Новини
България »
Всички градове »
Проф. Мария Пиргова: На президентските избори очаквам интрига Йотова- "Възраждане"

Проф. Мария Пиргова: На президентските избори очаквам интрига Йотова- "Възраждане"

27 Август, 2026 09:22 1 959 81

  • мария пиргова-
  • интрига-
  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • възраждане

„Голямата драма на господин Гюров е, че той трябва да обедини тези хора под един знаменател, защото изборите се печелят само със силна партийна на подкрепа“, коментира пиар експертът Георги Куртев

Проф. Мария Пиргова: На президентските избори очаквам интрига Йотова- "Възраждане" - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентските избори се очертават като голямото политическо събитие тази есен, но малко повече от месец преди вота основните политически сили все още не са изяснили окончателно своите кандидати и кандидат-президентски двойки. В политическия разговор вече се открояват потенциални имена за поста. Според анализаторите обаче по-важният въпрос е не само кой ще се кандидатира, а кои политически сили ще успеят да изградят широка коалиция от подкрепа около своите кандидати.
„Състоянието на нашата политическа партийна система е такова - в насипно състояние, в криза, в неясни коалиции. След тези пет кризисни години, много избори, всичко е накъсано“. Това заяви в „Здравей, България” политологът проф. Мария Пиргова.
Според нея кандидатурата на Илияна Йотова има сериозни предпоставки за успех. Тя има близо десетгодишен опит като вицепрезидент и според анализа не би трябвало да бъде възприемана единствено като представител на определена политическа формация. „Аз даже не бих казала, че тя би била просто представител на Радев или на „Прогресивна България“. Напротив, тя би била самостоятелен президент“, заяви тя.

Според нея обаче изборът на вицепрезидент може да се окаже особено важен за Йотова. Пиргова смята, че кандидат-президентската двойка трябва да бъде достатъчно широка като политическо и обществено представителство. По думите ѝ подходящ избор би бил човек с по-патриотична и национално ориентирана позиция, който да допълва европейския профил на Йотова.

Другата интрига около вота според анализаторите е около кандидатурата на Андрей Гюров. Той все още не е обявил окончателно, че ще се яви на вота, а потенциалната му подкрепа от партиите в център-дясно остава неясна. „Той е една интересна кандидатура, която е консенсусна, и виждаме, че е човек на действията. Той доста добре се представи за трите месеца като служебен министър-председател“, каза пиар експертът Георги Куртев.
По думите му обаче големият проблем пред Гюров е разпокъсаността на десния политически спектър. „Голямата драма на господин Гюров е, че той трябва да обедини тези хора под един знаменател, защото изборите се печелят само със силна партийна на подкрепа“, коментира той.

Според анализатора не бива да се подценява ролята на партийните структури, особено в по-малките населени места. В тази ситуация особено сложна е позицията на ГЕРБ. Партията трябва да реши дали да издигне собствен кандидат, да подкрепи чужда кандидатура или да остане встрани до втория тур.

Според Пиргова ГЕРБ рискува сериозно, ако не участва със собствен кандидат. „Аз мисля, че ГЕРБ ще се загуби, ако не излезе на изборите и ако подкрепи чужд кандидат. Трябва да имат свой кандидат и да се борят, колкото могат, да идентифицират параметрите на собствената си партия в момента“, заяви тя.
„Не е важно само да стигнеш на втория тур. Важно е какво се случи след него“, подчерта Куртев.

Другият потенциален фактор в президентската надпревара е „Възраждане“ и евентуалното участие на Петър Волгин. Според Пиргова именно този сблъсък може да създаде по-сериозна интрига около Илияна Йотова. По думите ѝ, ако Волгин бъде кандидатът, противопоставянето между проевропейската позиция на Йотова и по-проруската ориентация на Волгин може да се превърне в един от основните акценти на кампанията.

„Аз очаквам интрига с Йотова - „Възраждане“. Защото Йотова - Гюров няма интрига. Там ще бъде много трудно“, прогнозира Пиргова.

Двамата експерти коментираха и въпроса за появата на нови политически проекти около кандидатите Иван Христанов, Николай Ненчев, Георги Димов и Радостин Василев и други публични фигури. Според тях част от тях вероятно ще използват президентската кампания като основа за изграждането на бъдещи политически формации.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    7 6 Отговор
    „Банкя” подкрепя кампанията „Мисия храна” на Българската хранителна банка.

    09:28 27.08.2026

  • 2 Фют

    21 0 Отговор
    Очакванията кога се сбъдват, че аз какви неща очаквам...

    09:28 27.08.2026

  • 3 ннннннннн

    10 27 Отговор
    интрига Йотова- "Израждане"

    09:29 27.08.2026

  • 4 И това нещо

    40 7 Отговор
    е преподавател. Горките студенти!

    Коментиран от #79

    09:30 27.08.2026

  • 5 въпросче

    28 2 Отговор
    Има ли такова мъжко,българско име-Пирго?!

    Коментиран от #14

    09:31 27.08.2026

  • 6 Волгин

    16 26 Отговор
    Президент ,ще умра от смях ,докъде може да стигне един народ

    Коментиран от #32

    09:31 27.08.2026

  • 7 Пич

    21 15 Отговор
    Отсега ще кажа, че Гюров е напълно бита карта!!! Йотова - също!!!
    Бих гласувал за Георги Димов, но съм почти сигурен, че с тези Мадуровки ще му скрият шапката!!!

    Коментиран от #16, #17, #69

    09:32 27.08.2026

  • 8 Авеее

    4 29 Отговор
    Преподавателка,а не преподавател,бре,алоооу! Госпожата е жена.

    09:33 27.08.2026

  • 9 Максуда

    9 28 Отговор
    Ако издигнат бате Костя все от маалата ще гласуваме за него

    09:33 27.08.2026

  • 10 глоги

    5 24 Отговор
    политолоЖКАТА проф. Мария Пиргова.

    09:36 27.08.2026

  • 11 Ооо

    20 12 Отговор
    Няма такъв народ ,Йотова- Възраждане ,до къде се стигна с избора

    09:36 27.08.2026

  • 12 евpeйфaшагата Зелю благодари на ДCЙотата

    22 7 Отговор
    ДCЙотата нема види балотаж.

    Коментиран от #47

    09:39 27.08.2026

  • 13 Ще я изприщи

    29 7 Отговор
    Петър Волгин е сериозен опонент на Йотова и ще я изприщи. Каквото и да стане Възраждане ще си преброят електората и ще го консолидират,каквито и отвличащи патриотични дубликати да ни се подпъХват. ГРОБ и ПеДроханците са иzпърдяна кауза.

    09:41 27.08.2026

  • 14 Българско име Пирго няма,

    25 5 Отговор

    До коментар #5 от "въпросче":

    но със сигурност има еврейско.

    Коментиран от #75

    09:43 27.08.2026

  • 15 Информационно обслужване

    34 5 Отговор
    Няма да има интрига. Колегите подобриха кода. Машините ще покажат категорична победа в първи тур на масонката темплиерка сектантка Йотова.

    09:45 27.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пичонкa

    28 4 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Наивно пропускаш факта, че мадуровките щя я изберат!

    Коментиран от #25

    09:49 27.08.2026

  • 18 Путиниски

    8 7 Отговор
    чугун

    09:49 27.08.2026

  • 19 Митю

    13 3 Отговор
    Наградена от зеленчук няма вече шанс.Казвам го,защото съм гласувал за нея.

    09:50 27.08.2026

  • 20 от сега е ясен мадуровския цирк

    32 1 Отговор
    ще пуснат фандък на кандидата на костя на първи тур, за да изглежда че не всичко е предрешено нагласено и програмирано, и на балотажа мадуровките ще отчетат 60+ процента за cосоcпиятa идиотова

    09:52 27.08.2026

  • 21 Пич

    17 6 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Ама, щом не сте го чували, за вас е анонимник! Всъщност е родолюбец и антиУрсулианец, или поне такъв го играе. Всъщност, вече не вярвам на никого! Видях достатъчно провали, морални провали! А ако пък няма морален провал, обикновено човека излиза глупак!
    Но....... устроени сме, да имаме надежда.....

    Коментиран от #24

    09:53 27.08.2026

  • 22 ШЕФА

    17 13 Отговор
    Възраждане печели Президентските избори !

    Коментиран от #77

    09:53 27.08.2026

  • 23 Професори разгадават неграмотници

    15 10 Отговор
    Българските професори са принудени да гадаят действията на неграмотните български политици!

    09:54 27.08.2026

  • 24 Обаче Шивикът се е бил за пари от САЩ

    21 3 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    в Ирак и Афганистан. И явно малко са му платили, щом откадна оделяата в казармата.

    Коментиран от #30

    09:55 27.08.2026

  • 25 Пич

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Пичонкa":

    Благодаря за посоченият пропуск, но ако прочетете отново какво съм написал, може би ще обърнете внимание, че не съм пропуснал Мадуровките!

    Коментиран от #28

    09:56 27.08.2026

  • 26 УдоМача

    18 7 Отговор
    Време е за Възраждане!

    09:56 27.08.2026

  • 27 Факт

    5 20 Отговор
    Гладни кокошки руско просо сънуват!

    09:57 27.08.2026

  • 28 Пичонка

    20 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пич":

    И Вие пропускате, какво съм написала: МАДУРОВКИТЕ (не хората) ЩЕ Я ИЗБЕРАТ.

    Коментиран от #34

    09:57 27.08.2026

  • 29 Специалист

    19 8 Отговор
    Аман от български доценти професори академици адмирали на флота.И тази врачка няма да познае.Няма интрига.Йотова печели

    09:59 27.08.2026

  • 30 Пич

    4 10 Отговор

    До коментар #24 от "Обаче Шивикът се е бил за пари от САЩ":

    Никой не е чисто бял!!! Това включва всеки един от нас! Понякога правим каквото можем, докато не дойде време да направим каквото трябва!!!

    Коментиран от #60

    09:59 27.08.2026

  • 31 Виж сега,

    19 3 Отговор
    Този червен чугун никога нищо не е познала.Само хаби ефирно време

    10:00 27.08.2026

  • 32 Капейчо

    4 17 Отговор

    До коментар #6 от "Волгин":

    Аааа, може и по-далече! Аз обичам Пепи, обичам и Илиянчето. Досега за кой съм фърлил е спечелил. Ама това е, защото съм умен. Само малко ме тревожи, че ставаме все-по зле, ама май не е от изборите, а?

    10:01 27.08.2026

  • 33 !!!?

    11 18 Отговор
    Е, това ще е баш прогрес - Копейка президент, Рубльов премиер, КГБ патриарх, а за шеф на парламента техен гумен печат !!!?

    10:02 27.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пичонка

    15 2 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    Не разнрахме как тогава доц. Димов или даже П. Георгиев (волгин) може да спечели срещу нагласения победител във фалшивите масонски "избори" - Йотова?

    Как ще преборите мадуровките, след като не можете да преборите дори купения вот? Май не сте наивник, а нещо доста по-семпло.

    Коментиран от #46

    10:10 27.08.2026

  • 37 Брях

    13 2 Отговор
    Таз още диша бре...

    10:14 27.08.2026

  • 38 Много вожд, малко индианец

    9 5 Отговор
    Ако победената олигархия се мобилизира и докара броя на гласувалите да е 51 % от имащите право на глас, втори тур няма да има.
    Йотова ще спечели от раз.
    А пуяците от така наречената опозиция ще си останат със суетата да се гледат овесени по билбордовете.

    Коментиран от #41

    10:16 27.08.2026

  • 39 Това недоразумение

    14 4 Отговор
    обикаля студиата и не спира да се излага

    10:16 27.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Моше Крадев съм

    13 1 Отговор

    До коментар #38 от "Много вожд, малко индианец":

    Тоя път оптимизираме разходите на олигархията. Няколко прогремистчета ще нагласят точните резултати на първи и втори тур. А ще има и втори тур, за да не изглежда всичко предварително нагласено.

    10:21 27.08.2026

  • 42 Мусорчик

    3 12 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    Най-голямата заблуда е, че т.нар. "Мадуровки" са манипулирани. Машините във Венецуела не са помогнали на Николас Мадуро да спечели, а напротив – протоколите от тях показват, че той губи вота. Манипулациите там идват от този, който брои гласовете. Но у нас Й. Цонев пусна мухата и понеже сме любители на конспирациите веднага се закачихме. Дотолкова сме "интелектуално уязвими", че дори когато машините бяха сама принтери, а гласовете се брояха ръчно, пак имаше недоверие. И то при положение, че гласуващият вижда на бюлетината за кого е гласувал!
    От 34 години съм в ИТ сферата и твърдя, че е невъзможно да се направи манипулация на 10 000+ машини. Досега никой не дал доказателство за манипулация. Никой, никъде.

    Коментиран от #49

    10:23 27.08.2026

  • 43 ХиХи

    8 2 Отговор
    А лама Журу къдей

    10:25 27.08.2026

  • 44 ?????

    14 3 Отговор
    "Проф. Мария Пиргова: На президентските избори очаквам интрига Йотова- "Възраждане" - ха ха ще е интересно да наблюдаваме тролчетата на Мирчев как си късат ризите в защита на Йотова.

    10:25 27.08.2026

  • 45 Цвете

    2 10 Отговор
    РАЗБИРАСЕ ИНТРИГИ, ЗАЩОТО ТАКА СТЕ СЕ НАУЧИЛИ ОТ ЕНТИ ГОДИНИ, ТОЧНО ВИЕ, КОИТО С КРАЖБИТЕ СИ ОТ ДЕВЕДЕСЕТТЕ ГОДИНИ ГО ПРАВИТЕ ТЕЪРДЕ УСПЕШНО.ДА ПИТАМ ЛИ ЗА ЧУВАЛИТЕ С МИЛИАРДИ ИЛИ СИ ГО ЗНАЕТЕ ? ВЪЗРАЖДАНЕ, КОГО ОБСЛУЖВА НА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД? ИМАТЕ ЛИ МНОГО ФОТОСИ С МИТРОФАНОВА? ДЪЛГА Е ИСТОРИЯТА ВИ И Е ДОБРЕ ДА СЕ ПРОСЛЕДЯТ ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗАД ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. 🤦‍♂️🤫🤦‍♂️

    10:26 27.08.2026

  • 46 Пич

    4 6 Отговор

    До коментар #36 от "Пичонка":

    Моето възпитание ме кара да избягвам агресията първи! Но никога не оставямпростакне наказан!!! Съжалявам да срещна поредното невъзпитано, но просто същество, което си мисли, че може да компенсира собствените си липси и дефицити с агресия и обиди!!!
    Ще ти го обясня семпло, като за тебе!!!
    Няма мой, казвам, че евентуално бих гласувал за него!!!
    И внимание, ще обясня бавно - правя заключение, че евентуално би било безмислено да гласувам за него, защото с Мадуровките ще изберат Йотова!!!
    Дано сте успяла да разберете, ако не, значи силата ви е в прическата!!!

    Коментиран от #52

    10:26 27.08.2026

  • 47 Епа

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "евpeйфaшагата Зелю благодари на ДCЙотата":

    По-добре ДС отколкото Шорош

    Коментиран от #50

    10:27 27.08.2026

  • 48 Цвете

    3 8 Отговор
    РАЗБИРАСЕ ИНТРИГИ, ЗАЩОТО ТАКА СТЕ СЕ НАУЧИЛИ ОТ ЕНТИ ГОДИНИ, ТОЧНО ВИЕ, КОИТО С КРАЖБИТЕ СИ ОТ ДЕВЕДЕСЕТТЕ ГОДИНИ ГО ПРАВИТЕ ТЕЪРДЕ УСПЕШНО.ДА ПИТАМ ЛИ ЗА ЧУВАЛИТЕ С МИЛИАРДИ ИЛИ СИ ГО ЗНАЕТЕ ? ВЪЗРАЖДАНЕ, КОГО ОБСЛУЖВА НА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД? ИМАТЕ ЛИ МНОГО ФОТОСИ С МИТРОФАНОВА? ДЪЛГА Е ИСТОРИЯТА ВИ И Е ДОБРЕ ДА СЕ ПРОСЛЕДЯТ ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗАД ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. 🤦‍♂️🤫🤦‍♂️

    10:29 27.08.2026

  • 49 чезни ве мусор!

    12 0 Отговор

    До коментар #42 от "Мусорчик":

    Даже в Юрорайа изхвърлиха компютърните манипулации или "машинно гласувано" като опция, че е прекалено очевадна измамата!

    Коментиран от #65

    10:29 27.08.2026

  • 50 Епа оно Идиотата си е 2в1

    14 0 Отговор

    До коментар #47 от "Епа":

    Даже 3в1 - ДС+БКП+Cороc. Викаш, дека она че е най-добре, хахаха!

    Коментиран от #54

    10:31 27.08.2026

  • 51 Анонимен

    14 2 Отговор
    Тази червена комуниска от време оно Т

    10:32 27.08.2026

  • 52 Нямаш аргументи пич

    10 2 Отговор

    До коментар #46 от "Пич":

    Пожелателното мислене, не е фактология. Госпожата е напълно права за технологиите зад фалишивите избори в тая територия.

    Коментиран от #57

    10:33 27.08.2026

  • 53 12...34

    9 1 Отговор
    Няма ли да дойде нещо свестно,такива като вас гонят младите от бг.

    10:34 27.08.2026

  • 54 ХиХи

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Епа оно Идиотата си е 2в1":

    Ми то и ванче драгалевския тей беше ко що не са оплаквахте тогава

    Коментиран от #59

    10:38 27.08.2026

  • 55 Т Живков

    8 2 Отговор
    Смрът на комунизма!

    10:39 27.08.2026

  • 56 Малкия Черешар в Ада!

    10 0 Отговор

    До коментар #40 от "ВИС-2 🦁🦁🦁":

    Малкия Черешар - едно от Чудовищата на Българския ПостКомунизъм!

    10:40 27.08.2026

  • 57 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Нямаш аргументи пич":

    Нищо не ви се разбира!!!
    Моля, обяснение защо моите аргументи са по лоши от нейните!!!
    И защо аз съм виновен, че тя няма мозък да разбере, че казвам същото като нея, но пък е винаги готова да крещи обиди с пазарско невъзпитание!!!

    Коментиран от #61

    10:44 27.08.2026

  • 58 Стенли

    11 0 Отговор
    Мда , доста хора ще гласуват за Волгин , има много хора които са гласували за Радев лъжеца и са разочаровани , и тази биволица представяща се за бг президент , не по различна от него , а пък Гюро е пълна трагедия

    10:45 27.08.2026

  • 59 Хехехе

    10 0 Отговор

    До коментар #54 от "ХиХи":

    Че Мавъра нали се оправи за 500 години напред. И меду другото и досега си управлява дъртата БКП мафия, кати се нарои на 3-4 пребоядисани кална от "социалисти" до "демократи". Който има поне малко акъл, това го е пролзрял още в началото на 90те.

    10:45 27.08.2026

  • 60 редник

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Пич":

    /Никой не е чисто бял!!! Това включва всеки един от нас! Понякога правим каквото можем, докато не дойде време да направим каквото трябва!!!/

    Понякога съм бяла и добра.

    Как рядко ми се случва да съм бяла!

    Тогава искам сън да подаря

    на всекиго. И свойта обич цяла...

    Петя Дубарова

    Коментиран от #73

    10:47 27.08.2026

  • 61 Ако казваш същото, недей спори за спорта

    9 1 Отговор

    До коментар #57 от "Пич":

    С жена, философ и радио е излишно да се спори.

    10:47 27.08.2026

  • 62 пери

    8 0 Отговор
    "..., защото изборите се печелят само със силна партийна на подкрепа“ - Аз пък защо ли си мислех, че изборите се почелят, когато мнозинството от хората гласуват за даден кандидат? За какво да ходим да гласува тогава? Според позицията на лелката на снимката, работите изглеждат нагласени...

    Коментиран от #66, #68

    10:52 27.08.2026

  • 63 Не гласуващ

    7 0 Отговор
    Значи пак няма да гласувам

    10:54 27.08.2026

  • 64 нннн

    8 0 Отговор
    Защо не! Управлявалите досега партии доста се изложиха, меко казано. Нека видим и човек от Възраждане. Поне ще стане интересно. Правоверните евроатлантици ще се чудят за кого да гласуват.

    10:55 27.08.2026

  • 65 Мусорчик

    0 7 Отговор

    До коментар #49 от "чезни ве мусор!":

    Елементарен въпрос като за първи клас: Гласуваш, виждаш си гласа, пускаш го в урната. Оттам го вади броящият и го отчита. Според тебе как би го изманипулирала машината? Единственият начин е с пръчката на Хари Потър при падането в урната да се преименува бюлетината. Ти какво ще кажеш?

    Коментиран от #71, #80

    10:57 27.08.2026

  • 66 Ааа

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "пери":

    Добър ден,късно се сещаш ,ама поне на време

    10:57 27.08.2026

  • 67 Стеф

    6 0 Отговор
    На президентската надпревара в България, който каже, да се помага на Украйна, Слава Украине, Крим е украински и т. н. със сигурност е загубил изборите, стига да не са "костинбродски"! Но отделен въпрос е и които не го казва - що за стока е ?

    10:58 27.08.2026

  • 68 перем паре

    6 0 Отговор

    До коментар #62 от "пери":

    ходите уж да гласувате за да легитимирате измамата наречена избори

    Коментиран от #74

    10:59 27.08.2026

  • 69 Зеления

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Колега Пич,

    тъй като винаги чета с уважение твоите анализи, моля за още един анализ от теб:
    -независимо дали става въпрос за президентските избори или за парламентарни, къде според теб греши Възраждане, че не получава по-голяма подкрепа.
    Аз приемам условно, че 80% от това което правят или декларират Възраждане е добро и намирам около 20% от техните теми или действия за нещо на което може да се сложи минус. Но в случая няма да изяснявам надълго моето мнение, ще се радвам,а ко ти споделиш своето, с аргументи защо смяташ така.
    Благодаря предварително !

    10:59 27.08.2026

  • 70 Мафалда

    6 0 Отговор
    Тази особа с каква специалност се завърна от СССР?Какво изучава там?Нещо на психична основа ще да е,защото още си върти очите като подплашена и обладана от Будьони който както историята пише имал навика да разстрелва жените си.

    11:00 27.08.2026

  • 71 Мусорник

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Мусорчик":

    Много просто.

    След 20 часа от комисията се удря ключа на стаята, досипват нужния брой правилно разлечатани бележки от принтирани на мадуровката и всичко е точно като включат телефоните за броенето.

    Гочоолу, Дочоолу и Ганю не правят избори от вчера!

    Коментиран от #76

    11:03 27.08.2026

  • 72 Ха-ха

    6 0 Отговор
    Пълни глупости! Възраждане са бита карта, изхвърлена от колодата вече...

    11:04 27.08.2026

  • 73 Пич

    0 5 Отговор

    До коментар #60 от "редник":

    Много вярна истина! Разбира се, пълно е, вижда се със светци, които са оценили казаното отрицателно! На такива лицемери вярвам най малко!
    Обратно - човек може да стане добър и любвщ не защото е безгрешен, а точно защото знае, че е грешен, но се бори да прекрати това, и да даде най доброто от себе си!
    Понякога, и с малко късмет, успява!!!

    11:04 27.08.2026

  • 74 От Фараоновите хора имаше само една полз

    6 0 Отговор

    До коментар #68 от "перем паре":

    Показаха ви поне 100 начина от аналоговите и дигиталните фалшификации на изборите, ама оно гpведото си е гoведо и само рупа ли рупа зелена прогресивна трава.

    11:05 27.08.2026

  • 75 Голда Меир

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българско име Пирго няма,":

    Та къде е учила в СССР?

    11:10 27.08.2026

  • 76 Мусорчик

    0 5 Отговор

    До коментар #71 от "Мусорник":

    Хайде да ти отговоря технически. Машината отчита дата и час на бюлетината. От протокола й може да се разбере колко гласа има до 20 ч. Ако вкараш в урната разпечатки, направени на друго място ще се надвиши броят бюлетини, отчетени в протокола. Още повече разпечатките трябва да са на специалната хартия, която е определена за изборите.
    Всичко, което казваш може да се направи с хартиената бюлетина, разликата е, че с машина е невъзможно, а с 10 000+ машини - абсурд.

    Коментиран от #78

    11:10 27.08.2026

  • 77 разбор

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "ШЕФА":

    но по този начин обезличават Възраждане.Без копейкин партията е нищо.

    11:12 27.08.2026

  • 78 Хахахаха наивник

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "Мусорчик":

    Вече никой не може да жали безплатно резултатите от фалшивите избори. ППДБ, ГЕРБ, ДПС и БСП приеха едни особени поправки още в предното фалшиво НС.

    Пък гласове се печатат в паузите, когато няма тарапана от заблудени или платени гласувачи пред секцията. Най-големите фалшификатори на изборите си остават комисиите във всяка секция и неслучайно са повече от добре запалтени за 13 до 15 часа висене там.

    Коментиран от #81

    11:16 27.08.2026

  • 79 Това нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "И това нещо":

    Е кремълска балалайка, нищо повече.

    11:32 27.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Най-големите

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Хахахаха наивник":

    Фалшификации стават с хартиени бюлетини.

    11:34 27.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол