Докато МВР го търси: Стоян Колев е на живо в TikTok. Похвали се, че бил в чужбина

Докато МВР го търси - избягалият от домашен арест Стоян Колев е на живо в TikTok. Малко след 12 часа живото излъчване се гледа от над 6000 души, информират от novini.bg.
Скандалният инфлуенсър е в разговор с друг мъж.
"Какво има за мен? Ще избягам по боксерки към Гърция. М6 и КГБ искат да ме изчаткат", каза той.
По думите му той е извън границите на страната, може да се предаде и след седмица, но му било кеф от извършеното. Според казаното от него той е избягал с помощта на млада дама, а двамата били "Бони и Клайд".
Снощи той сам засне как е избягал с гривна от домашния си арест. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че "в гривната на Стоян Колев няма нужното устройство за проследяване."
От второто живо излъчване на Стоян Колев стана ясно, че се намира в Турция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #27, #31, #37, #40
14:26 25.08.2026
2 Ментърджиев пикчърс е зает
14:27 25.08.2026
3 Защо такива тиквени
Превъртат
Жега е
Затвор во главе с лидера
14:27 25.08.2026
4 Хаха
14:27 25.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Туш
Коментиран от #12
14:29 25.08.2026
7 Фори
Коментиран от #29
14:34 25.08.2026
8 да попитам само нещо
Коментиран от #18
14:35 25.08.2026
9 Лост
14:36 25.08.2026
10 Не оставам в България
Оставкииии да се назначат китайски роботи полицаии ......
14:38 25.08.2026
11 ШЕФА
14:38 25.08.2026
12 Знаещ
До коментар #6 от "Туш":Пуснали са го под домашен арест не полицаите , а реферите ! Липсата на достатъчно арести и затвори е не по вина на полицаите , а на министър председателят и депутатите . Ама гривната бива дефектна и не можела да проследи откачалника . Вината е на правителството , за това , че не е снабдила полицаите с качествени гривни . Полицаите работят със законите разпоредени им от депутатите и с материалните ресурси дадени им от правителството което е на власт .
14:39 25.08.2026
13 Обичам да се роказвам
14:39 25.08.2026
14 милицай с голяма заплата
14:39 25.08.2026
15 Продължаваме Промяната
14:41 25.08.2026
16 Тези гривни полицията ги вади
14:41 25.08.2026
17 ?????
14:43 25.08.2026
18 Цъ...
До коментар #8 от "да попитам само нещо":Типична копейка.
14:45 25.08.2026
19 Гого Мого
14:49 25.08.2026
20 Полиция е равно на ПОРНО
Правят ги за смях разни педалч€та и кифли.
14:50 25.08.2026
21 НИЩО МУ НЯМА
СКРИЛА ПОД ФУСТАТА...
АМА ОНЗИ С ПОРХЕТО ЗА 1789лв
КАК ДА СЕ СЕТИ😀
14:51 25.08.2026
22 Тия гривни
14:52 25.08.2026
23 цървули
Всяко чудо за три дни, най- голямото за пет.
14:55 25.08.2026
24 Дефектата му се падна
14:57 25.08.2026
25 Леле дъното
15:07 25.08.2026
26 Ех ! Пак !
Ще му Купиш Каквото Трябва !
И Няма Да го Направи !
Както Трябва !
15:07 25.08.2026
27 Проф. Христов каза за 80%
До коментар #1 от "Гост":през 2017 година. Сега вероятно са доста повече.
Но все си мисля, че дори и тези 80 % не са толкова дебилни , че да гледат този абсурден келеш.
15:09 25.08.2026
28 Боже
15:11 25.08.2026
29 На Приказки !
До коментар #7 от "Фори":Е лесно !
Ама Дай да свършим !
Някаква !
Работа !
15:12 25.08.2026
30 Да професора
15:12 25.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Еееее
15:19 25.08.2026
34 Янко
15:21 25.08.2026
35 Вова
15:25 25.08.2026
36 Браво Пич !
Че не ти Плащат !
5К заплата !
15:26 25.08.2026
37 Механик
До коментар #1 от "Гост":Вече не са 80%. Вече е рядкост да срещнеш нормален човек, който да не е вперил поглед в "усройството" да не размазва по дислея сУполи опитвайки се да победи някое приложение или лайквайки нещо и някъде.
Онези които гледат подобни инфлуенсъри и риалити програми са повече от 90%, но всеки един о тях ще ви заяви гордо, че той не гледа "бози" и не слуша чалга. Обаче щом се прибере, мигновено намира оправдание за себе си и пуска ТВ за да види кво стаа у фермата. Уж да им се присмее, уж как е надраснал тия неща, но ще си изгледа епизода, утре вечер и следващия и така целия сезон, докато почне друг сезон на друго риалити.
Тези с телефоните обаче не могат да се скрият, защото се виждат от космоса за разлика от горните.
15:31 25.08.2026
38 Цвете
15:31 25.08.2026
39 Цвете
15:33 25.08.2026
40 Кой може
До коментар #1 от "Гост":При село и градчета необразовани патладжани кой мислиш, че го гледа.
15:50 25.08.2026
41 е стига де
15:50 25.08.2026