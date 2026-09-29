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Демерджиев открива център за пожарникари край Покровник

Демерджиев открива център за пожарникари край Покровник

29 Септември, 2026 03:31 497 3

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  • наводнения

Учебно-тренировъчният център е изграден по трансграничния проект Floodguard 2 за реакция при наводнения и природни бедствия.

Демерджиев открива център за пожарникари край Покровник - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие Учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в землището на благоевградското село Покровник. Центърът е предназначен за обучение и реакция при наводнения и други природни бедствия.

Съоръжението е изградено по проекта Floodguard 2, финансиран по програмата Interreg „Гърция-България“. В първия етап са вложени 4,6 млн. евро. Предходната фаза на трансграничната инициатива е започнала през 2022 г., като в района на бившето поделение на Строителни войски е създаден център за обучение на пожарникари от България и Гърция.

В проекта Floodguard са участвали седем организации. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е водещият бенефициент от българска страна, а от гръцка страна координацията е била поета от Специалния секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката.

Обучения и съвместни действия при бедствия

Вторият етап на проекта Floodguard 2 е започнал през април 2025 г. Сред основните му цели са повишаване на капацитета на първореагиращите институции, доставка на специализирано и спасително оборудване, както и провеждане на съвместни обучения и полеви учения.

Проектът предвижда още уеднаквяване на процедурите за бързо реагиране чрез разработване на стандартни оперативни процедури при извънредни ситуации. Ще бъде оказвана помощ на местните власти при разработването и актуализирането на плановете за защита при бедствия. Предвидени са и обучения и информационни дейности за деца и възрастни хора.

Източници: БНР Новините


Благоевград / България
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