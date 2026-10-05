Служители на ИАРА протестират в Бургас срещу сливането с Агенцията по горите

Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури протестират пред сградата на Областната администрация в Бургас срещу намерението агенцията да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Те настояват ИАРА да запази самостоятелния си статут.

Протестиращите посочват, че двете структури имат различни функции и работят по различно законодателство. Според тях евентуалното обединение може да доведе до съкращения и да промени контрола върху риболова в Черно море и вътрешните водоеми.

Искат оставката на земеделския министър

Недоволството е насочено и към министъра на земеделието Пламен Абровски. Синдикатът на служителите вече поиска оставката му, като обяви, че липсва диалог по подготвяната промяна. Мирният протест е обявен за периода от 12:00 до 13:00 часа пред Областната администрация в Бургас.

Повод за острата реакция е интервю на Абровски пред Българското национално радио от 28 септември. Тогава министърът е заявил: „Във вида, в който съществува в момента ИАРА-та, тя е абсолютно безполезна дори на себе си.“ Той е посочил още, че двете дирекции на агенцията в Бургас и Варна няма да бъдат засегнати.

Служителите определят тези оценки като неоправдани и уронващи престижа на държавната администрация. Те настояват да бъдат представени конкретните анализи, доклади и оценки, послужили като основание за сливането, както и оценка на отражението му върху кадровия състав, бюджета и контролната дейност.

ИАРА да запази териториалните си звена

Позицията на протестиращите е, че не се противопоставят на реформи, когато те са професионално обосновани, но не приемат промяна, която според тях ще заличи специализираната експертиза на агенцията. Те искат ИАРА да остане самостоятелна структура с всичките си териториални звена.

Сред поставените искания са още проверка на твърденията, че агенцията „почти не функционира“, публично представяне на документите зад решението за сливане и провеждане на реален диалог със служителите и синдикалните им представители.

Източници: bntnews.bg, news.bg