Новини
България »
Бургас »
Служители на ИАРА протестират в Бургас срещу сливането с Агенцията по горите

Служители на ИАРА протестират в Бургас срещу сливането с Агенцията по горите

5 Октомври, 2026 12:49 573 8

  • иара-
  • бургас-
  • пламен абровски-
  • агенция по горите-
  • протест-
  • сливане-
  • съкращения-
  • административна реформа

Те настояват агенцията да остане самостоятелна и предупреждават за съкращения и промени в контрола върху риболова.

Служители на ИАРА протестират в Бургас срещу сливането с Агенцията по горите - 1
Снимка: БНТ, Елеана Цанова
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури протестират пред сградата на Областната администрация в Бургас срещу намерението агенцията да бъде слята с Изпълнителната агенция по горите. Те настояват ИАРА да запази самостоятелния си статут.

Протестиращите посочват, че двете структури имат различни функции и работят по различно законодателство. Според тях евентуалното обединение може да доведе до съкращения и да промени контрола върху риболова в Черно море и вътрешните водоеми.

Искат оставката на земеделския министър

Недоволството е насочено и към министъра на земеделието Пламен Абровски. Синдикатът на служителите вече поиска оставката му, като обяви, че липсва диалог по подготвяната промяна. Мирният протест е обявен за периода от 12:00 до 13:00 часа пред Областната администрация в Бургас.

Повод за острата реакция е интервю на Абровски пред Българското национално радио от 28 септември. Тогава министърът е заявил: „Във вида, в който съществува в момента ИАРА-та, тя е абсолютно безполезна дори на себе си.“ Той е посочил още, че двете дирекции на агенцията в Бургас и Варна няма да бъдат засегнати.

Служителите определят тези оценки като неоправдани и уронващи престижа на държавната администрация. Те настояват да бъдат представени конкретните анализи, доклади и оценки, послужили като основание за сливането, както и оценка на отражението му върху кадровия състав, бюджета и контролната дейност.

ИАРА да запази териториалните си звена

Позицията на протестиращите е, че не се противопоставят на реформи, когато те са професионално обосновани, но не приемат промяна, която според тях ще заличи специализираната експертиза на агенцията. Те искат ИАРА да остане самостоятелна структура с всичките си териториални звена.

Сред поставените искания са още проверка на твърденията, че агенцията „почти не функционира“, публично представяне на документите зад решението за сливане и провеждане на реален диалог със служителите и синдикалните им представители.

Източници: bntnews.bg, news.bg


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ловец и рибар

    10 1 Отговор
    Ловци, рибари, гъбари и дървари - в една агенция.

    12:51 05.10.2026

  • 2 Чантаджий

    13 0 Отговор
    Ми как няма да са против. Сега ще трябва да делят рушветите с колегите от другата агенция

    12:55 05.10.2026

  • 3 Робот

    1 0 Отговор
    Факти няма да получат наказание от болонски възпитаник , той е НЕУК..! Има хора с техническо образование които вече искат да запалят пропагандата и лъжата..!

    12:56 05.10.2026

  • 4 горски

    4 0 Отговор
    Иара има смисъл за Черно море и донякъде Дунав където има промишленриболов.Иначе с 1 реално дейсстващ служител на община.../среднопритеглено/ си е жива разсипия на средства.На времето всички горски надзиратели можеше да осъществяват контрол /5-10 на община/.Така че има смисъл въпросната реформа,стига да засегне и горския сектор и да възстанови правата на горските стражари по подобие на италиянските рейнджъри....с оръжие и възможност за арести.Иначе само пари на вятъра.Но и самите горски трябва да са със подбор и адекватно образование,а не такива събрани от кол и въже или напълно безпросветни.

    13:10 05.10.2026

  • 5 ....

    1 0 Отговор
    И ловец и рибар съм, и нана, лала ...😂😂

    13:11 05.10.2026

  • 6 Павел Пенев

    8 0 Отговор
    Агенциите и институтите у нас трябва да се закрият 90% а останалите да преминат към съответните министерства. В тези структури работят търтеи с високи заплати и големи претенции. Същото се отнася и за т.нар.НПО които се финансират от чужбина и работят срещу правителството така както им наредят чуждите служби. Това трябва да бъде прекратено.

    13:14 05.10.2026

  • 7 Никой

    0 0 Отговор
    Това са странни бюджетни разхиди, лятото свърши.

    13:21 05.10.2026

  • 8 Рибар

    1 0 Отговор
    От десет години ходя редовно за риба и нито веднъж не са ме проверявали тия безделници.

    13:28 05.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове