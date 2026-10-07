Депутатите разшириха кръга от лица, които могат да извършват частна охранителна дейност

Да бъде разширен кръгът от лица, които могат да извършват частна охранителна дейност. Това реши парламентът с приетия на второ четене законопроект за промени в Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), внесен от Министерския съвет, предават от БТА.
С предложените промени отпада изискването трудовият договор да е „основен“ и се разширява кръгът на лицата, желаещи да работят допълнително, се посочва в мотивите на законопроекта. Управителите на търговски дружества и юридическите лица се включват в категорията на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършване на частна охранителна дейност. Предвижда се изменение в броя на служителите на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност в съответствие с броя на упълномощените представители на сдруженията на лицата, извършващи частна охранителна дейност.
В съществуващата правна уредба по ЗЧОД възложител по договор за „лична охрана“ може да бъде само физическо лице – управител или собственик на дружеството, а с добавянето на „юридическо лице“ ще се обхванат случаите, когато дружество се явява в качеството на „възложител“ по договор за лична охрана на управител, собственик, служител или друго служебно лице, срещу което има реална заплаха, като самото охранявано физическо лице няма финансовата възможност да поеме разходите за личната си охрана, посочва вносителят.
С цел преодоляване на неравнопоставеността между търговците, регистрирани по българското законодателство, и търговците, регистрирани по законодателството на друга държава членка на ЕС, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, се предвижда държавна такса за издаване на удостоверения в размер, определен с тарифа.
Парламентът отхвърли предложението на народния представител от „Демократична България“ (ДБ) Анна Бодакова, с което да не бъдат допускани до извършване на частна охранителна дейност лица, които са осъждани за сексуални посегателства, включително срещу непълнолетни, като не се отчита настъпилата реабилитация. „Смятам, че по този начин законът ще защити повече българските граждани и деца“, каза Божидар Божанов от ДБ в рамките на дебата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
15:30 07.10.2026
2 Анелия Андреева
15:31 07.10.2026
3 Всеки педофил
15:34 07.10.2026
4 Пенсионер
Коментиран от #13
15:36 07.10.2026
5 Рундювците верно
15:37 07.10.2026
6 ристю
15:37 07.10.2026
7 Интересно
15:38 07.10.2026
8 И какво ще охраняват
Ааа, сетих се. Кой каквото е откраднал си е негов
о ама е хубаво и някак си и да се пази.
15:39 07.10.2026
9 Не мога да разбера
15:39 07.10.2026
10 Рундювците верно
15:40 07.10.2026
11 Рундювците верно
15:45 07.10.2026
12 Прогресисти
15:56 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 лама Иво
16:09 07.10.2026
15 Троян
16:18 07.10.2026
16 Жалко
16:20 07.10.2026
17 Бфбж
16:21 07.10.2026
18 Последния Софиянец
16:37 07.10.2026
19 бкп-дс/алчни/
16:38 07.10.2026
20 Прогресивно ми е ще повърна
16:41 07.10.2026
21 така така тази будакова заедно
16:41 07.10.2026
22 HapkoЙотова със Zелените чорапки
Това са фактите !
16:53 07.10.2026
23 Да бе
16:54 07.10.2026