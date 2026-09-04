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Александър Пулев: Целта ни е по-малко бюрокрация, по-бързи процедури и по-добра бизнес среда

Александър Пулев: Целта ни е по-малко бюрокрация, по-бързи процедури и по-добра бизнес среда

4 Септември, 2026 19:10 395 11

  • александър пулев-
  • бюрокрация-
  • бизнес

МИИИ да бъде пилотна платформа за прилагане на принципа на мълчаливото съгласие, каза той

Александър Пулев: Целта ни е по-малко бюрокрация, по-бързи процедури и по-добра бизнес среда - 1
Снимка: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основният ни ангажимент като правителство към бизнеса е да подобрим диалога с институциите и да създадем по-качествена и предвидима среда за правене на бизнес. Разчитаме на вашата обратна връзка и на практични, работещи предложения. Това заяви министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на работни срещи с представители на работодателските организации, посветени на конкретни мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса.

„Целта ни е да консолидираме предложенията, които през следващите седмици ще внесем за законодателни промени в парламента, за да ги превърнем в реално работещи решения“, подчерта Пулев .

Срещите са част от последователния процес по подготовка на административната реформа, в рамките на който вече бяха проведени координационни разговори с представители на министерства, държавни институции, регулаторни и контролни органи, агенции и други структури.

„Не искаме поредната административна реформа, която остава само на хартияц. За административна реформа се говори от години. Има планове, има стратегии, виждали сме какви ли не опити в миналото. Нашата визия е да не повтаряме грешките от миналото, а да бъдем максимално практически ориентирани“, заяви икономическият министър.

По време на разговорите бизнесът представи конкретни предложения за облекчаване на административните процедури. Сред основните акценти са съкращаването на административните срокове, ограничаването на изискуемите документи, електронизацията на услугите, дигитализацията на процесите, въвеждането на обслужване на едно гише и възможността услугите да се получават без физическо посещение в администрацията. Обсъдена беше и необходимостта от по-добра оперативна съвместимост между държавните регистри.

„Идеята е да съберем обратната връзка от всички заинтересовани страни, да идентифицираме конкретните дефицити и да приоритизираме мерките още в началото на процеса. След това трябва да действаме последователно – с ясни срокове, конкретни законодателни промени и измерим ефект“, посочи вицепремиерът Александър Пулев.

Сред обсъжданите предложения беше и прилагането на принципа на мълчаливото съгласие като инструмент за ограничаване на административните забавяния и създаване на по-предвидима среда за бизнеса.

„Искам да използвам Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията като пилотна платформа за прилагане на принципа на мълчаливото съгласие. Трябва да получим обективна обратна връзка от индустрията – конкретно къде има дефицит и кои процеси могат да бъдат подобрени“, заяви още министър Пулев.

По думите му предложенията от работодателските организации ще бъдат обобщени и обработени, след което ще бъдат приоритизирани. На тази база ще бъдат предприети необходимите законодателни и административни действия, включително подготовка на конкретни предложения за разглеждане от Народното събрание през следващите седмици.

„Нашата цел е административната реформа да има реално отражение върху индустрията – да облекчим срокове, регулации и административни тежести и да създадем по-добра бизнес среда“, подчерта вицепремиерът.

Той беше категоричен, че реформата трябва да бъде оценявана не по броя на приетите документи и стратегии, а по реалния резултат за бизнеса и гражданите. „Държавата трябва да бъде партньор и двигател на икономическия растеж, а не спирачка“, заяви министър Пулев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САНДОКАН

    5 0 Отговор
    Ко каза ко , ай стига уе. Ма ша съкращавате бюрократи ли .

    19:13 04.09.2026

  • 2 Овчар

    3 1 Отговор
    За каква цел и бизнес говори този парцал след като в България почти няма българска индустрия а точно това е гръбнакът на бисзнеса..?

    Коментиран от #8

    19:14 04.09.2026

  • 3 че то цялата икономика ние бюрокрация

    5 0 Отговор
    че то по общините е пълно със пенсионери работещи и на трудови договори, защо не започнете от там?

    във фирмите за охрана всичко е пенсионери

    тия до кога ще ги храним? имат си пенсия да си я харчат

    19:14 04.09.2026

  • 4 оня с коня

    3 0 Отговор
    всичкото пенсионер трябва да бъде изринато от администрацийте

    има млади хора безработни кога ще трупат трудов стаж?

    19:15 04.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сичко е измама в тва беге

    2 0 Отговор
    Хора нема нови не са раждат и малкото що имат мозък бегат от клоаката и не правят бизнес

    19:20 04.09.2026

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    То къде няма бюрокрация в България. Законите така ги пишат ,че за повечето услуги не можело електронно.Има хора които ти се усмихват и трябва на частни фирми да платиш за да ти дадат удостоверение и да отидеш в държавните учреждения да ти дадат някаква услуга

    19:22 04.09.2026

  • 8 Бизнеса в бъгъ е

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Алъш вериш с турски прахове за пране и вкиснато месо от запада аа и боклуци за горене от европата в тецовете на наще хора

    19:22 04.09.2026

  • 9 Целта ви е

    3 0 Отговор
    ясна , бе ! Да грабите както и колкото можете ! С гени на лъжци , крадци и убийци , какво друго ?

    19:23 04.09.2026

  • 10 Ако продължавате

    1 1 Отговор
    с кремълката пропаганда и навеждане, скоро хора в България и бизнес няма да остана

    19:40 04.09.2026

  • 11 При цялото ми уважение

    1 0 Отговор
    Правителствените заявки са крайнодесни и изключително вредни и дори опасни в дългосрочен план.

    19:54 04.09.2026

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