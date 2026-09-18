Мина Христова: Пресконференцията на МВР е политически ход

Службите разследват монопол с мантинели за милиони

Вътрешното министерство и службите за сигурност разкриха мащабна корупционна схема при доставките на мантинели в страната по договори за над 150 милиона евро. Според изнесените в Министерския съвет данни четири дружества са изградили монопол на пазара, като в схемата са замесени ключови политически фигури и дипломатически представители, съобщават от NOVA.

Връзки с политици и дипломати

По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев разследваните дружества са тясно свързани с политически лица и с наш дипломатически представител. Според властите това се е случвало чрез така нареченото „дружество касичка“, което е собственост на бащата на посланика на България в Обединените арабски емирства. В обявения корупционен кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов.

Политически прочит на разследването

Представянето на резултатите от разследването трябва да бъде разглеждано не само като информационно събитие, но и като политически ход. Според социалния антрополог Мина Христова управляващите използват случая, за да се легитимират пред обществото.

„Тази пресконференция беше политическо и дисциплиниращо събитие, която беше част от подстъпите на властта да се легитимира пред обществото и да покаже, че вече се дават резултати“, коментира Христова.

Тя направи паралел с пресконференцията по случая „Петрохан“, която според нея е била критикувана заради липсата на достатъчно конкретни данни, докато настоящият брифинг е бил много добре организиран като действие. „През последните години част от заряда на недоволство беше свързан с прокуратурата и съда. Това е начин да се позиционира управлението като защитник на хората и изправяйки се срещу тази считана за остаряла и корумпирана система“, допълни антропологът.

Липса на реални действия

Комуникационният експерт Нидал Алгафари постави акцент върху необходимостта от реални последици след публично представените данни. „Тези брифинги за мен са приказки, от които аз не съм видял особено действие. Прокуратурата има 160 хиляди сигнали и дела, които не могат да бъдат поети и разследвани и властта много добре знае това“, заяви той.

Според него около пресконференцията могат да бъдат направени и по-широки политически прочити относно преразпределението на влияние. „Има няколко политически прочита на пресконференцията. Въпросите как е платена цялата предизборна кампания на господин Радев и всички въпросителни около т.нар. „сив кардинал“ в партията ни навеждат на мисълта дали цялата история не беше, за да се сменят едни олигарси с други“, смята Алгафари.

Последствията са ключови

Журналистът Асен Генов определи като ключов въпрос не самото публично представяне на информацията, а каква ще бъде развръзката от него. „Важни са последствията, а не информационната бомба“, категоричен е той.

Генов очерта три основни сюжетни линии, които трябва да бъдат проследени: сигналът за четирите фирми, свързани с Владислав Горанов; сигналите от председателя на ДАНС, останали без последващи действия; и отзоваването на посланика ни в ОАЕ. Журналистът посочи, че управляващите имат интерес да се представят като страна, която се противопоставя едновременно на политическите си опоненти и на корупцията.

„В ръцете на мнозинството е залогът на подмяна на състава на ВСС и изборът на нов главен прокурор. Това е единственият начин до този момент да се изпълни заявката за борба с мафията и олигархията“, заключи Генов.