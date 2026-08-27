Проф. Мария Пиргова: На президентските избори очаквам интрига Йотова- "Възраждане"

Президентските избори се очертават като голямото политическо събитие тази есен, но малко повече от месец преди вота основните политически сили все още не са изяснили окончателно своите кандидати и кандидат-президентски двойки. В политическия разговор вече се открояват потенциални имена за поста. Според анализаторите обаче по-важният въпрос е не само кой ще се кандидатира, а кои политически сили ще успеят да изградят широка коалиция от подкрепа около своите кандидати.
„Състоянието на нашата политическа партийна система е такова - в насипно състояние, в криза, в неясни коалиции. След тези пет кризисни години, много избори, всичко е накъсано“. Това заяви в „Здравей, България” политологът проф. Мария Пиргова.
Според нея кандидатурата на Илияна Йотова има сериозни предпоставки за успех. Тя има близо десетгодишен опит като вицепрезидент и според анализа не би трябвало да бъде възприемана единствено като представител на определена политическа формация. „Аз даже не бих казала, че тя би била просто представител на Радев или на „Прогресивна България“. Напротив, тя би била самостоятелен президент“, заяви тя.
Според нея обаче изборът на вицепрезидент може да се окаже особено важен за Йотова. Пиргова смята, че кандидат-президентската двойка трябва да бъде достатъчно широка като политическо и обществено представителство. По думите ѝ подходящ избор би бил човек с по-патриотична и национално ориентирана позиция, който да допълва европейския профил на Йотова.
Другата интрига около вота според анализаторите е около кандидатурата на Андрей Гюров. Той все още не е обявил окончателно, че ще се яви на вота, а потенциалната му подкрепа от партиите в център-дясно остава неясна. „Той е една интересна кандидатура, която е консенсусна, и виждаме, че е човек на действията. Той доста добре се представи за трите месеца като служебен министър-председател“, каза пиар експертът Георги Куртев.
По думите му обаче големият проблем пред Гюров е разпокъсаността на десния политически спектър. „Голямата драма на господин Гюров е, че той трябва да обедини тези хора под един знаменател, защото изборите се печелят само със силна партийна на подкрепа“, коментира той.
Според анализатора не бива да се подценява ролята на партийните структури, особено в по-малките населени места. В тази ситуация особено сложна е позицията на ГЕРБ. Партията трябва да реши дали да издигне собствен кандидат, да подкрепи чужда кандидатура или да остане встрани до втория тур.
Според Пиргова ГЕРБ рискува сериозно, ако не участва със собствен кандидат. „Аз мисля, че ГЕРБ ще се загуби, ако не излезе на изборите и ако подкрепи чужд кандидат. Трябва да имат свой кандидат и да се борят, колкото могат, да идентифицират параметрите на собствената си партия в момента“, заяви тя.
„Не е важно само да стигнеш на втория тур. Важно е какво се случи след него“, подчерта Куртев.
Другият потенциален фактор в президентската надпревара е „Възраждане“ и евентуалното участие на Петър Волгин. Според Пиргова именно този сблъсък може да създаде по-сериозна интрига около Илияна Йотова. По думите ѝ, ако Волгин бъде кандидатът, противопоставянето между проевропейската позиция на Йотова и по-проруската ориентация на Волгин може да се превърне в един от основните акценти на кампанията.
„Аз очаквам интрига с Йотова - „Възраждане“. Защото Йотова - Гюров няма интрига. Там ще бъде много трудно“, прогнозира Пиргова.
Двамата експерти коментираха и въпроса за появата на нови политически проекти около кандидатите Иван Христанов, Николай Ненчев, Георги Димов и Радостин Василев и други публични фигури. Според тях част от тях вероятно ще използват президентската кампания като основа за изграждането на бъдещи политически формации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
09:28 27.08.2026
2 Фют
09:28 27.08.2026
3 ннннннннн
09:29 27.08.2026
4 И това нещо
Коментиран от #79
09:30 27.08.2026
5 въпросче
Коментиран от #14
09:31 27.08.2026
6 Волгин
Коментиран от #32
09:31 27.08.2026
7 Пич
Бих гласувал за Георги Димов, но съм почти сигурен, че с тези Мадуровки ще му скрият шапката!!!
Коментиран от #16, #17, #69
09:32 27.08.2026
8 Авеее
09:33 27.08.2026
9 Максуда
09:33 27.08.2026
10 глоги
09:36 27.08.2026
11 Ооо
09:36 27.08.2026
12 евpeйфaшагата Зелю благодари на ДCЙотата
Коментиран от #47
09:39 27.08.2026
13 Ще я изприщи
09:41 27.08.2026
14 Българско име Пирго няма,
До коментар #5 от "въпросче":но със сигурност има еврейско.
Коментиран от #75
09:43 27.08.2026
15 Информационно обслужване
09:45 27.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пичонкa
До коментар #7 от "Пич":Наивно пропускаш факта, че мадуровките щя я изберат!
Коментиран от #25
09:49 27.08.2026
18 Путиниски
09:49 27.08.2026
19 Митю
09:50 27.08.2026
20 от сега е ясен мадуровския цирк
09:52 27.08.2026
21 Пич
До коментар #16 от "Някой":Ама, щом не сте го чували, за вас е анонимник! Всъщност е родолюбец и антиУрсулианец, или поне такъв го играе. Всъщност, вече не вярвам на никого! Видях достатъчно провали, морални провали! А ако пък няма морален провал, обикновено човека излиза глупак!
Но....... устроени сме, да имаме надежда.....
Коментиран от #24
09:53 27.08.2026
22 ШЕФА
Коментиран от #77
09:53 27.08.2026
23 Професори разгадават неграмотници
09:54 27.08.2026
24 Обаче Шивикът се е бил за пари от САЩ
До коментар #21 от "Пич":в Ирак и Афганистан. И явно малко са му платили, щом откадна оделяата в казармата.
Коментиран от #30
09:55 27.08.2026
25 Пич
До коментар #17 от "Пичонкa":Благодаря за посоченият пропуск, но ако прочетете отново какво съм написал, може би ще обърнете внимание, че не съм пропуснал Мадуровките!
Коментиран от #28
09:56 27.08.2026
26 УдоМача
09:56 27.08.2026
27 Факт
09:57 27.08.2026
28 Пичонка
До коментар #25 от "Пич":И Вие пропускате, какво съм написала: МАДУРОВКИТЕ (не хората) ЩЕ Я ИЗБЕРАТ.
Коментиран от #34
09:57 27.08.2026
29 Специалист
09:59 27.08.2026
30 Пич
До коментар #24 от "Обаче Шивикът се е бил за пари от САЩ":Никой не е чисто бял!!! Това включва всеки един от нас! Понякога правим каквото можем, докато не дойде време да направим каквото трябва!!!
Коментиран от #60
09:59 27.08.2026
31 Виж сега,
10:00 27.08.2026
32 Капейчо
До коментар #6 от "Волгин":Аааа, може и по-далече! Аз обичам Пепи, обичам и Илиянчето. Досега за кой съм фърлил е спечелил. Ама това е, защото съм умен. Само малко ме тревожи, че ставаме все-по зле, ама май не е от изборите, а?
10:01 27.08.2026
33 !!!?
10:02 27.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пичонка
До коментар #34 от "Пич":Не разнрахме как тогава доц. Димов или даже П. Георгиев (волгин) може да спечели срещу нагласения победител във фалшивите масонски "избори" - Йотова?
Как ще преборите мадуровките, след като не можете да преборите дори купения вот? Май не сте наивник, а нещо доста по-семпло.
Коментиран от #46
10:10 27.08.2026
37 Брях
10:14 27.08.2026
38 Много вожд, малко индианец
Йотова ще спечели от раз.
А пуяците от така наречената опозиция ще си останат със суетата да се гледат овесени по билбордовете.
Коментиран от #41
10:16 27.08.2026
39 Това недоразумение
10:16 27.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Моше Крадев съм
До коментар #38 от "Много вожд, малко индианец":Тоя път оптимизираме разходите на олигархията. Няколко прогремистчета ще нагласят точните резултати на първи и втори тур. А ще има и втори тур, за да не изглежда всичко предварително нагласено.
10:21 27.08.2026
42 Мусорчик
До коментар #34 от "Пич":Най-голямата заблуда е, че т.нар. "Мадуровки" са манипулирани. Машините във Венецуела не са помогнали на Николас Мадуро да спечели, а напротив – протоколите от тях показват, че той губи вота. Манипулациите там идват от този, който брои гласовете. Но у нас Й. Цонев пусна мухата и понеже сме любители на конспирациите веднага се закачихме. Дотолкова сме "интелектуално уязвими", че дори когато машините бяха сама принтери, а гласовете се брояха ръчно, пак имаше недоверие. И то при положение, че гласуващият вижда на бюлетината за кого е гласувал!
От 34 години съм в ИТ сферата и твърдя, че е невъзможно да се направи манипулация на 10 000+ машини. Досега никой не дал доказателство за манипулация. Никой, никъде.
Коментиран от #49
10:23 27.08.2026
43 ХиХи
10:25 27.08.2026
44 ?????
10:25 27.08.2026
45 Цвете
10:26 27.08.2026
46 Пич
До коментар #36 от "Пичонка":Моето възпитание ме кара да избягвам агресията първи! Но никога не оставямпростакне наказан!!! Съжалявам да срещна поредното невъзпитано, но просто същество, което си мисли, че може да компенсира собствените си липси и дефицити с агресия и обиди!!!
Ще ти го обясня семпло, като за тебе!!!
Няма мой, казвам, че евентуално бих гласувал за него!!!
И внимание, ще обясня бавно - правя заключение, че евентуално би било безмислено да гласувам за него, защото с Мадуровките ще изберат Йотова!!!
Дано сте успяла да разберете, ако не, значи силата ви е в прическата!!!
Коментиран от #52
10:26 27.08.2026
47 Епа
До коментар #12 от "евpeйфaшагата Зелю благодари на ДCЙотата":По-добре ДС отколкото Шорош
Коментиран от #50
10:27 27.08.2026
48 Цвете
10:29 27.08.2026
49 чезни ве мусор!
До коментар #42 от "Мусорчик":Даже в Юрорайа изхвърлиха компютърните манипулации или "машинно гласувано" като опция, че е прекалено очевадна измамата!
Коментиран от #65
10:29 27.08.2026
50 Епа оно Идиотата си е 2в1
До коментар #47 от "Епа":Даже 3в1 - ДС+БКП+Cороc. Викаш, дека она че е най-добре, хахаха!
Коментиран от #54
10:31 27.08.2026
51 Анонимен
10:32 27.08.2026
52 Нямаш аргументи пич
До коментар #46 от "Пич":Пожелателното мислене, не е фактология. Госпожата е напълно права за технологиите зад фалишивите избори в тая територия.
Коментиран от #57
10:33 27.08.2026
53 12...34
10:34 27.08.2026
54 ХиХи
До коментар #50 от "Епа оно Идиотата си е 2в1":Ми то и ванче драгалевския тей беше ко що не са оплаквахте тогава
Коментиран от #59
10:38 27.08.2026
55 Т Живков
10:39 27.08.2026
56 Малкия Черешар в Ада!
До коментар #40 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":Малкия Черешар - едно от Чудовищата на Българския ПостКомунизъм!
10:40 27.08.2026
57 Пич
До коментар #52 от "Нямаш аргументи пич":Нищо не ви се разбира!!!
Моля, обяснение защо моите аргументи са по лоши от нейните!!!
И защо аз съм виновен, че тя няма мозък да разбере, че казвам същото като нея, но пък е винаги готова да крещи обиди с пазарско невъзпитание!!!
Коментиран от #61
10:44 27.08.2026
58 Стенли
10:45 27.08.2026
59 Хехехе
До коментар #54 от "ХиХи":Че Мавъра нали се оправи за 500 години напред. И меду другото и досега си управлява дъртата БКП мафия, кати се нарои на 3-4 пребоядисани кална от "социалисти" до "демократи". Който има поне малко акъл, това го е пролзрял още в началото на 90те.
10:45 27.08.2026
60 редник
До коментар #30 от "Пич":/Никой не е чисто бял!!! Това включва всеки един от нас! Понякога правим каквото можем, докато не дойде време да направим каквото трябва!!!/
Понякога съм бяла и добра.
Как рядко ми се случва да съм бяла!
Тогава искам сън да подаря
на всекиго. И свойта обич цяла...
Петя Дубарова
Коментиран от #73
10:47 27.08.2026
61 Ако казваш същото, недей спори за спорта
До коментар #57 от "Пич":С жена, философ и радио е излишно да се спори.
10:47 27.08.2026
62 пери
Коментиран от #66, #68
10:52 27.08.2026
63 Не гласуващ
10:54 27.08.2026
64 нннн
10:55 27.08.2026
65 Мусорчик
До коментар #49 от "чезни ве мусор!":Елементарен въпрос като за първи клас: Гласуваш, виждаш си гласа, пускаш го в урната. Оттам го вади броящият и го отчита. Според тебе как би го изманипулирала машината? Единственият начин е с пръчката на Хари Потър при падането в урната да се преименува бюлетината. Ти какво ще кажеш?
Коментиран от #71, #80
10:57 27.08.2026
66 Ааа
До коментар #62 от "пери":Добър ден,късно се сещаш ,ама поне на време
10:57 27.08.2026
67 Стеф
10:58 27.08.2026
68 перем паре
До коментар #62 от "пери":ходите уж да гласувате за да легитимирате измамата наречена избори
Коментиран от #74
10:59 27.08.2026
69 Зеления
До коментар #7 от "Пич":Колега Пич,
тъй като винаги чета с уважение твоите анализи, моля за още един анализ от теб:
-независимо дали става въпрос за президентските избори или за парламентарни, къде според теб греши Възраждане, че не получава по-голяма подкрепа.
Аз приемам условно, че 80% от това което правят или декларират Възраждане е добро и намирам около 20% от техните теми или действия за нещо на което може да се сложи минус. Но в случая няма да изяснявам надълго моето мнение, ще се радвам,а ко ти споделиш своето, с аргументи защо смяташ така.
Благодаря предварително !
10:59 27.08.2026
70 Мафалда
11:00 27.08.2026
71 Мусорник
До коментар #65 от "Мусорчик":Много просто.
След 20 часа от комисията се удря ключа на стаята, досипват нужния брой правилно разлечатани бележки от принтирани на мадуровката и всичко е точно като включат телефоните за броенето.
Гочоолу, Дочоолу и Ганю не правят избори от вчера!
Коментиран от #76
11:03 27.08.2026
72 Ха-ха
11:04 27.08.2026
73 Пич
До коментар #60 от "редник":Много вярна истина! Разбира се, пълно е, вижда се със светци, които са оценили казаното отрицателно! На такива лицемери вярвам най малко!
Обратно - човек може да стане добър и любвщ не защото е безгрешен, а точно защото знае, че е грешен, но се бори да прекрати това, и да даде най доброто от себе си!
Понякога, и с малко късмет, успява!!!
11:04 27.08.2026
74 От Фараоновите хора имаше само една полз
До коментар #68 от "перем паре":Показаха ви поне 100 начина от аналоговите и дигиталните фалшификации на изборите, ама оно гpведото си е гoведо и само рупа ли рупа зелена прогресивна трава.
11:05 27.08.2026
75 Голда Меир
До коментар #14 от "Българско име Пирго няма,":Та къде е учила в СССР?
11:10 27.08.2026
76 Мусорчик
До коментар #71 от "Мусорник":Хайде да ти отговоря технически. Машината отчита дата и час на бюлетината. От протокола й може да се разбере колко гласа има до 20 ч. Ако вкараш в урната разпечатки, направени на друго място ще се надвиши броят бюлетини, отчетени в протокола. Още повече разпечатките трябва да са на специалната хартия, която е определена за изборите.
Всичко, което казваш може да се направи с хартиената бюлетина, разликата е, че с машина е невъзможно, а с 10 000+ машини - абсурд.
Коментиран от #78
11:10 27.08.2026
77 разбор
До коментар #22 от "ШЕФА":но по този начин обезличават Възраждане.Без копейкин партията е нищо.
11:12 27.08.2026
78 Хахахаха наивник
До коментар #76 от "Мусорчик":Вече никой не може да жали безплатно резултатите от фалшивите избори. ППДБ, ГЕРБ, ДПС и БСП приеха едни особени поправки още в предното фалшиво НС.
Пък гласове се печатат в паузите, когато няма тарапана от заблудени или платени гласувачи пред секцията. Най-големите фалшификатори на изборите си остават комисиите във всяка секция и неслучайно са повече от добре запалтени за 13 до 15 часа висене там.
Коментиран от #81
11:16 27.08.2026
79 Това нещо
До коментар #4 от "И това нещо":Е кремълска балалайка, нищо повече.
11:32 27.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Най-големите
До коментар #78 от "Хахахаха наивник":Фалшификации стават с хартиени бюлетини.
11:34 27.08.2026