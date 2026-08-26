Военен дрон изплува на плаж край Варна

Денков към ПБ: Ако продължавате да управлявате все така неубедително, зимните месеци ще станат много, много горещи

След сто дни управление надеждите се разпадат и се превръщат в огромно разочарование. Лъжите не могат да променят реалността, а тя е доста грозна. ...