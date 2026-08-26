Военен дрон изплува на плаж край Варна

Дрон изплува на плаж Кабакум край Варна.
На място има гранични полицаи и военни, съобщи Нова тв.
Районът е отцепен.
Очаквайте подробности!
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26 Август, 2026 09:41 1 330 43
Дрон изплува на плаж Кабакум край Варна.
На място има гранични полицаи и военни, съобщи Нова тв.
Районът е отцепен.
Очаквайте подробности!
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Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
аз съм в Австралия
тука имаме нормални управници
Коментиран от #15
09:43 26.08.2026
2 Руските Дронове
Когато разни Пияндурници ги
Управляват
Това е Резултатът.
09:43 26.08.2026
3 Боруна Лом
09:43 26.08.2026
4 смок
Коментиран от #20
09:44 26.08.2026
5 Военен дрон изплува на плаж
както другаде в ес
09:44 26.08.2026
6 Нема а се плашите!
09:45 26.08.2026
7 малко истински факти
09:49 26.08.2026
8 Последния Софиянец
09:49 26.08.2026
9 Настопроценти
09:50 26.08.2026
10 Слава Украiнi
09:52 26.08.2026
11 шам фъстък
09:52 26.08.2026
12 Ето как
Коментиран от #24
09:53 26.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:56 26.08.2026
14 Ирански Боклуци
Да ги закарат
На Аятоласите.
09:58 26.08.2026
15 За ремонт в кръжока по авиомоделизъм
До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":и после да застъпва на бойно дежурство в БА щото самолети няма !
09:59 26.08.2026
16 плаващите дронове са интересна находка
10:03 26.08.2026
17 това не е новина
Коментиран от #38
10:11 26.08.2026
18 Щирлиц Ото фон
10:13 26.08.2026
19 е нормално е . много дронове и части
10:14 26.08.2026
20 Просто е
До коментар #4 от "смок":дошъл на плаж.😂
10:14 26.08.2026
21 Цирка !
"Нов Дрон" !
10:15 26.08.2026
22 Олят О тялО
10:15 26.08.2026
23 Слоностозъбест Абракадабър
10:17 26.08.2026
24 Да не вземат
До коментар #12 от "Ето как":Да вдигнат цената на чадърите заради атракцията, че къде другаде туристите ще видят дрон на плажа
10:17 26.08.2026
25 кумчо ВЪЛЧО
10:19 26.08.2026
26 хер ФЛИК
10:22 26.08.2026
27 на плаж Кабакум край Варна
10:23 26.08.2026
28 Нашите велики антидрон системи
10:26 26.08.2026
29 Хари
10:26 26.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Варна
10:30 26.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Сандо
10:41 26.08.2026
35 така
10:47 26.08.2026
36 матроса
10:51 26.08.2026
37 Не разбрах
10:52 26.08.2026
38 да питам...
До коментар #17 от "това не е новина":Руските училища във Варна и до Варна,на 1-ви септ.ли ще започват учебната година или на 15-ти?И те на кое министерство се кланят?
11:11 26.08.2026
39 Някой
Само да махат взривовете с роботи с пипала.
11:26 26.08.2026
40 Присмехулник
11:30 26.08.2026
41 Гого Мого
Ама кво да се прави, казват такъв бил живота - непредсказуем, току виж се оказало, че това е най-новият хит сред военнот оборудване, поне не може да се заглушават каските с ГПС заглушители.
11:49 26.08.2026
42 Аз съм в Гърция
11:52 26.08.2026
43 разбра се!
12:12 26.08.2026