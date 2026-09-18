Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Мина Христова: Пресконференцията на МВР е политически ход

Мина Христова: Пресконференцията на МВР е политически ход

18 Септември, 2026 19:06 510 8

  • мина христова-
  • политическа кампания-
  • политика

Службите разследват монопол с мантинели за милиони

Мина Христова: Пресконференцията на МВР е политически ход - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Службите разследват монопол с мантинели за милиони

Вътрешното министерство и службите за сигурност разкриха мащабна корупционна схема при доставките на мантинели в страната по договори за над 150 милиона евро. Според изнесените в Министерския съвет данни четири дружества са изградили монопол на пазара, като в схемата са замесени ключови политически фигури и дипломатически представители, съобщават от NOVA.

Връзки с политици и дипломати

По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев разследваните дружества са тясно свързани с политически лица и с наш дипломатически представител. Според властите това се е случвало чрез така нареченото „дружество касичка“, което е собственост на бащата на посланика на България в Обединените арабски емирства. В обявения корупционен кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов.

Политически прочит на разследването

Представянето на резултатите от разследването трябва да бъде разглеждано не само като информационно събитие, но и като политически ход. Според социалния антрополог Мина Христова управляващите използват случая, за да се легитимират пред обществото.

„Тази пресконференция беше политическо и дисциплиниращо събитие, която беше част от подстъпите на властта да се легитимира пред обществото и да покаже, че вече се дават резултати“, коментира Христова.

Тя направи паралел с пресконференцията по случая „Петрохан“, която според нея е била критикувана заради липсата на достатъчно конкретни данни, докато настоящият брифинг е бил много добре организиран като действие. „През последните години част от заряда на недоволство беше свързан с прокуратурата и съда. Това е начин да се позиционира управлението като защитник на хората и изправяйки се срещу тази считана за остаряла и корумпирана система“, допълни антропологът.

Липса на реални действия

Комуникационният експерт Нидал Алгафари постави акцент върху необходимостта от реални последици след публично представените данни. „Тези брифинги за мен са приказки, от които аз не съм видял особено действие. Прокуратурата има 160 хиляди сигнали и дела, които не могат да бъдат поети и разследвани и властта много добре знае това“, заяви той.

Според него около пресконференцията могат да бъдат направени и по-широки политически прочити относно преразпределението на влияние. „Има няколко политически прочита на пресконференцията. Въпросите как е платена цялата предизборна кампания на господин Радев и всички въпросителни около т.нар. „сив кардинал“ в партията ни навеждат на мисълта дали цялата история не беше, за да се сменят едни олигарси с други“, смята Алгафари.

Последствията са ключови

Журналистът Асен Генов определи като ключов въпрос не самото публично представяне на информацията, а каква ще бъде развръзката от него. „Важни са последствията, а не информационната бомба“, категоричен е той.

Генов очерта три основни сюжетни линии, които трябва да бъдат проследени: сигналът за четирите фирми, свързани с Владислав Горанов; сигналите от председателя на ДАНС, останали без последващи действия; и отзоваването на посланика ни в ОАЕ. Журналистът посочи, че управляващите имат интерес да се представят като страна, която се противопоставя едновременно на политическите си опоненти и на корупцията.

„В ръцете на мнозинството е залогът на подмяна на състава на ВСС и изборът на нов главен прокурор. Това е единственият начин до този момент да се изпълни заявката за борба с мафията и олигархията“, заключи Генов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъка

    10 2 Отговор
    Където и да пипнеш по хранилките на герберасти и ппрасти все далавера и влач ще напипаш. При тях лозунгът не е сменян, "Всичко в името на човека, всичко за благото на човека", но по списък.

    Коментиран от #4

    19:09 18.09.2026

  • 2 Кина

    6 2 Отговор
    Вампирите и техните защитници ще получат клизма и полека лека истината ще излезе на яве..! Власта има срок на годност 4 г. и е мнозинство ..вот на недоверие невъзможен ръцете не стигат..!

    19:11 18.09.2026

  • 3 Ако госпожа

    5 0 Отговор
    Христова твърди че това не е вярно и е предизборна манипулация да сезира прокуратурата така както други публични лица сезираха прокуратурата за педофилската организация държавна в кавички на Петрохан.
    Кой е дал тези права на това нпо свързано със зелените които са точно такива в цял свят.
    Това че в Европейския съюз ги търпят е просто неолиберална дедерастка политика защото европейската комисия и парламент се крепят на тази пасмина.
    Трябва да се разследват българските партии които са оказвали политически чадър върху тези гнусни същества

    19:26 18.09.2026

  • 4 пътя на копринката

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мъка":

    как е ?

    Коментиран от #5

    19:27 18.09.2026

  • 5 Мъка

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "пътя на копринката":

    Рехав, като ръчно тъкано сукно от млада булка, но с времето и уменията се развиват.

    19:33 18.09.2026

  • 6 Гост

    1 1 Отговор
    Хайде сега всички платени от Герб и ПП/ДБ лизатори и лози на амбразурата, в противен случай няма мъни, а от там няма и папу!

    19:37 18.09.2026

  • 7 ДРЪН ДРЪН ТА ПЛЯС ОТ ТАКИВА

    0 0 Отговор
    МАЙ ЕДИН ТИР ОТ ПОЛИТИЦИ И УПРАВНИЦИ И ДРУГИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ПО МЕСТА ШЕ Е МАЛКО ДА ГИ ОТКАРА В ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ.
    Ако беше това при Тодор Живково време щеше да е.по бързо сега се растакават понеже и от съдебната система има за там.

    19:39 18.09.2026

  • 8 Никой

    0 0 Отговор
    ДС - то му е по добро от ДС - то и .

    19:41 18.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове