 25.08.2026

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