Демерджиев призова за по-бърз процес за смъртта на полицаите, пометени от автобус преди 4 г. в Бургас

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов присъстваха на церемония по почитане на паметта на служителите на Първо РУ – Бургас Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата полицейски служители загубиха живота си на 25 август 2022 година, докато изпълняваха служебните си задължения – спряха автобус, превозващ незаконно преминали границата на Република България мигранти. Те бяха пометени от превозното средство. Семействата на двамата загинали бургаски полицаи негодуват срещу присъдата от 20 г. лишаване от свобода, която Окръжният съд в Бургас постанови за Омар Аднан, управлявал автобуса на фаталната дата.
Възпоменателната церемония се проведе при паметника до кръговото кръстовище „Трапезица“ в Бургас. Демерджиев даде и старт на Републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на паметта на двамата полицаи.
„Има моменти, които се помнят винаги. Днес, 4 години след смъртта им, няма да забравя момента, в който главният секретар на МВР ми се обади и ми съобщи за трагичната гибел. Аз ги изпратих по последния им път и в мен остава споменът за тяхната саможертва. Това са двама доблестни мъже, които останаха в историята, защото бяхме изправени пред безпрецедентна мигрантска вълна, а полицаите защитиха съгражданите си, полагайки телата си пред автобуса, който ги уби. Делото, образувано по повод на смъртта им, още не приключило. Настойчиво апелирам към представители на съдебната власт да направят всичко възможно и необходимо, за да покажат, че ценят подвига на двамата и постановят окончателен съдебен акт”, каза Демерджиев.
По време на събитието министърът отличи 16-годишния Стилиян Трендафилов и 17-годишния му приятел Тонислав Леков от село Кошарица за проявената от тях смелост и съдействие при потушаването на пожар, който преди дни застраши имотите в населеното им място.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И по-хубав паметник
11:39 25.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 независим
11:47 25.08.2026
4 Ровенето е
с прозрачните машини
Новите червени
обичаме да
Ровим
и да се самоизтъкваме
11:47 25.08.2026
5 Пурко
11:49 25.08.2026
6 Г–н Министър,
11:53 25.08.2026
7 присъдата от 20 г.
за уж добро поведение излизат от пандиза
12:01 25.08.2026
8 Не можем повече да чакаме 8 години за
12:02 25.08.2026
9 пешо
12:09 25.08.2026
10 Ей многоимотния клоун
12:11 25.08.2026
11 Ченгетата загинали
12:11 25.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 "изпълнявали служебните си задължения"
12:15 25.08.2026
14 Долу ЕС
12:21 25.08.2026
15 Кой
Коментиран от #18
12:22 25.08.2026
16 ПРОСТИЯ МИЛИЦИОНЕР
12:23 25.08.2026
17 С бърз процес
12:23 25.08.2026
18 Как кой
До коментар #15 от "Кой":Милиционарите са подбрани тъпунгери, но шефовете им са подбрани сред подбраните тъпунгери тъпунгери на квадрат.
12:25 25.08.2026
19 Лост
12:27 25.08.2026
20 Може ченгетата
12:27 25.08.2026
21 АВА СЕЛСКИ
12:27 25.08.2026
22 Цвете
12:29 25.08.2026
23 Сега последно
12:32 25.08.2026
24 Това е един от огромните проблеми
Ето, имате мнозинство, съкращавате сроковете за всякакви видове процеси, обжалвания и други с 50%, пак ще е нещо. Само че от това имат интерес само обикновените граждани, политиците и адвокатите нямат интерес.
12:34 25.08.2026
25 Голяма глупост
12:45 25.08.2026