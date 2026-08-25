Докато МВР го търси: Стоян Колев е на живо в TikTok. Похвали се, че бил в чужбина

Докато МВР го търси - избягалият от домашен арест Стоян Колев е на живо в TikTok. Малко след 12 часа живото излъчване се гледа от над 6000 души, информират от novini.bg.

Скандалният инфлуенсър е в разговор с друг мъж.

"Какво има за мен? Ще избягам по боксерки към Гърция. М6 и КГБ искат да ме изчаткат", каза той.

По думите му той е извън границите на страната, може да се предаде и след седмица, но му било кеф от извършеното. Според казаното от него той е избягал с помощта на млада дама, а двамата били "Бони и Клайд".

Снощи той сам засне как е избягал с гривна от домашния си арест. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че "в гривната на Стоян Колев няма нужното устройство за проследяване."

От второто живо излъчване на Стоян Колев стана ясно, че се намира в Турция.