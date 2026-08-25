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Докато МВР го търси: Стоян Колев е на живо в TikTok. Похвали се, че бил в чужбина

Докато МВР го търси: Стоян Колев е на живо в TikTok. Похвали се, че бил в чужбина

25 Август, 2026 14:13 1 735 41

  • мвр-
  • стоян колев-
  • търсене-
  • чужбина-
  • tiktok

По думите на инфлуенсъра той може да се предаде и след седмица, но му било кеф от извършеното. Според казаното от него той е избягал с помощта на млада дама, а двамата били "Бони и Клайд"

Докато МВР го търси: Стоян Колев е на живо в TikTok. Похвали се, че бил в чужбина - 1
Снимка: Novini.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Докато МВР го търси - избягалият от домашен арест Стоян Колев е на живо в TikTok. Малко след 12 часа живото излъчване се гледа от над 6000 души, информират от novini.bg.

Скандалният инфлуенсър е в разговор с друг мъж.

"Какво има за мен? Ще избягам по боксерки към Гърция. М6 и КГБ искат да ме изчаткат", каза той.

По думите му той е извън границите на страната, може да се предаде и след седмица, но му било кеф от извършеното. Според казаното от него той е избягал с помощта на млада дама, а двамата били "Бони и Клайд".

Снощи той сам засне как е избягал с гривна от домашния си арест. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че "в гривната на Стоян Колев няма нужното устройство за проследяване."

От второто живо излъчване на Стоян Колев стана ясно, че се намира в Турция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    62 1 Отговор
    Каквото ни е населението, такива са ни инфлуенсърите! Не виждам, кой нормален човек би гледал доброволно тази муцуна? Ама явно, се намират хора, над които да инфлуенсва. Оня професор беше много прав за 80-те%.

    Коментиран от #27, #31, #37, #40

    14:26 25.08.2026

  • 2 Ментърджиев пикчърс е зает

    23 28 Отговор
    да лови джипиес заглушители

    14:27 25.08.2026

  • 3 Защо такива тиквени

    21 5 Отговор
    Тъпанари изобщо се изявяват тук
    Превъртат
    Жега е
    Затвор во главе с лидера

    14:27 25.08.2026

  • 4 Хаха

    25 3 Отговор
    Да не му сложихте златна гривна…

    14:27 25.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Туш

    41 0 Отговор
    Туш на скъпоплатена система , и съдебна , и присмехулно-полицейската. Качете им с още 100 процента заплатите през следващия бюджет.

    Коментиран от #12

    14:29 25.08.2026

  • 7 Фори

    36 21 Отговор
    Този пияница направи Дерменджиев на смешен!

    Коментиран от #29

    14:34 25.08.2026

  • 8 да попитам само нещо

    25 4 Отговор
    този да не е трети братовчед на ивайло мирчев от бкп-дб?

    Коментиран от #18

    14:35 25.08.2026

  • 9 Лост

    37 2 Отговор
    Ами ,ако е в Турция,да го пуснат за издирване с червена бюлетина.Турците ще го намерят за 24 часа и после българите да забравят да си го поискат.В турския затвор ще може да се кефи колкото си иска.Митьо очите го намериха за 24 часа и после орева орталъка да го прибират в България.

    14:36 25.08.2026

  • 10 Не оставам в България

    16 5 Отговор
    Смях в меверето ххииий. тик так тик так.....
    Оставкииии да се назначат китайски роботи полицаии ......

    14:38 25.08.2026

  • 11 ШЕФА

    16 2 Отговор
    Стоянчо Тик Ток клоуна добре ще се наиграе !

    14:38 25.08.2026

  • 12 Знаещ

    16 14 Отговор

    До коментар #6 от "Туш":

    Пуснали са го под домашен арест не полицаите , а реферите ! Липсата на достатъчно арести и затвори е не по вина на полицаите , а на министър председателят и депутатите . Ама гривната бива дефектна и не можела да проследи откачалника . Вината е на правителството , за това , че не е снабдила полицаите с качествени гривни . Полицаите работят със законите разпоредени им от депутатите и с материалните ресурси дадени им от правителството което е на власт .

    14:39 25.08.2026

  • 13 Обичам да се роказвам

    7 14 Отговор
    Демелжиев е инфлэенсъра,този е аматьор

    14:39 25.08.2026

  • 14 милицай с голяма заплата

    15 0 Отговор
    търсим го много

    14:39 25.08.2026

  • 15 Продължаваме Промяната

    11 18 Отговор
    Това е срам за Дерменджиев. ОСТАВКА

    14:41 25.08.2026

  • 16 Тези гривни полицията ги вади

    14 0 Отговор
    от снакс зайо байо докато обядват в управлението и зад храстите.

    14:41 25.08.2026

  • 17 ?????

    6 2 Отговор
    Кой е този и какво е сторил,че за първи път го виждам?

    14:43 25.08.2026

  • 18 Цъ...

    2 10 Отговор

    До коментар #8 от "да попитам само нещо":

    Типична копейка.

    14:45 25.08.2026

  • 19 Гого Мого

    7 0 Отговор
    Абе нещо на снимките ми се струват различни хора. Не знам ама не си приличат много тия двамата.

    14:49 25.08.2026

  • 20 Полиция е равно на ПОРНО

    9 3 Отговор
    А МВР е: меки вътрешни рекетьори!
    Правят ги за смях разни педалч€та и кифли.

    14:50 25.08.2026

  • 21 НИЩО МУ НЯМА

    10 2 Отговор
    БОНИ И КЛАЙД СИГУРНО ГО Е
    СКРИЛА ПОД ФУСТАТА...
    АМА ОНЗИ С ПОРХЕТО ЗА 1789лв
    КАК ДА СЕ СЕТИ😀

    14:51 25.08.2026

  • 22 Тия гривни

    15 1 Отговор
    трябва да ги правят с малко взрив - напуснеш ли периметъра, който е зададен и бум..

    14:52 25.08.2026

  • 23 цървули

    12 0 Отговор
    Къде мисли,че ще се скрие този гащник?
    Всяко чудо за три дни, най- голямото за пет.

    14:55 25.08.2026

  • 24 Дефектата му се падна

    4 0 Отговор
    Дал е най малко 1000 евро за гривната и е тръгнал на расходка.

    14:57 25.08.2026

  • 25 Леле дъното

    8 0 Отговор
    Реших да видя, кой е този, той изобщо не е наред с психиката. Сигурно наркотиците са му направили мозъка на пихтия. Във видеото говореше за мутрите през 90те , а в интернет пише, че е на 38 или 39 години. Той е бил дете по това време, пълен лъжец и психично болен.

    15:07 25.08.2026

  • 26 Ех ! Пак !

    3 0 Отговор
    Тая България !

    Ще му Купиш Каквото Трябва !

    И Няма Да го Направи !

    Както Трябва !

    15:07 25.08.2026

  • 27 Проф. Христов каза за 80%

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    през 2017 година. Сега вероятно са доста повече.
    Но все си мисля, че дори и тези 80 % не са толкова дебилни , че да гледат този абсурден келеш.

    15:09 25.08.2026

  • 28 Боже

    3 0 Отговор
    Какво безобразие,ето ви като ги пускате под гаранциии под домашни арести.Абе имате ли мозък в главите си,такива ви унизяват и ви правят за смях.Не ви ли е неудобно?

    15:11 25.08.2026

  • 29 На Приказки !

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фори":

    Е лесно !

    Ама Дай да свършим !

    Някаква !

    Работа !

    15:12 25.08.2026

  • 30 Да професора

    2 0 Отговор
    Е прав , тотално е деградирало новото поколение .

    15:12 25.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Еееее

    1 0 Отговор
    На това му се казва,пълен комплексар.

    15:19 25.08.2026

  • 34 Янко

    2 0 Отговор
    Гледали го 6000 човека и после се сърдят че имало 80% д......

    15:21 25.08.2026

  • 35 Вова

    0 0 Отговор
    Стоянката да думне декл. кеш на Демата и ще падне много смях

    15:25 25.08.2026

  • 36 Браво Пич !

    1 1 Отговор
    Жалкото Е !

    Че не ти Плащат !

    5К заплата !

    15:26 25.08.2026

  • 37 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Вече не са 80%. Вече е рядкост да срещнеш нормален човек, който да не е вперил поглед в "усройството" да не размазва по дислея сУполи опитвайки се да победи някое приложение или лайквайки нещо и някъде.
    Онези които гледат подобни инфлуенсъри и риалити програми са повече от 90%, но всеки един о тях ще ви заяви гордо, че той не гледа "бози" и не слуша чалга. Обаче щом се прибере, мигновено намира оправдание за себе си и пуска ТВ за да види кво стаа у фермата. Уж да им се присмее, уж как е надраснал тия неща, но ще си изгледа епизода, утре вечер и следващия и така целия сезон, докато почне друг сезон на друго риалити.
    Тези с телефоните обаче не могат да се скрият, защото се виждат от космоса за разлика от горните.

    15:31 25.08.2026

  • 38 Цвете

    1 1 Отговор
    ДЕМЕРДЖИЕВ, ВИЖ КАК СЕ ПОДИГРАВАТ НА МВР БАНДИТИТЕ.НЕПРОКОПСАНА СТРАНА И ДОСТА ИЗМЕТ В НЕЯ. ЯВНО ТРЯБВАТ НОВИ ЗАТВОРИ.🚔🚔🚔

    15:31 25.08.2026

  • 39 Цвете

    1 1 Отговор
    ДЕМЕРДЖИЕВ, ВИЖ КАК СЕ ПОДИГРАВАТ НА МВР БАНДИТИТЕ.НЕПРОКОПСАНА СТРАНА И ДОСТА ИЗМЕТ В НЕЯ. ЯВНО ТРЯБВАТ НОВИ ЗАТВОРИ.🚔🚔🚔

    15:33 25.08.2026

  • 40 Кой може

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    При село и градчета необразовани патладжани кой мислиш, че го гледа.

    15:50 25.08.2026

  • 41 е стига де

    0 0 Отговор
    значи има поне още 6 хил такива кат него.... жив зян сме значи...

    15:50 25.08.2026

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