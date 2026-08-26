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Военен дрон изплува на плаж край Варна

Военен дрон изплува на плаж край Варна

26 Август, 2026 09:41 1 330 43

  • дрон-
  • варна-
  • кабакум

Районът е отцепен

Военен дрон изплува на плаж край Варна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дрон изплува на плаж Кабакум край Варна.

На място има гранични полицаи и военни, съобщи Нова тв.

Районът е отцепен.

Очаквайте подробности!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    21 2 Отговор
    кой му дреме
    аз съм в Австралия

    тука имаме нормални управници

    Коментиран от #15

    09:43 26.08.2026

  • 2 Руските Дронове

    6 36 Отговор
    Са навсякъде.

    Когато разни Пияндурници ги
    Управляват
    Това е Резултатът.

    09:43 26.08.2026

  • 3 Боруна Лом

    41 6 Отговор
    ПОДАРЪЦИ ОТ,,ПРИЗНАТЕЛНА,, УКРИЯ!

    09:43 26.08.2026

  • 4 смок

    25 0 Отговор
    Сигурно му е омръзнало да бъде мокър и е решил да се поизсуши на пясъка.

    Коментиран от #20

    09:44 26.08.2026

  • 5 Военен дрон изплува на плаж

    28 5 Отговор
    пак някой урк с статут на бежанец по черноморието си прави гаргара с органите
    както другаде в ес

    09:44 26.08.2026

  • 6 Нема а се плашите!

    27 1 Отговор
    Тия на снимката ни пазят.

    09:45 26.08.2026

  • 7 малко истински факти

    14 5 Отговор
    Вай вай , пак ще се раздуват локуми от радев-локумджана ...

    09:49 26.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Този е бая голям и скъп.

    09:49 26.08.2026

  • 9 Настопроценти

    8 1 Отговор
    Дронът си е потърсил военната част във военното си подразделение навярно. Мииир-нооо!

    09:50 26.08.2026

  • 10 Слава Украiнi

    16 7 Отговор
    Поредният Украински Военен дрон изплува на плаж край Варна!

    09:52 26.08.2026

  • 11 шам фъстък

    5 1 Отговор
    Тия,на снимката от какво ни пазят? От забр...оппаа,! От мазнините в супата.

    09:52 26.08.2026

  • 12 Ето как

    18 1 Отговор
    ще се сдобием с дронове безплатно.

    Коментиран от #24

    09:53 26.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 3 Отговор
    Що ли пишат ВОЕНЕН, а не пишат РУСКИ🤔

    09:56 26.08.2026

  • 14 Ирански Боклуци

    1 12 Отговор
    Наречени Шахед .
    Да ги закарат
    На Аятоласите.

    09:58 26.08.2026

  • 15 За ремонт в кръжока по авиомоделизъм

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":

    и после да застъпва на бойно дежурство в БА щото самолети няма !

    09:59 26.08.2026

  • 16 плаващите дронове са интересна находка

    7 1 Отговор
    всеки който има прахосмукачка или дрон знае че няма как да плува . двигател, перки , камера , двигател . все дърпа към дъното . обаче тоя дрон бил разузнавач . снимал, записвал и плувал . снимал под вода . после снимал над вода . странна работа . байрактар правиха дрон кат юса дрона дето лети бавно , нависоко и снима . може да пусне до 4 ракети въздух земя и е скъп . после дадоха 2 девизии на порошенко . около 24 броя . и после нищо .

    10:03 26.08.2026

  • 17 това не е новина

    14 1 Отговор
    Новина би било съобщение, че през цялото изминало денонощие по бреговете ни НЕ е изплувал нито един дрон или части от такъв. С украинските дронове свикнахме, с украинците все още не можем.

    Коментиран от #38

    10:11 26.08.2026

  • 18 Щирлиц Ото фон

    6 3 Отговор
    Путин е виновен и китайците също. Както кажат нашите нови батковци - така ще е !

    10:13 26.08.2026

  • 19 е нормално е . много дронове и части

    8 0 Отговор
    от дронове морето ги изхвърля . затова ги намират на брега или близо до брега . има течения . повечето летовници, рибари и местни като ги намерят ги хвърлят обратно в морето . така могат да се върнат от където са дошли .

    10:14 26.08.2026

  • 20 Просто е

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "смок":

    дошъл на плаж.😂

    10:14 26.08.2026

  • 21 Цирка !

    9 0 Отговор
    Наречен !

    "Нов Дрон" !

    10:15 26.08.2026

  • 22 Олят О тялО

    5 0 Отговор
    Като може , нека да си плува. Видяхме , че може и да лети. Какво толкова.

    10:15 26.08.2026

  • 23 Слоностозъбест Абракадабър

    7 1 Отговор
    Като нищо ще е на Таки , Ами , Ари и другите деривати на голямото Д и тулупестото Б !

    10:17 26.08.2026

  • 24 Да не вземат

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ето как":

    Да вдигнат цената на чадърите заради атракцията, че къде другаде туристите ще видят дрон на плажа

    10:17 26.08.2026

  • 25 кумчо ВЪЛЧО

    9 0 Отговор
    Това е дрон , който е бил дезориентиран от устройството , което намериха в един МАФИОТСКИ ресторант и на една обикаляща наоколо кола. Объркал се е и се е самоубил в Черно море от мъка , че не може да намери целта си.

    10:19 26.08.2026

  • 26 хер ФЛИК

    6 1 Отговор
    Спомняте ли си , преди време , един отявлен простак от Банкя , в пристъп на безпомощна ярост , каза че ПРЕЗИДЕНТА му пускал дронове над къщата , за да го следи и подслушва. Явно това е от тези дронове , които така и не бяха намерени тогава. Сега байганьото с тиквен вид вече може да е спокоен !

    10:22 26.08.2026

  • 27 на плаж Кабакум край Варна

    6 1 Отговор
    Всякакви отпадъци могат да се намерят. Аз там си намерих и гуми за шкодата даже

    10:23 26.08.2026

  • 28 Нашите велики антидрон системи

    4 0 Отговор
    Вероятно са го свалили

    10:26 26.08.2026

  • 29 Хари

    3 0 Отговор
    Дронът сигурно е руски, РР и Кинтекса не са изправили да вайкат.

    10:26 26.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Варна

    5 0 Отговор
    Няма по смешна и жалка територия от нашата.Сега три дена ще слушаме за дрона по всички телевизии.

    10:30 26.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сандо

    3 0 Отговор
    Българската армия трябва да създаде нов вид войска - отцепващи сили.

    10:41 26.08.2026

  • 35 така

    3 0 Отговор
    Ако е руски, ще извикат ли Митрофанова на килимчето.

    10:47 26.08.2026

  • 36 матроса

    1 0 Отговор
    Стига с това определение "край Варна".Посочете границите на Варна.Според пишещите Пето РПУ къде се намира,във Варна,или край Варна.Омръзна ми.Ако живея на 8-ма улица,Евксиноград,от село ли съм или гражданин?И защо Аксаково е град след като шосето за Добрич го разделя от Варна?Чудя се пък защо кв."Владиславово" не е и той град?Та определете най-после начало и край на гр.Варна и какво означава термина "до Варна".

    10:51 26.08.2026

  • 37 Не разбрах

    2 0 Отговор
    дрона руски ли е,или "приятелски " ??

    10:52 26.08.2026

  • 38 да питам...

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "това не е новина":

    Руските училища във Варна и до Варна,на 1-ви септ.ли ще започват учебната година или на 15-ти?И те на кое министерство се кланят?

    11:11 26.08.2026

  • 39 Някой

    0 0 Отговор
    Да направят музей с такива експонати за привличане на туристи. ;)
    Само да махат взривовете с роботи с пипала.

    11:26 26.08.2026

  • 40 Присмехулник

    0 0 Отговор
    Щом може да плува, това ще да е нов вид дрон?! Ех, Маро, Маро!

    11:30 26.08.2026

  • 41 Гого Мого

    0 0 Отговор
    Тримата от запаса със соц каски и един без каска. Ако не беше тъжно, щеше да е смешно нивото на оборудване и подготовката на армията ни.

    Ама кво да се прави, казват такъв бил живота - непредсказуем, току виж се оказало, че това е най-новият хит сред военнот оборудване, поне не може да се заглушават каските с ГПС заглушители.

    11:49 26.08.2026

  • 42 Аз съм в Гърция

    1 0 Отговор
    Много дрон по ерноморието нещо взе да излиза. Царево, Варна, а зимата като има повече вълни плажовете ще са пълни с мини и дронове за лято 2027

    11:52 26.08.2026

  • 43 разбра се!

    0 0 Отговор
    по миризмата от одесос 🤡

    12:12 26.08.2026

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