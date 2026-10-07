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Депутатите разшириха кръга от лица, които могат да извършват частна охранителна дейност

Депутатите разшириха кръга от лица, които могат да извършват частна охранителна дейност

7 Октомври, 2026 15:25 1 169 23

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  • частна охранителна дейност

Парламентът отхвърли предложението на народния представител от „Демократична България“ (ДБ) Анна Бодакова, с което да не бъдат допускани до извършване на частна охранителна дейност лица, които са осъждани за сексуални посегателства, включително срещу непълнолетни, като не се отчита настъпилата реабилитация.

Депутатите разшириха кръга от лица, които могат да извършват частна охранителна дейност - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Да бъде разширен кръгът от лица, които могат да извършват частна охранителна дейност. Това реши парламентът с приетия на второ четене законопроект за промени в Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), внесен от Министерския съвет, предават от БТА.

С предложените промени отпада изискването трудовият договор да е „основен“ и се разширява кръгът на лицата, желаещи да работят допълнително, се посочва в мотивите на законопроекта. Управителите на търговски дружества и юридическите лица се включват в категорията на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършване на частна охранителна дейност. Предвижда се изменение в броя на служителите на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност в съответствие с броя на упълномощените представители на сдруженията на лицата, извършващи частна охранителна дейност.

В съществуващата правна уредба по ЗЧОД възложител по договор за „лична охрана“ може да бъде само физическо лице – управител или собственик на дружеството, а с добавянето на „юридическо лице“ ще се обхванат случаите, когато дружество се явява в качеството на „възложител“ по договор за лична охрана на управител, собственик, служител или друго служебно лице, срещу което има реална заплаха, като самото охранявано физическо лице няма финансовата възможност да поеме разходите за личната си охрана, посочва вносителят.

С цел преодоляване на неравнопоставеността между търговците, регистрирани по българското законодателство, и търговците, регистрирани по законодателството на друга държава членка на ЕС, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, се предвижда държавна такса за издаване на удостоверения в размер, определен с тарифа.

Парламентът отхвърли предложението на народния представител от „Демократична България“ (ДБ) Анна Бодакова, с което да не бъдат допускани до извършване на частна охранителна дейност лица, които са осъждани за сексуални посегателства, включително срещу непълнолетни, като не се отчита настъпилата реабилитация. „Смятам, че по този начин законът ще защити повече българските граждани и деца“, каза Божидар Божанов от ДБ в рамките на дебата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    3 4 Отговор
    народнАТА представителКА от „Демократична България“ (ДБ)- Анна Бодакова

    15:30 07.10.2026

  • 2 Анелия Андреева

    7 2 Отговор
    Нови частни,охранителни фирми ще са на хоризонта.

    15:31 07.10.2026

  • 3 Всеки педофил

    16 4 Отговор
    Трябва да може да извършва частна охранителна дейност. Особенно на училища и детски градини. Всеки сбъркан терорист трябва да може да пази складовете на Гебрев ....мидааа ! А Делта Гард ще замени и ДАНС и БОП-а, барабар със съдебната ...

    15:34 07.10.2026

  • 4 Пенсионер

    11 2 Отговор
    Полиция, охранителни фирми,държавна и общинска администрация,учители....и пр. КОЙ ЩЕ ПЛАЩА ЗА ДА Я ИМА ПЕНСИЯТА МИ?

    Коментиран от #13

    15:36 07.10.2026

  • 5 Рундювците верно

    12 2 Отговор
    Ще се окажат много кухи тъпунгери обаче

    15:37 07.10.2026

  • 6 ристю

    3 1 Отговор
    Баба ти ще плаща.

    15:37 07.10.2026

  • 7 Интересно

    10 1 Отговор
    Кой има полза от наркоразпространителите, изнасилвачите и педофилите? Изглежда имаме власти, които искат да се барикадират топчнон зад тяхната защита. От кого? От народа ли? Мутрите са на власт.

    15:38 07.10.2026

  • 8 И какво ще охраняват

    12 1 Отговор
    толкоз много охранители. Нищо не се произвежда.
    Ааа, сетих се. Кой каквото е откраднал си е негов
    о ама е хубаво и някак си и да се пази.

    15:39 07.10.2026

  • 9 Не мога да разбера

    9 1 Отговор
    Не ревяха ли управляващите постоянно ни надуваха главите те и техните интернет калинки с петроханци и педофили? Що стана?

    15:39 07.10.2026

  • 10 Рундювците верно

    7 1 Отговор
    (преодоляване на неравнопоставеността между търговците, регистрирани по българското законодателство, и търговците, регистрирани по законодателството на друга държава членка на ЕС)....... Нали се сещате а? Частни западни трибуквени абревиатури ще се разпищолят съвсем законно у нас .... къде е дъното обаче е въпроса хора ?

    15:40 07.10.2026

  • 11 Рундювците верно

    5 4 Отговор
    Частни затвори ще могат да се строят, управляват и охраняват от частни охранителни фирми включително и небългарски ! Калушковците ще бъдат заменени с нови ... Поредната серия гнус и мерзавство. Дали редовите рундювци знаят въобще какво гласуват?

    15:45 07.10.2026

  • 12 Прогресисти

    9 1 Отговор
    Обяснете моля. Как до вчера ни надувахте главите с петроханци и педофили. Но ще ви пазят точно изнасилвачите и педофилите? Да не ви беше издадена нова заповед да спрете плочата за Петрохан? Днес не съм ви забелязвал да въртите тази плоча.

    15:56 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 лама Иво

    5 2 Отговор
    Ние с моите рейнджъри сме в този кръг. Боби Сандови кръг съм го разширявал лично

    16:09 07.10.2026

  • 15 Троян

    2 0 Отговор
    Моята охрана е самурайски меч. Изковах си го сам, гледайки изковани в огъня, Реже като бръснач. За всеки случай и няколко огнестрелни оръжия не във дома де. Да си гледат работата мутрите "охранители"

    16:18 07.10.2026

  • 16 Жалко

    2 1 Отговор
    за ламата от Петрохан. Това беше в негова чест.

    16:20 07.10.2026

  • 17 Бфбж

    5 0 Отговор
    Цяла индустрия развиха с тая охранителна дейност. Всякакви престъпници наемат на работа. Не стига, че сме с най- голям брой милиционери на глава от населението, ами и всеки трети мъж работи охранител.

    16:21 07.10.2026

  • 18 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    И отхвърлиха увеличение на заплатите на медиците.Все хубави неща свършиха.

    16:37 07.10.2026

  • 19 бкп-дс/алчни/

    1 0 Отговор
    чували сте навярно за стокхолмски синдром,сега,ние,които смарангясахме държавата през последните 37г искаме доверието ВИ ,за да ВИ оправим!умните ще разберат иронията!

    16:38 07.10.2026

  • 20 Прогресивно ми е ще повърна

    1 0 Отговор
    Да се знае" според Радевистите, охрана могат да работят и осъждани за сексуални посегателства, включително срещу непълнолетни!!!

    16:41 07.10.2026

  • 21 така така тази будакова заедно

    1 1 Отговор
    с белобрадова искаха да прокарат закона за лгблт в училищата милите те а сега загрижена въпросната пати@ца на дб

    16:41 07.10.2026

  • 22 HapkoЙотова със Zелените чорапки

    0 0 Отговор
    За "прогресивните" комуняги е приоритет защитата на наркоразпространители, хазартни босове, зърнари и пътищари, контрабандисти, охранители и cekcyaлни иZвpaтеняци !
    Това са фактите !

    16:53 07.10.2026

  • 23 Да бе

    0 0 Отговор
    И аз го чух тва. Гюров го пазили от някаква "федерация на педофилите" с шеф някакъв чфут Гълабов

    16:54 07.10.2026

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