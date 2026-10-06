Протест в Бургас срещу сливането на ИАРА с Агенцията по горите

Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури протестираха пред Областната администрация в Бургас срещу предвижданото обединение на ИАРА с Агенцията по горите. Те настояват агенцията да запази самостоятелността си.

Протестиращите се опасяват от съкращения и от промени в контрола върху риболова в Черно море и във вътрешните водоеми. В ИАРА работят малко над 200 души. Според синдикатите двете агенции имат различни функции и различна нормативна уредба, което поставя под въпрос ефекта от евентуалното им обединяване.

Обсъждат се 26 щатни бройки

Министерството на земеделието съобщи пред bTV, че все още се обсъждат преструктуриране и оптимизация на около 26 щатни бройки в общата администрация. По информация на ведомството промените ще бъдат насочени основно към пенсионери, служители пред пенсия и незаети позиции.

„Целта на промените е повече инспектори на терен“, заявяват от Министерството на земеделието.

Към момента няма потвърдено окончателно решение за сливането на ИАРА с Агенцията по горите. Спорът е свързан както със статута на агенцията, така и с начина, по който ще бъде организиран контролът върху риболова, ако преструктурирането бъде одобрено.

Източници: btvnovinite.bg