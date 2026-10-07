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Вигенин в Страсбург: Отношенията между ЕС и Китай трябва да се градят върху диалог

Вигенин в Страсбург: Отношенията между ЕС и Китай трябва да се градят върху диалог

7 Октомври, 2026 14:38 339

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Евродепутатът с остра позиция по време на дебата в Страсбург по доклада за политическите отношения между ЕС и Китай

Вигенин в Страсбург: Отношенията между ЕС и Китай трябва да се градят върху диалог - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отношенията ни с Китай не могат да бъдат сведени до избор между конфронтация и примиренчество. Европа трябва да бъде твърда там, където са заложени нашите интереси и ценности по отношение на правата на човека, честната конкуренция и защитата на нашата индустриална база. Твърдостта обаче не трябва да означава, че трябва да затваряме вратата за диалог. Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на дебата в Страсбург по доклада за политическите отношения между ЕС и Китай, който беше приет от ЕП. Документът е фокусиран върху търговския дисбаланс, стратегическите зависимости, човешките права, Тайван и подкрепата на Пекин за Русия.

Вигенин изтъкна пред колегите си, че Китай е твърде важен глобален фактор, за да може Европа да си позволи да не води диалог с него. „Нуждаем се от самостоятелен европейски подход - принципен, реалистичен и основан на собствените ни интереси, вместо автоматично да следваме политиката на други. Това означава ясно да заявяваме различията си, като същевременно определяме областите, в които сътрудничеството може да доведе до конкретни резултати“, акцентира той. Според евродепутата изкуственият интелект е една от тези области. „ЕС и Китай са сред основните фактори в развитието на ИИ и имаме общ интерес да обсъждаме безопасността, стандартите, прозрачността и отговорното му използване“, е мнението на евродепутата. Той посочи, че и двете страни подкрепят международния ред, основан на правила, и силната роля на ООН. Това според него може да служи като основание да бъде приложена същата логика в отношенията в по-широк план.

„Европа трябва да бъде отворена, независима и конструктивна. Проектът ни за доклад звучи като обявяване на война“- така оцени документа Кристиан Вигенин, който гласува против документа, и призова колегите си да не го подкрепят.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин в Страсбург: Отношенията между ЕС и Китай трябва да се градят върху диалог


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