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Демерджиев призова за по-бърз процес за смъртта на полицаите, пометени от автобус преди 4 г. в Бургас

Демерджиев призова за по-бърз процес за смъртта на полицаите, пометени от автобус преди 4 г. в Бургас

25 Август, 2026 11:37 781 25

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  • атанас градев-
  • йордан илиев-
  • омар аднан

Загиналите опитаха да спрат автобуса, превозващ незаконно преминали границата на Република България мигранти

Демерджиев призова за по-бърз процес за смъртта на полицаите, пометени от автобус преди 4 г. в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов присъстваха на церемония по почитане на паметта на служителите на Първо РУ – Бургас Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата полицейски служители загубиха живота си на 25 август 2022 година, докато изпълняваха служебните си задължения – спряха автобус, превозващ незаконно преминали границата на Република България мигранти. Те бяха пометени от превозното средство. Семействата на двамата загинали бургаски полицаи негодуват срещу присъдата от 20 г. лишаване от свобода, която Окръжният съд в Бургас постанови за Омар Аднан, управлявал автобуса на фаталната дата.

Възпоменателната церемония се проведе при паметника до кръговото кръстовище „Трапезица“ в Бургас. Демерджиев даде и старт на Републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на паметта на двамата полицаи.

„Има моменти, които се помнят винаги. Днес, 4 години след смъртта им, няма да забравя момента, в който главният секретар на МВР ми се обади и ми съобщи за трагичната гибел. Аз ги изпратих по последния им път и в мен остава споменът за тяхната саможертва. Това са двама доблестни мъже, които останаха в историята, защото бяхме изправени пред безпрецедентна мигрантска вълна, а полицаите защитиха съгражданите си, полагайки телата си пред автобуса, който ги уби. Делото, образувано по повод на смъртта им, още не приключило. Настойчиво апелирам към представители на съдебната власт да направят всичко възможно и необходимо, за да покажат, че ценят подвига на двамата и постановят окончателен съдебен акт”, каза Демерджиев.

По време на събитието министърът отличи 16-годишния Стилиян Трендафилов и 17-годишния му приятел Тонислав Леков от село Кошарица за проявената от тях смелост и съдействие при потушаването на пожар, който преди дни застраши имотите в населеното им място.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И по-хубав паметник

    1 12 Отговор
    Че тоя грозен счупен камък, който са поставили там, на нищо не прилича.

    11:39 25.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 независим

    15 3 Отговор
    От многобройните записи се вижда ясно,че полицаите сами са си виновни.Този който шофира сам подложи колата да бъде смачкана.Напълно непреценен риск.Неоправдан и безумен.И защо ще ги спират в града?Да излагат случайни граждани на риск?Това ли е геройството?

    11:47 25.08.2026

  • 4 Ровенето е

    7 8 Отговор
    Гаранция за успех на изборите
    с прозрачните машини
    Новите червени
    обичаме да
    Ровим
    и да се самоизтъкваме

    11:47 25.08.2026

  • 5 Пурко

    15 10 Отговор
    Очакваме резултати от случая "Петрохан".Нали обеща.

    11:49 25.08.2026

  • 6 Г–н Министър,

    10 8 Отговор
    Всичко е добре казано,но ти знаеш,че всички виновни,дори и политици могат много бързо да бъдат проведени там където им е мястото.Трябва и много политическа воля,рязане до месо.

    11:53 25.08.2026

  • 7 присъдата от 20 г.

    11 0 Отговор
    тук винаги е делено на две
    за уж добро поведение излизат от пандиза

    12:01 25.08.2026

  • 8 Не можем повече да чакаме 8 години за

    10 2 Отговор
    процес. Трябва 8-летката да стане 5-летка. Другари , давайте да работимЕ !

    12:02 25.08.2026

  • 9 пешо

    14 0 Отговор
    това дело трябваше да свърши за един месец

    12:09 25.08.2026

  • 10 Ей многоимотния клоун

    20 2 Отговор
    а какво стана с анклава Баба Алино? Узаконихте ли го изцяло по заповед на боклука Крадев и укроспията Илсчук?

    12:11 25.08.2026

  • 11 Ченгетата загинали

    15 2 Отговор
    на "Трапезица“ в Бургас трябва да бъдат номинирани за наградата Дарвин. Само това може да се каже за тези ненормалници.. Да героизираш подобни неадекватни индивиди е леко малоумно според мен. Ясно трябва да се каже че за смърта си са виновни самите те

    12:11 25.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 "изпълнявали служебните си задължения"

    11 2 Отговор
    Като паркирали в насрещното движение? Аре моля..

    12:15 25.08.2026

  • 14 Долу ЕС

    5 4 Отговор
    колкото повече се интегрираме в скапания ес съдът става по демократичен и работи срещу местното население! затова се закриват всички съдилища и се връща саморазправата, бързо евтино и с дълготраен ефект!

    12:21 25.08.2026

  • 15 Кой

    11 0 Отговор
    ги прати да запречват с автомобил пътя на буса ? Имали ли са заповед и от кого ?

    Коментиран от #18

    12:22 25.08.2026

  • 16 ПРОСТИЯ МИЛИЦИОНЕР

    12 0 Отговор
    ДАВА РАЗПОРЕДБИ НА СЪДА.И ТОВА МИ БИЛО ЮРИСТ. ПЪЛЕН НЕФЕЛНИК И САМОЗАБРАВИЛ СЕ СЕЛЯНДУР.

    12:23 25.08.2026

  • 17 С бърз процес

    10 0 Отговор
    Посмъртно трябва да бъдат осъдени полицаите. Поне по 3 члена от НК и да се махне паметника от там щото не му е там мястото, а на гробището

    12:23 25.08.2026

  • 18 Как кой

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Кой":

    Милиционарите са подбрани тъпунгери, но шефовете им са подбрани сред подбраните тъпунгери тъпунгери на квадрат.

    12:25 25.08.2026

  • 19 Лост

    7 0 Отговор
    Вместо по бързо разглеждане на процеса,да каже кои началници са виновни.И тези полицаи са от 1 РПУ,а това произшествие вече в района на 2 РПУ.Кой е координатор на гонката и има ли други виновни?

    12:27 25.08.2026

  • 20 Може ченгетата

    4 0 Отговор
    Да са били пияни а не чак толкова прости. Ама то вече е без значение

    12:27 25.08.2026

  • 21 АВА СЕЛСКИ

    9 0 Отговор
    Ти пак изкърти тъпомера,за кой ли път. Да му се чудиш на Копринков/Радев/ откъде ви зъбра банда олигофрени.

    12:27 25.08.2026

  • 22 Цвете

    2 3 Отговор
    МИНИСТРЕ, КАКВО СЕ СЛУЧВА С ДРОНА? ПЕТРОХАН? КАТО ОХЛЮВИ ЗАДВИЖДАТ В ПРАВОСЪДИЕТО ДОКАЗАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПОРАДИ ЩО СЕ ПОЛУЧАВА ТАКА? ВРЕМЕТО ДА МИНАВА И СЛУЧАЙНО ДА БЪДЕ ПРИГЛУШЕНО ЛИ? 🚔🤔🚔

    12:29 25.08.2026

  • 23 Сега последно

    4 0 Отговор
    "трагична гибел" ли е или "тяхната саможертва" ? Кажи бре Демерджиев ? Аз друго мисля че е: ....олигофрения и кретения се казва

    12:32 25.08.2026

  • 24 Това е един от огромните проблеми

    0 0 Отговор
    в съдопроизводството.
    Ето, имате мнозинство, съкращавате сроковете за всякакви видове процеси, обжалвания и други с 50%, пак ще е нещо. Само че от това имат интерес само обикновените граждани, политиците и адвокатите нямат интерес.

    12:34 25.08.2026

  • 25 Голяма глупост

    0 0 Отговор
    Ако бяха застреляли маймуната дето кара автобуса, досега всичко щеше да е приключило, и полицаите щяха да бъдат наказани с по една заплата и 50 часа обществено полезен труд..

    12:45 25.08.2026

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