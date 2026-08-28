Новини
България »
До 4000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера

До 4000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера

28 Август, 2026 12:08 484 13

  • надя клисурска-
  • социални помощи-
  • наводнение-
  • батак-
  • пещера

Допълнително чрез фонд „Социална закрила“ може да бъде отпусната подкрепа до 2500 евро за подмяна на увредено обзавеждане и оборудване, каза заместник-министърът на труда Надя Клисурска

До 4000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и Пещера - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Извършени са над 50 обхода на пострадали домове в Батак, засегнатите могат да получат до около 4000 евро помощ, съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска по време на посещението си в района.

Пострадали къщи има както в Батак, така и в село Нова махала и Пещера. По думите на Клисурска са изготвени описи на нанесените щети, а екипи на социалните служби работят на терен, за да съдействат на пострадалите хора, уточни БТА.

„За нас е важно да сме тук днес, за да чуем хората и да видим доколко получават необходимата подкрепа от Министерството на труда и социалната политика“, заяви Клисурска.

Тя обясни, че пострадалите могат да получат няколко вида помощи, чийто общ размер достига около 4000 евро. Първата е еднократна помощ в размер на 1914 евро, която се отпуска при определени условия – жилището трябва да е единствено и законно построено. След извършване на социален доклад помощта може да бъде изплатена в кратки срокове. Втората възможност е помощ за пострадали от бедствия и аварии в размер до 2500 евро, въведена от началото на тази година, припомни Клисурска.

Допълнително чрез фонд „Социална закрила“ може да бъде отпусната подкрепа до 2500 евро за подмяна на увредено обзавеждане и оборудване. За целта след приключване на огледите общинската администрация трябва да подготви необходимите документи и Общинският съвет да вземе съответното решение. Агенцията по заетостта ще осигури 17 работни места за община Батак, като наетите ще подпомагат дейностите по почистване след бедствието. Обходи са извършени и в община Пещера, където са установени 13 пострадали къщи.

Към момента в Батак и Пещера са установени осем семейства с деца, които се нуждаят от подкрепа. Клисурска съобщи още, че сутринта е постъпил сигнал за пострадал имот и в село Фотиново, където ще бъде извършен оглед. По отношение на незаконните постройки в Пещера заместник-министърът посочи, че ситуацията е сложна, тъй като едно от задължителните условия за отпускане на помощите е жилището да е законно построено. Предстоят разговори с местната власт за възможните решения. До момента в дирекциите „Социално подпомагане“ са постъпили около 20 заявления от пострадали жители на Батак и Пещера. Няма краен срок за кандидатстване, но от министерството призовават хората да подадат документите си възможно най-скоро, за да получат по-бързо финансовата подкрепа.

Заместник-министърът благодари на социалните служители, които, по думите ѝ, работят денонощно на терен, както и на общинските администрации за бързата реакция след бедствието.

Кметът на Батак Георги Харизанов също отчете добрата координация между институциите и посочи, че оценката на щетите все още продължава. Той допълни, че водата в града все още не е годна за пиене, като ежедневно се извършват проби, а експерти обследват и състоянието на речното корито и компрометираната инфраструктура.

След посещението в Батак, заместник-министърът ще посети село Нова Махала и Пещера.

Във вторник екипи на дирекции „Социално подпомагане“ тръгнаха на обход на пострадалите от проливните дъждове в понеделник имоти в общините Батак и Пещера.

В община Батак е обявено бедствено положение, а в община Пещера - частично бедствено положение в квартал "Луковица".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищоправеца

    12 0 Отговор
    Ще получат грънци! И по-добре, в Пещера това е индианска махали и всичко е незаконно

    12:13 28.08.2026

  • 2 Ако се пишат украинцки

    14 0 Отговор
    колко вдигат мизата Муньо и Шишо?

    12:15 28.08.2026

  • 3 1488

    11 0 Отговор
    там няма едим българин и законна постройка

    12:15 28.08.2026

  • 4 Даа...

    8 0 Отговор
    Поредната некадърна копринка, преминала от БСП към прогресивните чорапи

    12:16 28.08.2026

  • 5 Къщите им Пометени !

    8 0 Отговор
    Тая се Бъзика !

    С 4000 евро !

    Защото Някой !

    В Тая Държава !

    Не си Е !

    Свършил !

    Работата !

    12:18 28.08.2026

  • 6 Иван Вазов

    8 0 Отговор
    От Батак съм чичо!Ти знаеш ли къде е Батак?

    12:18 28.08.2026

  • 7 Прогресивни съветски шарлатани !

    8 0 Отговор
    Толкова е пенсията на непотребен и неспособен военен или милиционер, вземащ заплата и пенсия без да може да прави нещо. 17 000 са в това положение.

    Коментиран от #9

    12:20 28.08.2026

  • 8 БРАВО ВИЖДА СЕ ЧЕ

    0 9 Отговор
    СЕ РАБОТИ ЗА ХОРАТА. ДАНО СЕ И ПОЧУВСТВА. 4000 ЕВРО СА СИ ДОБРА ПОМОЩ. А ЗА ТУУУПОВИ ППДБ И ШИШКАВИ ПОДДРЪЖНИЦИ ЗАМЪЛЧЕТЕ.

    Коментиран от #10

    12:21 28.08.2026

  • 9 Да взимат но тези които

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    Са се пенсионирали през демон - крацията и то само на офицерите. Ние със гайдите по соца не моим хвана и 600 евро.

    12:24 28.08.2026

  • 10 Е как

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "БРАВО ВИЖДА СЕ ЧЕ":

    Шиши през ПБ винаги ще "работи за хората". най-вече за неговите хода по ханалите, дето ги избират срещу 50 евро.

    12:25 28.08.2026

  • 11 Ай стига

    3 0 Отговор
    раздавахте предизборна парите ни, който е пострадал да си вземе поука къде, защо и как е строил

    Коментиран от #13

    12:53 28.08.2026

  • 12 Това Наде

    1 0 Отговор
    По ме възбужда

    12:56 28.08.2026

  • 13 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ай стига":

    Жалък предизборен пи-ар на отровнозелените комуняги на Шиши от ПБ.

    13:03 28.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове